Кто поможет тувинским сиротам?

Депутат Госдумы возмущен равнодушием республиканской власти

В Туве с очередной инспекционной поездкой побывал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья, один из лидеров партийного списка ЛДПР на выборах в Верховный Хурал РТ Сергей Натаров. Одной из причин визита стала плачевная ситуация в республике с обеспечением жильем сирот. На 1 января в очереди на жилье в Туве официально состояло 4596 детей-сирот, больше трети из них в Кызыле – 1695 человек. Последний раз квартиры в городе сироты получали несколько лет назад! У властей якобы нет денег, хотя из федерального бюджета ежегодно выделяют средства на эти цели. По закону каждый сирота имеет право на получение квартиры стоимостью 1,3 млн. рублей. Куда уходят эти деньги? И почему в 2019 году Кызыл не вошёл в федеральную программу для обеспечения жильём детей-сирот?

Сейчас тувинские сироты вынуждены скитаться по съёмным квартирам. Типична история Айзаны Хомушку – круглой сироты, выросшей в интернате. Сейчас девушка воспитывает трех детей в крохотной комнатке площадью 15 квадратных метров! Вода и туалет на улице, маршрутки ходят через раз, школы и детские сады находятся далеко. Да и прописки нет, чтобы ребятишек устроить в садик. На работу Айзану не берут, хотя у нее есть высшее образование. Семья еле-еле сводит концы с концами только благодаря пособиям на малышей. Хомушку судилась с властями, требуя от них предоставить квартиру с положенной площадью. Суд вынес вердикт в пользу Айзаны, однако чиновники плюют на это решение с высокой колокольни.

Ее соратница по мытарствам – Алдынай также воспитывает троих детей. Мыкается семья без элементарных удобств во времянке 3 на 4, больше похожей на собачью конуру. И вновь судья подтверждает её право на благоустроенную квартиру. Но обещанного ждет уже три года. Власть издевательски молчит.

Как говорит председатель общественного движения «Дорога к дому» Сайсуу Байкара, глава правительства за несколько лет с ними даже не удосужился встретиться, хотя защитники интересов самых обездоленных детей Тувы неоднократно записывались на прием. Видимо, нет такой проблемы для руководства республики...

Время для сирот нашли кандидаты в депутаты Верховного Хурала республики Тыва депутат Государственной Думы Сергей Натаров и известный общественный деятель Андриан Ооржак. Равнодушие тувинской власти к острейшим проблемам детей-сирот шокировало даже опытного политика.

«Я много что видел, но никогда ещё не сталкивался с таким цинизмом по отношению к сиротам. Пожалуй, тувинские чиновники побили рекорд по беспределу к людям, которых и так судьба не пощадила. Такого нет ни в одном из регионов России, – подчеркнул Сергей Натаров. – Нельзя издеваться над сиротами, это большой грех. Ребятишки по разным причинам остались без родителей, на попечение у государства, которое их бросило. Беру ситуацию под свой контроль».

По словам Андриана Ооржака, вызывает недоумение ситуация с исчезновением в Туве денег, которые выделялись на строительство жилья для детей-сирот. «В новом созыве Верховного Хурала фракция ЛДПР обязательно подымет эту тему. Мы будем требовать от правоохранительных органов тщательно расследовать схемы, которые позволили увести эти миллиарды в неизвестном направлении», – отметил один из лидеров списка ЛДПР на выборах в Верховный Хурал.

Сайсуу Байкара в ближайшее время подготовит необходимые бумаги и запросы, чтобы народный избранник передал их в федеральные органы. По словам Сергея Натарова, проблемами сирот в Туве, которые стоят на очереди на получение жилья, займется Генеральная Прокуратура РФ.