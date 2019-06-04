Коррупционные самолёты требуют тщательного расследования!

Генеральному прокурору России

Ю.Я. Чайка

Директору Федеральной Службы Безопасности России

Бортникову А.В.

ЗАПРОС

В газете «РИСК-экспресс» были опубликованы материалы о сомнительной сделке правительства Тувы с приобретением у частной коммерческой структуры двух самолётов марки Pilatus PC-12 для организации авиаперевозок из г. Кызыла.

На запрос редакции Министерство транспорта Тувы сообщило, что указанные самолёты для организации авиаперевозок из г. Кызыла востребованы не были, в связи с чем один самолёт был выменян, а второй приносит республике прямые убытки за счёт ежегодного технического обслуживания.

На запрос редакции прокуратура Тувы сообщила, что по итогам проверки выяснилось: сделка по приобретению двух самолётов марки Pilatus PC-12 была проведена правительством РТ в нарушение ФЗ-94 и Бюджетного кодекса Российской Федерации. Однако для прокурорского реагирования на незаконные действия чиновников и признания государственных контрактов недействительными прокуратура Тувы пропустила срок.

В связи с этим прокуратура Тувы не считает возможным противодействовать коррупции при заключении данного госконтракта. Игнорируя запрос, сотрудники прокуратуры РТ не проверили данную сделку на коррупционность и не выяснили, кто и когда принимал решение о сделке по купле-продаже данных самолётов. Также они не проверили, соответствует ли цена приобретения подержанных самолётов в 2011 году ценам на данные самолёты, что можно расценить как халатность, подпадающую под действие Уголовного кодекса РФ.

Полагаю, что действия председателя правительства Тувы Шолбана Кара-оола, лично инициировавшего данную сделку, которая принесла и приносит ущерб бюджету Республики Тыва, содержат признаки уголовно наказуемого деяния и подлежат соответствующему расследованию в порядке уголовного судопроизводства. А действия сотрудников прокуратуры Республики Тыва и лично начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяка должны квалифицироваться как укрывательство преступления.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку действий чиновников правительства Тувы и сотрудников прокуратуры Тувы в соответствии со ст. ст. 144-145 УПК РФ и при установлении вины принять процессуальное решение в отношении лиц, виновных в причинении вреда Российской Федерации.

Сведения о принятом процессуальном решении прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копию ответа прокуратуры РТ от 06.05.2019г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров