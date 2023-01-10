    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-12-2022 #1[ru]

Слышали уже? Путин считает, что 99,9% россиян «готовы положить всё в интересах родины». Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». У него так в красной папочке было написано. Референт-фэсэошник предлог «на» второпях пропустил.

Аноним, 29-12-2022 #3[ru]

Путин: «Россия прошла этот год уверенно». И мы все знаем, куда именно.

Аноним, 29-12-2022 #5[ru]

«Принятие решений без учёта последствий – первая степень шизофрении». Владимир Бехтерев, психиатр, невропатолог, физиолог, психолог

Аноним, 29-12-2022 #6[ru]

Горе пришло в дом Байденов! Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом. НАТО напряглись. G7 хватаются за головы. Северная Корея рукоплещет. Все заголовки мировых СМИ обсуждают!

Аноним, 30-12-2022 #10[ru]

А теперь, дети, я расскажу вам страшную-страшную сказку. Детям, которые слишком долго сидят в телефоне, звонит Путин. И просит, млять, солёных огурцов!

Аноним, 30-12-2022 #11[ru]

Песков: «В новогоднем обращении Путин не планирует уточнять, из-за кого именно год был тяжёлым».

Аноним, 04-01-2023 #22[ru]

№17: Владимир Путин, выступающий на фоне военных – это не просто эстетика Северной Кореи. Это тизер. Теперь он морально готовит население России к тому, что фронту теперь подчинена вся логика существования страны. Это теперь не СВО... Конкретные проявления этого мы увидим совсем скоро – военное положение, новые волны мобилизации, возможно, даже закрытие границ.

Аноним, 04-01-2023 #23[ru]

Все заявления по типу «мы не хотели войны, но весь Запад сплотился против нас» – это ложь и пустая болтовня.

Аноним, 07-01-2023 #28[com]

Из страны выведено 240 млрд. долларей после начала СВО. 300 млрд. и золотой валютный запас заморозили в западных банках. Итого пол триллиона долларей и золотой валютный запас! Каково? Что, опять!? Опять или снова обманули?!..

Аноним, 07-01-2023 #29[ru]

Многие спрашивают, почему в Европе отмечают Рождество 25 декабря, а в России на две недели позже? Дело в том, что перед встречей с Путиным, Христос отбывает две недели на карантине.

Аноним, 29-12-2022 #2[ru]

«За ВПК, не чокаясь!» Медведев стал первым заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии.

Аноним, 02-01-2023 #10[ru]

Мальчика, попросившего у Деда Мороза окончания СВО, поставили на учет в полицию.

Аноним, 04-01-2023 #14[ru]

Рогозин, похоже, добьётся того, что французы дадут Украине больше артиллерии, потому что результат работы Caesar более чем удовлетворительный.

Аноним, 05-01-2023 #15[ru]

Рогозин в качестве упрёка прислал французам осколок из ж... Французы в этот юмор не въехали и в качестве ответа решили послать украинцам танки и бронетранспортёры.

Аноним, 29-12-2022 #6[ru]

Вообще, это очень мудро: пропустить беспилотник вглубь своей территории, заманить его поближе – на аэродром стратегической авиации – и сбить прямо над ним!

Аноним, 29-12-2022 #12[ru]

«Я бы никому не советовала вводить войска в Украину. У нее отличная армия и 40 миллионов жителей. Посмотрите на их молодежь – у меня слезы текут от зависти». Валерия Новодворская, июль 2014 г.

Аноним, 30-12-2022 #17[ru]

Сергей Лавров: «Территории четырех вошедших в состав РФ регионов должны быть освобождены». А звучит, как дискредитация российской армии...

Аноним, 30-12-2022 #21[ru]

Патриотизм – купить обмундирование за свой счет и пропасть в Украине без вести, не угрожая индексации зарплат депутатов Госдумы и выплате дивидендов Газпрома.

Аноним, 30-12-2022 #22[ru]

Награда нашла своего героя: Центр по исследованию коррупции и организованной преступности объявил кремлёвского повара Пригожина «Человеком года» в номинации «организованная преступность и коррупция».

Аноним, 02-01-2023 #39[ru]

Соловьёв из тёплой студии уверяет россиян, что «жизнь сильно переоценена». По словам пропагандиста, не надо бояться смерти, ведь «все мы попадём в рай» (как обещал Путин).

Аноним, 28-12-2022 #1[ru]

Суд в Новосибирской области закрыл дело депутата-единоросса, который переехал ребёнка и уехал с места ДТП.

Аноним, 28-12-2022 #2[ru]

Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России с 2010 года выросло на 44% – Генпрокуратура. Чем чаще и яростней говорят о духовности, патриотизме, семейных ценностях и нравственном воспитании, тем больше страдают дети. Интересно, почему?

Аноним, 29-12-2022 #3[ru]

Реальный рост цен на лекарства в России достиг почти 30%. А некоторых лекарств нет в наличии – ни за какие деньги. Но это ничего – кору дуба, боярышник и листья подорожника вы можете совершенно бесплатно собрать в лесу. Если ещё не запретили. А зачем вам лекарства, если умереть лучше раньше, чем позже?

tlg_comm, 30-12-2022 #6[ru]

Национализировать угольный разрез, т.к. учредитель находится в Кипре, а точнее на Западе. В чём проблема?

Аноним, 28-12-2022 #2[ru]

Тунев сейчас активно рекламирует новый продукт под названием Кара-кола. Что это, такая дань своему покровителю, восхваление его через название или это чистой воды совпадение? Воду из-под крана тоже недавно он назвал Тайгана. Само название Кара-кола звучит жутко отторгающее.

Аноним, 28-12-2022 #3[ru]

Кара-кола... ха-ха-ха!!! Угольная-кола... ха-ха-ха...Чёрная жопа-кола... ха-ха-ха... Покупай народ! Не скупись!

Аноним, 28-12-2022 #4[ru]

В местных новостях осветили, как хованык цех колбасный обнюхивал. Видимо понравилось. Собрался мясокомбинат построить. Что, опять!? А овчинно-шубная фабрика? Да ну нах! А макаронная фабрика? Да ну нах! А где кондитерская фабрика? Да ну нах! А радиозавод? Да ну нах! Ворьё никогда и ничего кроме воровских схем выстроить не сможет. На то оно и ворьё!

Аноним, 28-12-2022 #5[ru]

Глядя на то, как Ховалыг разрешает угольный кризис, у меня родился анекдот: Если Ховалыга отправить в африканскую Сахару на организацию добычи песка, то через год его деятельности в пустыне возникнет дефицит песка.

Аноним, 28-12-2022 #6[ru]

№5 Это не анекдот. Это – правда!

Аноним, 28-12-2022 #8[ru]

Этот Хованыг за 10 лет мэрства ничего не сделал. За почти два года на должности главы Тувы только отдал Богусову всю землю и выкинул на ветер деньги ИПСЭР. И до сих пор вякает, что надо вникнуть в проблему, надо разобраться в одном, втором, третьем. Он что, п...?

Аноним, 29-12-2022 #9[ru]

Миллиарды ИПСЭР освоили Иргит, Тунев, Доржу. А взамен вам Кара-кола, пейте на здоровье!

Аноним, 29-12-2022 #12[com]

Уголь. Опять поимели народ и главу. Ловите новую цену, самую высокую в России!

Аноним, 29-12-2022 #14[ru]

Всех этих засаянских дельцов в Туву притащил Ховалыг. Все местные коммерсанты банкротятся и уезжают из Тувы.

Мышлявцев, 29-12-2022 #16[ru]

Губер Тувы реально болен на всю голову? Никак не собирается решать проблему с отсутствием антибиотиков в Кызыле. За сегодня он даже пальцем не шевельнул ради решения проблемы. А ведь от этого люди умрут. Это – невменяемость. «Кириенко, принесите, пожалуйста, нового».

Аноним, 30-12-2022 #22[ru]

Тувинцы давно люмпенизировались, так что работать они просто не умеют. Пусть танцуют и пляшут – то, что у них отлично получается делать. А работа – это не про них! Вот поэтому и живут хуже всех в стране!

Мышлявцев, 30-12-2022 #23[ru]

Май кэт Леди недоумевает: – Неужто Кириенко не следит за своим тувинским питомцем Ховалыгом? А разве нельзя посоветоваться с человеком Шериг-оолом Дизижиковичем, бывшим до шойгуистов главой Тувы? Он и отопительный сезон мог провести, и против русских ничего не делал. Сергей Владиленович, тактически все проблемы Тувы можно решить несколькими звонками. А если вы этого не делаете – на вас карма ложится.

Аноним, 31-12-2022 #27[ru]

Некий Байбек строит на набережной на деньги со строительства Буддистского храма многоквартирный дом для ШВК. А начинал строить этот дом некий Пережогин, близкий друг этого ШВК.

Аноним, 31-12-2022 #30[ru]

Тыва – единственный регион России, который ничего не даёт для экономики страны, а только получает. Ничего не производит, а только потребляет. Здесь жуткая коррупция и полное отсутствие профессиональных кадров. Тыва – конечная станция, приплыли...

Аноним, 01-01-2023 #35[ru]

В Тыве так и будет все убого и стремно, пока всю эту воровскую хунту не вышвырнут вон.

Аноним, 01-01-2023 #36[ru]

Небольшая когорта жуликов продолжает дербанить республику на протяжении многих лет. Все эти туневы, иргиты и богусовы, присосались к ее телу и высасывают последнюю кровь.

Аноним, 01-01-2023 #37[com]

Не трогайте Тунёва, Иргита, Карликов, Хованыков и человекоподобных Чмокертов! Они – патриоты! Они стараются украденные у Вас деньги не вывезти за границу. Они вкладывают их в своё благосостояние. Вот в этом-то и заключается их патриотизм. Почему они неприкасаемы? Да потому, что они воруют у Вас. А вот если бы они украли у Дерипаски, Шойгу или у самого?!! Что бы с ними стало? Как вы думаете?

Аноним, 03-01-2023 #42[ru]

Советский период Тувы это эпоха развития, время умных людей, специалистов, людей дела, эпоха расцвета! Что случилось с Тувой сейчас, куда все это делось? Где люди? Откуда взялись все эти чмокерты, туневы, иргиты и прочая шваль, которая паразитирует на теле Тувы?

Аноним, 03-01-2023 #43[com]

Это всё – птенцы гнезда Шойгу.

Аноним, 06-01-2023 #64[ru]

Вообще в Тыве жесть, что происходит. Учебники про коррупцию писать можно. Деньги по ИПСЭР растащили по карманам – и хоть бы хны!

Аноним, 07-01-2023 #67[ru]

Наличие в правительстве таких откровенно бездарных личностей, как Брокерт, показывает на то что дела кадровые в республике не просто в ужасном состоянии, а на уровне катастрофы. В старые добрые времена таких бездарей на пушечный выстрел бы не подпускали к руководящим должностям. Все же была какая то селекция, а не как сейчас – берут с улицы кого попало.

Аноним, 28-12-2022 #1[ru]

ООО Планета это компания ШВК, которую контролирует некто по фамилии Чудак.

Аноним, 02-01-2023 #2[ru]

В Госстройзаказе сплошь сидят родственники Иргит и его шестерок.

Аноним, 02-01-2023 #3[com]

Вы, уважаемый Петров Л.Ф., серьёзно? Никак решили систему порушить? Те, кому Вы жалуетесь, и те, на кого Вы жалуетесь – одна компашка. Соль земли тывинской, так сказать. Её защита и опора. А вы порушить хотите? Ай-ай-ай как нехорошо-то...

Аноним, 28-12-2022 #2[ru]

Хаванык получает взятки от «Олчея» через родственника по матери Хуурака.

Аноним, 29-12-2022 #3[ru]

Олчей все вопросы решает за взятки. Торговый центр с гостиницей за арбитражным судом, который сейчас стоит памятником коррупции – тому пример.

Аноним, 31-12-2022 #7[ru]

У Олчей в прокуратуре все схвачено. Об этом они сами хвастаются направо и налево.

Аноним, 03-01-2023 #13[ru]

Богусов – не строитель. Это типичный Земельный мошенник. Он на коне, как всегда. И при прошлом и при нынешнем. Такие мерзавцы будут всегда.

Аноним, 05-01-2023 #17[ru]

Страшно подумать, сколько качали денег через этого Пережогина, а где он сейчас? Говорят, всем должен, гол как сокол, вот так вот дружба с КШВ к чему привела.

Аноним, 06-01-2023 #19[ru]

Всем этим пережогиным КШВ отдавал самые дорогие и лучшие объекты для строительства. А местных строителей просто игнорировал, говоря что в Туве их просто нет, приглашая весь этот сброд, который ничего не понимает в стройке. Был окончательно уничтожен местный строительный комплекс, уехали из республики тысячи специалистов. Теперь этот КШВ сидит в тёпленьком месте и философствует там в соцсетях о разном бытие-житие, а Пережогин бомжует.

Аноним, 06-01-2023 #20[ru]

БогусовХапТыр олигарх Тывы.