«Террористы должны получить 20 лет»

Альмира Сендиева: Вы хотели нас убить!!! 7 сентября около 20 часов вечера, не доезжая до поста Шивилиг, наш автобус встретила толпа людей в масках, на конях, с оружием. Требовали, чтобы мы вышли из машины. Я думала, нас всех вытащат из автобуса и убьют прямо там. Вы бандиты!!!

Нас предупреждали, что автобус с наблюдателями остановят. Но такого я не ожидала. Всего вооружённых людей было около 200. У них в руках были палки, биты, ножи. Около 15 человек били лобовое стекло, остальные колотили по всему автобусу. Они кричали, чтобы мы уезжали, иначе они нас зарежут. С каждой минутой их становилось все больше и больше. Когда мы развернули наконец-то автобус, то слышали, как кто-то стрелял. Нам прокололи все колеса. Мы смогли проехать только километр, а потом вынуждены были остановиться, так как машина не могла ехать. Мы вызвали помощь по спутниковому телефону. Сейчас готовим официальную информацию. Ждите видео с камер и видеорегистраторов.

Оюмаа Донгак: С утра пораньше спорила с Борисом Мышлявцевым о нападении на автобус наблюдателей ЛДПР. Я его обвинила в провокации, чтобы в очередной раз очернить тувинцев. Мне казались примитивными его доводы о бандитах на лошадях, прям как из вестернов. Просила привести доказательства. К сожалению, Борис оказался прав, только что мне дали ссылку на видео, где мужчины в масках, еще и на лошадях, останавливают автобус и приказывают развернуться. Но не видно было оружия, не слышно выстрелов, но действия мужчин были вполне угрожающими. Благодаря тому, что люди в автобусе не сопротивлялись, не грубили в ответ, похоже, удалось избежать беды.

Только утром я утверждала, что Шолбан Кара-оол может использовать грязную технологию, как и во всех регионах страны, угрожать уволить бюджетников и т.д., но он – не дурак, чтобы выглядеть перед страной бандитом из 90-х. Увы, он и оказался дураком.

Он перешел КРАСНУЮ ЧЕРТУ, использовав бандитский метод сохранить власть. 10 лет его правления – это сплошной позор, как только он не замарал, запятнал репутацию Тувы и тувинцев, что уже некуда.

Сюжет данного видео подтвердил, что наш регион не только самый бедный, но и самый преступный, причем при откровенном попустительстве главы республики.

Борис Мышлявцев: Ну уж точно у меня нет и не было цели кого-либо очернять. Моя цель проста: сделать так, чтобы там, где я живу – жилось лучше. А живу я в Туве. Поэтому хочу чтобы террористы и их покровители среди органов власти были наказаны по всей строгости закона. Если за стаканчик, брошенный в росгвардейца, нынче дают 3 года, то террористы должны получить 20 лет, вот и всё.