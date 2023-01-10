«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 32
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 39
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 1, 10 января / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№1, 10 января 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 28-12-2022 #1[ru]

Слышали уже? Путин считает, что 99,9% россиян «готовы положить всё в интересах родины». Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». У него так в красной папочке было написано. Референт-фэсэошник предлог «на» второпях пропустил.

Аноним, 29-12-2022 #3[ru]

Путин: «Россия прошла этот год уверенно». И мы все знаем, куда именно.

Аноним, 29-12-2022 #5[ru]

«Принятие решений без учёта последствий – первая степень шизофрении». Владимир Бехтерев, психиатр, невропатолог, физиолог, психолог

Аноним, 29-12-2022 #6[ru]

Горе пришло в дом Байденов! Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом. НАТО напряглись. G7 хватаются за головы. Северная Корея рукоплещет. Все заголовки мировых СМИ обсуждают!

Аноним, 30-12-2022 #10[ru]

А теперь, дети, я расскажу вам страшную-страшную сказку. Детям, которые слишком долго сидят в телефоне, звонит Путин. И просит, млять, солёных огурцов!

Аноним, 30-12-2022 #11[ru]

Песков: «В новогоднем обращении Путин не планирует уточнять, из-за кого именно год был тяжёлым».

Аноним, 04-01-2023 #22[ru]

№17: Владимир Путин, выступающий на фоне военных – это не просто эстетика Северной Кореи. Это тизер. Теперь он морально готовит население России к тому, что фронту теперь подчинена вся логика существования страны. Это теперь не СВО... Конкретные проявления этого мы увидим совсем скоро – военное положение, новые волны мобилизации, возможно, даже закрытие границ.

Аноним, 04-01-2023 #23[ru]

Все заявления по типу «мы не хотели войны, но весь Запад сплотился против нас» – это ложь и пустая болтовня.

Аноним, 07-01-2023 #28[com]

Из страны выведено 240 млрд. долларей после начала СВО. 300 млрд. и золотой валютный запас заморозили в западных банках. Итого пол триллиона долларей и золотой валютный запас! Каково? Что, опять!? Опять или снова обманули?!..

Аноним, 07-01-2023 #29[ru]

Многие спрашивают, почему в Европе отмечают Рождество 25 декабря, а в России на две недели позже? Дело в том, что перед встречей с Путиным, Христос отбывает две недели на карантине.

Свежий анекдот

Аноним, 29-12-2022 #2[ru]

«За ВПК, не чокаясь!» Медведев стал первым заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии.

Аноним, 02-01-2023 #10[ru]

Мальчика, попросившего у Деда Мороза окончания СВО, поставили на учет в полицию.

Аноним, 04-01-2023 #14[ru]

Рогозин, похоже, добьётся того, что французы дадут Украине больше артиллерии, потому что результат работы Caesar более чем удовлетворительный.

Аноним, 05-01-2023 #15[ru]

Рогозин в качестве упрёка прислал французам осколок из ж... Французы в этот юмор не въехали и в качестве ответа решили послать украинцам танки и бронетранспортёры.

Мир стремительно меняется. Кто поспевает за переменами?

Аноним, 29-12-2022 #6[ru]

Вообще, это очень мудро: пропустить беспилотник вглубь своей территории, заманить его поближе – на аэродром стратегической авиации – и сбить прямо над ним!

Аноним, 29-12-2022 #12[ru]

«Я бы никому не советовала вводить войска в Украину. У нее отличная армия и 40 миллионов жителей. Посмотрите на их молодежь – у меня слезы текут от зависти». Валерия Новодворская, июль 2014 г.

Аноним, 30-12-2022 #17[ru]

Сергей Лавров: «Территории четырех вошедших в состав РФ регионов должны быть освобождены». А звучит, как дискредитация российской армии...

Аноним, 30-12-2022 #21[ru]

Патриотизм – купить обмундирование за свой счет и пропасть в Украине без вести, не угрожая индексации зарплат депутатов Госдумы и выплате дивидендов Газпрома.

Аноним, 30-12-2022 #22[ru]

Награда нашла своего героя: Центр по исследованию коррупции и организованной преступности объявил кремлёвского повара Пригожина «Человеком года» в номинации «организованная преступность и коррупция».

Аноним, 02-01-2023 #39[ru]

Соловьёв из тёплой студии уверяет россиян, что «жизнь сильно переоценена». По словам пропагандиста, не надо бояться смерти, ведь «все мы попадём в рай» (как обещал Путин).

Коротко

Аноним, 28-12-2022 #1[ru]

Суд в Новосибирской области закрыл дело депутата-единоросса, который переехал ребёнка и уехал с места ДТП.

Аноним, 28-12-2022 #2[ru]

Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России с 2010 года выросло на 44% – Генпрокуратура. Чем чаще и яростней говорят о духовности, патриотизме, семейных ценностях и нравственном воспитании, тем больше страдают дети. Интересно, почему?

Аноним, 29-12-2022 #3[ru]

Реальный рост цен на лекарства в России достиг почти 30%. А некоторых лекарств нет в наличии – ни за какие деньги. Но это ничего – кору дуба, боярышник и листья подорожника вы можете совершенно бесплатно собрать в лесу. Если ещё не запретили. А зачем вам лекарства, если умереть лучше раньше, чем позже?

tlg_comm, 30-12-2022 #6[ru]

Национализировать угольный разрез, т.к. учредитель находится в Кипре, а точнее на Западе. В чём проблема?

Республика накануне нового года

Аноним, 28-12-2022 #2[ru]

Тунев сейчас активно рекламирует новый продукт под названием Кара-кола. Что это, такая дань своему покровителю, восхваление его через название или это чистой воды совпадение? Воду из-под крана тоже недавно он назвал Тайгана. Само название Кара-кола звучит жутко отторгающее.

Аноним, 28-12-2022 #3[ru]

Кара-кола... ха-ха-ха!!! Угольная-кола... ха-ха-ха...Чёрная жопа-кола... ха-ха-ха... Покупай народ! Не скупись!

Аноним, 28-12-2022 #4[ru]

В местных новостях осветили, как хованык цех колбасный обнюхивал. Видимо понравилось. Собрался мясокомбинат построить. Что, опять!? А овчинно-шубная фабрика? Да ну нах! А макаронная фабрика? Да ну нах! А где кондитерская фабрика? Да ну нах! А радиозавод? Да ну нах! Ворьё никогда и ничего кроме воровских схем выстроить не сможет. На то оно и ворьё!

Аноним, 28-12-2022 #5[ru]

Глядя на то, как Ховалыг разрешает угольный кризис, у меня родился анекдот: Если Ховалыга отправить в африканскую Сахару на организацию добычи песка, то через год его деятельности в пустыне возникнет дефицит песка.

Аноним, 28-12-2022 #6[ru]

№5 Это не анекдот. Это – правда!

Аноним, 28-12-2022 #8[ru]

Этот Хованыг за 10 лет мэрства ничего не сделал. За почти два года на должности главы Тувы только отдал Богусову всю землю и выкинул на ветер деньги ИПСЭР. И до сих пор вякает, что надо вникнуть в проблему, надо разобраться в одном, втором, третьем. Он что, п...?

Аноним, 29-12-2022 #9[ru]

Миллиарды ИПСЭР освоили Иргит, Тунев, Доржу. А взамен вам Кара-кола, пейте на здоровье!

Аноним, 29-12-2022 #12[com]

Уголь. Опять поимели народ и главу. Ловите новую цену, самую высокую в России!

Аноним, 29-12-2022 #14[ru]

Всех этих засаянских дельцов в Туву притащил Ховалыг. Все местные коммерсанты банкротятся и уезжают из Тувы.

Мышлявцев, 29-12-2022 #16[ru]

Губер Тувы реально болен на всю голову? Никак не собирается решать проблему с отсутствием антибиотиков в Кызыле. За сегодня он даже пальцем не шевельнул ради решения проблемы. А ведь от этого люди умрут. Это – невменяемость. «Кириенко, принесите, пожалуйста, нового».

Аноним, 30-12-2022 #22[ru]

Тувинцы давно люмпенизировались, так что работать они просто не умеют. Пусть танцуют и пляшут – то, что у них отлично получается делать. А работа – это не про них! Вот поэтому и живут хуже всех в стране!

Мышлявцев, 30-12-2022 #23[ru]

Май кэт Леди недоумевает: – Неужто Кириенко не следит за своим тувинским питомцем Ховалыгом? А разве нельзя посоветоваться с человеком Шериг-оолом Дизижиковичем, бывшим до шойгуистов главой Тувы? Он и отопительный сезон мог провести, и против русских ничего не делал. Сергей Владиленович, тактически все проблемы Тувы можно решить несколькими звонками. А если вы этого не делаете – на вас карма ложится.

Аноним, 31-12-2022 #27[ru]

Некий Байбек строит на набережной на деньги со строительства Буддистского храма многоквартирный дом для ШВК. А начинал строить этот дом некий Пережогин, близкий друг этого ШВК.

Аноним, 31-12-2022 #30[ru]

Тыва – единственный регион России, который ничего не даёт для экономики страны, а только получает. Ничего не производит, а только потребляет. Здесь жуткая коррупция и полное отсутствие профессиональных кадров. Тыва – конечная станция, приплыли...

Аноним, 01-01-2023 #35[ru]

В Тыве так и будет все убого и стремно, пока всю эту воровскую хунту не вышвырнут вон.

Аноним, 01-01-2023 #36[ru]

Небольшая когорта жуликов продолжает дербанить республику на протяжении многих лет. Все эти туневы, иргиты и богусовы, присосались к ее телу и высасывают последнюю кровь.

Аноним, 01-01-2023 #37[com]

Не трогайте Тунёва, Иргита, Карликов, Хованыков и человекоподобных Чмокертов! Они – патриоты! Они стараются украденные у Вас деньги не вывезти за границу. Они вкладывают их в своё благосостояние. Вот в этом-то и заключается их патриотизм. Почему они неприкасаемы? Да потому, что они воруют у Вас. А вот если бы они украли у Дерипаски, Шойгу или у самого?!! Что бы с ними стало? Как вы думаете?

Аноним, 03-01-2023 #42[ru]

Советский период Тувы это эпоха развития, время умных людей, специалистов, людей дела, эпоха расцвета! Что случилось с Тувой сейчас, куда все это делось? Где люди? Откуда взялись все эти чмокерты, туневы, иргиты и прочая шваль, которая паразитирует на теле Тувы?

Аноним, 03-01-2023 #43[com]

Это всё – птенцы гнезда Шойгу.

Аноним, 06-01-2023 #64[ru]

Вообще в Тыве жесть, что происходит. Учебники про коррупцию писать можно. Деньги по ИПСЭР растащили по карманам – и хоть бы хны!

Аноним, 07-01-2023 #67[ru]

Наличие в правительстве таких откровенно бездарных личностей, как Брокерт, показывает на то что дела кадровые в республике не просто в ужасном состоянии, а на уровне катастрофы. В старые добрые времена таких бездарей на пушечный выстрел бы не подпускали к руководящим должностям. Все же была какая то селекция, а не как сейчас – берут с улицы кого попало.

Обнаружены признаки коррупции в деятельности правительства Тувы!

Аноним, 28-12-2022 #1[ru]

ООО Планета это компания ШВК, которую контролирует некто по фамилии Чудак.

Аноним, 02-01-2023 #2[ru]

В Госстройзаказе сплошь сидят родственники Иргит и его шестерок.

Аноним, 02-01-2023 #3[com]

Вы, уважаемый Петров Л.Ф., серьёзно? Никак решили систему порушить? Те, кому Вы жалуетесь, и те, на кого Вы жалуетесь – одна компашка. Соль земли тывинской, так сказать. Её защита и опора. А вы порушить хотите? Ай-ай-ай как нехорошо-то...

По какому праву Ховалыг раздаёт кызылскую землю?

Аноним, 28-12-2022 #2[ru]

Хаванык получает взятки от «Олчея» через родственника по матери Хуурака.

Аноним, 29-12-2022 #3[ru]

Олчей все вопросы решает за взятки. Торговый центр с гостиницей за арбитражным судом, который сейчас стоит памятником коррупции – тому пример.

Аноним, 31-12-2022 #7[ru]

У Олчей в прокуратуре все схвачено. Об этом они сами хвастаются направо и налево.

Аноним, 03-01-2023 #13[ru]

Богусов – не строитель. Это типичный Земельный мошенник. Он на коне, как всегда. И при прошлом и при нынешнем. Такие мерзавцы будут всегда.

Аноним, 05-01-2023 #17[ru]

Страшно подумать, сколько качали денег через этого Пережогина, а где он сейчас? Говорят, всем должен, гол как сокол, вот так вот дружба с КШВ к чему привела.

Аноним, 06-01-2023 #19[ru]

Всем этим пережогиным КШВ отдавал самые дорогие и лучшие объекты для строительства. А местных строителей просто игнорировал, говоря что в Туве их просто нет, приглашая весь этот сброд, который ничего не понимает в стройке. Был окончательно уничтожен местный строительный комплекс, уехали из республики тысячи специалистов. Теперь этот КШВ сидит в тёпленьком месте и философствует там в соцсетях о разном бытие-житие, а Пережогин бомжует.

Аноним, 06-01-2023 #20[ru]

БогусовХапТыр олигарх Тывы.

(прочитано 139 раз)

0
risk-inform.ru/article_10389.html

Остальные материалы номера 1:
Материал входит в раздел тематического архива:

«У нас тут как-то поспокойнее...» Экипаж неисправного корабля «Союз МС-22» отказывается возвращаться в Россию.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru