    Перекрёсток мнений

Аноним, 08-08-2019 #3[ru]

Чернушный анекдот об особенностях российского правосудия: в Туве двух сестер приговорили к 6 и 14 годам тюрьмы за убийство. Они отдыхали в компании женатого мужчины у него дома. Отдых прервала жена, пришедшая домой с двумя детьми. Произошла перепалка, перешедшая в резню: убили и женщину, и мужика, и детей. Дом сожгли. И правильно. Они же не офис «Единой России» пытались поджечь, как Олег Сенцов, которому за это дали 20 лет.

Аноним, 07-08-2019 #1[ru]

Многонациональный народ Тувы! В страшном сне не могло присниться то, что творится в Кызыле и Туве. Кругом беспредел, беззаконие, кумовство, воровство и полная вопиющая безнаказанность преступных властных структур. А где же ваша совесть, уважаемые преступные хапужистые ненасытные гады? Или ваша религия насаждается только среди молчаливого бесправного, наивного населения? Да, рыба тухнет с головы! Наша, видимо, уже давно протухла и очень погано, мерзко воняет, но разрастается бешеными темпами вместо того, чтобы в таком состоянии сгнить до пепла. Долой воров – коррупционеров во власти!!! Так что приходим и голосуем 8 сентября умом и сердцем за Туву!

Аноним, 07-08-2019 #2[ru]

А вы посмотрите вокруг? Где сейчас можно найти более-менее нормальных подрядчиков? Они лишь ищут, где и как бы сэкономить.

Националист, 07-08-2019 #4[ru]

Анониму #1, Перестаньте нести чушь типа «Многонациональный народ Тувы!», где подавляющее большинство (как любят писать и говорить русские) «титульной нации», а также ничтожное количество русскоязычных «попутчиков». А скоро с крахом путинизма, Тува станет государством одного народа, одного языка... А насчет «рыба тухнет с головы!», которое якобы находится в Туве. Все прекрасно знают, у кого эта ГОЛОВА находится.

Аноним, 07-08-2019 #5[ru]

От ЛДПР там больше половины – жители Красноярского края, из которых большинство не бывали даже в Туве. Как они хотят решать проблемы, если они никогда не были в Туве???

Аноним, 07-08-2019 #11[ru]

... У Тывы в современном мире 2 пути: или с РФ, или Китаем. Ни о какой независимости не может быть и речи! Возможно, в составе Китайского гос-ва народу Тывы жилось бы лучше... но этот вопрос чисто риторический. Я никого не учу, никого не призываю, не осуждаю и не хамлю. Просто смотрю на вещи сквозь призму нынешних реалий.

Аноним, 07-08-2019 #12[ru]

Автор, сами-то верите в то, что пишете? Ничего себе «развал оперативной работы», да Щур просто зверь, не знаете что ли. При нем опера всякую шушеру прессанули, сами знаете, кто теперь за решеткой сидит, а остальные хвосты поджали, страшно потому что стало.

Аноним, 07-08-2019 #13[ru]

Думается, Фортуна делает в Туве то же самое, что и Горбунов в Москве. То есть, не допускает никого, кто смог бы в обход благословения властей стать депутатом. Сафрина Сергея не допустили, Донгак Оюму не допустили, из списков вычеркнули почти всех независимых и самых активных. Всё как обычно...

Аноним, 08-08-2019 #14[ru]

Я Вас умоляю. За год правления Щур не решил ни одной проблемы. Криминальная обстановка практически не изменилась. Только и смог шушеру прижать (карманников), на остальных духа не хватило. Вконец «укатал» личный состав (сколько погибло за 1 год, при этом некоторые начальники полковников получили, а не на нары сели). А концовка понятна: расчистил поле для черных братков и сам в правительстве пристроился. Вот и сказочке конец.

Аноним, 08-08-2019 #19[ru]

До какой степени разложения человеческой сущности произошло у людей во властных структурах, в голове не укладывается. Ворует верховная власть, воруют власть на местах. Над всем этим безобразием стоит один человек. Назовите его. Он воровал и, придя во власть государственную, ошалел от огромных финансовых потоков.

Аноним, 08-08-2019 #20[ru]

Степашин – старая хитрая лиса. Ушел бы на пенсию – остался бы мужиком. В его старческие годы лёг под местного князька – как-то даже неудобно...

Аноним, 08-08-2019 #21[ru]

Оюн – конечно, «альтернатива власти», старый проверенный кадр. Но хотелось бы узнать, а что он сделал для Тувы за предыдущий срок депутатства.

Аноним, 08-08-2019 #22[ru]

ТОВАРИЩИ, ГОСПОДА!.. Андриян Ооржак, умный интеллигентный молодой человек, душой болеет за республику. И не придумайте что в ТВЦ все плохо. Работают люди, кормят семьи, а что же вы молчите про заправку возле моста, чья она?? И что за цены на бензин в республике заоблачные, почему глава республике молчит??? Что скоро зима и опять будем сажей дышать, он по горам лазит, на облака смотрит, дышит свежим воздухом...

А как выступал перед врачами? ПОЗОР! Врачи уже сами ищут застройщиков, чтоб поставить дом для врачей на 40 квартир... Врачи сидят и молча головы отпустили – молодые, красивые, им рожать детей, а он про север: мол, не для нашего человека север! Там, Шолбан Валерьевич, деньги получают хорошие, семьи кормят и кредиты закрывают в Туве... СТЫДНО было слушать: где Деньги??

Бог видит, почему в Абакане вступил в должность молодой руководитель. Прошел год – и Абакан начинает перерождаться... Думайте, ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ...

Аноним, 08-08-2019 #23[ru]

№18 Андриян! Почему ты не выдвигаешься от Барума? А почему бы не задать вопрос Конгар Алдын-Кыс Темир-ооловне – она же Тес-Хемская, но почему-то по Баруму выдвинулась, а прикрывают ее Бады Олег Ооржакович (министр всех дорог Тувы), и бывшая партработница КПСС Ванданова Ульяна Солун-ооловна – члены Всероссийской политической партии «Единая Россия». Прикрытие им делают двуликие. И так во всех районах «картина маслом». А Андриян мудро поступил и победит! И задаст им леща! Так что очнись и приди в себя.

Аноним, 09-08-2019 #27[ru]

Молодёжь, валить нужно из этой ж..., где воры сидят в правительствах и пишут законы.

Аноним, 09-08-2019 #29[ru]

Теперь стало ясно, во что превратилась Тува. В республику, где власть в руках у мафии! У власти в Туве голодные жадные глупые – только воровать умеют, ШАКАЛЫ!

Аноним, 09-08-2019 #31[ru]

Братки из 90-х! Ваше время ушло, вы уже старики с отсталым менталитетом! Освободите место для молодежи!

Аноним, 09-08-2019 #34[ru]

Ваш земляк инженер-вояка потешных войск где-то в войнушку играет, а в это время под Ачинском воинский склад уже во второй раз взорвался, жителей окрестных деревень эвакуируют в Назаровском и Ачинском районах режим ЧС. При этом оленеводе от армии вообще ничего не останется! Он переплюнул Табуреткина-Сердюкова, покоритель бабских юбок Серёжа.

Аноним, 10-08-2019 #35[ru]

Карма обрушилась на Кара-ооловскую родину Шагонар, где был сильный, шквалистый ветер и посносил крыши домов. Так и Карлика скоро снесут поганой метлой.

Аноним, 10-08-2019 #36[ru]

То ли ещё будет! С такими горе-руководителями нам любые санкции пох... И враги пох... Мы сами себя взорвём, сожжем, утопим, а остатки разворуем и пох...! Да, и при всём при этом будем говорить тоном, не терпящим возражения: «Она утонула!», «Тушить пожары экономически не выгодно!», «Если всех воров посадить, то не с кем будет работать!». Если за этими высказываниями вы увидели конкретное лицо человека, то Вы ещё живой.

Аноним, 11-08-2019 #45[ru]

Депутаты – это сознательные ренегаты. Сколько там перебежчиков из одной партии в другую? И о каком радении за народное благо от них можно ожидать? Они официально за народ готовы всё отдать, а неофициально – народ для них – дремучее быдло. Уже давно нужно всем глаза и разум свой открыть и гнать Кара-оола с его шайкой, иначе всей Туве хана! А долгострой и при Кара-ооле имеется, возьмем хотя бы возле Национального музея, а строительство домов по программе переселения и детям сиротам?!

И не оправдывай тут Кара-оола. Безграмотность в управлении экономикой республики, желание «ЕР» пожертвовать благосостоянием граждан ради интересов микроскопического паразитирующего меньшинства вызывает бурный протест против сложившейся системы власти, разжигает социальную рознь и вражду, являясь генератором ненависти. Время менять власть... просыпайтесь, объединяйтесь, консолидируйтесь, активизируйтесь и все пойдём на выборы 8 сентября.

Аноним, 08-08-2019 #2[ru]

Если с каждого ларька собирать по 500 рэ, то неплохая сумма набирается. Нормально устроились. Это плюс к огромной зарплате, которую Путин им и так постоянно повышает...

Аноним, 07-08-2019 #1[ru]

Про асфальт не соглашусь. Даже в ЛДО, Сукпак, улицы Кызыла новый асфальт уложили. И то местами по два-три слоя...

Аноним, 07-08-2019 #2[com]

Якутия – 68, Тыва – 48. Есть разница

Аноним, 07-08-2019 #4[ru]

Да, смешно это – бесплатная кучка угля перед выборами... Я бы оценил это как плевок...

Аноним, 08-08-2019 #5[ru]

Насчет дорог вопрос спорный, какое-то движение есть. В остальном «колхоз» полный. Город не ухожен, газонов нет, цветов нет, освещения улиц нет, единой стилистики магазинов нет, окурки, плевки, сопли, мусор, трава по пояс повсеместно...

Аноним, 09-08-2019 #1[ru]

С такими властями это были не последние смерти на переправе. Строить деревянные мосты – это только до первого паводка. Докатились – Путин помогает всем убогим по всему миру, а вот собственной стране помочь не может...

Аноним, 07-08-2019 #5[com]

Мне не важно, кто убирает, важно, чтобы было чисто.

Аноним, 08-08-2019 #1[ru]

Ваши слова правильные! Только с течением времени мы все дальше уходим от корней, традиции размываются и забываются. Молодежь уже не хочет трудиться, как прежние поколения... У большинства в головах лишь деньги, причем не важно, каким путем их получать. Можно и Родины немного продать, ведь так получается? Очень хочется верить, что когда-нибудь все встанет на свои места, будет цениться и уважаться честный труд на благо своего народа, и Матери Земли!

Аноним, 10-08-2019 #1[ru]

Ирина Николаевна, спасибо за уже позабытые всеми такие правильные, человечные слова. Спасибо, что среди бушующего моря зла, алчности и агрессии еще осталось небольшое количество людей, которые помнят, что такое доброта, справедливость, порядочность и гуманность. Спасибо Вам!

Аноним, 07-08-2019 #1[ru]

А где ЧОПУ еще открыться кроме как не в самом криминальном городе Шагонаре? Считаю, что там ЧОПы просто необходимы

Аноним, 07-08-2019 #3[ru]

В Шагонаре сотрудников правоохранительных органов мало, по улицам небезопасно ходить. ЧОП-ы там нужны

Аноним, 07-08-2019 #4[ru]

А как он именно эти 5 млн присвоил – ни слова. ЧОП открыть разве стоит 5 лямов?

Аноним, 07-08-2019 #5[ru]

5 миллионов получили за два года как зарплату, но не работали ни одного дня. ЧОП открыли Кара-оолы за 25 тысяч рублей.

Аноним, 08-08-2019 #7[ru]

Ну а что, нормальный способ жить красиво? Молодцы!

Аноним, 08-08-2019 #8[ru]

Тролли 1-4, Вам за такие тупые Комментарии доплачивают? Специально для вас ссылка о численности сотрудников и выручке за несколько лет, а так же о том, что зарабатывают они исключительно из бюджета. https://sbis.ru/contragents/1701058561/170101001 https://www.rusprofile.ru/id/10748282 В Шагонаре ЧОПы действительно необходимы, вот только этот ЧОП – фактический паразит и не занимается охраной жителей г. Шагонар.

Аноним, 08-08-2019 #10[ru]

Шагонар – родина Карликов, а они – ОПГ у власти. Эти предатели Тувы расплатятся за все несчастными судьбами своих детей, внуков и правнуков, своей душой горящей в огне на том свете!!!