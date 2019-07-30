    Перекрёсток мнений

Аноним, 25-07-2019 #1[ru]

В России уровень безработицы выше 10%. Меньше всего работает население в тех субъектах, которые получают дотации из федерального центра, включая республики Северного Кавказа. Среди проблемных регионов также республика Тыва (безработица на уровне 11,7%)... В 2018 году, по данным Минфина РФ, Дагестану было выделено свыше 59 млрд. рублей. Чечня из бюджета получила более 27 млрд. рублей, Тыва – 15,7 млрд. рублей, Кабардино-Балкария – более 11 млрд. рублей. Республика Алтай получила 9,6 млрд. рублей, дотации Ингушетии составили 9,1 млрд. руб., Северная Осетия – Алания получила 8,9 млрд. рублей.

И год от года подобные вливания из бюджета только растут. Так, в 2019 году, согласно официальным данным, Дагестану планируют предоставить на 5 млрд. больше – 66,3 млрд. руб., Чечне – 30,4 млрд. руб., Тыве – 17 млрд. руб. При этом увеличение дотаций пока не оказало позитивного эффекта на разрешение глобальных социальных проблем в этих регионах, в том числе и на безработицу.

Народ устал ждать, когда жизнь станет лучше, когда заработает промышленность и поднимется сельское хозяйство, когда работающий человек, наконец-то, сможет получать достойную оплату за свой труд, когда ворьё будет сидеть по тюрьмам. И вот народ устал. Устал и больше не пойдёт ни за Кара-оолом, ни за Единой Россией, ни за Справедливой Россией, ни за Патриотами России ни за коммунистами и примазанными так называемыми Коммунистическая партия Коммунисты России – ни за кем.

Аноним, 27-07-2019 #6[ru]

Это Росстат – Федеральная служба государственной статистики России. Если же смотреть на ситуацию в региональном разрезе, то картина все менее радужная. Впереди выборы. 8 сентября. Думайте, за кого голосовать будете. Ведь партия власти дискредитировала себя по всем фронтам.

Аноним, 27-07-2019 #11[ru]

Ведь действительно все было развалено во времена Ооржака. Очень много надстроек, разваленные здания. Многие помнят об этом.

Аноним, 27-07-2019 #14[ru]

Не знаю. Я думаю, живём лучше, чем вчера

Аноним, 27-07-2019 #15[ru]

Вчера ещё на лошадях ездили, сейчас на джипах. Вот вам и бедность.

Аноним, 24-07-2019 #2[ru]

Власть не слушает и не слышит жителей Тувы. В городе уже сейчас немало депутатов, которые не оправдывают доверия избирателей. «Куда нас ведет эта банда «патриотов» из «Единой России»?»

Аноним, 24-07-2019 #3[ru]

Может и не надо вообще депутатов? ЗАЧЕМ??? Такая маленькая республика по численности – и депутаты?? Надо подумать, деньги целы будут, и детям пригодится, для пенсионеров бесплатный проезд в автобусе, льготы лечения в санатории. Подумайте, народ...

Аноним, 24-07-2019 #4[ru]

Аноним 3 Молодца, правильно всё! Но представьте себе, куда девать такую ораву бездельников в масштабах республик? Да и страны в целом. Только в тюрьму. Если их лишить неприкосновенности, халявного источника дохода (заработной платы за безделье) то преступность в стране вырастит в разы. Они же ничего, кроме как совершать преступления, не умеют и не хотят. Неприкосновенность, данная им Путиным, обязывает!

Аноним, 24-07-2019 #5[ru]

Кара-Шойгу обосрался по полной. Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске, подводная лодка в Североморске и ещё много всего. После этого по ТВ прошёл сюжет о раскопках в долине царей, о том, как Кара-Шойгу в компании с Кара-Карликом тайменя в реку отпускает с подхалимскими комментариями. А сам Кара-Шойгу из телевизора пропал. Видимо, царь осерчал и не хочет горе-воеводу зрить. Отправил на псарню какашки убирать за лабрадорами. Но гавно должно всплыть. Интересно, где? Подождём.

Аноним, 24-07-2019 #8[ru]

Ничего противозаконного в переназначении А. Щура не вижу. Если он профессионал своего дела, то почему бы ему не стать заместителем? А насчет его «переходного» шага в должность Главы – это просто бред.

Аноним, 24-07-2019 #9[ru]

Республика оккупирована бандитами. Они, как гиены, сбились в одну стаю и будут разрывать всех, кто будет угрожать их власти. Если население не опомнится и не объединится против ОПГ, то Туве конец.

Аноним, 24-07-2019 #13[ru]

8-му – Щур никакого отношения к понятию «профессионал» и «офицерская честь» не имеет. Если бы имел, то непродажный профессионал давно посадил бы черных братков и их банду в места отдаленные. Быть заместителем бандита может лишь человек, не имеющий чести.

Аноним, 25-07-2019 #14[ru]

№13 полностью согласен с Вами! Сколько зла Карлик и его черные братки принесли народу Тывы?! Никогда ни в каком чистилище им уже не отмыться, гореть им в аду, будь они прокляты!

Аноним, 25-07-2019 #15[ru]

Карлик всего лишь исполнитель, кто кукловод – сообразите сами...

Аноним, 25-07-2019 #16[com]

В правительстве перестали слушаться Карлика, все злорадствуют и сплетничают за его спиной.

Аноним, 25-07-2019 #17[com]

Согласна, вид у нашего главы, как у уродливой старой и больной собаки. Да простят меня собаки за сравнение.

Аноним, 26-07-2019 #23[ru]

Какой такой рейтинг у Единой России в Туве и Кызыле в 24%? Он уже падает с каждым днем и на день голосования будет не более 10-15%. Что сделал Кара-оол Ш.В., возглавивший список на выборах от партии Единая Россия, за 12 лет? Невыполнение своих программных обещаний и лозунгов на всём протяжении нахождения у власти «ЕР» есть не что иное, как обман избирателей и народа Тувы...

Аноним, 26-07-2019 #24[ru]

Голосуешь за Единую Россию – значит, голосуешь за: 1. Хромая лошадь (сгорели люди) 2. Зимняя вишня (сгорели люди, большинство дети) 3. ОПГ Кара-Карлик, ОПГ Хорошавин, ОПГ Гейзер, ОПГ Цапки, ОПГ Сердюков, Васильева, Скрынник, Боря Минц, Чубайс, Шойгу, Медведев... 4. Горящая Сибирь 5. Пенсионная реформа (геноцид, украдены годы жизни и деньги людей) 6. Тупиковые затратные проекты (олимпиада, чемпионат мира, керчинский мост, ельцинцентр и т.д.) 7. Создание Росгвардии. 8. Тотальные беззаконие и коррупция, при полной безответственности чиновников в виду неприкосновенности данной партийной принадлежностью. 9. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. 10. Вымирание обнищавшего населения... Если Вам этого мало, можно продолжить. Предоставляю слово следующему: давай, вперёд!

Аноним, 26-07-2019 #25[ru]

Александр Александрович, Вы как-то быстро переобулись. А как же «ментовский дух», компетентность, принципы, присяга и другое бла, бла, бла, которое вы заливали в уши сотрудников? А погибшие сотрудники? Теперь Вы рукопожатны с ворами и убийцами. Как говорится, время показало истинное лицо.

Аноним, 26-07-2019 #26[ru]

В Кызыле весь день идет дождь, из-за чего город превратился в непроходимое болото. Полгорода сидит без света... В результате правления Кара-оола и его родни на всех уровнях Тува деградирует и разрушается. А природа и небеса каждый день насылают на головы несчастных жителей одну кару за другой, пока не дойдет до всех – что так жить нельзя!

Аноним, 26-07-2019 #27[ru]

После выборов сформируют новый депутатский корпус, который первым же делом отзовет СЕНАТОРА Белоконь, а вместо нее посадят ЩУРа. На Нарусову барин не велит пасть раскрывать. Да и не по зубам она им. После того, как ее второй раз назначили сенатором от Тувы, ШВК дали понять, что он – никто.

Аноним, 27-07-2019 #35[ru]

Бандитская организованная группировка во главе с Карликом и его братьями должны сидеть в колонии особого режима за гибель многих людей, проживающих в республике. Любая должность должна постоянно оплачиваться и доказываться преданностью клану бандитов черных братков. Давлением и слежкой на негодными и их физическим уничтожением. Разрушены и разграблены многие объекты, дикая нищета и безработица. Педросы еще и поставили во главе этих черных мразей – это плевок на народ республики.

Аноним, 27-07-2019 #54[ru]

У нас нет политологов... Риск информ пытается возможно да, но чуть хочет отхватить, как все, но это нормально. Освещать, так сказать, на нашем уровне Риск пойдет, хотя чуточку культурности бы не помешало. Медиа мир привлекает скандальностью, скандальной известностью политологи, общественные деятели и т.д.

Аноним, 28-07-2019 #75[ru]

59-61: Шойгу и Кара-оолы очень много сделали, мы согласны – построили дворцы на серебрянке, обеспечили своих детей в Москве и не только, элитной недвижимостью, открыли турбазы для ВИП себя любимых с охраной. Бизнес в Москве и отжали бизнес у своих б/у типа друзей. Про счета в Китае и других странах знают многие...

Аноним, 24-07-2019 #1[ru]

Чую, что Боровков вскоре будет вторым замом у Кара-оола.

Аноним, 24-07-2019 #2[ru]

Банда собирается на крупное дело! Правильно чуешь. Они замышляют жуткое преступление на избирательных участках в сентябре! У-у-у, брат – это жулики!

Аноним, 24-07-2019 #4[ru]

«Мне кажется, на деньги из бюджета он не летает, иначе прокуратура бы сразу отреагировала бы. Тем более в течении стольких лет» – Вам кажется или не летает? Если он летает не за бюджетные деньги – то это еще хуже для Кара-оола, потому как брать частные деньги ему запрещено законом! За это – тюрьма! Вы че сразу хотите его посадить? Без суда и следствия?

Аноним, 26-07-2019 #6[com]

Пусть летает, так больше шансов не долететь.

Аноним, 24-07-2019 #1[ru]

Да из Тувы в последние месяцы несколько сотен семей вынуждены уехать из-за прямых угроз черных братков. Уезжают и бывшие соратники Кара-Шойгу.

Аноним, 25-07-2019 #5[ru]

Надо писать петиции китайскому правительству. Чтоб при следующем визите Кара-оола его там судили по китайским законам за коррупцию.

Аноним, 24-07-2019 #1[ru]

Золотой Педагог, Добрейшей Души Человек, настоящий УЧИТЕЛЬ моего, Советского детства. Спасибо Вам Ирина Николаевна, за ту доброту и знания, что Вы некогда подарили мне, будучи учителем в 11 школе Кызыла. Всегда вспоминаю Вас добрым словом. К сожалению, в нынешних условиях стольких знаний я бы, наверное, от Вас не смог получить и впитать. Долгих лет Вам, здоровья и простого человеческого счастья!

Аноним, 24-07-2019 #2[ru]

Такие Люди были в нашем счастливом детстве! Они есть и сейчас, но... Сейчас такие, как Алмазов, правят бал. Зав. клубом, несостоявшийся таксист-носильщик-лжепрезидент. Герой нашего времени!

Аноним, 25-07-2019 #7[com]

Ирина Бадыргы – главный врач наркологии? Вроде по образованию нарколог-психиатр? Кто из братьев Карликов – её любимый пациент? Ей точно надо в депутаты и в наше правительство: наркоманов и психов там хоть отбавляй.

Аноним, 25-07-2019 #8[ru]

№ 7 Так она сама от партии жуликов, воров и психов выдвигается Бадыргы Ирина Опанасовна, 1966 года рождения, место работы – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательный округ № 2. Подумай еще раз, как следует, когда будете голосовать. Время менять власть... просыпайтесь, объединяйтесь, консолидируйтесь, активизируйтесь, и все пойдём на выборы 8 сентября

Аноним, 24-07-2019 #1[ru]

По всей стране одно и то же. Тува не исключение. Воруют все, кому разрешено. Одна терапия, сколько лет строится и приносит немалый доход семейке. Хотя, казалось бы, отдай объект Сафрину – и все будет готово не только в срок, но и люди заработают – каменщики, плотники, бетонщики. Тоже самое и со зданием возле музея. Сейчас этот проект как пылесос высосет все дензнаки. Впрочем, как и недостроенный каркасный дом на берегу по Красных Партизан. Печаль, беда...