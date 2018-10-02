Философия коррупции

Куда уходят наши деньги, в чьи широкие карманы?

Бог наделил его даром

Ничего не делать даром.

ХАКАССКИЙ ИНДИКАТОР

В соседней Хакасии подведены предварительные итоги скандального провала на выборах Главы республики ставленника Шойгу и «Единой России» действующего губернатора Виктора Зимина. Бывший руководитель администрации Главы Хакасии Владислав Никонов ответил газете «ШАНС» на главный вопрос: как мог действующий губернатор проиграть выборную гонку спойлеру, которого до этого в республике почти никто и не знал. Во-первых, отмечает он, «у Зимина действительно были проблемы с рейтингом», но «избирательная кампания на то и делается, чтобы максимально повышать рейтинг, работать с недовольством, вытаскивать ситуацию, выправлять», однако «команда Зимина его подвела».

Действующий губернатор и, правда, ещё до выборов имел «значительный антирейтинг». Ему неоднократно об этом говорили, но он довольствовался заказными итогами соцопросов, хотя официальные «исследования общественного мнения либо не проводились, либо были некорректными», подстроенными под желания Зимина выглядеть солидно. В итоге, только «около 10% избирателей проголосовали за Зимина», «12% избирателей концентрировано пришли и проголосовали за кандидата «КтоугоднотольконеЗимин». А около 75% избирателей просто проигнорировали выборы.

«Сейчас все федеральные медиа муссируют эту тему. Рассуждают... про консолидацию элит, про всякое другое»... Затем Никонов делает неожиданный пассаж в сторону Шойгу, направившего в республику группу политтехнологов, которые должны были обеспечить Зимину победу, невзирая на любой антирейтинг: «выгодно тем, кто направил сюда команду политтехнологов», показать: в провале на выборах «Зимин виноват, а не технологи!». Но «никто не говорит об одном очень значительном политическом игроке» – О СМИ, которые, собственно, «и сделали эту кампанию».

А ЧТО ТУВА?

Пример с Хакасией я привёл не случайно. Там, как и в Туве, с некоторых пор безраздельным хозяином всего и вся является наш замечательный земляк Шойгу. Если бы не он, то ни Кара-оол, ни Зимин, скорее всего, никогда бы губернаторами не стали. И уж, точно, не могли бы удержаться в своих креслах без его «крыши».

Вряд ли кто станет спорить с тем, что Кара-оола в Туве ненавидят не меньше, чем Зимина в Хакасии, считают, скорее, вором, стяжателем, бандитом и коррупционером, чем законопослушным чиновником. На сей счёт имеется даже документальное доказательство. Однажды Ш. Кара-оол обжаловал эту информацию в суд, требуя признать её недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию Главы республики, однако получил отказ. А недавно Кызылский городской суд признал, что к нему вполне обоснованно без всякой боязни судебного преследования можно применять эпитеты типа «глупый дурак» и «осёл».

К тому же тувинский Глава, как и его хакасский коллега, напрочь перессорился с независимыми СМИ и блогерами, что, конечно, как и в случае с Зиминым, увеличивает его личный антирейтинг. В связи с этим хочу обратить внимание на отсутствие у Зимина согласия с независимыми СМИ и блогерами, которые, если верить бывшему руководителю администрации Главы Хакасии В. Никонову, и создали Зимину дурную славу. Наш Кара-оол тоже в общении со СМИ и людьми, имеющими собственные взгляды, как правило, выглядит беспомощным, глупым и амбициозным.

За примером далеко ходить не нужно. В республике разрастается скандал на почве отношения властей к русскоязычной общине. Противоречия достигли такого ожесточения, что Союз русскоязычных граждан обратился к Президенту В. Путину и сенатору Л. Нарусовой, требуя федерального вмешательства. Резон Союза прост: политика в образовании Шолбана Кара-оола препятствует применению русского языка в общении людей, кадровая политика «выдавливает» остатки русских из республики. Всё вместе создаёт условия для развала народного хозяйства, что наглядно видно на результатах выполнения федеральных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и по обеспечению жильём детей-сирот.

Для выяснения ситуации на месте в республику прибыли члены Совета при Президенте Российской Федерации по содействию, развитию институтов гражданского общества и правам человека (СПЧ) известные правозащитник А. Бабушкин и журналист Е. Масюк. О выводах членов СПЧ речь пойдёт чуть ниже. А сейчас остановимся на реакции тувинских властей.

Почуяв жареное, власти протрубили сбор и собрали под свои знамёна всех потенциальных сторонников из числа русских. Назвали сходку собранием участников некой никому не известной Ассамблеи народов республики Тыва. И сварганили некое воззвание, которое якобы подписало почти 60 человек. Не буду распространяться о сути воззвания, поскольку проверка показала, что на самом деле её подписали только 4 члена правительства во главе с зампредом Брокертом, а большинство из «подписантов» не то что ничего не подписывали, но и не видели в глаза никого воззвания. А некоторых в то время даже не было в Кызыле и Туве. И, уж тем более, они ничего не знали об этой Ассамблее и, точно, не являлись её членами. Фейк получился скандальным потому, что после раскрытия деталей подписания этого воззвания лица, указанные в нём, даже задним числом отказались от своего участия в антирусском шабаше.

АНТИРУССКИЙ НАЕЗД ЛИЦ С НИЗКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

А следом правительство на сайте, принадлежащем женщине, никогда не отрицавшей сообщения в СМИ о том, что она – гулящая, появилась незатейливая глуповатая непрофессиональная анонимная статья под названием «В Туве делают бизнес на «притеснении русских». Автор, пожелавший остаться неизвестным (по стилю и ошибкам угадывающийся как Дина Оюн), не утруждая себя доводами и доказательствами, незатейливо хвалит Шолбана Кара-оола за заботу о русских, правда, невольно подтверждая «тренд» на выезд русских из Тувы и тот факт что за последнее время доля русских в Туве сократилась вдвое.

Для солидности автор приводит «авторитетные» заявления неких специалистов «Иванова», «Петрова» и «Тихонова», которые по их замыслу должны поменять антирейтинг Кара-оол на рейтинг. Причиной межнационального конфликта писаки считают не националистическую политику Шолбана Кара-оола, танцующего под дудку известного в республике тувинского националиста и шовиниста К. Бичелдея, а... строителя С. Сафрина, который, по их логике, всё и «замутил» в своих личных интересах.

Как указано в публикации, эти «знатоки Тувы» полагают, что в Туве имеет место «беспрецедентная провокация, замешанная на почве межнациональных взаимоотношений», выдвинутые в отношении Кара-оола «обвинения бедны на факты». А вся ситуация является лишь «операцией прикрытия, использованная строительным магнатом Сергеем Сафриным, прикрывавшимся созданием православных храмов в Туве, чтобы не платить налоги», и «под шумок» «выиграть 200-миллионный тендер на строительство в Кызыле здания суда». А «открытое обращение Союза русскоязычных граждан Тувы «Россияне», адресованное Владимиру Путину и члену Совета Федерации от республики Людмиле Нарусовой, стало лишь исходной точкой истории», за которой последовали другие, более эффективные меры политической борьбы с «выдавливанием из Тувы русских граждан», ответственность за которую возложил на руководителя республики Шолбана Кара-оола. Больше всего неизвестных «специалистов по Туве» тревожит «смена тренда» недовольства с «притеснения русскоязычных жителей» на «выдавливание русскоговорящих предпринимателей из республики, которых «кошмарят» налоговыми проверками».

Не найдя больше никаких доводов «специалисты» публикуют отклик «главного редактора газеты «Центр Азии» Надежды Антуфьевой», которая «со знанием дела» отмечает, что «союз русскоязычных граждан Тувы «Россияне» официально не зарегистрирован в Минюсте», и что она «за два года не заметила хоть какую-то реальную работу по укреплению межнационального согласия в республике». Смешные доводы. С одной стороны, официальная регистрация общественной организации не требуется, а с другой стороны, не Антуфьевой об этом говорить. У неё имеется официально зарегистрированная еженедельная газета «Центр Азии», подаренная ей мэром г.Кызыла Донгаком, однако это совсем не означает, что газета реально выходит в свет раз в неделю. Да и разве можно назвать еженедельником листок из четырёх страниц, издающихся тиражом в 120 экз. раз в месяц, а то и в три?

Одновременно автор публикации даёт Сафрину незамысловатый совет поступать так, как ранее известный политик В.Оюн, в отношении которого Кара-оол «сумел преодолеть разногласия» и который сейчас забросил политику и «развивает своё хозяйство».

В заключение говорится: «все, кто в Туве считает себя оппозиционером, всегда были довольно странной группой». К тому же «её участников легко было пересчитать по пальцам» – «это возрастные, ранее работавшие во власти люди». И приводит примеры: «Валерий Салчак и Владимир Хемер-оол». По мнению анонимного «специалиста», «за всё время они не смогли в Кызыле провести ни одного митинга протеста, который собрал бы более 10 человек».

СПЧ НА ПОРОГЕ ТУВИНСКОЙ ВЛАСТИ

Судя по всему, тувинские власти обеспокоены выводом Андрея Бабушкина, который «заявил, что здесь нужно провести выездное заседание СПЧ». И данная публикация – первая «ласточка» подготовки к этому событию. Увидев угрозу своему спокойствию, автор публикации пытается скомпрометировать Сафрина тем, что он «развил нешуточную активность, рассказывая о том, как в результате притеснения властей Туву покидают лучшие кадры, а его преследуют за строительство православных храмов». Признавая, что «фирме Сафрина удалось завершить долгострой – Воскресенский кафедральный собор в Кызыле, а потом построить Князь-Владимирский храм в Туране», автор пытается внушить читателям, что всё это стало возможным «во многом благодаря политической воле главы Тувы», хотя именно с приходом Кара-оола во власть строительство Храма и было «заморожено».

При этом Сафрину ставится в упрёк, что «компания «Сельстрой» добивается государственных заказов всеми возможными способами». Как будто было бы нормальным, если бы он поступал наоборот. Ну а пассаж о том, что «ещё не было ни одних торгов, которые бы не оспорил Сергей Сафрин, если его фирма их проиграла», говорит о том, что автор, судя по всему – полный идиот. Вполне понятно желание отменить итоги аукциона, если её организаторы мошенничают в пользу кого-то своего. К примеру, на аукционе по строительству терапии ООО «Сельстрой» предложило цену в 160 млн. рублей меньшую, чем ООО «Тезис». Однако правительство Тувы умудрилось отдать госзаказ конкурентам, тем самым нанеся бюджету колоссальный урон. Сафрин, естественно, эти итоги обжаловал и выиграл дело в российском антимонопольном органе. А теперь тувинское правительство точно так же хочет этому же «Тезису» профинансировать работы ещё на 1,039 миллиарда, но опять препятствием для мошенников стал Сергей Сафрин. Так что нелюбовь Кара-оола к нему вполне объяснима – он просто мешает воровать.

ОПАСНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ НЕДАЛЁКОГО КОРРУПЦИОНЕРА

В связи с этим, пока шла возня вокруг проблем русских в Туве, в «Новой газете» вышел материал Елены Масюк под названием «Что мы знаем о Туве». Он настолько объёмен, что подробно мы поговорим о нём в другой раз. А сейчас я приведу лишь один фрагмент публикации – интервью Шолбана Кара-оола, который, отвечая на вопрос о противостоянии правительства и Сергея Сафрина, сморозил следующее: «Что храм в Туране, что Воскресенский храм в Кызыле построил он – это неправда». Это «я всё сделал для того, чтобы эти храмы были построены за счёт своих решений, которые я принимал» . И пояснил: «Сафрин построил эти соборы... за счёт государственных заказов». А когда Масюк в этом усомнилась, добавил: «это было построено на госконтрактах. Он строил, и через это МЫ СТРОИЛИ ЭТИ ЦЕРКВИ». А теперь он «выставляет себя как человека, который построил церкви и за это пострадал. Это неправда». И приводит убийственный по глупости довод: «Вот если бы он строил коммерческое жильё и, зарабатывая деньги, строил церкви...».

В общем, чтобы было понятно, образ мышления Шолбана Кара-оола следующий. Он воспринимает деньги, которыми располагает бюджет Тувы, как личные. И он же имеет право давать или не давать предпринимателям государственные заказы. Когда кому-то достаётся госзаказ, то вся прибыль от его исполнения – тоже такие же личные деньги Кара-оола. Таким образом, выходит, что прибыль, получаемая от выполнения работ с бюджетным финансированием – это прибыль не какого-нибудь предприятия, не его владельца, а Шолбана Кара-оола, который позволил этому предприятию или предпринимателю исполнить госзаказ. И когда Сафрин прибыль, полученную от выполнения госзаказа, тратит на строительство церквей, то на самом деле он как бы строит эти церкви на деньги Кара-оола.

Такая вот философия самодержавия. Если следовать ей, то вся прибыль строителей в Туве, работающих по государственным программам, должна являться собственностью Кара-оола. О нём известна одна поговорка, суть которой в том, что у него имеется дар ничего не делать даром... А поскольку вправе распоряжаться прибылью только он, остальное можете додумывать сами. Хочет – разрешит построить Храм или потратить их на благотворительность, а хочет... Всем понятно, что он ещё может захотеть, если не на благое дело. Тогда деньгам дорога одна – в частный карман. Чей – догадаться несложно.

А мы ещё удивляемся сообщениям, что неработающая дочь премьера то может перекусить за пару сотен тысяч рублей, то хочет приобрести элитную квартиру в Москве за полторы сотни миллионов... А то вообще речь может идти о салоне красоты за миллиард.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

В общем, всем понятно, что в данном случае речь идёт о махровой коррупции, поскольку в Туве, изрядно обнищавшей за время правления Кара-оола, почти нет никакого частного строительства – всё за счёт бюджета. То есть, за деньги Кара-оола. И в этом плане интересно, куда девается прибыль от выполнения госзаказов друзьями премьера? Куда девают прибыль от миллиардных заказов непременные победители любых государственных аукционов Роберт и Лёня Доржу, Михаил Пережегин и Дмитрий Крапивин? К примеру, у редакции вызвало большое удивление стоимость работ по сооружению набережной Енисея в Кызыле, выполненных ООО «Водный мир». По двум контрактам (вместе с допсоглашением) было выплачено за объект почти 1,5 млрд. рублей. Окончательная оценка объёма завышения оплаты работ ещё не оформлена, однако уже сейчас можно предположить, что подрядчик на пару с заказчиком незаконно и необоснованно присвоили (а попросту говоря, украли у государства) около 500 млн. рублей. Никакой благотворительностью господин Пережегин в Туве не занимается. В связи с этим возникает закономерный вопрос, а куда ушли полмиллиарда? Уж не в карман ли Кара-оолу на приобретение недвижимости? Или Кара-оол разрешил Пережегину положить такие деньги в собственный карман?

Если следовать философии Кара-оола, только он ВПРАВЕ распоряжаться всей прибылью, которую они получают. А это – сотни миллионов в год у каждого. Но в строительстве каких-нибудь храмов или других богоугодных заведений они замечены не были, ни о каких пожертвованиях больным с их стороны также ничего не известно. Они не содержат ни школ, ни детских домов. Неужели всё достаётся одному из Кара-оолов? Не жирно ли?

В связи с этим не могу не поинтересоваться у владельца всех денег в республике: а куда подевались миллионы пожертвований на строительство статуи Будды в Туве? По некоторым сведениям, было собрано от 7 до 10 миллионов, однако никакой статуи не видать. Неужели осели в том же бездонном кармане? А куда подевались доходы от ремонта дорог, осуществляемых ООО «Восток» Сергея Уюсова? Там столько денег, что на прибыль от ремонта можно было золотых статуй Будды понаставить на всех перевалах республики, Хакасии и Красноярского края вместе взятых. Но статуй нет, а Уюсов при содействии Кара-оол продолжает осваивать бюджетные деньги. Недавно расширил сферу деятельности – построил взлётно-посадочную полосу в Кызылском аэропорту, строит никому не нужный, кроме Кара-оола, мост. И каждая стройка – это миллиарды. А прибыль где? В чей карман «упала», если он не увлекается благотворительностью, а все бюджетные деньги принадлежат Главе республики Кара-оолу? Так может, слухи о том, что Уюсов половину заработанного отдаёт одному из Кара-оолов – правда?

Так – не так, однако такая логика хорошо укладывается в философию, озвученную Шолбаном Кара-оолам членам Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека (СПЧ) А. Бабушкину и Е.Масюк. А если это – правда, то куда смотрят прокурор Боровков и руководитель УФСБ Щуровский? Они что, книг не читают?

Прошу считать данную публикацию официальным запросом и провести в отношении Главы республики Шолбана Кара-оола проверку на коррупционные действия, связанные с присвоением им государственных средств в особо крупных размерах. Прошу выяснить судьбу народных средств, собранных на строительство золотой статуи Будды на горе Догээ.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин