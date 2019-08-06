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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 30, 6 августа / Жулики в Туве всегда вне конкуренции
   
 
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№30, 6 августа 2019 года.

Жулики в Туве всегда вне конкуренции

Жулики в Туве всегда вне конкуренции

Неделя в Туве выдалась щедрой на события. Одним из них стал очередной визит в республику председателя наблюдательного совета госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина в компании генерального директора Фонда Константина Цицина. До этого они посетили Хакасию и остались довольны результатами работы правительства В.Коновалова. Там Степашин отметил, что Хакасия выполнила программу переселения, принятую в 2013 году и заверил, что у Главы республики хорошая работоспособная команда. Поэтому он уверен, что «власти Хакасии не будут ждать, пока на кого-нибудь из жильцов аварийных домов рухнет крыша».

В Туве 1 августа Степашин и Цицин также провели совещание по выполнению программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Наши итоги выполнения плачевны настолько, что республика не только не переселила и половины нуждающихся, но и оказалась последней по показателю исполнения программы в целом по России. В связи с этим до сих пор не решён вопрос включения республики в новую программу переселения.

По сложившимся обстоятельствам Степашин обязан был объективно оценить ситуацию и устроить форменный разнос Главе Тувы Кара-оолу за провал программы и разворовывание более 1,6 млрд. рублей, выделенных из бюджета. Однако Степашин проявил верх цинизма, не дал должной оценке работе тувинского правительства и фактически ушёл от острых вопросов. Он не стал вникать в причины срыва, переведя разговор в русло очередной помощи правительству Тувы, поскольку, мол, жители республики, не переселённые из ветхого и аварийного жилья, не виноваты в развале строительной отрасли республики и повальном воровстве бюджетных средств.

Такой подход Степашина очень понравился главному виновнику развала отрасли Шолбану Кара-оолу. И он с воодушевлением сообщил, что якобы «благодаря программе Фонда в республике появилась необходимая строительная база» и теперь-то уж точно скоро «всё наладится» и правительство готово не только «завершить выполнение старой программы по переселению жилья, но и ДОСРОЧНО РЕАЛИЗОВАТЬ новую программу, которая будет осуществляться в рамках национальных проектов». При этом Кара-оол пытался убедить Степашина в том, что якобы «республика начинала выполнять программу практически с нулевой строительной базой».

Глава долго распространялся на тему, как он счастлив «видеть радость переселившихся людей, которые раньше находились в тяжелейших условиях, живя в бараках». На что Степашин чувственно прослезился и с дрожью в голосе признал: «Есть ещё немалые долги перед людьми, которые должны быть переселены ещё в 2018 году», но этого не произошло. Правда, не потому, что в правительстве Кара-оола собрались воры и бездельники, а потому, что «ряд подрядчиков оказались просто проходимцами». И хотя республика по вине правительства Ш.Кара-оола уже не попала в новую федеральную программу переселения, «... будем обращаться в правительство о выделении дополнительных средств» для Тувы, чтобы возместить украденные миллиарды и всё же закончить программу.

Как известно, руководители Фонда содействия реформированию ЖКХ уже во второй раз приезжают в республику. Однако, положа руку на сердце, следует признать: толку от этих визитов мало. Тувинские чиновники в сговоре с недобросовестными подрядчиками как воровали бюджетные деньги, выделенные на строительство жилья, так и воруют, придумывая новые и новые схемы жульничества. В этих схемах главное – гарантировать специально подобранному подрядчику, что при любых раскладах выгодный контракт достанется именно ему. И желательно – по максимально высокой (стартовой!) цене. Тогда ещё до распределения госконтракта с него можно смело получать откат, не опасаясь, что контракт может достаться другому. Тому, кто откат не платил. На этом жульничество, собственно, и держится. Так что устранение конкурентов ещё до распределения контракта – главная задача нечистоплотных чиновников, цель деятельности которых – личная нажива.

Следует признать, что руководители Фонда относятся к этому бюрократическому тувинскому мошенничеству чрезвычайно терпимо, поглаживая ворьё по головке. Вот и на этот раз Степашин умудрился найти, за что поблагодарить Кара-оола. Оказалось, что ему очень понравилось обещание ШВК «всех людей переселим, а новую программу выполним досрочно!». Высокого чиновника совсем не удивило, что это произнёс человек, который только что с треском провалил федеральную программу. Не Глава Хакасии, исполнивший программу в полном объёме, а Глава Тувы, не построивший и половины от запланированного. В этом плане бросается в глаза контраст отношения федерального чиновника к объективным показателям деятельности. Похоже, Степашин ездит по стране и хвалит всех подряд без разбору, невзирая на реальную обстановку в регионах. Видимо, для него главное – ни с кем не ссориться. Показательно, что даже такой лукавый ответ Степашина удовлетворил, и он, наверное, с чувством полного удовлетворения улетел в Москву, мысленно похваливая себя за то, что смог обойти в Туве «острые углы» скандального провала федеральной программы и таким образом сумел не испортить отношений с могущественным Шойгу.

Но проблема в том, что именно такие облачённые полномочиями безвольные конъюнктурные чиновники типа Степашина, для которых главное – сохранить свою должность, вольно или невольно создают в России почву для разрастания коррупции и развала народного хозяйства. Ибо они фактически поощряют таких мародёров бюджета, как Кара-оол, на реализацию сомнительных схем обхода антимонопольного законодательства для решения проблем личного обогащения.

Кара-оол что-то нёс несусветное про отсутствие строительной базы в республике, хотя ни для кого не секрет, что до его прихода во власть такая база была. К примеру, именно при нём «приказал долго жить» завод ЖБИ «Сардаана». Однако правительство, преследуя свои нечистоплотные цели, из года в год по разным схемам в обход антимонопольного закона отдавало строительство лучших объектов «щедрым» гастарбайтерам из-за Саян, а собственных строителей держало на голодном пайке, оставляя без работы. И такая практика продолжается! Достаточно обратить внимание на лучшую строительную компанию в республике – ООО «Сельстрой» Сергея Сафрина, который, по-видимому, не нравится Шолбану Кара-оолу тем, что традиционно не даёт чиновникам взяток. Для этого, в частности, в правительстве была придумана схема использования УКСа РТ под видом генерального подрядчика, чтобы затем УКС без конкурсов и аукционов смог раздавать объекты тем, на кого укажут «сверху». А те, благодарные за предоставление контрактов, несли чиновникам откаты. Так в республике было расхищено более 1,6 млрд. рублей, выделенных под реализацию программы переселения. А теперь чиновники, организовавшие тотальное воровство, стенают на «недобросовестных подрядчиков». А федеральный чиновник Степашин пляшет под их дудку, вместо того, чтобы бить коррупционеров по рукам. И обещает мародёрам бюджета новые деньги, большую часть которых, несомненно, они тоже постараются украсть.

В конце концов, эту лавочку с УКСом УФАС, прокуратура и суд прикрыли, признав противозаконной. Правда, при этом никто Кара-оола не одёрнул, когда он ссылался на причину провала программы, свалив вину на неких «недобросовестных подрядчиков», которых он сам, скорее всего, и подбирал.

Но, почуяв безнаказанность, чиновники не перестали изобретать новые схемы обхода антимонопольного законодательства. Ведь главный ресурс в вымогании взяток – возможность гарантировать раздачу объектов тем, кому они это обещают, а не тем, кто предложит государству лучшие условия на публичном аукционе. И конвейер воровства опять ожил. На днях федеральное антимонопольное управление по Республике Тыва с подачи прокуратуры провело проверку и вынесло предписание правительству Тувы в месячный срок расторгнуть договора, заключенные в обход ФЗ «О конкуренции» по так называемым «концессионным соглашениям».

Суть дела в том, что правительство РТ, вместо того, чтобы объявлять публичные конкурсы на строительство школ, детсадов и других социальных объектов, придумало некие концессионные соглашения, по которым без соблюдения конкурентных процедур раздало объекты тем, кто оплатил (или пообещал оплатить) заранее оговорённую мзду. Как известно, в соответствии с действующим законодательством «государственно-частное и муниципально-частное партнёрство является одним из способов развития общественной инфраструктуры, основанным на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса и разделении рисков между партнерами, при котором частная сторона полностью или частично финансирует создание объекта общественной инфраструктуры и участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта, но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании».

А теперь скажите: какое может быть соучастие власти и бизнеса «в последующей эксплуатации» детского сада или школы? Это первое. А второе: на что наши нищие строители могут построить объект стоимостью в несколько сотен миллионов, если они концы с концами свести не могут и по обычным объектам, напрямую финансируемым из бюджета?

Совершенно очевидно, что существуют некие противозаконные кулуарные договорённости, по которым правительство вопреки соглашениям профинансирует ход строительства объектов, попавших под так называемое «концессионное соглашение». Но в этом случае факт мошенничества и нецелевого использования бюджетных средств будет налицо, и скрыть его от прокуратуры будет невозможно. Да и казначейство, умудрённое горьким опытом, теперь вряд ли такие платежи пропустит.

Что-то подобное случилось с инженерным сетями по ул. Дружбы в Кызыле, которые по сговору Кара-оола с Крапивиным без конкурса построило ООО «Энергострой», а затем задним числом оформило, но было поймано за руку. Сейчас в суде идёт процесс признания сделки недействительной и взыскания с ООО «Энергострой» более 68 млн. рублей. Насколько известно, развязка наступит в течение 30-35 дней.

Как вы понимаете, уважаемые читатели, подрядчиков в этой ситуации осуждать сложно – они работают в тех условиях, которые создаёт правительство Тувы. Как говорится, с волками жить – по-волчьи выть. Крапивин, наверное, уже не раз пожалел, что позволил Кара-оолу втянуть себя в эту авантюру. Думается, что что-то подобное ожидает и тех, кто клюнул на приманку под названием «концессионное соглашение» и приступил к работе, сознавая, что переступает закон.

Такая же ситуация развивается на строительстве «Терапии» в Кызыле, где, по информации Казначейства, уже украдено более 360 млн. рублей, выделенных из президентского Фонда. Но об этом – в следующий раз. Другой пример создание очень выгодного жуликоватым чиновникам и подрядчикам монополизма – деятельность ООО «Восток», захватившего дорожную отрасль республики. Но об этом – тоже не сейчас.

Вряд ли кто станет спорить, что для монополизации финансовых потоков в республике чиновникам необходима монополизация власти. А самый надёжный способ подобной монополизации – формирование парламента Тувы исключительно из вассалов Главы республики Кара-оола, зависимых лично от него. И сейчас как раз ответственный момент – подготовка к выборам депутатов Верховного Хурала Тувы. Для Кара-оола выборы – это вопрос не просто жизни и смерти. Если он их проиграет, то с высокой вероятностью за его свершения на высоком посту чиновника ждут суд и большой срок на зоне. А самый надёжный вариант выиграть выборы – это не допустить до них независимых кандидатов. Ну, просто всё – как при распределении госзаказов. И при решении этой задачи центральной фигурой является личность председателя избирательной комиссии Тувы В.Фортуны. Того самого, что скоро станет фигурантом уголовного дела о взятке в 13 млн. рублей, которую дали китайцы руководителю налоговой службы. По некоторым сведениям, именно Фортуна (не исключено, что по поручению Кара-оола) организовывал в своём кабинете в здании правительства встречу Суге-Маадыр с посредником, вымогавшим у неё взятку за содействие в улаживании «проблемы». И вот в руках этого, мягко говоря, негодяя, и его подчинённых, судьба выборов. Видимо, они и обязаны отсеять всех опасных конкурентов партии жуликов и воров и не допустить их до выборов.

Упрощённо ситуация на выборах в Туве такова: до участия допущено шесть партий и группа одномандатников-самовыдвиженцев. Партии условно можно разделить на сателлитов правительства и оппонентов власти. К сателлитам можно смело отнести «Единую Россию» и её спойлеров – КПРФ, Казацкую партию РФ (тоже КПРФ) и Коммунистов России. Все они будут играть роль самостоятельных участников выборов и даже, не исключено, им разрешат осторожно критиковать власть. На сегодняшний день альтернативой власти на выборах можно смело считать кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и ЛДПР, которые, однако, на выборах абсолютно самостоятельны и выступают с разных предвыборных платформ.

Либеральные демократы намерены привлечь избирателей критикой исполнительной власти республики, а эсеры выступают с конструктивной программой развития сельского хозяйства республики, обещают заняться уменьшением стоимости угля и электричества, а также сохранением экологии. Невзирая на очевидную оппозиционность, ЛДПР прошла регистрацию на выборах без особых проблем. А вот кандидаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ вызывают у властей позывы рвоты. На момент выхода газеты из 16 кандидатов по одномандатным округам от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ зарегистрированы только четверо. Остальным предстоит затяжная борьба в судах. Это наглядно доказывает, кого больше всего боится Кара-оол.

Отсев одномандатников организован достаточно примитивно. Одним из способов не допустить кандидатов от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ являются придирки к справкам об имуществе. А независимых самовыдвиженцев, представивших подписи в свою поддержку, отсеивают иначе. В их случае приёмом является искажение данных в подписных листах кандидатов. Недобросовестные члены комиссий при компьютерном наборе данных, от руки записанных в листах, по тем кандидатам, что нежелательны властям, искажают данные: изменят какую-нибудь букву в ФИО или адресе, цифру в паспортных данных, а дисциплинированные сотрудники МВД с охотой напишут по тем, на кого укажут из избирательной комиссии, что гражданина с такими данными не существует. И дело в шляпе! А по тем, кто выставлен правительством, как Ананьин, не проверяя, выдадут справку, что нарушений не установлено. Вот так негодяи из избирательных комиссий и полиции «ломают голосование», обеспечивая ставленникам коррупционеров безальтернативные выборы.

Утверждать наверняка это сложно, поскольку всё происходит за закрытыми дверями, но некоторые полагают, что именно этой координацией и занимается экстренно назначенный заместителем председателя правительства А.Щур, недавно уволенный с поста министра внутренних дел за развал оперативной работы. Он же, скорее всего, будет обеспечивать полицейское прикрытие выборных махинаций на избирательных участках 8 сентября 2019 года. Конечно, есть и другие способы для устранения независимых кандидатов с выборов. Но об этом – в следующих номерах газеты.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин

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 http://risk-inform.ru/article_8157.html
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