    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-08-2019 #1[ru]

«Рыба гниет с головы» звучит очень актуально для Республики.

Аноним, 15-08-2019 #2[ru]

Но мы же не рыбы, друг мой!

Аноним, 15-08-2019 #3[ru]

Многие тувинцы с семьями вынуждены из-за преследования караооловской хунты и их продажных приспешников в погонах уехать из Тувы. Но голосовать будут все! Хватит терпеть черных мразей! Дошло до того, что по всей республике даже медицинские работники выполняют приказы черных братков. Такого никогда не было: многих нищета уже довела до ручки. Путину нужно только 100% за педроссию и больше ничего. Десятки лет одни и те же семейные кланы в судах, прокуратуре, и других, а наши дети в тюрьмах! Тюрьмы переполнены, работы нигде нет.

Аноним, 15-08-2019 #4[ru]

Хоть кто у власти, простолюдину это не холодно и не жарко. Неинтересно, посмотрим в 21 году, Дотации – это святое.

Аноним, 15-08-2019 #7[ru]

Один раз приехал Степашин, щас, вы будете до зимы про него писать...

Аноним, 15-08-2019 #9[ru]

А подрядчики действительно НЕПУТЕВЫЕ! Они только ищут как бы на чем сэкономить и все. Для них надо ввести уголовную ответственность в случае халтуры

Аноним, 16-08-2019 #14[ru]

Воруют везде, где идут бюджетные деньги. Откаты – это норма! Результат – нищета и безработица народа республики.

Аноним, 17-08-2019 #17[ru]

Коновалов В., глава Хакасии, вручил пяти многодетным семьям из Хакасии ключи от микроавтобусов семейства «ГАЗель Бизнес». В республике действует закон, который предусматривает предоставление пассажирского микроавтобуса многодетным семьям, воспитывающим семь и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой и приемных, проживающих в этих семьях более трех лет...

А наш-то где??? И Коновалов не боится выступать на телевидение и отвечать на вопросы. Молодой – приятно смотреть и слушать. Свежий человек в политике, Нам надо тоже менять правительство, уже тошно на них смотреть... Почему сами они не понимают...

Аноним, 17-08-2019 #19[ru]

Григорий Дамдын, убивший невинного человека, изменил фамилию на Дамдин, главный лизоблюд Карлика! С криминальным прошлым сегодня в госслужбе. Карлику нужны подобные тёмные личности, лишь бы ж... лизали до блеска.

Аноним, 15-08-2019 #1[ru]

Насчет Щура не скажу, что он оскандалился на посту. Из-за халатности стажера смести целого министра, я считаю это уже слишком.

Аноним, 15-08-2019 #3[ru]

Недобросовестные подрядчики... Действительно, серьезная проблема! Надо предпринять какие-то меры!

Аноним, 15-08-2019 #9[ru]

То, что вытворяют карашойгу и их бандиты в настоящее время, в 90 годы и не снилось: надо – убьют, надо – уберут, надо – сделают рабом. Сколько тувинцев выехало за пределы республики за последние десять лет!? А русских – еще больше.

Аноним, 16-08-2019 #10[ru]

ЛДПР против черных братков и против черного беспредела! Мы пойдем голосовать за эту партию. Сейчас перед выборами будут зачищать бомжей и другой нежелательный электорат, будут скупаться особняки и дворцы по всей России в коттеджных поселках по два миллиарда рублей и выше чиновниками и их бизнесменами родственниками. Обычно они расположены в лесных массивах и возле чистых рек. Дело не в названии партии, дело в том, как будем дальше жить с черными бандитами по черным правилам.

Аноним, 16-08-2019 #11[ru]

Дело не в названии партии. Дело в том, как мы будем жить дальше – по-черному беспределу?! Или будут изменения в нашей жизни?

Аноним, 16-08-2019 #12[ru]

Долой черный беспредел!!! Вор должен сидеть в тюрьме!!! Ввести высшую меру наказания через повешение для убийц, насильников и бюджетных воров!!!

Аноним, 16-08-2019 #13[ru]

Согласен с анонимом № 10, 11. Партии, партиями, а менять что-то нужно. Необходимо и срочно. И нужно это делать, начиная с предстоящих выборов. Сколько можно терпеть эту жизнь, этот беспредел, воровство, кумовство и панибратство? ШВК и его свита заворовались, считают нас простолюдин за быдло. В очередной раз они нас вводят в заблуждение, врут нам, чтобы после выборов вновь смеяться над нами. Хуже при другой власти уж точно не будет. Пример нам – Хакасия. Сплотился народ Хакасии и поставил вора Витьку Зимина на место... Чем мы, граждане Тывы, хуже граждан Хакасии? Да не чем. Почему мы не должны себя так уж не уважать? Зачем мы терпим и сами себя гнобим? Одна кучка, маленькая кучка местных олигархов нас обдирает и обирает. А мы все терпим, терпим и терпим. Боимся что-либо поменять, как бы хуже не жилось. А им это на руку. Всем нужно прейти на выборы и проголосовать за ЛДПР или Справедливую Россию – это дело каждого!

Аноним, 16-08-2019 #14[ru]

А ведь действительно, земляки, давайте-ка ворье на место поставим! Покажем им, что не они единоличные хозяева-императоры нашей республики-земли. Если мы все придем на выборы и проголосуем по совести, против нашей нынешней воровской власти, то и власти этой очень трудно будет сфальсифицировать голоса и выборы в целом. А жизнь действительно хуже и не будет. Ведь хуже уже некуда. Подумайте, отложите все дела, проблемы, заботы и придите на выборы.

Аноним, 16-08-2019 #15[ru]

Верно 13 и 14. Если даже в хурал пройдет минимальное количество команды КШВ, для него это будет как серпом по яйцам. Голосуем не за ЛДПР и СР, а против Шолбана, его брата Юрки и всей их команды убийц, воров, жуликов, прихлебаев, приспособленцев, жополизов. А значит, голосуем за любую из партий – хоть СР, хоть ЛДПР, только не за «Единую Россию». Очнитесь те, кого этот клан ограбил, чьих детей посадил ни за что в тюрьму или вовсе загубил. Пусть они бегут из нашего дома в свои подмосковные и зарубежные элитные виллы. КШВ нам не земляк. Рано или поздно мы это поймем. Сейчас он кричит, что брат наш. А как только отойдет от власти, побежит из Республики, что пятки засверкают. На хрен мы ему с республикой больше не будем нужны. Будет пуп царапать всю оставшуюся жизнь на золотистых песках в какой-нибудь океаном омываемой теплой стране. Украденного хватит и ему, и его правнукам.

Аноним, 18-08-2019 #18[ru]

Против вооруженной до зубов карашойгу мафии пусть хотя бы Андриан идет. Других тувинцев уже убили или они вынуждены уехать за Саяны...

Аноним, 16-08-2019 #1[ru]

Красава Вася. Народ Тывы за тебя. И на выборах мы это докажем и покажем. Только не прогнись и не продайся Карлику!

Аноним, 16-08-2019 #2[ru]

Закончить Оксфорд, чтобы работать на мясокомбинате в Сукпаке? Да... уж...

Аноним, 16-08-2019 #3[ru]

Майолыч от сохи, и работает в сельском хозяйстве. РАБОТАЕТ. Карлик-философ. Вот и нафилософствовал вместе со «старшим». Пи**** называется такая философия. Полный пи**** – и Степашин сбоку.

Аноним, 17-08-2019 #4[ru]

Земляки, за Майолыча. За его партию. Придем и проголосуем. Давайте все придем. Пусть как можно больше членов его команды будет в Хурале. А не этих бандитов и жуликов под флагами и девизами партии воров Единая Россия. Блевать от этой партии уже тянет.

Аноним, 17-08-2019 #5[ru]

Конечно, придем и проголосуем против партии жуликов и воров. За Справедливую Россию, за ЛДПР. Это кто как захочет и пожелает. Чем мы тувинцы хуже хакасов? Они прогнали вора Зимина... И мы своего вора и жополиза прогоним, не дадим ему сфальсифицировать выборы...

Аноним, 17-08-2019 #6[ru]

Верно, придем. Проголосуем. Мы не хуже хакасов. Казалось бы Зимину в Хакасии сноса не будет, думал, что он в Хакасии царь и Бог. А вон оно как вышло. Прогнал его народ. Что бы ни говорили про фальсификацию выборов, а возможно все же повернуть и иначе. Все в наших силах и руках. Этим ворам будет легко сфальсифицировать выборы, если явка будет маленькой. Они потом закрываются на все замки и начинают голосовать сами, как им нужно за тех, кто не пришел. А если мы придем и проголосуем, то хрен они, что за нас с вами припишут и подстроят. ВСЕ ГОЛОСУЕМ!

Аноним, 17-08-2019 #7[ru]

Да. Идем на выборы. Не надеемся на других и на авось. Хватит, надоело. Идем, ведем за руку семью, родственников, соседей друзей и голосуем. Голосуем против Карло. Не дадим ему больше воровать. Действительно, он ведь еще посидит пару лет, упрет пару бюджетов и уедет отсюда навсегда. Неужели кто-то наивно полагает, что он здесь жить останется?! А мы останемся. И останемся в разрухе и нищете. В ж... полной. Не верьте Карле. Вон как он активизировался! С каждой трибуны кричит: земляки да братья. А сам нас за быдло, дураков и идиотов держит. Лицемер. Страшный человек. Наши дети тут голодают, спиваются. Работы для них нет. Воруют, их сажают. Смертность дикая, заболеваний каких только нет – букеты. А где же детки да внучата нашего Карло??? Почему их тут нет?

Аноним, 17-08-2019 #8[ru]

Вот смотрите земляки. Чечня – Грозный. Там была война. Там свои головы сложили и наши земляки. Там была полная разруха, хаос. А что сейчас? За 20 лет Кадыров навел порядок. Да, он тоже богатый человек, тоже ворует. Но и для народа делает. Грозный это даже вам не Сочи. Чистота, порядок. Что там Сочи, Париж, Брюссель, Берлин, Мадрид и Нью-Йорк отдыхают. С нуля за 20 лет воссоздали. А наш Карлик за 12 лет не с нуля Кызыл от мусора очистить не может. Потому, что жаднее и алчнее, чем Кадыров... Где мы тут заживем? Где мы будем жить нормально? Да никогда. Вот и давайте подумаем, за кого мы голосуем, кого поддерживаем, кого обогащаем и кому даем набивать карманы и жить припеваючи? А может что-то поменять? Конечно, поменять. Поменять Карлика и его братву. Голосуем против Карлика и его банды. Голосуем за Майолыча, за ЛДПР, но не за Карлика черного братка.

Аноним, 17-08-2019 #9[ru]

анониму 8. Да какой 80% Карлик себе берет. Он все 100% себе хапает. А мы выживаем. И гибнем, как мухи от туберкулеза, спида и прочих болезней.

Аноним, 17-08-2019 #10[ru]

Долой Карло и его свиту! Долой воров! Все в наших руках!

Аноним, 15-08-2019 #1[ru]

Аноним #3, Получается, что дверь «Единой России» стоит гораздо дороже жизни четырех человек...

Аноним, 14-08-2019 #1[ru]

Вот вы все про дорогой уголь, а почему Орешкин не сказал ни слова про то, что уголь в Туве сильно дорогой и от этого, якобы, бедность тувинцев? Может от пьянства, безделья, воровства, попрошайничества? Видите, сколько у тувинцев праздников, свадеб, юбилеев, разных мероприятий – не счесть! Язык не поворачивается сказать, что тувинцы бедные! Кто-нибудь посчитал, сколько за неделю (хотя бы) проходит таких пьянств в столице (далее за месяц, за год?). Установление запрета на продажу алкоголя – это так, для вида, чтобы показать мол, боремся с пьянством. А на самом деле тувинцы имеют возможность в неделю 3-4 дня побывать на таких «попойках».

Аноним, 15-08-2019 #1[ru]

Я не буду голосовать за либерастов! Тем более, за человека с темным прошлым.

Аноним, 16-08-2019 #2[ru]

Можно подумать, что у карашойгу светлое прошлое, а про настоящее и будущее и говорить не приходится.

Аноним, 16-08-2019 #3[ru]

1-й, ты из команды педроссов??? Чего это ты не будешь голосовать за либералов?! Голосуй за другую партию. Не одни либералы в выборах участвуют. А у Карлика не темное прошлое? А у его брата Юры? Так у них не то, что прошлое темное, а настоящее бардовое (в крови). Нас ****, а ты крепчаешь видимо!!! Извини, ну судя по твоей логике это именно так. А сколько ты еще крепчать думаешь?! Если ты конечно не педросс!!! Обрати внимание на фото. Нормальная, адекватная команда. А теперь представь аналогичное фото из стольких же человек команды педроссов. Вот это страх будет. Там будут сытые, надменные, наглые рожи, которые обворовали, обворовывают и хотят дальше обворовывать твоих земляков и наш народ. И к твоему сведению, эти самые морды-ж... в кадр хрен влезут.