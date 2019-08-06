    Перекрёсток мнений

Аноним, 31-07-2019 #2[ru]

В РФ тушить бушующие на миллионах гектарах пожары посчитали невыгодным делом. Это наглядная демонстрация наплевательского отношения властей к своей стране, ее природе и гражданам.

Аноним, 31-07-2019 #3[ru]

Дым дошел до Кызыла. Если жара постоит несколько дней – пожары и у нас начнутся. Негде будет народу охотиться с луком и собирать валежник...

Аноним, 31-07-2019 #4[ru]

Не нужно переживать. Если такое произойдёт, пожар или наводнение, то на помощь придёт человек – «герой», человек – огнетушитель и человек – мотопомпа. И стихия отступит восвояси! Слава Герою! Он уже спешит на помощь: ралли, ралли, сралли... извините, я тут не при чём...

Аноним, 31-07-2019 #3[ru]

Из партий я буду принципиально голосовать против КПРФ во главе с заезжим гастарбайтером и его продажными соратниками. Потому что «пепел» уморённого голодом честного тувинского коммуниста Сояна «стучит в наши сердца»!

Аноним, 31-07-2019 #4[ru]

Публикуйте фамилии спойлеров Единой России. Ни одного голоса Карликам и его шайке! Одно гнилье продажное. Выборы-выборы, а выбрать-то некого! Так что приходим и голосуем 8 сентября умом и сердцем за Туву!

Аноним, 31-07-2019 #5[ru]

«Приболевшая» председатель ЦИКа РФ Э. Панфилова, Эллочки-людоедки – Не учите меня жить. Подумаешь. А какие слова и выражения современных Эллочек не на шутку раздражают вас?

Аноним, 31-07-2019 #8[ru]

Вообще-то в России демократический политический режим, а не авторитаризм

Аноним, 31-07-2019 #11[ru]

Внутри ЛДПР тоже идет конкуренция, не смогли поделить подписи и стали друг друга предавать.

Аноним, 31-07-2019 #12[ru]

Что за ещё Казацкая партия РФ?? Это КПРФ себя так переименовала?

Аноним, 31-07-2019 #16[ru]

А почему вдруг ЛДПР так заинтересовала наша республика? Слишком активничают. Здесь, наверняка, что-то не так...

Аноним, 31-07-2019 #17[ru]

Смотрите, как Кара-боты обосрались. Значит, надо за ЛДПР голосовать!

Аноним, 31-07-2019 #19[ru]

8 сентября 2019 года в России состоится единый день голосования. Выиграет благодаря тем, кто на выборы не пойдет, кто о них даже не вспомнит. Выиграет благодаря тем, кто показательно испортит бюллетень. Выиграет из-за того, что нет единой альтернативы, и весь протестный потенциал голосования будет «размазан как каша по тарелке», в итоге «Единая Россия» снова победит. Господи, до чего же мы дожили?? Какой кошмар!!!

Аноним, 31-07-2019 #20[ru]

ЛДПР не заинтересована Тувой, но ЛДПР дала возможность некарликовским людям зарегистрироваться кандидатами. Карлик смертельно боится всех, кто против него. А кандидаты от ЛДПР – против Карлика

Аноним, 31-07-2019 #22[ru]

Народ против Кара-оола. Значит, ЛДПР может победить!

Аноним, 31-07-2019 #27[ru]

Зюганов такой же предатель и ворюга из банды П... Он уже сколько лет в унисон поёт с Путиным и Педросами. Давайте весь народ будем подымать за советскую справедливую власть! Только вперёд и ни шагу назад! Время пришло, хватит терпеть и слушать эти буржуйские сказки! КПРФ не верю, такие же богатеи и обманщики. Мы не хотим коммунистов, они страну уже просрали, мы хотим большевиков!

Аноним, 01-08-2019 #30[ru]

«Конвиз, вы думаете что если будет смена парламентских партий в Хурале, то наступит чудо?» Я не Конвиз и не знаю, что думает Конвиз, но ТОЧНО ЗНАЮ, что если будут чаще меняется и депутаты и чиновники и тем более губернаторы и президенты в нашей стране – то точно воровать будут меньше!..

Аноним, 01-08-2019 #31[ru]

Все агентурные шестерки во всех организациях и учреждениях, каждый второй в Туве среди молодежи, работы нет, клановая система. У Карликов руки в крови полностью – если Бог есть, пусть весь их род сгинет с нашей земли!!!

Аноним, 01-08-2019 #32[ru]

Да одни и те же лица, что в правительстве, что в Хурале. Они, как пиявки, присосались к своим местам. Как же их тяжело будет отодрать!!! Нынешней власти должен предъявить счет, прежде всего, народ.

Аноним, 01-08-2019 #33[ru]

В Лунсине снова ЧП: погиб рабочий. Комиссия, приехавшая расследовать ЧП, у нас на Азасе водку жрёт. Вот так! РИСК, проведите журналистское расследование, выясните фамилии этих тварей из комиссии! Назовите их фамилии, у них в Лунсине совсем охренели, а наши депутаты язык в задницу засунули.

Аноним, 02-08-2019 #34[ru]

Сколько людей гибнет в республике, а наши депутаты, которых никто не выбирал и наше гребаное правительство только улучшает свое финансовое благополучие. У Шойгу Лариски когда-нибудь совесть заговорит или ее нет?

Аноним, 02-08-2019 #39[com]

На ФСБшном паблике Новости Тувы начался слив по коррупционерам дела налоговиков. Одна группа коррупционеров начала заметать следы другой, ранее задержанной.

Аноним, 03-08-2019 #41[ru]

Новости Тувы стали выкладывать серьезные статьи против окружения Карлика и его К. ФСБ против СК, и у них, видать, много компромата. Да вот СК Сая К. повязана с Чуданом, и поэтому все дела приобретают другой поворот. Поэтому так цепко они держатся у власти. Даже есть фото, как карлик в Китае отчитывается перед хозяевами. А китайские историки приехали в музей к Бичелдею. Как бы все золото скифов не отправили к своим хозяевам.

Аноним, 03-08-2019 #42[ru]

«Сколько людей гибнет в республике, а наши депутаты, которых никто не выбирал и наше гребаное правительство...» Вот ведь гады, какие эти депутаты и министры!!! Насильно людям водку льют в глотку, за руль сажают и приказывают по встречке ехать!!!

Аноним, 03-08-2019 #43[ru]

Голосовать надо за ЛДПР, однозначно! Тянуть на себя одеяло при борьбе против Кара-оола – это сверхглупость. Вместо того, чтобы объединиться ЛДПР и СР, они стали воевать друг против друга. Это глупо, крайне глупо. Задача одна у ЛДПР и у СР – убрать Кара-оола! Уж ради одной цели великие полководцы могли бы объединиться! Василию Оюну надо было проявить себя и переломить себя, свою гордость и амбиции. С его-то опытом он мог бы стать хорошим наставником Андрияну Ооржаку...

Аноним, 03-08-2019 #50[com]

Говорят, что при проводах Степашина у Карлика произошло самопроизвольное небольшое семя извержение или он просто обоссался. Очевидно он посетовал на волнение и жару.

Аноним, 03-08-2019 #51[com]

Он украл столько народных денег, что ссаться ему от страха до самой смерти.

Аноним, 03-08-2019 #53[ru]

... ЕР потихоньку перестраиваются в одномандатников, так что делайте выводы, братья... За кого голосовать... Ничего нет святого: изображают порядочных, а на самом деле... У них уже даже лица звериные. Начинайте господа-товарищи с себя... Хотя знаете, пустое это все... Мы все так жалостливы к себе, что не позволим и думать, что все зависит в этой республике в том числе и от каждого... будем кивать на соседа и на дядю... Думайте господа-товарищи, думайте... А если будете трепаться, значит увы, можно ставить диагноз неизлечимого заболевания... кто пойдет за трусливым коротышкой и его сосунами.

Аноним, 03-08-2019 #59[ru]

На баррикады идем, и детей воспитываем в НЕНАВИСТИ к власти и говорим прямо, кто и как их обворовывает. Нынешние деятели передохнут, а детям мы поможем. Поколение просрало Туву в экономическом плане, благодаря черным браткам предателям и Кара-оолу.

Аноним, 31-07-2019 #2[ru]

Военное ралли будут проводить, и тут вы найдете к чему прицепиться! Для нашей республики игра такого масштаба – это огромный вклад. Вывод нашей республики на международный уровень.

Аноним, 31-07-2019 #5[ru]

В этой газете постоянно хотят задеть Шойгу. Не могу понять.

Аноним, 31-07-2019 #10[ru]

Вашей глупости нет границ. Ралли, олимпиады, чемпионаты, ельцинцентры, конкурсы, фанерный рейхстаг и т.д. Вот где украсть можно! Вот где раздолье! Аноним 1-7 дурак и подхалим. Ну за это тебе повышение пенсионного возраста, тарифы на всё, что можно повысить, лишение избирательных прав, санкции хозяев царя тоже для тебя. Ну и стеклянные бусы тебе для комплекта, радуйся! Такие, как вы – тухлятина для медведя из Педросни. Быдло.

Аноним, 31-07-2019 #11[ru]

Сибирь горит, а Шойгу ралли устраивает... «Страшно далеки они от народа» (с)

Аноним, 31-07-2019 #1[ru]

Курорт развалился, не выдержав конкуренции со стороны многочисленных источников, родников (аржаан), зарубежных курортов. Народ не захотел переплачивать за отдых, когда как в аржаанах можно бесплатно отдохнуть.

Аноним, 31-07-2019 #4[ru]

У нынешней власти всё разваливается, и Чедер – в том числе. Это в какой стране воры и мошенники, что-то создали дельного? Можно назвать только казино для себя и себе подобных. А про нашу власть и говорить нечего. Разрушители. Позор.

Аноним, 31-07-2019 #5[ru]

Бездарных несколько семей путем богатства и поклонов владеют родиной моей. Стоят превыше всех законов, Стеной стоят вокруг царя, как мопсы, жадные и злые. И простодушно говоря: «Ведь только мы и есть – Россия!» Сукакараоолууходидобровольно Карманатебя Смертьдетейнатебе!

Аноним, 31-07-2019 #7[ru]

Пожары действительно очень страшно быстро распространяются, реально уже надо бы покончить с этими раз и навсегда.

Аноним, 02-08-2019 #1[ru]

Да, скорее всего, чиновники наши опять распилили на металлолом какой-то завод – вот экспорт и вырос!

Аноним, 02-08-2019 #2[ru]

Оборудование шубной фабрики по частям распродают.

Аноним, 31-07-2019 #4[ru]

Рождение детей – причина бедности??? И почему человек, который закончил хоть и ПТУ и получил профессию, должен быть нищим, а трутни в креслах депутатов, которые там сидят явно не из-за большого ума – олигархи? Страна парадоксов. Уже никаких нецензурных выражений не хватает.

Аноним, 31-07-2019 #8[ru]

Депутаты – это люди, которые и являются главным звеном в демократической стране. А у нас депутаты – декорация.

Аноним, 01-08-2019 #12[ru]

Статья правильная, но толку от нее не будет. Никто не будет на нее реагировать. И ничего не изменится. Так, просто холостой выстрел газеты «РИСК». Помните, когда спихивали Великий Хурал, ШВК говорил, что на сэкономленные деньги от ликвидации Вел. Хурала (называл сумму) и плюс деньги также стыренные от доплат к госпенсии нескольких десятков госслужащих в Туве, построит детские сады и школы? В итоге никаких денег народ не увидел, т.е. садики, школы строили опять же из бюджета, а денег как не хватало, так и не хватает. А стыренные деньги за содержание Великого Хурала никуда на народные цели не пошли, а разделили депутаты между собой в Верховном Хурале: если раньше зарплату получали 9 депутатов, то сейчас и остальные 23 депутата, правда в 2-3 раза меньше. Зарплату платят Хонук-оолу, Доржу и др. оттуда же.

Аноним, 01-08-2019 #13[ru]

Мы как были бедными, так и остались. Теперь это признали в Правительстве. Что сделает наше Правительство? Мероприятия из 200 с лишним пунктов... Не серьезно!

Аноним, 01-08-2019 #1[ru]

Горит вся Сибирь и Дальний Восток – 4 миллиона га тайги. Подожгли Россию Путин, Зюганов и Жирик, Кара-оол и Шойгу с помощью китайцев, а вы, народ, идите и голосуйте за них, за Единую Россию...

Аноним, 01-08-2019 #2[ru]

Земля в России и тайга в частности никогда не принадлежала народу. Поэтому такое равнодушие к лесным пожарам – сгорит и хрен с ним, зато китайцам меньше достанется!

Аноним, 01-08-2019 #2[ru]

Власть смеётся в лицо народу: ну, догадались вы о ее реальных планах. Ну и что? Диалогами хотите ее напугать?

Аноним, 31-07-2019 #1[ru]

Ощепкова, моя бывшая пионэрвожатая в Каа-Хемской школе. Как она орала! Вы никогда не слышали, как орёт комсомолка-пиоэнервожатая Ощепкова. Мы её терпеть не могли. Ябеда, высокомерная, а мозгов – как у титьки тараканьей.

Аноним, 31-07-2019 #5[ru]

Бичелдей не просто бывший министр образования, он осужденный министр образования и написано, что он не член педагогического общества. И потому не имеет права проводить никаких собраний.

Аноним, 31-07-2019 #7[ru]

Бича – это прямое доказательство коррупции в Тыве, все съ**лись с бандитами караоолами – и судьи, и прокуроры, и полицаи.