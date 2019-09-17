Результаты выборов в Туве признала только «Единая Россия»

Три парламентские партии отказались признавать результаты выборов в Верховный Хурал Республики Тыва. Сначала об этом заявили КПРФ и ЛДПР, теперь к ним присоединилась «Справедливая Россия». Партийцы отмечают ряд нарушений, начиная от отказа кандидатов в регистрации. «Справедливой России» удалось отстоять через суд 9 из 16 кандидатов, но последнего зарегистрировали уже в «день тишины» 7 сентября, когда он уже не мог вести никакой агитации.

Также заявляется о переписывании итоговых протоколов уже непосредственно в ночь голосования. «Из 160 протоколов участковых избирательных комиссий нашим наблюдателям буквально с боем удалось отстоять только 40. Остальных наших людей в ночь голосования силой, с помощью полиции и просто бандитов удаляли из участковых комиссий», – говорится в заявлении ЛДПР.

«Эсеры» отозвали подпись своего члена республиканского избиркома – заявив, что она поставлена без согласования с региональным отделением.

КПРФ не признает итогов выборов в Туве

Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

«Тыва стала местом действительно серьезных фальсификаций и подтасовок. И мы итоги выборов этой республики признать не можем и будем доказывать неправомерность проведения избирательной кампании», – сказал Афонин в ходе пресс-конференции в Москве.

Жириновский посетовал на отсутствие реакции ЦИК на жалобы ЛДПР в ходе выборов

ЛДПР сообщила о более чем 40 жалобах на нарушения в ходе избирательной кампании в Москве и около 150 жалобах по всей стране, однако ЦИК не реагирует на них. Об этом заявил 9 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции в ТАСС.

«В Приморье – подкуп избирателей, в Иркутске – подкуп избирателей. Всего мы набрали только по Москве 42 жалобы и по всей стране около 150, где мы фиксируем попытки мешать нам в ходе выборной кампании. И никакой особой реакции от Центризбиркома мы не получили. Хотя [глава ЦИК] Элла Александровна Памфилова говорит, что пытается что-то сделать, помочь, но ничего не сделано», – сказал Жириновский.

Он также обратил внимание, что ЛДПР очень беспокоят нарушения, произошедшие на выборах в Туве. «В Туве просто ковбои какие-то, на лошадях, со стрельбой. Наш автобус вез наблюдателей, увеличить их количество в Туве. Везли из Красноярска. Остановили, выгнали, угрожали расправой и прокололи все шины автобуса», – рассказал лидер ЛДПР.

Он отметил, что полиция подключилась к расследованию этого дела и предположил, что, возможно, будет возбуждено уголовное дело. «Я бы в отставку отправил главу Республики Тыва или председателя республиканского избиркома», – сказал политик.

Адриан Ооржак: «На выборах в Туве зафиксированы многочисленные нарушения»

В свою очередь кандидат в депутаты от ЛДПР Адриан Ооржак опубликовал подробное сообщение с перечислением многочисленных нарушений, произошедших на выборах.

В частности, он сообщил о манипуляциях с количеством проголосовавших избирателей: «ни одна избирательная комиссия не предоставила данные о количестве избирателей на начало голосования. Наблюдатели вели свой подсчет голосующих. Комиссия выдавала одни цифры, у наблюдателей были другие. Разница была по 500 и более голосов. Эти люди просто не пришли на избирательные участки, а таинственным образом появились с отметками в списках избирателей к окончанию голосования».

Наблюдателями были зафиксированы факты нарушения закона о выборах: «Практически все КОИБы работали некорректно, ни один КОИБ не был протестирован перед началом голосования, как этого требует закон. На семи участках был зафиксирован факт голосования за другого избирателя. А где-то кандидаты были, вычеркнуты из бюллетеня. Списки избирателей не были сброшюрованы, прошиты и опечатаны, а урны для голосования были опечатаны только с одной стороны. Выездные не были опломбированы совсем».

Ооржак также рассказал о беззаконии членов избирательных комиссий: «После окончания голосования, практически всех наблюдателей без каких либо причин удалили с избирательных участков, применяя физическую силу. А там, где наших людей не удалось выгнать, члены комиссий до самого утра не вскрывали урны, придумывая разные причины. И такая картина была на многих участках. Практически на всех участках члены комиссии не показывали бюллетени при подсчете, а в некоторых собирали все документы и уезжали в ТИК, не выдавая копию протокола и не производя должным образом подсчет».

Резюмируя, Адриан Шериг-оолович пишет: «Самым простым доказательством того, результаты голосования на большинстве участков не имеют ничего общего с тем, как люди реально голосовали, это результаты на тех участках, где наших наблюдателей не удалось выгнать. На этих участках партия ЛДПР набирает от 20 до 40% голосов. И если наблюдателя не было – 2 или 3 процента. Причем на соседнем участке».

«Справедливая Россия» не согласна с итогами выборов в Туве

Председатель Совета РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Тыва Василий Оюн выступил с заявлением о непризнании итогов выборов депутатов в Верховный Хурал, прошедших 8 сентября. По мнению Василия Майлоловича, Избирательной комиссией под руководством председателя Олега Фортуны во время избирательной кампании были допущены многочисленные нарушения закона, благодаря массовым фальсификациям победа была незаконно присуждена «Единой России». Также Совет регионального отделения партии решил отозвать подпись члена Избирательной комиссии Тувы от партии А.Ч. Куулар, которая без согласования подписала итоговый протокол голосования.

«Тува много потеряла за последние годы из-за отсутствия в республике политической конкуренции. Как результат – она официально признана самым бедным регионом страны. Из-за массовых фальсификаций избиратели в республики теряют всякую веру в итогах голосования, которые официально публикует Избирательная комиссия Республики Тыва. Продолжение этой линии приведёт к дальнейшей деградации экономики и общества. Поэтому республике нужны законные конкурентные выборы, на которых избиратель действительно выбирает своих представителей в соответствии с их программами и репутацией», – пишет в Оюн в своем заявлении.

«В связи с этим считаю необходимыми провести перевыборы членов избиркомов всех уровней от участковых до республиканской без права выдвижения тех членов комиссий, которые причастны к фальсификациям. А в отношении организаторов избирательного мошенничества должно быть проведено специальное расследование с привлечением к уголовной ответственности председателя ИК РТ Фортуны и всех, кто ему помогал искажать итоги волеизъявления граждан Тувы».

«Единая Россия» нарисовала рекордные 80% с лишним на выборах в парламент

Оппоненты отказываются признавать эти результаты, упрекая власти в фальсификациях. Эксперты отмечают самоустранение федерального центра от предвыборных проблем республики, в том числе – от набирающего силу сепаратистского движения.

На выборах в Верховный Хурал Тывы «Единая Россия» набрала более 82% голосов. Это один из лучших результатов партии по итогам единого дня голосования 8 сентября. Кроме нее, преодолеть необходимый барьер для попадания в республиканский парламент удалось только ЛДПР – 6,4%. Для сравнения: «Справедливая Россия» набрала 3,88%, КПРФ – 3,34%, «Коммунисты России» – 2,2%.

Кроме того, кандидаты, выдвинутые «партией власти», победили во всех 16 одномандатных округах. Среди них рекорд поставил бывший вице-премьер тувинского правительства Байбек Монгуш, набравший по округу в Дзун-Хемчикском районе почти 92% голосов. Явка на выборы составила 65,83%.

Отметим, в Хурале прошлого созыва был представлен только один депутат, не входящий во фракцию «ЕР», он представлял «Справедливую Россию». КПРФ и ЛДПР заявили о непризнании итогов выборов в республике. Как утверждается, наблюдателей этих партий в ночь подсчета силой удаляли с избирательных участков «с помощью полиции и просто бандитов». На ситуацию обратили внимание и федеральные политики. Так, депутат Государственной думы РФ от либерал-демократов Сергей Натаров заявил, что «глава Тувинского избиркома должен быть отправлен в отставку, и на него должно быть заведено уголовное дело». А заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции утверждал, что результаты, которые вбиты в системе «ГАС «Выборы», «совершенно не соответствуют реальному волеизъявлению».

Самым значительным эпизодом кампании стало нападение на автобус с журналистами и наблюдателями, ехавший из Красноярского края в Тыву. На границе двух регионов ему преградили дорогу неизвестные на лошадях. Как утверждается, транспортному средству прострелили колеса. Позднее пассажиры подали обращения в Генеральную прокуратуру, ФСБ и МВД РФ. В настоящее время ведется следствие.

Бывший советник спикера парламента Тывы, издатель местной газеты «Риск» Сергей Конвиз утверждает, что прошедшие выборы «никак не отражают ни настроения людей, ни фактическое голосование». «О чем говорить, когда наблюдателей выставляют, а протоколы переписывают? По нашим данным, ЛДПР набрала порядка 23-25%, «Справедливая Россия» – еще больше. То, что партию Жириновского все же пропустили в Хурал, может быть связано с тем, что местное отделение возглавил сын бывшего президента республики, то есть за ней есть часть элиты. В целом поведение нынешней власти, дошедшей до использования вооруженных людей, говорит о том, что они действительно боятся потерять власть. Об этом же свидетельствует попытка разжигать национализм и сепаратизм. Нынешние власти экспериментируют с этим уже давно, неудивительно, что русское население уезжает из республики. Но именно в рамках нынешней кампании национализм особенно расцвел, есть даже видео, где приближенные главы, комментируя инцидент со стрельбой в красноярских журналистов, говорят: «Мы не пустили в республику фашистов», – рассказывает Конвиз. При этом эксперт не уверен, что перечисленные претензии вызовут реакцию со стороны федерального руководства.

«Реакция федералов на самом деле непредсказуема. Вот по округу №3 «Партия пенсионеров» выставила известного московского врача Вячеслава Ондара. Сначала его пытались не допустить, но он восстановился по суду. Затем в день голосования оказалось, что его просто нет в бюллетенях. Лишь во второй половине дня бюллетени были заменены на правильные, однако первые так и остались лежать в избирательных урнах и влияли на окончательный результат. Так вот, ситуация с Ондаром вызвала реакцию в Москве, по этому поводу высказалась сама Элла Панфилова. А более вопиющие проблемы – то, что у нас наблюдателей выкидывают и по журналистам стреляют, – прошли для федералов почему-то незамеченными», – сетует Сергей Конвиз.

Василий Ильин,

«Континент Сибирь»