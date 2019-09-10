Единый день голосования. Главное

8 сентября в России прошел единый день голосования. Москва выбирала депутатов Мосгордумы, Санкт-Петербург и еще 18 регионов – губернатора, а в других субъектах определили состав местных парламентов, муниципальных глав и депутатов. На губернаторских выборах победили кандидаты от власти, но не обошлось без неожиданностей. Оппозиционеры займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме, а в Заксобрании Хабаровского края «Единая Россия» получила только два места из 36.

Оппозиционные кандидаты стали лидерами в 20 округах Москвы

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме – 13 мандатов у КПРФ, четыре – у «Яблока» и три – у «Справедливой России». Команда оппозиционера Алексея Навального перед выборами призвала голосовать за них с помощью «Умного голосования».

В 45-м избирательном округе проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, которую поддержал на выборах мэр Сергей Собянин, проигрывает оппозиционному кандидату Магомету Яндиеву. «Я вижу, что в Москве эффект «Умного голосования» имеет место, я не могу его отрицать», – заявила в Касамара. Глава московской «Единой России» Андрей Метельский тоже проигрывает на выборах в Мосгордуму после обработки 80 процентов голосов. Его обходит кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов, которого поддержало «Умное голосование» команды оппозиционера Алексея Навального.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю»: «В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту».

Прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФРГО) отказался публиковать результаты экзитполов. В фонде это объяснили тем, что многие избиратели отказывались отвечать на вопросы. В некоторых округах отказов якобы было больше 70 процентов, в остальных – 45-50 процентов.

Официально итоги выборов еще не подведены, избиркомы продолжают считать голоса и вводить их в систему. Пока выводы можно делать по сообщениям информационных агентств, которые ссылаются на данные информационного табло в пресс-центре Мосгоризбиркома.

Явка в Москве составила 21,66 процента. В дистанционном голосовании приняли участие 89,4 процента включенных в списки избирателей. Система за день ломалась дважды. Онлайн-голосование останавливали, но, как утверждают в Центризбиркоме (ЦИК), ни одного голоса не потеряли.

Провластные кандидаты побеждают на выборах губернаторов

Во всех регионах лидируют действующие губернаторы или исполняющие обязанности, назначенные президентом Владимиром Путиным. В частности, провластные кандидаты набрали больше всего голосов в Челябинской, Оренбургской, Астраханской, Волгоградской, Мурманской, Курской, Волгоградской, Липецкой, Курганской областях и на Алтае.

На Сахалине тоже лидирует кандидат от власти, врио губернатора Валерий Лимаренко. Регион считают одним из самых протестных.

В Петербурге побеждает самовыдвиженец Александр Беглов, которого Путин в октябре прошлого года назначил врио губернатора. После подсчета 90 процентов протоколов Беглов набрал 60 процентов голосов.

ЛДПР лидирует в Хабаровском крае

Самый неожиданный результат получили на выборах в парламент Хабаровского края. Там с большим отрывом лидировала ЛДПР. Партия набрала 56,12 процентов голосов, опередив «Единую Россию» с 12,51 процентами. В новом составе законодательной думы края «Единая Россия» получила два мандата из 36. 32 из них достались выдвиженцам ЛДПР, еще два кресла заняла КПРФ.

Регионом руководит Сергей Фургал, кандидат от ЛДПР, выигравший выборы на протестной волне в 2018 году. Партия укрепила позиции в Хабаровском крае: теперь ей принадлежит не только губернаторское кресло, но и большинство в парламенте.

Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь поддержкой со стороны избирателей и не является заслугой проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил Игорь Лебедев, глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме.

Аномальная явка в Петербурге и другие нарушения

Движение «Голос» и команда Навального сообщали о вбросах и повторном голосовании избирателей. Были и другие нарушения. Например, в Туве за автобусом с журналистами и наблюдателями гнались всадники. Московских избирателей из 15-го округа обзванивал робот, который голосом Алексея Навального призывал голосовать за «коммуниста» Ивана Острикова – хотя в этом округе кандидат от «Умного голосования» другой. В Санкт-Петербурге члена комиссии с правом совещательного голоса по Петроградскому району Анну Шлейникову облили зеленкой.

Председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов. Она пообещала создать «доску антипочета», на которой покажут людей, распространяющих недостоверную информацию.

На выборах в Петербурге несколько раз аномально подскочила явка, сообщила «Медуза». До закрытия участков в 20:00 там проголосовали 41,62 процента избирателей. Однако до 18:00 фиксировали только 23,69 процента. Таким образом, за два часа проголосовало столько же людей, как и за 10 часов.

Наблюдатели на выборах в Санкт-Петербурге заявляют о массовых нарушениях. «Голос» зафиксировал более 300 инцидентов, их количество продолжает увеличиваться. «Русская служба Би-би-си» назвала голосование в Санкт-Петербурге одним из самых скандальных в России за прошедший день выборов.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, по стране зафиксировано не было.

«Сноб»