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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 5, 11 февраля / Свежий анекдот
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№5, 11 февраля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдот«Патрушев поручил чиновникам за две недели остановить рост цен на продукты».
Тут ведь по-разному можно действовать: можно ходить по магазинам, прижимать к себе пачки сливочного масла, уговаривать: «Ну, ты что, дурашка, зачем же дорожаешь, ты не дорожай». Гладить, плакать, давить на жалость.
А можно наоборот – ругаться и топать ногами.
Эх, вот при Сталине, когда порядок был, расстреляли бы просто десяток самых наглых огурцов, а остальные сами бы всё поняли и подешевели!
А сейчас политической воли нет. Мужского в людях мало стало.

* * *

Задавленность густой чиновной кашей
Лишает смысла жалобу и крик,
Лишён лица хозяин жизни нашей,
Хотя коварен, туп и многолик.
Игорь Губерман

(прочитано 500 раз)

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Остальные материалы номера 5:

«Андрей сначала относился к ней с любовью, потому что скоро у них должен был появиться ребёнок, но прошло пять лет, а его всё не было» (из школьного сочинения).

Шутка 2012 года

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