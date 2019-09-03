Официальное заявление партии ЛДПР!

8 сентября 2019 года в Республике Тыва состоятся выборы в Верховный Хурал.

В штаб регионального отделения начинает поступать информация о подготовке массовой скупки голосов избирателей.

Помимо этого ежедневно на встречах с избирателями в округах чинятся препятствия со стороны чиновников. Людей запугивают, угрожают увольнениями с работы.

В социальных сетях против нашей команды и партии в целом развернута беспрецедентная информационная кампания, основанная на фейках и откровенной лжи.

Очевидно, что заказчиками грязи являются политические оппоненты, в первую очередь, партия чиновников. Земля горит под ногами власти. Начальство не просто чувствует, а зримо видит, что за партией ЛДПР стоит реальная поддержка народа Тувы. Животный страх приводит к судорожным и истеричным действиям. Со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями российского законодательства выпускаются фальшивые газетенки, полные бреда и низкопробных нападок на политических оппонентов. Мы хорошо знаем имена заказчиков и исполнителей этого вранья. Их имена будут скоро обнародованы.

Мы заявляем, что не оставим весь этот информационный и административный беспредел без внимания. Мы требуем от правоохранительных органов Республики Тыва принять немедленные меры по пресечению деятельности этих бандитов и провокаторов.

ПРАВДА СИЛЬНЕЕ ЛЖИ! ЖИТЕЛЕЙ ТУВЫ НЕ ОБМАНЕШЬ!

ЛДПР – ЗА ПЕРЕМЕНЫ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!

ГОЛОСУЙ ПО СОВЕСТИ!

Многие жители Тувы не понаслышке знакомы с административным ресурсом. Когда начальник угрожает лишить тебя куска хлеба, то поневоле приходится идти на сделку с совестью, голосуя вопреки своим симпатиям и интересам. Но 8 сентября – особый день для всех нас. На кону стоит судьба Тувы, будущее наших детей и внуков. Нельзя проявлять трусость и малодушие в такой ситуации. Есть вполне легальные способы обойти злую волю начальства и проголосовать по совести.

• Если начальник уговорами или угрозами заставляет вас голосовать за какую-либо партию или кандидата. Внешне соглашайтесь с начальником, но в день голосования поступайте согласно вашим убеждениям. В кабинке избирательного участка никто не будет за вами следить, поэтому смело ставьте в избирательном бюллетене галочку напротив партии или фамилии кандидата, которые вам нравятся. Если спросят, как вы проголосовали, то ответьте так, как нужно начальству. На наглость власти народ всегда отвечал хитростью.

• Некоторые начальники требуют от подчиненных присылать фотографии избирательных бюллетеней с галочками в нужных местах. Возьмите синюю или черную скрепку или нитку, сделайте из неё галочку, положите на чистый бюллетень в том квадратике, который нужен начальнику, сфотографируйте и отправьте начальнику. А потом уберите скрепку и проголосуйте по своему желанию. Если у вас нет возможности осуществить эту операцию, то после того, как вы поставите галочку в указанном начальником квадратике, просто проголосуйте в том же бюллетене за другую партию и кандидата. Бюллетень будет испорчен, но ваш голос не достанется тем, кто вызывает у вас глубокое отвращение.

• Если вы пришли на участок, но в списках избирателей вы видите, что за вас уже кто-то получил бюллетень, сообщите об этом представителю (наблюдателю или члену комиссии с правом совещательного голоса) ЛДПР на участке или по телефону горячей линии ЛДПР – 8 950 428 38 26

• Если неизвестные лица предлагают Вам вынести чистый бюллетень для голосования из избирательного участка, обязательно сообщите об этом представителю (наблюдателю или члену комиссии с правом совещательного голоса) ЛДПР на участке или по телефону горячей линии ЛДПР – 8 950 428 38 26

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 950 428 38 26