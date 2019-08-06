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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 30, 6 августа / 90-е возвращаются или Полицейский рэкет в Туве получил новое воплощение?
   
 
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№30, 6 августа 2019 года.

    Служба Обезвреживания Слухов
Служба Обезвреживания Слухов

90-е возвращаются или Полицейский рэкет в Туве получил новое воплощение?

Скажите, правда ли, что руководство МВД Тувы организовало рэкет торговых точек в республике и что полицейские от имени своего начальства ходят по всем торговым местам и собирают со всех ежедневную мзду по 500 рублей?

Нет, не правда. Прямой связи с начальником УВД г. Кызыла Санчатом и бывшим министром Щуром пока не установлено. Как удалось выяснить редакции, в Кызыле рэкетиры с удостоверениями полицейских в основном собирают дань с торговцев в пивных барах.

Один из таких молодчиков на днях появился в пивбаре по ул. Интернациональной, представился Аясом, сказал, что вечером зайдёт за 500 рублями и для того, чтобы у торговцев не возникло сомнений, что он действует от имени власти, оставил свой номер телефона. А когда из редакции ему позвонили, он ответил, что его неправильно поняли – оказалось, он всего лишь хотел занять в долг. Судя по всему, в это время он находился в помещении дежурной части УВД г. Кызыла. Редакции удалось навести справки и выяснить, что, скорее всего, это действующий полицейский Доржан Аяс Хойун-оолович.

Следует отметить, что такого уже давно в Туве не было. И возродилось в бытность министра внутренних дел А.Щура, которого недавно со скандалом уволили из органов. Теперь он в правительстве Кара-оола. Так что можно смело ожидать новых рэкетиров, но уже с документами правительства Тувы.

(прочитано 1196 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8158.html
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