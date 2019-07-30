Души... Живые и мёртвые

Продолжение. Начало в №28 от 23 июля 2019 года.

Не дай Бог, попасть под бессмысленную власть денег, иначе алчность, зависть к чужому богатству и успеху истерзают душу. Но жизнь не переиграешь: всегда найдется на сильного еще сильнее, на умного – еще умнее, на богатого – еще богаче.

Иллюстрацией к денежному психозу могут быть две сцены. Одна из романа Ф.М.Достоевского «Идиот»:

...Идет откровенный торг за Настасью Филипповну. Но она не остается в долгу:

– Хочу на твою душу посмотреть. Видишь эту пачку? В ней 100 тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, с голыми руками, и тащи пачку из огня. Вытащишь – твоя, все 100 тысяч. А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами полезешь. Мои деньги! Я их за ночь с Рогожина взяла!..

Все затеснились вокруг камина, все не могли отвести глаз от затлевшей пачки денег, кто-то не мог вымолвить ни слова, кто-то упал в обморок, кто-то ползал вокруг ног Настасьи Филипповны...

И вторая. Подобный эксперимент над людьми устроил Воланд в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

...Пистолет вздернулся кверху, и тотчас же из-под купола начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в разные стороны, откидывало в оркестр и на сцену. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы», кто-то уже ползал в проходе, шаря под креслами, многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые, капризные бумажки.

– Ну что ж, – задумчиво отозвался Воланд. – Люди, как люди, любят деньги, но ведь это всегда было...

Эти сцены напомнили слова Ф.М.Достоевского: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». И души тоже.

Жизнь и литература, литература и жизнь. А в жизни пока еще мало что меняется к лучшему. Казнокрады и взяточники не унимаются. Взятки неохотно дают, но охотно берут. Власть денег смывает рамки дозволенного. Под следствием сенаторы, депутаты, губернаторы, силовики, чиновники, работники ЖКХ, то есть люди, которые по своей должности должны улучшать жизнь людей, искоренять коррупцию, – сами являются фигурантами громких махинаций. В голове не укладывается, как директор Красноярской филармонии, казалось бы, должна быть человеком высокой культуры, рупором этических и эстетических ценностей, сама создает мошенническую схему для воровства немалых миллионов?

Интересно, как люди с нечистоплотной душой и загребущими руками попадают во властные структуры? Мошенникам у нас живется вольготно. Они подстраиваются под любую власть, иногда вместе с ней используют слабый контроль надзорных служб. Туроператоры продают билеты на несуществующие рейсы, строительная мафия обирает дольщиков, хотя деньги вложены, гарантия властей есть, смета составлена, но обманутые люди нередко остаются на улице без денег, без квартиры, с невыплаченными кредитами. Капитальный ремонт вызывает у людей только злую иронию. Возмущает и унижает людей вопиющая разница в доходах населения. Кто-то получает миллион в день, а кому-то такую сумму не заработать никогда, потому что...

Отныне в России два государства:

Одно – для народа, другое – для барства.

В одном государстве шалеют от денег,

В другом до зарплаты копеечку делят.

А. Дементьев

Деньги, баксы, золото – вечная тема жизни и литературы. Даже курочка Ряба из детской сказки поняла, что ее золотое яичко – бесполезный подарок деду с бабой: из металла, даже очень дорогого, еду не приготовишь.

Да и не все в жизни измеряется деньгами, не все продается и покупается. Дружбу, уважение, настоящую любовь, талант, совесть, честь, доброту, авторитет – главные человеческие ценности – за деньги не купишь. Они не заменят сердечность и бескорыстность. Подвиги тоже совершаются не за плату.

Шаварш Карапетян, 20-кратный чемпион СССР и Европы по подводному плаванию, спас 46 человек. На его глазах ушел под воду Ереванского водохранилища троллейбус с людьми. Вытаскивал по одному человеку, передавал спасенного брату, нырял за следующим. До сих пор жалеет, что последний раз в мутной воде, не разобравшись на ощупь, вместо человека поднял посторонний предмет. Это было почти 40 лет назад, но подвиг срока давности не имеет. После судьба давала ему еще шанс спасти человеческие жизни. Остановил автобус, в котором отказали тормоза. Спасал людей на пожаре. Герой всю жизнь делал добрые дела. Вырастил хороших детей, сажал деревья, помогал больным детям, открыл фонд помощи спортсменам. Мужественный человек с большим сердцем и доброй душой по-другому жить не умеет, потому что живет по божеским законам, то есть по законам совести.

Жизнь постоянно предлагает человеку право выбора. Выбор слова, жизненного принципа, действия, поступка. Не по принуждению шагнули в огонь и эти маленькие герои. Паша Иванов, который живет в опекунской семье, спас шесть человек во время пожара. В Хакасии друзья вынесли из огня малышей. На Камчатке 15-летняя Карина Парышева вынесла из горящей квартиры пятерых детей. Она оказалась самой старшей из тех, кому пришлось спасаться от смертельной опасности. «Успела надеть на детей теплые вещи, приложила им к лицу мокрые тряпки, взяла с собой кошек. Я вывела их на лестницу, где все было в густом дыму, а потом пришлось прорываться сквозь огонь» – так просто и скромно рассказала школьница пожарным про этот ужас.

Духовностью людей сильна Россия. И дети, и взрослые по своим возможностям увеличивают счет добрых дел. Доноры бескорыстно отдают свою кровь. В крае и в нашем городе работают благотворительные фонды, объединяющие волонтеров. Добровольцы помогают старикам, инвалидам, многодетным семьям. Сбор вещей, продуктов, школьных принадлежностей для них – привычное дело. Они занимаются поисками пропавших людей, работают сиделками у больных, пополняют ряды дружинников. У доброты каникул не бывает. Ребята серьезно намерены улучшить качество жизни людей, и это движение набирает обороты: «Чемпионы добрых дел», «Экошкола», фонды «Поделись добром», «Алеша», организация «Четыре лапы». Дети чистят лес, скверы, сажают кусты, освобождают берега рек от того, что там оставляют взрослые. За два месяца акции «Зеленый четверг» дети Назарово и Ачинска сдали тонны вторсырья, пластика и макулатуры. Даже воспитанники детского дома у нас в городе, которые сами нуждаются в материальной поддержке, вырученные деньги за продажу сладкой выпечки отдали на корм животным «Четыре лапы» со словами: «Это нашим маленьким друзьям».

В стране 22 миллиона нищих. Это только по статистике. При опросах называют себя бедными даже работающие люди. С увеличением пенсионного возраста их станет еще больше. В середине февраля глава государства в своем выступлении сказал, что число нищих в стране за последнее время выросло и что приоритетной задачей на сегодня стала борьба с бедностью. Многие честные предприниматели уже давно взяли на себя обязанность помогать нуждающимся. В Новосибирске, Красноярске, в некоторых магазинах есть полки с надписью: «Если можешь – положи, если нуждаешься – возьми». Специально для людей с низкими доходами. Здесь оставляют продукты первой необходимости. Еще организуют в разных точках города подвоз горячего обеда, куда сразу же выстраиваются очереди. Одна бабушка попросила разрешения взять домой несколько конфет, так как два года не ела сладкого.

А еще есть бесплатные магазины «Второе дыхание вещей», куда можно принести лишние и старые вещи. Их сортируют, здесь же делают мелкий ремонт и отдают нуждающимся, кое-что продается. На эти деньги покупают нитки, швейные машинки, платят аренду. Помогают спонсоры. Организаторы-волонтеры открыли рабочие места, платят зарплату. На вопрос корреспондента радио, зачем они это делают, отвечают: «Людям надо помогать».

Позиция, достойная уважения. С детства заложенный нравственный стержень, правильные моральные ориентиры, внутреннее желание помочь другим – все это остается с человеком до конца жизни. С такой неравнодушной, креативной, талантливой молодежью можно не опасаться за надежное будущее страны.

Загадочная русская душа! Сколько всего она может в себя вместить и чего в ней больше: добра, зла или равнодушия? Почему одни поступки вызывают не только уважение, они просто изумляют своим бескорыстием и благородством, а другие повергают в шок?

С одной стороны, люди добровольно спасают белого медвежонка от голодной смерти, привозят с севера в Красноярск и определяют в «Роев ручей». Парень бросается в ледяную воду, чтобы спасти замерзающую на льдине собаку. Три деревенских мужика тянут на веревках провалившуюся в полынью крупную лосиху. Случайные прохожие в Дагестане поймали падающего с пятого этажа мальчика и спасли ему жизнь.

А с другой стороны, чужая душа – потемки. Что было в душе у красноярского кондуктора, когда он в мороз высадил из автобуса девочку только потому, что у нее на проезд было 20 рублей вместо 22? Кондуктор электрички высадила 13-летнюю ученицу на окраине Москвы, потому что она нечаянно пропустила свою остановку. За компанию высадила пьяного безбилетника, и девочка оказалась в безлюдной местности с пьяным неизвестным. В Якутии полицейский пристегнул наручниками к горячей батарее задержанного местного слесаря и оставил его до утра. Утром обнаружили труп. В детском садике детям заклеивали скотчем рты, чтобы «не орали». У директора лагеря был потайной карцер для недисциплинированных детей. В Канске воспитатели детсада кнопками кололи детям руки, ноги... Конечно, заведены уголовные дела.

Подобные ужасы в нашей повседневности не единичны. Откуда в людях такая пренебрежительная жестокость? Что движет человеком в его действиях? Один сделает фотоснимок, запечатлевший красоту русской природы на радость людям, а в это время негодяи, развлекаясь, на фоне этой красоты убивают пять косуль, занесенных в Красную книгу, развлекаясь, расстреливают в заповедной зоне 14 кабанов вместе с детенышами. Один защищает Родину, другой ее продает. Один любит людей, другой ненавидит целые народы. Трагедия в Магнитогорске обнажила лица многих. Когда мародеры искали лазейки, чтобы проникнуть в брошенные квартиры и чем-то поживиться, другие оказывали помощь: приносили одеяла, теплые вещи, продукты. Одна пожилая женщина принесла в ладонях несколько луковиц – последнее, что у нее было.

Почему один соблюдает нормы морали, другие переходят рамки дозволенного? Ответ очевиден: какая душа – такой человек, такие поступки.

Продолжение следует.

Ирина Добычина,

заслуженный учитель школы РСФСР,

Отличник народного просвещения РСФСР.