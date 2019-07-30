Американский консул в шоке: Бичелдей возглавил педагогов

Ну, скажите, какое такое отношение имеет Каадыр-оол Бичелдей к США? Могу задать вопрос иначе. Например, какое отношение имеет Шолбан Кара-оол к КНР? Ну, про США и КНР всё понятно. Их длинные названия, собранные для краткости в аббревиатуры из трёх букв, как бы грозно противостоят друг другу: США + КНР = заклятые друзья. Ну, или если по-другому, то Америка и Китай – неразлучные враги. А вот Бичелдей тут каким боком? А дело в том, что Бичелдей, как та самая затычка в одном месте, так и он без меры инициативничает везде, где его не желают знать.

Уж как там было на самом деле, не знаю, но догадываюсь, что на приём к американскому консулу, который был в Туве вот-вот буквально на днях, Бичелдей сам напросился. Консул-то, ведь он что, он же всё равно всё про Бичелдея знает – работа у него такая. Ведь прежде чем приехать сюда, в самый бедный регион России, ему составили полную аналитическую справку, в которой указано, что он спёрнул чуть ли не последние деньги у детей школьного возраста, за что и был осуждён уголовным судом к условному сроку. Конечно, там было культурно обозначено его уголовное преступление юридическим термином, мол, «превысил свои служебные полномочия» и нанёс ущерб государству на столько-то млн. рублей. Ну, а я привыкла изъясняться фактическими терминами, а потому и говорю, что Бичелдей, мягко выражаясь, стырил миллионные народные средства, выделенные из бюджета на обустройство школьных спортивных площадок. А, точнее выражаясь, просто-напросто их спёрнул.

И вот сидит консул, морщит брезгливо нос, читает справку и думает: ай-я-яй, что делать – вот напросился ко мне на беседу бывший министр-жулик, а мне и неудобно ему сказать, что я всё про него знаю... Американцы, они правильный народ, их депутаты за каждую бюджетную копейку у себя в конгрессе и сенате насмерть бьются – такое у них со школы воспитание. Каждый учебный день даже в самом отдалённом штате в самой простой школе начинается с американского государственного гимна, а потому они, патриоты своей родины, деньги налогоплательщиков себе в карман, как у нас, обычно не складывают. А у тувинцев бывший министр-жулик Бичелдей тоже хотел от каждой школы... Впрочем, чего хотел, того не успел – проворовался. Правда, на своём дачном участке на Вавилинском затоне он тоже поднимает тувинский флаг, когда приезжает редиску поливать.

Так вот, как я думаю, американский консул с кислым выражением лица, как будто выпил крепкий хойтпак, встретил Бичелдея. А руку ему, как я предполагаю, не пожал, потому как знает, что ему в дипломатических кругах начальство потом разнос устроит – зачем встречался с жуликом, что он может полезного тебе про Туву рассказать с его-то воровской ментальностью? А я вам больше скажу, уважаемые читатели, консул ведь потому с кислой гримасой сидел, потому что в справке той аналитической, наверное, прописано также было про мошенничество, которое тот недавно провернул в педагогическом сообществе Тувы.

Ой, да ладно, мы же не дошкольники, мы же прекрасно знаем, что от американцев не спрячешься. Так вот, консул прочитал сначала, что К.Бичелдей в начале 90-х годов прошлого столетия чего-то хитрил-мудрил-мутил с тувинским самосознанием в сторону самостийного тувинского государства, что он, однако, потом передумал и стал преданно работать на партию власти в лице Главы Тувы Шолбана Кара-оола. Который недвусмысленно скосил глаза в сторону КНР. Короче, у Бичелдея тоже развилось косоглазие, но на почве любви к Кара-оолу, который начал косить под китайца. А дальше американец из справки узнал, что Кара-оол назначил Бичелдея министром образования, а тот в свою очередь задумал насильно внедрять изучение китайского языка в учебных заведениях, но недовнедрил, потому что проворовался. Бичелдея осудили, и за это Кара-оол незамедлительно назначил его директором Государственного Национального музея.

До этого места консул, говорят, читал справку спокойно, а что нервничать – это же известная российская практика. Но он напрягся, когда в справке был небольшой абзац про то, как 21 марта этого года в Национальном музее Бичелдей провёл IX отчётно-выборную конференцию Тувинского регионального отделения общественной организации «Педагогическое общество России». Консул в этом месте даже присвистнул: фью...ююю....ю, каким боком музей к образованию имеет отношение и каким таким местом осуждённый бывший министр приклеился к тувинскому региональному отделению педагогического общества России?

Ха! Консулу не понять наши тувинские политические интриги! А плетутся они вокруг политики, а политика – вокруг денег. Дело-то там выеденного яйца не стоит, всё просто и понятно – в 2021 году тувинцы будут выбирать Главу республики, а для этого надо в этом году избрать послушных депутатов Верховного Хурала из числа ПЕдРоссов, чтобы они снова и опять выбрали Шолбана Кара-оола. А для этого что надо? Правильно! Надо учителей всей республики взять под свой неусыпный контроль, чтобы они на выборах плясали под Бичелдея.

Региональное отделение состоит из более чем трёх тысяч членов общества, и много лет его возглавлял авторитетнейший Учитель, ныне покойный Пётр Александрович Морозов. Так вот, что делает Бичелдей? Первым делом он демонстративно плюёт на Устав и, с кем надо посоветовавшись, решает назначить председателем общества замминистра образования Ощепкову. Даму, может быть и полезную во всех отношениях, но не совсем внятную умом. Но в её возрасте ум – не самое главное, потому что в правительстве Кара-оола она ценится за собачью преданность. А так, как известно, что собака – это друг, то её преданность может пригодиться Кара-оолу на нынешних выборах депутатов республиканского парламента и на выборах Главы РТ в 2021 году. Бичелдей с Ощепковой быстро обзвонили своих знакомых чиновников, которые вообще не то что не имеют никакого отношения к обществу, но даже и не поняли, в какое сомнительно-мошенническое дело их втянули.

Конференцию, как записано в Уставе, можно проводить, если её инициирует треть действительных членов педагогического общества, а это – тысяча человек. Но Бичелдей с Ощепковой смогли согнать в Музей 59 чиновников и несколько ничего не соображающих учителей. В правительственных новостях так и написали: «Конференция прошла под председательством директора Национального музея Каадыр-оола Алексеевича Бичелдея». Ну, хорошо, допустим, я говорю – допустим, что из 59 человек половина неграмотные, а другая половина запуганные и затюканные чиновники. Допустимо? Вполне! И учителя неграмотные – не редкость, и тупые чиновники – явление повсеместное. Но что совершенно не вызывает сомнений, так это полностью вытравленное из учителей гражданское самосознание – они проголосуют за кого угодно, где угодно и когда угодно, пойдут за кем угодно и куда угодно. Куда поведут – туда и пойдут. Бичелдей с китайским дефектом зрения куда поведёт – туда и двинется эта огромная масса учительского электората.

Учителя Тувы даже не поняли, что IX отчётно-выборная конференция – это был их последний рубеж, на котором окончательно и подчистую украли их гражданские права. Ну, кто такой Бичелдей? Он по своей уголовной биографии не учитель и не член этого педагогического общества. И Ощепкова – не член. Но они нисколько не сомневались в рабском молчании учителей. Рабы промолчали. А на конференции, как окончательное издевательство над памятью Народного Учителя Петра Морозова, присутствующие «... поклялись продолжить работу соответственно его именем и делам».

Консул уехал из Тувы глубоко озадаченным...

Очень вредная тувинка