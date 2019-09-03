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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 35, 3 сентября / Официальное заявление партии ЛДПР!
   
 
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№35, 3 сентября 2019 года.

Официальное заявление партии ЛДПР!

Официальное заявление партии ЛДПР!

8 сентября 2019 года в Республике Тыва состоятся выборы в Верховный Хурал.

В штаб регионального отделения начинает поступать информация о подготовке массовой скупки голосов избирателей.

Помимо этого ежедневно на встречах с избирателями в округах чинятся препятствия со стороны чиновников. Людей запугивают, угрожают увольнениями с работы.

В социальных сетях против нашей команды и партии в целом развернута беспрецедентная информационная кампания, основанная на фейках и откровенной лжи.

Очевидно, что заказчиками грязи являются политические оппоненты, в первую очередь, партия чиновников. Земля горит под ногами власти. Начальство не просто чувствует, а зримо видит, что за партией ЛДПР стоит реальная поддержка народа Тувы. Животный страх приводит к судорожным и истеричным действиям. Со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями российского законодательства выпускаются фальшивые газетенки, полные бреда и низкопробных нападок на политических оппонентов. Мы хорошо знаем имена заказчиков и исполнителей этого вранья. Их имена будут скоро обнародованы.

Мы заявляем, что не оставим весь этот информационный и административный беспредел без внимания. Мы требуем от правоохранительных органов Республики Тыва принять немедленные меры по пресечению деятельности этих бандитов и провокаторов.

ПРАВДА СИЛЬНЕЕ ЛЖИ! ЖИТЕЛЕЙ ТУВЫ НЕ ОБМАНЕШЬ!
ЛДПР – ЗА ПЕРЕМЕНЫ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!

ГОЛОСУЙ ПО СОВЕСТИ!

Многие жители Тувы не понаслышке знакомы с административным ресурсом. Когда начальник угрожает лишить тебя куска хлеба, то поневоле приходится идти на сделку с совестью, голосуя вопреки своим симпатиям и интересам. Но 8 сентября – особый день для всех нас. На кону стоит судьба Тувы, будущее наших детей и внуков. Нельзя проявлять трусость и малодушие в такой ситуации. Есть вполне легальные способы обойти злую волю начальства и проголосовать по совести.

• Если начальник уговорами или угрозами заставляет вас голосовать за какую-либо партию или кандидата. Внешне соглашайтесь с начальником, но в день голосования поступайте согласно вашим убеждениям. В кабинке избирательного участка никто не будет за вами следить, поэтому смело ставьте в избирательном бюллетене галочку напротив партии или фамилии кандидата, которые вам нравятся. Если спросят, как вы проголосовали, то ответьте так, как нужно начальству. На наглость власти народ всегда отвечал хитростью.

Некоторые начальники требуют от подчиненных присылать фотографии избирательных бюллетеней с галочками в нужных местах. Возьмите синюю или черную скрепку или нитку, сделайте из неё галочку, положите на чистый бюллетень в том квадратике, который нужен начальнику, сфотографируйте и отправьте начальнику. А потом уберите скрепку и проголосуйте по своему желанию. Если у вас нет возможности осуществить эту операцию, то после того, как вы поставите галочку в указанном начальником квадратике, просто проголосуйте в том же бюллетене за другую партию и кандидата. Бюллетень будет испорчен, но ваш голос не достанется тем, кто вызывает у вас глубокое отвращение.

Если вы пришли на участок, но в списках избирателей вы видите, что за вас уже кто-то получил бюллетень, сообщите об этом представителю (наблюдателю или члену комиссии с правом совещательного голоса) ЛДПР на участке или по телефону горячей линии ЛДПР – 8 950 428 38 26

Если неизвестные лица предлагают Вам вынести чистый бюллетень для голосования из избирательного участка, обязательно сообщите об этом представителю (наблюдателю или члену комиссии с правом совещательного голоса) ЛДПР на участке или по телефону горячей линии ЛДПР – 8 950 428 38 26

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 950 428 38 26

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 http://risk-inform.ru/article_8231.html
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Некоторые так ретиво нахваливают Родину, что складывается впечатление, будто они хотят продать её подороже.

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