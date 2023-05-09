Сергей Конвиз: Кто взрывает Россию?

УДАР ПО ЦЕНТРУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Самым резонансным событием недели стала атака беспилотников на московский Кремль в ночь на 3 мая – за несколько дней до запланированного Парада Победы 9 мая. Поначалу возникла некая пауза в сообщениях российских властей на эту тему. Хотя кадры, на которых было зафиксировано это событие, появилось в Интернете почти сразу. Потом в СМИ и соцсетях стали появляться видео произошедшего, снятые с более близкого расстояния. На них видно, как дрон пролетает прямо над брусчаткой и ещё в воздухе взрывается у купола Сенатского дворца – официальной резиденции президента России Владимира Путина, на которой установлен российский триколор. Судя по всему, это был сравнительно небольшой дрон самолётного типа с пропеллером, поскольку летел на небольшой скорости. В момент взрыва на купол поднимаются два человека – предположительно, сотрудники ФСО.

Только днём власти набрались смелости объявить, что Кремль был атакован двумя беспилотниками. Пресс-служба президента назвала произошедшее «покушением на президента». Однако это вряд ли могло вызвать доверие, поскольку сомнительно, чтобы Путин мог в два часа ночи прогуливаться по территории Кремля, где вообще он появляется теперь крайне редко. Кстати, теперь уже очевидно, что и в ту злополучную ночь Путина в Кремле не было – он находился в загородной резиденции Ново-Огарёво.

Кое-кто ожидал выступление по этому поводу самого президента. Но этого до сих пор не произошло, что говорит о неком замешательстве в главных головах Кремля. Это фактически опровергает версию о том, что атака дронов была инициирована властями РФ. Поскольку в этом случае наша пропагандистская машина была бы включена «на полную катушку». И непременно тут же последовал бы ракетный удар возмездия по целям в Киеве. Но, тем не менее, вопросы остались...

БЕЗОПАСНЫХ МЕСТ В РОССИИ НЕ ОСТАЛОСЬ?

Как известно, первый дрон прилетел в Кремль с юга. Второй – с востока. Но не с запада из Украины. Так что дроны точно летели с территории России. Кстати, что представляют собой эти «птички», кто их производитель, какова дальность полёта и чем они были начинены, до сих пор неизвестно. Как и то, почему ПВО Минобороны РФ умудрилось «прозевать» эти прилёты в самое охраняемое в России место. И ещё, какова личная ответственность министра Шойгу и начальника Генштаба Герасимова, допустивших такое. Сообщается, что Путин собрал Совет Безопасности только 6 мая, но ситуация с атакой дронов на Кремль на нём не обсуждалась. Да и министр обороны Шойгу на этом заседании отсутствовал.

Впрочем, многие сходятся во мнении, что атака дронов носила чисто психологический демонстративный характер. Её целью было личное унижение Путина накануне Парада Победы. А также желание показать, что, если потребуется, можно будет поразить ЛЮБУЮ ЦЕЛЬ в России. Теперь ни для кого не является секретом, что небольшие дроны способны преодолевать систему нашего ПВО и долетать до Подмосковья. Известно как минимум о двух случаях, когда в Московской области находили дроны со взрывчаткой: в конце февраля – в Коломенском районе, а в апреле – под Ногинском. В обоих случаях обломки дронов были опознаны как беспилотники UJ-22 Airborne производства украинской компании «Укрджет». Дальность действия таких дронов – до 800 км, так что если предположить, что их могли запускать украинцы, то технически это сделать было возможно.

Однако тревогу должна вызывать изумительная точность атак дронов. Двойное попадание беспилотников в купол президентской резиденции можно сравнить с попаданием пули в копеечную монету.

Кстати говоря, несмотря на то, что в связи с атаками на Кремль нефтехранилища, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты на территории России находятся под особым контролем, странные пожары на них случаются чуть ли не каждый день.

ПОЙДЁТ ЛИ НА ДНО НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ШОЙГУ?

Некоторые СМИ опубликовали предположение, что эти «прилёты» могут стоить Шойгу карьеры. Особенно на фоне его противостояния с хозяином ЧВК «Вагнер» Пригожиным, который в неприличной форме заклеймил Шойгу и Герасимова как саботажников в зоне СВО, по чьей вине ЧВК несёт в Бахмуте огромные потери. В Интернете распространено видео, на котором Пригожин утверждает, что «их не профессионализм губит десятки тысяч русских парней», и грозит 10 мая вывести из Бахмута своих бойцов, если его не обеспечат боеприпасами в заявленных объёмах.

Но не думаю, что стоит спешить со сменой руководства МО РФ. С одной стороны, может быть, именно эту цель и преследовали организаторы атак дронами. Кое-кто предполагает, что подобное мог организовать и сам Пригожин, тем самым стравив между собой Шойгу и Бортникова. Тогда Шойгу тут и ни при делах. А опасность исходит от действующих под боком диверсантов. Это всё происки внутренних врагов или активизировавших борьбу за сферы влияния различных военно-патриотических группировок. Тогда ответственность за случившееся должна лечь на директора ФСБ Бортникова. А если тут замешаны сами силовики?

Наряду с этими тяжёлыми вопросами имеется и ещё один: не стоит ли отменить Военный Парад Победы в Москве? Это уже сделали власти Крыма и ряда близких к Украине областей. Когда выйдет этот номер газеты, мы будем знать, обоснованы ли такие предположения.

Под большим вопросом проведение ставшего традиционным шествия «Бессмертного полка». Уже сейчас известно, что оно точно не состоится в Белгородской области, хотя ещё в апреле губернатор области Гладков уверял, что «Бессмертный полк» в области непременно пройдёт. Впрочем, многие другие регионы также отказались от шествия, в том числе Москва, Воронежская область, Приморье и Еврейский автономный округ. Мало того: в 2023 году более 20 городов уже отменили парады в честь Дня Победы

В связи с этим возникает несколько вопросов. Первый – о подготовке наших войск к СВО в части обеспечения армии всем необходимым, включая современные виды вооружения: боевые беспилотники, средства ПВО, транспорт, связь боеприпасы и обмундирование. Как теперь стало общеизвестным, все вызывающие доверие Путина заявления министра обороны Шойгу по этому поводу на деле оказались фейковыми. То ли ничего не было произведено, то ли было тривиально разворовано, как те 1,5 млн. комплектов обмундирования, якобы хранящиеся на складах МО РФ. А скорее всего, и то, и другое. Не случайно Верховный главнокомандующий за полгода снял с должности уже второго замминистра обороны по тылу.

Наверное, поэтому наши войска за девять месяцев не смогли занять заштатный городишко Бахмут с населением в 80 тыс. человек, включая женщин, стариков и грудных детишек. Поэтому наши пропагандисты с гордостью рапортуют по телевизору о взятии в Бахмуте какого-нибудь дома или хотя бы перекрёстка. Для всех очевидно, что если бы у Пригожина было всё, что нужно для взятия города, он бы за неделю-другую превратил его в труху, где просто негде было бы прятаться противнику. Он уже более месяца взывает о дефиците снарядов, но воз, как говорится, и ныне там. И вот теперь, после такого ультиматума ему, наверное, всё же дадут снаряды под угрозой оголения фронта. Но это говорит об общей обстановке в зоне СВО. Тут либо-либо. Либо Шойгу не знает реальной обстановки на линии боевого соприкосновения, либо сознательно вводит Путина в заблуждение. Тогда возникает закономерный вопрос: кому и зачем нужен такой министр обороны?

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ОДНИХ УБИВАЕТ, ДРУГИХ – ДЕЛАЕТ СИЛЬНЕЕ

Кстати, наши власти официально о потерях в зоне СВО россиян ничего не сообщают с сентября 2022 года. Однако из публикаций в СМИ известно, что с декабря 2022 года российские силы потеряли до 100 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе боев в Бахмуте и других регионах Украины. По оценкам американской разведки, за последние пять месяцев на Украине погибли 20 тысяч российских военных, причём половину из них составляли наёмники ЧВК «Вагнер».

В целом попытка зимнего наступления в Донбассе, в основном через Бахмут, провалилась. В декабре прошлого года Россия начала широкое наступление на нескольких направлениях, в том числе на Угледар, Авдеевку, Бахмут и Кременную. Большая часть этих усилий застопорилась и потерпела неудачу.

Зато по гражданской инфраструктуре Украины попадать получается намного чаще. Воистину трагическим можно назвать промах наших артиллеристов при обстреле украинского города Умани. Российская артиллерия в ночь на 28 апреля нанесла массированный удар по украинским городам. По заявлению главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, 21 из 23 выпущенных крылатых ракет были сбиты. Но одна из ракет попала в девятиэтажку в городе Умань Черкасской области. Погибли 23 человека, среди них пятеро детей. В городе объявили трёхдневный траур. Но при этом в Минобороны РФ ошибку не признают. И продолжают утверждать: «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».

В целом ЧВК «Вагнер» добилась определённых успехов в Бахмуте, но они были достигнуты ценой огромных потерь. Поэтому независимые источники полагают, что Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооружённые силы. Наверное, потому даже атаки штурмовиков Пригожина министр Шойгу и начальник Генштаба Герасимов не в состоянии обеспечить эффективной артиллерийской поддержкой.

Следует отметить, что сегодня Пригожин удачно воспользовался моментом и выглядит в глазах рядовых россиян как подлинное лицо войны. Его рейтинг не в пример наших генералов постоянно растёт. Он грамотно ведёт пиар-кампанию. Если верить ему, а не Шойгу, ситуация в зоне СВО складывается критическая. В отличие от генералов он не боится грязи и смерти, как говорят про него, заключил сделку с самим дьяволом. Хотя потери в ЧВК, по некоторым сведениям, достигают 90% личного состава. Он действует открыто. И не скрывает, что благодаря его идее использования в СВО уголовников на фронте смогли уцелеть десятки тысяч молодых парней.

ОХОТА ЗА ПРОПАГАНДИСТАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Однако атака дронами Кремля – не единственное трагическое событие недели. Утром 6 мая в Нижегородской области был взорван джип Audi Q7 писателя и политика Захара Прилепина. Сам Прилепин ранен – у него, по одним данным, оторвало кисть левой руки и правую ногу, по другим – многочисленные переломы. Его водитель и друг, с которым они вместе воевали на Украине, погиб на месте.

Полиция тут же задержала подозреваемого, который немедленно сознался в чём надо. О причастности к взрыву заявили сразу несколько организаций – «движение украинцев и крымских татар «Атеш», политик Илья Пономарёв и «Национальная республиканская армия» – мифическая организация, которой приписываются убийства Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Впрочем, некоторые эксперты обращают внимание на то, что сам Прилепин никакой ценности не представлял. Партия «Справедливая Россия – За правду», где он с Мироновым сопредседательствуют, на политическом небосклоне России является очевидным аутсайдером, которая, если её не сольют коммунистам или либеральным демократам, даже в случае тотальных фальсификаций итогов голосования остаться в Думе перспектив не имеет. В связи с этим озвучивается иная, не политическая цель подрыва. Дело в том, что, когда Прилепин с дочерью и его пассия-водитель подорвались в нижегородской глубинке, они формально числились в Росгвардии, которая находится в зоне СВО. Так что получается, что служба Прилепина в Украине на самом деле – фикция.

В связи с этим вспоминается, как а/м «Тесла» сына Пескова, участвующего в СВО в рядах Росгвардии, умудрялась получать штрафы за превышение скорости в Москве. Или как Рогозин, также участвуя в СВО, был поражён ракетой в ресторане в Донецке при праздновании своего дня рождения... И как тут не вспомнить Пригожина, который всех их называет суками и требует для своих бойцов снаряды.

ПОДДЕРЖКА РОССИИ СТАНОВИТСЯ ОПАСНОЙ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Другое знаковое событие пришло из-за океана – уволен без объяснения причин самый влиятельный сторонник Трампа на американском телевидении Такер Карлсон. Настоящая суперзвезда американского телевидения, которого очень обожала наша пропаганда. Об этом телеканал Fox News объявил 24 апреля. Решение об увольнении принималось владельцем канала Рупертом Мердоком. Ему не нравились ультраправые тезисы Карлсона, которые тот регулярно озвучивал в эфире. В том числе его позиция по России в конфликте с Украиной. Официально причины его увольнения не называются – и на этот счёт есть много версий. Как известно, журналист стал звездой консервативных медиа, чем помог в своё время избраться Трампу. А теперь ему в нарушение традиции даже не дали провести прощальный эфир. Для западных СМИ такое прощание с известным телерепортёром в новинку – его эфиры в прайм-тайм смотрели 3,5 млн. человек. Он зарабатывал по $ 15-20 млн. долларов в год.

Как стало известно позже, телеканал Fox News разорвал контракт с Карлсоном вскоре после разговора медиамагната Руперта Мердока с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся за несколько недель до его увольнения. Выступления телеведущего вызывали недовольство украинских политиков, которые, как стало известно Semafor, сумели поделиться своим мнением с руководством Fox News.

Немного из истории восхождения Карлсона на журналистский олимп. Популярность пришла к нему в начале нулевых годов, когда он стал соведущим программы Crossfire на канале CNN. В 2004 году гостем одного из выпусков стал известный комик Джон Стюарт, который обвинил ведущих в том, что своим форматом они раскалывают Америку. Через два месяца телеканал закрыл передачу и расторг контракт с Карлсоном. Затем в 2005 году Карлсон пришёл в телеканал MSNBC, известному своей либеральной позицией. Однако через два года его программу закрыли из-за низких рейтингов. В 2009 году он перешёл на Fox News. В 2016 году ему позволили собственное шоу Tucker Carlson Tonight. Карлсон постоянно эпатировал и делал скандальные заявления. Он всё больше становился личным рупором Трампа. В 2018 году сразу 20 рекламодателей отказались сотрудничать с его программой после того, как он заявил, что из-за мигрантов Америка становится «грязнее и беднее». В следующем году история повторилась, когда всплыла старая запись радиошоу, в котором Карлсон сравнивал женщин с собаками. Несмотря на это, Карлсон продолжал оставаться на Fox News. Кстати, сторонником Трампа он стал не сразу. Ранее в конце девяностых Карлсон называл Трампа не иначе как «самым отвратительным человеком на планете». Но это не помешало ему в 2016 году поддержать миллиардера на республиканских праймериз. А поскольку канал в основном смотрят избиратели-республиканцы, повышенное внимание к Трампу со сторону Fox News способствовало его победе как на праймериз, так и на общих выборах. Ещё до выборов 2020 года Карлсон утверждал, что демократы хотят украсть выборы с помощью почтового голосования. А после победы Байдена он охотно вторил заявлениям Трампа о массовых фальсификациях. Даже последовавший после победы на выборах Байдена штурм Капитолия он называл «мирным протестом».

Хотя формально Карлсон осудил СВО России на Украину, при этом активно критиковал поддержку Киева администрацией Байдена как бессмысленную трату денег. Фактически это был в неком роде рупор российской пропаганды в США. В этом плане примечательно, что после увольнения Карлсона с Fox News ему предложили работу на российском телевидении Russia Today.

Экзальтированное поведение ведущего не могло закончиться по-хорошему. Карлсон обвинил демократов в фальсификации итогов голосования в 2020 году с использованием машины компании Dominion Voting System. А когда компания потребовала от телеканала $1,6 млрд. за клевету, у Карлсона доказательств его правоты не оказалось. Телеканал был вынужден пойти на мировое соглашение с Dominion и заплатить $787 млн. компенсации за отзыв иска. Так популярный репортёр превратился в состоятельного безработного. И над проблемой его трудоустройства теперь думают в Москве.

Впрочем, он не единственный американский журналист, чьи взгляды импонируют российской пропаганде. К примеру, в 2018 году Первый канал запустил ток-шоу «Большая игра» с участием американца с советскими корнями Дмитрия Саймса. И теперь российские телезрители почти в ежедневном формате имеют возможность слышать и видеть американца, который в паре с депутатом Госдумы от ЕР Никоновым активно поддерживает Путина и громит американскую военщину, которая, по его мнению, «подожгла конфликт в Украине».

ПРИНУЖДЕНИЕ К ЛЮБВИ

Другим знаковым событием недели стало подписание Путиным 27 апреля Указа, разрешающего депортацию жителей с территорий Украины, занятых нашими войсками в случае, если они до 1 июля 2024 года не примут российское гражданство. Называется он «Об особенностях правового положения некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Касается он тех граждан Украины, которые, проживая на территориях, контролируемых российскими войсками, заявят о желании сохранить действующее гражданство, отказываясь принять российские паспорта.

Указ получил громкую огласку. Эксперты обращают внимание, что указ закрепляет принудительные методы привлечения граждан Украины к получению российских паспортов. А также утверждает условия депортации украинцев, которые не согласны стать нашими гражданами. Они полагают, что подобные действия наших властей могут быть расценены как нарушение Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида.

Но сейчас главное в другом. По всей видимости, принятие указа вызвано тем, что солидная часть населения, освобождённых нами от власти Киева, сомневается в долгосрочном занятии нашими войсками территории бывшей Украины. И потому не спешит принимать российское подданство, опасаясь, что их потом могут заклеймить позором как коллаборантов. Вот Путин и решил эту часть несознательных граждан Украины «пришпорить».

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.