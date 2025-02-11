Свежий анекдот
«Патрушев поручил чиновникам за две недели остановить рост цен на продукты».
Тут ведь по-разному можно действовать: можно ходить по магазинам, прижимать к себе пачки сливочного масла, уговаривать: «Ну, ты что, дурашка, зачем же дорожаешь, ты не дорожай». Гладить, плакать, давить на жалость.
А можно наоборот – ругаться и топать ногами.
Эх, вот при Сталине, когда порядок был, расстреляли бы просто десяток самых наглых огурцов, а остальные сами бы всё поняли и подешевели!
А сейчас политической воли нет. Мужского в людях мало стало.
Лишает смысла жалобу и крик,
Лишён лица хозяин жизни нашей,
Хотя коварен, туп и многолик.
Игорь Губерман
Тут ведь по-разному можно действовать: можно ходить по магазинам, прижимать к себе пачки сливочного масла, уговаривать: «Ну, ты что, дурашка, зачем же дорожаешь, ты не дорожай». Гладить, плакать, давить на жалость.
А можно наоборот – ругаться и топать ногами.
Эх, вот при Сталине, когда порядок был, расстреляли бы просто десяток самых наглых огурцов, а остальные сами бы всё поняли и подешевели!
А сейчас политической воли нет. Мужского в людях мало стало.
* * *Задавленность густой чиновной кашей
Лишает смысла жалобу и крик,
Лишён лица хозяин жизни нашей,
Хотя коварен, туп и многолик.
Игорь Губерман