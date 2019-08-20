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Протока Енисея в парке Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 32, 20 августа / Тува – за перемены!
   
 
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№32, 20 августа 2019 года.

Тува – за перемены!

Тува – за перемены!

Программа ЛДПР по выводу республики из кризиса

Уважаемые жители Тувы!

В нашей республике сегодня тяжелейший кризис. Беспредел и произвол власти стали нормой жизни. Почти половина населения официально находится за чертой бедности. Многие предприятия обанкротились и закрылись. Нет работы ни для кого – ни для молодых, ни для опытных специалистов. Люди не живут, а выживают. Отсутствие надежд и всяческих перспектив заставляют многих бежать из родной Тувы в другие регионы. Пора остановить деградацию, ведущую к неминуемой катастрофе!

ЛДПР предлагает реальную программу действий по выводу республики из социально-экономического тупика. Её фундаментом стали встречи наших кандидатов с народом и наказы избирателей. Мы знаем об острых проблемах всех без исключения сел, поселков и городов Тувы. В отличие от партии чиновников мы не будем закрывать глаза на беды простых людей, а начнем их решать сразу после победы на выборах в Верховный Хурал.

Но даже создание объединенной фракции ЛДПР и независимых депутатов в законодательной власти ещё не гарантирует быстрых позитивных изменений в республике. Только при мощной поддержке народа мы сможем очистить республиканскую и местную власть от проходимцев и воров. Пора очнуться от нынешнего кошмара, который затащил нашу Родину в болото безысходности. Для этого надо сделать первый главный шаг. 8 сентября – решающий день для будущего Тувы. Или будем загибаться дальше или возродимся. Обязательно приходите на выборы и поддержите единственную защитницу простых людей НАШУ ПАРТИЮ – ЛДПР.

Андриан Ооржак

ЗАСТАВИМ ЧИНОВНИКОВ РАБОТАТЬ!

Ответственность за сегодняшние болезни Тувы лежит на нынешнем руководстве республики. Коррупция, воровство, клановость, управленческая несостоятельность – всему этому ЛДПР объявляет решительный бой! В тувинской власти в ближайшее время грядут большие перемены. Наша партия сделает всё возможное, чтобы эти перемены радикально изменили в лучшую сторону главное – отношение чиновников и депутатов к простым людям, их проблемам и бедам. Что для этого нужно сделать?

1. Верховный Хурал должен перестать обслуживать чиновников в качестве юридического отдела. Только независимый парламент способен эффективно защищать интересы избирателей.

2. Фракция ЛДПР в ВХ поставит деятельность Правительства РТ под жесткий контроль. Чиновникам больше не удастся бесконтрольно распоряжаться бюджетными деньгами.

3. Мы вернем в политическую жизнь республики реальную конкуренцию. На выборах должны побеждать самые достойные представители народа, а не приближенные к начальству марионетки. Выборы глав МСУ должны быть только прямые! Мы обещаем поддержку и защиту всем честным независимым СМИ.

ОБЪЯВИМ ВОЙНУ БЕДНОСТИ!

41,5% жителей в Туве официально находится за чертой бедности. Это позор для республиканской власти! Небольшая кучка начальников и их приближенных жирует. Остальные жители республики не уверены даже в том, смогут ли они завтра накормить своих детей. Людей фактически загоняют в кредитное рабство! С такой ситуацией больше мириться нельзя. ЛДПР объявляет беспощадную войну бедности! НАША ПАРТИЯ в Верховном Хурале внесет несколько важных социальных законопроектов, которые переломят ситуацию.

1. Будем добиваться резкого снижения цены угля для жителей. Она сегодня самая высокая в Российской Федерации. Его цена должна быть приемлемой для населения. ЛДПР заставит контролирующие органы разобраться с угольными олигархами, которые наживаются на тувинском народе.

2. Приоритетное внимание ЛДПР уделит поддержке старшего поколения, особенно людям предпенсионного возраста. В 2018 году наша партия решительно выступила против антинародного повышения пенсионного возраста. ЛДПР выступает за предоставление ветеранам коммунальных, транспортных и других важных для материального благополучия льгот.

3. За последние два года из республики уехали сотни врачей. Мы найдем в бюджете республики резервы, в том числе за счет сокращения расходов на прихоти чиновников. Наша задача – резкое повышение зарплат в здравоохранении и других значимых для людей сферах – образовании, дошкольном воспитании, социальной защите и т.п.

4. Запустим государственную программу, которая позволит решить острейшую жилищную проблему для бюджетников, молодых специалистов, детей-сирот и социально уязвимых категорий населения.

ВОЗРОДИМ ЭКОНОМИКУ!

Экономика Тувы находится в руинах. Уничтожены перерабатывающая отрасль, печальные воспоминания остались от легкой промышленности, до минимальных объемов упало жилищное строительство, еле выживает сельское хозяйство. Средний и малый бизнес в загоне. Приближенным к власти предпринимателям предоставляется максимально льготный режим, их конкурентов безжалостно уничтожают с помощью ручных контролирующих органов. Но мы никогда не подымем республику с колен, если не возродим наш экономический фундамент. В Верховном Хурале это направление станет для ЛДПР стратегическим.

1. Ключевая отрасль Тувы – сельское хозяйство. НАША ПАРТИЯ считает, что объемы субсидий по разным направлениям сельскохозяйственного производства должны составлять не менее 15% от расходов республиканского бюджета.

2. Мы будем добиваться срочного запуска программы господдержки по открытию предприятий по переработке молока, мяса, шерсти и кожевенного сырья.

3. Республике как воздух нужна реальная программа борьбы с безработицей. Только создание новых рабочих мест остановит отток трудоспособного населения из Тувы. Важнейшую роль в этом должен сыграть малый и средний бизнес. Мы будем решительно защищать предпринимателей от административного произвола и незаконных поборов.

ОСТАНОВИМ РАСПРОДАЖУ РОДИНЫ!

За последние 12 лет мы много слышали о тех благах, которые якобы принесет Туве приход инвесторов. Олигархи с большими деньгами пришли, но лучше жизнь народа от этого не стала. Огромные богатства наших недр – золото, цинк, свинец, уголь, лес приносят фантастические барыши кому угодно, но только не простым людям. Свою задачу ЛДПР видит в том, чтобы заставить инвесторов по-честному делиться с народом республики своими гигантскими прибылями.

1. Принципиальная политическая позиция НАШЕЙ ПАРТИИ – богатства республики должны работать на благо жителей Тувы. Природная рента должна служить возрождению экономики республики, повышению уровня жизни ее населения.

2. ЛДПР совместно с независимыми депутатами проведет тщательную ревизию всех соглашений, которые были заключены правительством РТ за последние 12 лет с участниками региональных инвестиционных проектов. Все необоснованные налоговые льготы и поблажки будут законодательно отменены.

3. Особое внимание будет уделено экологическому аспекту деятельности инвесторов на территории Тувы. С компаниями, которые наносят невосполнимый ущерб природе республики, соглашения будут аннулированы.

4. ЛДПР выступает за максимально жесткое ограничение продажи или передачи в аренду водных и лесных ресурсов республики. Чиновники не должны набивать свои карманы за счет продажи озер, лесов и других уникальных богатств, которые по праву рождения принадлежат всем жителям Тувы. Все ранее заключенные сделки в этой сфере будут проанализированы и, если потребуется, в законодательном порядке расторгнуты.

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ ТУВЫ!

В последние годы на республику обрушились многочисленные экологические беды. Яд-заводы отравляют Енисей тяжелыми металлами, от бесконтрольной деятельности золотодобывающих артелей гибнет рыба, хищническая вырубка лесов приводит к обмелению рек. В холодный сезон привычным для жителей Кызыла стало зловещее черное небо. Плохая экология привела к чудовищному росту онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Экологическое оздоровление Тувы ЛДПР считает первоочередной задачей. Что нужно сделать для решения проблемы Верховному Хуралу?

1. Создать в республике эффективную систему экологического мониторинга. Людям нужна правда и объективная информация обо всех, кто отравляет воздух и воду. Только когда мы поймем настоящий размер экологического бедствия, сможем нанести эффективный удар по загрязнителям нашей природы.

2. Рассмотреть возможность при поддержке федеральной власти начать газификацию республики. Необходимо вернуться к Соглашению с «Газпромом», которое Правительство РТ заключило 15 лет назад.

3. Стратегической задачей для Кызыла и других населенных пунктов Тувы является перевод частного сектора с отопления углем на альтернативные виды топлива.

4. Острой проблемой для многих автолюбителей является отвратительное качество бензина и дизельного топлива на АЗС. Бесконтрольная продажа этого опасного топлива наносит серьезный удар и по экологии. ЛДПР настаивает на воссоздании топливной инспекции и ужесточении законодательства для производителей и продавцов топливного фальсификата.

ПЕРВЫЕ 5 ШАГОВ ЛДПР В ВЕРХОВНОМ ХУРАЛЕ

В новом созыве Верховного Хурала ЛДПР начнет работать без раскачки. Острый кризис не дает времени на долгие раздумья. Действовать надо решительно и без колебаний. Перемены должны начаться уже нынешней осенью. ЛДПР сразу после 8 сентября предпримет ряд шагов для вывода республики из кризиса.

1. Пригласим в республику комплексную бригаду следователей МВД, ФСБ, СКР, ГП и аудиторов Счетной палаты РФ по проверке использования бюджетных средств при строительстве объектов и социального жилья.

2. Обратимся в УФАС и другие контролирующие структуры с требованием всесторонне проанализировать обоснованность цены на уголь для населения. Будем искать бюджетные возможности субсидирования затрат на уголь всем, кто находится за чертой бедности.

3. Изучим экологические и экономические аспекты деятельности ООО «Лунсин», золотодобывающих артелей и других инвесторов. В случае серьезных нарушений поставим вопрос о прекращении работы этих предприятий на территории Тувы.

4. Проведем публичные слушания по ситуации в здравоохранении республики. Потребуем от Правительства РТ найти бюджетные возможности для резкого увеличения зарплаты врачам и специалистам других социально значимых отраслей.

5. Потребуем от Правительства РТ предоставления полной информации о ситуации с продажей и арендой озер, лесов и других природных богатств республики. Проведем юридическую экспертизу и в случае выявленных нарушений поставим вопрос об их немедленном возвращении в республиканскую и федеральную собственность.

Тува – за перемены!

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 http://risk-inform.ru/article_8190.html
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