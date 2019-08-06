90-е возвращаются или Полицейский рэкет в Туве получил новое воплощение?

Скажите, правда ли, что руководство МВД Тувы организовало рэкет торговых точек в республике и что полицейские от имени своего начальства ходят по всем торговым местам и собирают со всех ежедневную мзду по 500 рублей?

Нет, не правда. Прямой связи с начальником УВД г. Кызыла Санчатом и бывшим министром Щуром пока не установлено. Как удалось выяснить редакции, в Кызыле рэкетиры с удостоверениями полицейских в основном собирают дань с торговцев в пивных барах.

Один из таких молодчиков на днях появился в пивбаре по ул. Интернациональной, представился Аясом, сказал, что вечером зайдёт за 500 рублями и для того, чтобы у торговцев не возникло сомнений, что он действует от имени власти, оставил свой номер телефона. А когда из редакции ему позвонили, он ответил, что его неправильно поняли – оказалось, он всего лишь хотел занять в долг. Судя по всему, в это время он находился в помещении дежурной части УВД г. Кызыла. Редакции удалось навести справки и выяснить, что, скорее всего, это действующий полицейский Доржан Аяс Хойун-оолович.

Следует отметить, что такого уже давно в Туве не было. И возродилось в бытность министра внутренних дел А.Щура, которого недавно со скандалом уволили из органов. Теперь он в правительстве Кара-оола. Так что можно смело ожидать новых рэкетиров, но уже с документами правительства Тувы.