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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 21, 4 июня / Коррупционные самолёты требуют тщательного расследования!
   
 
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№21, 4 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Коррупционные самолёты требуют тщательного расследования!

Генеральному прокурору России
Ю.Я. Чайка
Директору Федеральной Службы Безопасности России
Бортникову А.В.

ЗАПРОС

В газете «РИСК-экспресс» были опубликованы материалы о сомнительной сделке правительства Тувы с приобретением у частной коммерческой структуры двух самолётов марки Pilatus PC-12 для организации авиаперевозок из г. Кызыла.

На запрос редакции Министерство транспорта Тувы сообщило, что указанные самолёты для организации авиаперевозок из г. Кызыла востребованы не были, в связи с чем один самолёт был выменян, а второй приносит республике прямые убытки за счёт ежегодного технического обслуживания.

На запрос редакции прокуратура Тувы сообщила, что по итогам проверки выяснилось: сделка по приобретению двух самолётов марки Pilatus PC-12 была проведена правительством РТ в нарушение ФЗ-94 и Бюджетного кодекса Российской Федерации. Однако для прокурорского реагирования на незаконные действия чиновников и признания государственных контрактов недействительными прокуратура Тувы пропустила срок.

В связи с этим прокуратура Тувы не считает возможным противодействовать коррупции при заключении данного госконтракта. Игнорируя запрос, сотрудники прокуратуры РТ не проверили данную сделку на коррупционность и не выяснили, кто и когда принимал решение о сделке по купле-продаже данных самолётов. Также они не проверили, соответствует ли цена приобретения подержанных самолётов в 2011 году ценам на данные самолёты, что можно расценить как халатность, подпадающую под действие Уголовного кодекса РФ.

Полагаю, что действия председателя правительства Тувы Шолбана Кара-оола, лично инициировавшего данную сделку, которая принесла и приносит ущерб бюджету Республики Тыва, содержат признаки уголовно наказуемого деяния и подлежат соответствующему расследованию в порядке уголовного судопроизводства. А действия сотрудников прокуратуры Республики Тыва и лично начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяка должны квалифицироваться как укрывательство преступления.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку действий чиновников правительства Тувы и сотрудников прокуратуры Тувы в соответствии со ст. ст. 144-145 УПК РФ и при установлении вины принять процессуальное решение в отношении лиц, виновных в причинении вреда Российской Федерации.

Сведения о принятом процессуальном решении прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копию ответа прокуратуры РТ от 06.05.2019г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 289 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8030.html
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Остальные материалы номера 21:
 
   
   
 
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