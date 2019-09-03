8 сентября нельзя оставаться дома!

Уважаемые жители Тувы!

В ближайшее воскресенье мы выбираем новых депутатов Верховного Хурала республики. Накануне важнейшего для всех нас события мы решили поделиться своими мыслями о том, что происходит в Туве сегодня. В своей жизни мы прошли немало дорог. Многое видели и слышали.

Наша республика за последние 12 лет сдала по многим позициям. По уровню бедности мы занимаем позорное первое место в России. Закрылись многие значимые предприятия. Из-за отсутствия перспектив и работы многие наши земляки вынуждены уезжать за куском хлеба в другие регионы. Как говорят в народе, вся республика сегодня «на колесах», чтобы выехать за Саяны.

Сильно тревожит нас, что чиновники и депутаты неприступной стеной отгородились от простых людей. Не достучаться! Не хочет власть слышать народ с его бедами и заботами. Правду говорят – рыба портится с головы, тополь гниет с сердцевины. Коррупция, клановость, произвол чиновников для республики стали обыденным явлением. Многие боятся открыто сказать правду, потому что за это могут сильно поплатиться. Можно ли с таким беспределом мириться? Так жить нельзя! Туве срочно нужны позитивные перемены!

С большой надеждой восприняли молодую и смелую команду патриотов Тувы, которую возглавляет Андриан Шериг-оолович Ооржак – сын первого Президента Тувы. Он унаследовал от отца неподдельное внимание к нуждам простых людей, его острый ум, решительность и сильную волю. Глубокое уважение к народным традициям и вечным ценностям буддизма вселяют уверенность, что Андриан Ооржак и его соратники смогут вернуть доверие людей к власти. Эти люди за злом не гоняются, а добра не чураются.

Почему мы одобряем решение команды Андриана Ооржака идти на выборы в Верховный Хурал под флагом ЛДПР? Да, к этой партии в республике неоднозначное отношение. Не все заявления её лидера воспринимаются «на ура». Но для нас важнее другое – ЛДПР не танцует под дудку нынешней власти, не будет ей покорно прислуживать. Её независимость намного важнее каких-то спорных вещей. Как говорится, не столь существенно какого цвета кошка, важнее, чтобы она ловила мышей.

Мы внимательно прочитали программу ЛДПР и видим, что в ней содержится реальный план действий по выводу республики из социально-экономического кризиса. По-настоящему народная программа получилась! Но чтобы этот план начал осуществляться, мы – избиратели сами должны сделать первый шаг. Глаза боятся, а руки делают!

Нельзя оставаться в стороне, когда речь идет о будущем Тувы. 8 сентября приходите на выборы вместе со своими родными и друзьями. Голосуйте за команду Андриана Ооржака – команду добрых перемен. Поддержите партию № 1 – ЛДПР. Мы уверены, что любовь к родной Туве, здравый смысл и житейская мудрость позволят жителям республики принять верное решение.

Хемер-оол Владимир Думатович,

Председатель Союза ветеранов государственной и муниципальной службы Республики Тыва, Почетный гражданин Монгун-Тайгинского района;

Монгуш Калиндуу Чадамбаевич,

заслуженный работник республики Тыва, генерал-майор в отставке;

Донгак Вячеслав Октяброович,

заслуженный деятель искусств республик Тыва и Хакасия, создатель и бессменный и руководитель театра танца и костюма «ЭДЕГЕЙ»;

Ховалыг Светлана Монгушевна,

Народный врач Республики Тыва;

Яндай-оол Вячеслав Бавууевич,

заслуженный работник Республики Тыва, один из авторов Конституции республики Тыва;

Донгак Макар Бавукович,

Заслуженный работник республики Тыва, Ветеран физкультуры и спорта России и республики Тыва, почетный гражданин Сут-Хольского кожууна и поселка Алдан-Маадыр;

Хоюгбан Амур Сатович,

заслуженный деятель искусств республики Тува;

Ремизов Вячеслав Николаевич,

Академик Российской муниципальной академии, награжден Орденом почета и другими государственными наградами, майор в отставке;

Монгуш Айдемир Владимирович,

Арзылан моге (ЛЕВ), победитель в Наадыме, мастер спорта по вольной борьбе, Чемпион ММА республики Тыва 2017 года, Чемпион России по комплексным единоборствам;

Молин Виктор Алексеевич,

Ветеран труда, с 2002 по 2010 возглавлял комитет по Аграрным вопросам Верховного Хурала.