    Перекрёсток мнений

Аноним 08-11-2023 #1[ru]

«Ведь он [Александр Невский] ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного: наш язык, традиции, культуру, на что претендовали западные завоеватели. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Во многом то же самое происходит и сегодня», – сказал Путин. Первое столкновение Руси с монголами произошло в 1223 году – во время битвы при Калке. Русское войско тогда было разбито, большое количество князей и бояр – пленено. Монгольские военачальники их всех связали, положили на землю, сверху организовали настил из досок и сели на нём пировать. Пленные задохнулись – по сути, были медленно раздавлены. Согласно Путину, это всё было ничего, – главное, что на русскую культуру завоеватели не покушались. А то, что варварски истребляли русичей – это ничего.

Аноним, 09-11-2023 #2[ru]

№1, вы не понимаете: так повелось на Руси издревле: лизать сапог восточному хану, чтобы показать жопу Западу, одновременно отправляя детей на этот Запад учиться. ЭТО И ЕСТЬ НАША СКРЕПА!

Аноним, 09-11-2023 #3[ru]

Уже давно Путин ведёт борьбу с коварным и непредсказуемым противником – с именем-отчеством президента Казахстана. Сегодня в этой борьбе Путин потерпел очередное жестокое поражение. Касым-Жомарт Кемелевич сегодня стал Камилем Жомартовичем. Каково?

Аноним, 10-11-2023 #4[ru]

Путин вчера вечером приехал в Ростов-на-Дону впервые после скандального мятежа Пригожина. Там Шойгу показал ему «машинку» для перевоза раненых российских военных. На официальном стенде происхождение машинки не указано, однако СМИ обратили внимание, что это трехместный мотовездеход Desertcross 1000-3 американско-китайской марки Aodes. Вообще-то он предназначен для охотников и фермеров. Однако Россия их закупает для своей «второй армии мира». Цена вездехода в базовой комплектации – 1,58 млн. рублей, Минобороны планирует купить до конца марта 2024 года 1590 таких. Санкции, введённые США в прошлом году, запрещают экспорт в Россию всех автомобилей.

Аноним, 11-11-2023 #5[ru]

И че это Путин стал хвалить татаро-монгол? Он же совсем недавно очень хвалил Петра первого! А тот, как известно, всему учился у Запада. Что-то бросает нашего президента из стороны в сторону.

Аноним, 11-11-2023 #6[ru]

#5 – с Запада пнули, вот он и кинулся на Восток.

Аноним, 08-11-2023 #1[ru]

Женщина-исламский ученый: «Аллах позволяет мужчинам-мусульманам насиловать женщин-немусульманок, чтобы унизить их». Прикрываться верой, чтобы оправдывать свои зверские преступления – это полнейшее ублюдство. «Бойся людей верующих»...

Аноним, 11-11-2023 #3[ru]

Действительно: бойся людей верующих... У нас все бывшие коммунисты и КГБ-шники из атеистов перековались в верующие. И молятся истошно!

Аноним, 08-11-2023 #3[ru]

Вот все пошутили, что в еврейском погроме в Дагестане путинский режим обвинит самих евреев. Шутили. А режим – нет. Пропагандист Киселёв на полном серьёзе именно так и объясняет: антисемитизм в России устроил еврей Невзлин (признан российскими властями иностранным агентом) из Израиля. https://t.me/Netvru/25612

Аноним, 09-11-2023 #9[ru]

В Москве не сдают квартиры кавказцам и азиатам. В Дагестане не сдают жилье евреям. А денацификацию взялись проводить в Украине...

Аноним, 09-11-2023 #10[ru]

Тупой антисемит №5, евреев не так много и они быстро кончатся. А вот жажда крови никуда не денется. Как думаешь, кого назначат врагами дагестанцы и тувинцы, когда евреев не останется? Готовься.

Аноним, 10-11-2023 #15[ru]

Высеру №10 Ну, как поступят турки с дагестанцами, можно только фантазировать. А вот китайцы поступят как обычно. Они уже так сделали с 60-ю дургунами, когда отрубили им головы и на шестах расставили на всех перекрёстках и перевалах Тувы. Кочумай болезный до поликлиники и лечи обострившийся геморрой. Пока не поздно.

Аноним, 11-11-2023 #18[ru]

Кара-кола гавно.

Аноним, 11-11-2023 #21[ru]

Не пытайтесь защищать евреев. Будет только хуже. Если надо, они сами себя защитят.

Аноним, 11-11-2023 #22[ru]

Евреев терпели, пока их было мало и они не были могущественными. Теперь они в пустыни создали современное светское государство западного типа, накормили и защитили свой народ. Заставили себя уважать. Кому это понравится? А уж арабам точно нет.

Аноним, 11-11-2023 #24[ru]

У дагестанцев к евреям никакой вражды быть не должно. Чего им делить? Это всё сверху инициируется.

Аноним, 11-11-2023 #25[ru]

Всё началось после того, как Путин назвал Анатолия Чубайса Мойшей Израилевичем. Ну и понеслось. Раз президент не любит евреев, значит, так надо!

Аноним, 11-11-2023 #27[ru]

25й, Путин пошутил, а дагестанцы шуток не понимают.

Аноним, 11-11-2023 #28[ru]

Шойгу, настоящий маадыр! Он всех победит! И Нарусову победит! И Байдена в плен захватит! И Португалию победит! И станет Владычецой Морскою! Сука, только погода бы не подвела.

Аноним, 08-11-2023 #1[ru]

Депутаты Госдумы готовят законопроект, предусматривающий выделение россиянам «восточноукраинского гектара» на аннексированных Россией территориях Украины. Об этом «Коммерсанту» рассказал инициатор проекта, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Начинали с рассказов о том, что хотят помочь несчастным жителям Донбасса, а заканчивают банальным захватом земли... Страна маленькая, Lebensraum не хватает.

Аноним, 08-11-2023 #2[ru]

Две околосудебные новости сегодняшнего дня: Новость №1: Путин помиловал убийцу студентки Веры Пехтелевой, который был приговорен к 17 годам колонии. Бывший парень девушки пытал ее три часа, нанеся 111 травм, после чего изнасиловал и задушил шнуром от утюга. Он отсидел меньше года, повоевал в Украине, и теперь – на свободе. Новость №2: Прокуратура запросила художнице Саше Скочиленко восемь лет колонии за то, что она меняла ценники в магазине на антивоенные наклейки.

Аноним, 08-11-2023 #3[ru]

Школьным учителям не повышают зарплату, чтобы они работали не ради денег, объяснил министр образования Оренбургской области. «Выровнять всем зарплату и сделать ее московской – произойдёт то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить», – заявил Алексей Пахомов. Годовой доход министра в 2021 году составил 4 820 820 рублей.

Аноним, 09-11-2023 #5[ru]

Набиуллина: «главная проблема экономики – нехватка рабочей силы». Развязали СВО. Угробили 100 тысяч. Сделали инвалидами ещё 200 тысяч. Забрали на СВО ещё полмиллиона. Вынудили уехать ещё 2-3 миллиона. Уронили рождаемость ниже уровня 90-х. Наверняка тут англосаксы виноваты.

Аноним, 11-11-2023 #7[ru]

А вы что думаете, Сарыг-Донгака долго будут мурыжить? Вот увидите – через месяц окажется на свободе с медалькой «За Отвагу!». Там сработает цепочка Сарыг-Донгак – Кара-оол – Шойгу. Всё схвачено. Рука руку моет.

Аноним, 11-11-2023 #10[ru]

Песков заявил, что Путин помиловал убийц и насильников, так как они кровью искупили свои преступления. А вы поняли, о чьей крови речь? О крови украинцев. Они искупили свои преступления кровью украинцев. И Путин их за эту кровь помиловал. Вдумайтесь.

Аноним, 11-11-2023 #11[ru]

Искупил кровью? Перед кем искупил? Перед Путиным и Песковым? Вообще-то этот отморозок убил человека. Он перед этой девушкой виноват. И эту вину не искупить никогда. Он виноват перед ее матерью, перед ее семьей. Какого черта Путин с Песковым решают, что он там искупил? Вы у матери убитой девушки спрашивайте. Как думаете, мать жестоко убитой этим изувером девушки согласится с тем, что новые убийства в Украине достаточное основание отпустить его на свободу?

Аноним, 08-11-2023 #1[ru]

Французская полиция установила, что рисунки звёзд Давида в местах проживания евреев в Париже наносила пара из Молдовы по заданию гражданина России за небольшое вознаграждение. Всего было обнаружено 200 таких рисунков. По камерам наблюдения была установлена ещё одна пара, которая подозрительно быстро покинула Францию, как будто тоже выполняя задание. Связь между этими случаями для французской полиции очевидна. И она видит в этом попытку дестабилизации из Москвы. Кто бы мог подумать?

Аноним, 08-11-2023 #3[ru]

ХАМАС отказался освобождать россиян из плена – даже несмотря на свою любовь к Путину. Член политбюро террористов Абу Марзук заявил, что заложников отпустят только после прекращения огня со стороны Израиля. Для россиян – по данным ХАМАСа, их восемь человек – они делать исключения не хотят. Хотя РФ террористов официально поддерживает и даже принимала их в Москве 26 октября. Тогда российский МИД, ранее отказавшийся вывозить соотечественников из Израиля, обсуждал с ХАМАСом «освобождение иностранцев». Всё, что нужно знать о «заботе» российской власти о россиянах.

Аноним, 08-11-2023 #4[ru]

Справедливое предложение всем антисемитам и прохамасовцам: давайте, вы откажетесь от сервисов, созданных евреями или в Израиле. Это весь Google, YouTube, процессор Intel, Android, PayPal, Vimeo, WhatsApp, Facebook, Tinder, Gett, все сервисы «Яндекс», включая доставку и такси, Viber, Signal, Mail_ru, «Ситимобил», Delivery Club... И это только вершина айсберга. Евреями были изобретены: аспирин, дефибриллятор, химиотерапия, интернет, кибернетика, сотовая связь, телефон с камерой, шариковая ручка, флэшка, телевизионный пульт, архивация данных, текстовый редактор, швейная машинка и так далее... Вот и поживите в мире, где не было евреев. Можете переходить на палестинскую медицину, мессенджеры, соцсети и процессоры. Ах, да: единственное изобретение [хамасовцев] – разбирать водопроводные трубы и делать из них ракеты...

Аноним, 08-11-2023 #5[ru]

Патрушев в очередной раз заявил, что поддержка Западом Киева ведет к «разжиганию конфликта». Следуя логике секретаря российского Совбеза, во время Великой Отечественной Западу не надо было помогать СССР. Ни ленд-лиз, ни второй фронт были не нужны, ведь они только «разжигали конфликт».

Аноним, 11-11-2023 #8[ru]

...Где евреи – там прогресс, развитие. Они в пустыне без воды сумели организовать первоклассное сельское хозяйство. Сравните с Крымом, куда завозят из Турции помидоры...

Аноним, 11-11-2023 #9[ru]

Да дело тут не в национальности. Просто евреям всегда нужно было выживать в агрессивной среде, вот они и приспособились. Нету воина страшней, чем испуганный еврей.

Аноним, 11-11-2023 #10[ru]

Пригожин брал 8-тысячный Бахмут 9 месяцев. Потери составили до 20 тыс. бойцов. ЦАХАЛ взял 590-тысячный город Газа за месяц с потерями до 200 бойцов. Найдите разницу. А ведь Шойгу по матери – еврей. Чего же он у своих собратьев воевать не учится?

Аноним, 08-11-2023 #1[ru]