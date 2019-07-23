Предвыборный марафон с препятствиями и сюрпризами

В республике на носу важнейшие для судьбы Главы выборы, а негативные события наваливаются одни за другими. Всё началось с визита в Туву 29 июня с краткосрочным визитом путинского олигарха Тимченко. Стало понятно, что грядут серьёзные перемены. И не только в судьбе проекта строительства железной дороги в Туву. В центр дискуссий опять попала судьба Кара-оола. Но власти уповали на Шойгу, который «Кара-оола не сдаст». Однако уже всего через два дня, 1 июля случился в Баренцевом море на суперсекретной подлодке подозрительный «объёмный пожар», более похожий на взрыв, не позволивший экипажу воспользоваться средствами спасения. В результате ЧП погибли четырнадцать подводников, двое из которых – герои России.

Термин «объёмный пожар» обычно употребляют, когда размер пламени совпадает с площадью помещения. Фактически это значит, что в герметичном отсеке батискафа не осталось ни одного кубического сантиметра, не охваченного огнём. Для Тувы этот пожар значителен тем, что он невольно отодвинул от Шойгу все другие проблемы, в том числе связанные с Тувой и судьбой Кара-оола. В целом пожар в Баренцевом море высветил системную проблему всех подводных лодок России, оснащённых новыми литиевыми батареями аккумуляторов. На фоне трагедии в Баренцевом море министр обороны С.Шойгу сразу как-то сморщился, потерял лоск и как бы утратил позиции при дворе.

А следом бывшего Главу Ингушетии Ю.Евкурова Путин назначил заместителем министра обороны России. Ему присвоено звание генерал-лейтенанта. Евкуров, в отличие от Шойгу – кадровый военный, закончивший Рязанское десантное училище. Но более он известен по событиям 1999 г., когда участвовал в операции по взятию российскими миротворцами под свой контроль аэропорта Златина в Косове. Для назначения Евкурова заместителем министра обороны Путину пришлось специально для него увеличить число заместителей министра до 12. На него возложена ключевая обязанность по руководству боевой подготовкой войск. В этой должности он будет курировать Главное управление боевой подготовки Минобороны, управления боевой подготовки родов и видов Вооруженных сил, а также Главное управление военной полиции. Ранее за эти направления отвечал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Источники, близкие к Кремлю, полагают, что это назначение Евкурова – промежуточное перед тем, как он заменит Шойгу, которого, по разным сведениям, готовят то на место Матвиенко в Совет Федерации, то на место Рогозина в «Роскосмос». На Туве это может отразиться тем, что 55 горнострелковую бригаду либо переподчинят, либо переведут на новое место дислокации.

В это же время в Туве случилась череда несчастий. Сначала пришло сообщение о том, что в Бай-Тайгинском районе при попытке переехать вброд горную реку Шуй опрокинулся «УАЗ-469», перевозивший на свадьбу 10 пассажиров и двух баранов. Десять пассажиров машины, в том числе шесть несовершеннолетних детей, погибли. Одного ребёнка не могут найти до сих пор. В трёх километрах от места трагедии через реку Шуй имеется мост, однако он в таком состоянии, что жители ездить по нему не рискуют, предпочитая перебираться через реку вброд. В республике был объявлен траур, который плавно перешёл в празднование Наадыма.

Не успели отойти от этой трагедии, как через неделю случилась новая – на 17 километре автодороги Кызыл – Эрзин случилось лобовое столкновение автомашин «Лада» и «Тойота Камри». И снова среди пострадавших – жители Бай-Тайги. По предварительным данным, в ДТП виновен сотрудник Росгвардии, находившийся за рулём «Камри». В ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров автомобиля «Лада», в том числе трое детей – четырех, семи и двенадцати лет. Один пассажир «Лады» госпитализирован в тяжёлом состоянии. На этот раз власти траур объявлять не стали, поскольку он выпал бы на день рождения Главы республики.

Но и на этом события не перестали нас удивлять. 18 июля пришло сообщение о том, что находящийся в экстренном отпуске министр внутренних дел Тувы А.Щур, возглавлявший МВД Тувы с декабря 2017 года, уволен из органов и назначен заместителем председателя правительства Тувы. Увольнению предшествовала прокурорская проверка, вызванная массовым побегом 14 апреля заключённых из ИВС РОВД Барун-Хемчикского района. Это случилось при выводе арестованных из камер. Двое заключенных напали на дежурного по ИВС, удушили его, а затем ранили ножом. После этого из ИВС бежали девять заключённых. Четверо из них были осуждены за разбой, грабёж и причинение тяжких телесных повреждений. Остальных подозревают в совершении убийства, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью. ИВС в нарушение инструкций был оставлен под надзор стажёру, который и допустил побег.

После проверки стало известно, что Щур срочно ушёл в отпуск, и его дальнейшую судьбу будут решать осенью. Однако события стали развиваться таким образом, что ждать до осени стало невозможным. Поэтому был срочно под надуманным предлогом уволен М.Тунёв, тем самым освободив место для бывшего министра внутренних дел Тувы. Нового заместителя представил сам Глава республики Кара-оол, отметив, что за сравнительно короткий период работы министру внутренних дел «удалось добиться большей результативности в деятельности правоохранительных органов республики». Понятно, что Щур поставлен не для того, чтобы заниматься предвыборными политтехнологиями. Судя по всему, для него эта должность заместителя – переходная. В связи с этим вспоминается заявление Шойгу о том, что он хотел бы видеть на посту Главы Тувы силовика. Может быть, в связи с этим и случилась пертурбация в высшем эшелоне власти республики. Но все эти события – только предтеча реализации железнодорожного проекта в Туве, который, судя по всему, теперь изменит трассу.

А следом произошло событие, которое может иметь самые серьёзные последствия. Шолбан-оол Иргит организовал запоздавшее бракосочетание своей дочери с сыном бывшего чекиста Дирчина. Само по себе официальное оформление брака мало что означает. Но событие неожиданно для многих осветил своим присутствием Глава республики Шолбан Кара-оол. Ни для кого не секрет, что бывшие друзья и подельники последние годы откровенно враждовали. Борьба шла буквально на уничтожение. В итоге, один Шолбан у другого отжал транспортный бизнес. Фактически Иргит остался вообще без бизнеса – Кара-оолу удалось «перекрыть кислород» ему не только в Туве, но даже в Хакасии и Кемеровской области. И вот – новая неожиданная встреча на мероприятии у бывшего друга-врага и снова – друга. Шолбан Валерьевич держал на мероприятии речь в качестве «друга семьи», был любезен и учтив.

Знающие люди полагают, что его визит к Иргиту – верный признак проблем в жизни тувинского небожителя. Иначе этот мстительный злобный человек ни за что бы так не поступил. Не исключено, что позиции Кара-оола стали такими слабыми после того, как ему навязали в замы бывшего министра внутренних дел Щура. А с другой стороны, Шолбан Иргит – чрезвычайно полезный человек. Достаточно вспомнить, как он с помощью Кара-оола по дешёвке скупил овчинно-шубную и ковровые фабрики, построенные Ооржаком по кредитной линии «Гермес», демонтировал и вывез за Саяны уникальное оборудование суперсовременных фабрик, которые могли бы стать флагманами тувинской промышленности. С его помощью Кара-оол наверняка мог бы с ещё большим успехом погреть руки на бюджете. Ведь Иргит, по мнению людей, хорошо его знающих, в совершенстве владеет более 10 относительно законными способами отъёма бюджетных средств. Такого второго знатока в окружении Кара-оола никогда не было и вряд ли кто-то сможет появиться. Неизвестно, сколько времени отмерено Кара-оолу в кресле главного чиновника республики, но, думаю, они с Иргитом используют его по полной. Так что мы очень скоро можем стать свидетелями реализации новых, совершено неизвестных нам ранее относительно законных способов личного обогащения за счёт бюджета.

Впрочем, в окружении Кара-оола возникли и другие неожиданные проблемы. Их признаком, в частности, является появившаяся установка для властной верхушки в Шагонаре «мочить» на выборах не только Андрея Кока, но и руководителя ТРО ЕР, спикера парламента Кан-оола Даваа...

А тем временем избирательный процесс набирает силу. Уже зарегистрированы первые списки кандидатов в депутаты Верховного Хурала Тувы – от ЛДПР. Правда, свидетельство о регистрации партии на выборах почему-то датировано 2014 годом. Видимо, это – свидетельство бардака, царящего в ИК РТ. «ЕР» и её спойлер КПРФ выжидают. Справедливороссы ожидают регистрацию на следующей неделе. Партия Пенсионеров завершила сбор подписей в свою поддержку и на днях сдаст подписные листы в избирательную комиссию.

Также начали сбор подписей в свою поддержку сателлиты «Единой России», выступающие под флагом партии «Патриоты России». Список «патриотов» откровенно слабый. Ни одной примечательной фамилии в ней нет, за исключением, разве что, Ананьина, в прошлом дважды обвиняемого в изнасиловании. Сначала в группе, а затем – в одиночку. Но личности «патриотов» не должны вызывать никаких эмоций, учитывая, что его формировал Кара-оол на случай провала «Единой России». Да и вряд ли «Патриоты России», идущие в тени партии, имеющей имидж партии жуликов и воров, имеют хоть какие-то шансы набрать на этих выборах хотя бы 5% голосов. Если избиратели захотят поддержать Кара-оола – они проголосуют за партию власти. Не за коммунистов и не за патриотов, а за «Единую Россию». А если у избирателя свой собственный взгляд на ситуацию в Туве, если он настроен протестно, то ему дорога к оппонентам Кара-оола или, по крайней мере, к тем, кто на выборы идёт самостоятельно.

Если верить замерам общественного мнения, то на сегодня рейтинг «Единой России» в Кызыле не превышает 24%, а личный рейтинг Главы республики, возглавляющего избирательный список «ЕР» и того ниже – менее 18%. И тенденция на снижение рейтинга «ЕР» пока хоть и медленная, но устойчивая. В связи с этим власти, скорее всего, будут делать упор на массовые фальсификации итогов голосования 8 сентября.

Следом за единороссами по уровню предпочтений идут жириновцы. Их рейтинг хоть и снизился до 7%, но всё же позволяет надеяться на прохождение в Верховный Хурал. Слабым местом ЛДПР оказалась организация выборов. Это касается как юридической, так и политтехнологической сторон деятельности регионального отделения. В результате неразберихи в штабе, ЛДПР не смогла зарегистрироваться на муниципальных выборах ни в одном кожууне республики. Единственно, что им удалось, это зарегистрироваться, хоть и в сильно усечённом виде, на выборах депутатов парламента республики. Дело дошло до того, что кандидаты стали подозревать некоторых членов предвыборного штаба в работе на «Единую Россию». В республике побывал депутат Госдумы от ЛДПР С.Натаров, с которым и были обсуждены перспективы предвыборной борьбы. Но, как говорится, нет дыма без огня... Партии предстоит определиться, на кого можно положиться на выборах, а кто вызывает обоснованные сомнения.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» 17 июля подало документы в избирком Тувы. Следует признать, что в этом списке, возглавляемом известным в республике человеком Василием Оюн, неожиданно для многих достаточно много знаковых имён. Василию Майлоловичу пригласил в команду таких известных своих давних сторонников, как Зоя Сат и Борис Балчий-оол, запомнившихся ещё со времён эпопеи 2006-07 годов, когда «Партия Жизни» триумфально, совершенно неожиданно для многих, свалила на выборах «Единую Россию». Но есть и новые лица с известными фамилиями. Так, в команде «засветились» С. Верзаков и В. Серен-Хуурак. На этот раз В.Оюн идёт с программой возрождения сельского хозяйства республики. Выборы покажут, насколько его программа окажется близкой избирателю.

В связи с этим примечательно, что пока ни одна партийная команда, кроме эсеров, не предложила на выборах какой-либо программы даже вчерне. То ли их просто нет, то ли они припасают свои главные козыри до финальной части предвыборной кампании. Впрочем, уже сейчас можно предположить, что главным лейтмотивом программы «Единой России» может быть лозунг, как ограбить страну и не попасть на нары. У коммунистов же лозунгом может быть такой, типа, как критиковать власть таким образом, чтобы с ней не поссориться.

Думаю, главные события нас ждут впереди, когда будут зарегистрированы (или нет?) самовыдвиженцы в одномандатных избирательных округах. С одной стороны, среди них ожидаются знаковые и действительно достаточно самостоятельные фигуры типа Сергея Сафрина, Юрия Салчака, Оюмы Донгак или Андрея Кока. С другой, именно среди них можно ожидать появление мутных претендентов от власти, закамуфлированных под «независимых».

Как ни странно, именно в самовыдвиженцах Кара-оол видит основную опасность на выборах. По указке из правительства весь республиканский актив работает на срыв регистрации самовыдвиженцев. Порой дело принимает откровенно скандальный и уродливый характер. Так, в с.Тээли исполняющая обязанности председателя администрации Бай-Тайгинского района Ч.К. Кашпык-оол при поддержке представителя Главы правительства Тувы в районе С.Б. Саая средь бела дня ограбили сборщицу подписей в поддержку кандидата Ю.Ш. Салчака Ч.Ооржак. Сначала она пыталась спровоцировать сборщицу на получение денег за подписи, а затем обманом заманила её во двор дома якобы за тем, чтобы записать паспортные данные в подписной лист. Но, когда сборщики оказались во дворе дома, Ч.К. Кашпык-оол, выкрикивая «вы, продажные девушки, продались за деньги, несмотря на вашу молодость», отобрала сначала один подписной лист с подписями в поддержку кандидата, а затем вырвала из рук планшет с 80 подписями и спрятала себе под одежду в лифчик, чтобы те не могли их вернуть назад. Затем она стремительно села в автомобиль и скрылась в неизвестном направлении.

Ни для кого не секрет, что отбирать подписи в поддержку кандидата Ю.Салчака придумали не сами председатель администрации района Ч.К. Кашпык-оол и представитель Кара-оола С.Б. Саая. Наверное, сам Шолбан Кара-оол или Монгал прямых санкций на подобные действия не давали. Как говорится, случился казус негодного исполнения. Просто Кашпык-оол и Саая так любят или боятся Кара-оола и так ненавидят простой народ, что решились на грабёж. Но почему власть так боится самовыдвиженцев Салчака и Сафрина, мы узнаем в ближайшее время. Пострадавшие обратились к прокурору Боровкову с соответствующим заявлением, но подписные листы уже не вернуть. Сборщики собирают подписи по новой.

Подобные методы говорят о том, насколько деградировала власть в республике за последние 12 лет. Чиновники просто на наших глазах превращаются в бандитов, готовых в угоду начальству на любые сознательные действия, в том числе даже преступные. Прогнило всё. И выборы – это единственная возможность бескровной смены власти.

В следующем номере газеты я постараюсь подробнее рассказать о том, как регистрируются на выборах в республике самовыдвиженцы.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин