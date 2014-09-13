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Тувинские нары – это вам не Канары«Тувинские нары – это вам не Канары»
Эта ситуация так и просится в фельетон, уж больно красноречивы детали: жена – судья, муж – подозреваемый в очень скандальном совсем свежем уголовном деле. Как говорится у русских: два сапога – пара ...		«Я костьми лягу»
«Я костьми лягу»
Депутат – лицо публичное. Избиратели согласны с этим утверждением. Первые комментарии после статьи в «Риске» (№46 от 15.11.2016, стр. 3 «Народ и его избранник») показали большую заинтересованность читателей к этой теме ...		«Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?»
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Вечерний Кызыл Раздел: Родной край
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№1, 10 января 2017 года.

Свежий анекдот 
Свежий анекдот «Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть», – на новогодней встрече заявил Владимир Путин.
«Вызов принят», – подумал Карлик.

* * *

Хотим пожелать Шолбану Валерьевичу в наступившем году красоты, ума, порядочности и дальновидности! А всё остальное у него уже есть!

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Високосный год смертей

Високосный год смертей
Високосный 2016-й год уже заканчивался, и всё говорило о том, что в России всё самое страшное уже произошло и ничего особенно трагичного уже не произойдёт. Однако эти ожидания оказались омрачёнными самыми тяжёлыми трагедиями за весь и без того очень непростой год: в Иркутске случился мор от употребления вовнутрь спиртосодержащего препарата для ванн «Боярышник» и почти одновременно в который раз снова дружественном нам Стамбуле пристрелили российского посла. А следом в Сочи разбился и затонул Ту-154 Минобороны России, летевший в охваченную гражданской войной Сирию. Так Россия закончила этот со всех точек зрения непростой год.

[Рейтинг: +11] [19 комментариев] [Автор: Кондрат Пчёлкин Подробнее...

Изучаем мнение граждан 

Кому выгодно ограничение продажи винно-водочной продукции?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 3 по 5 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к мерам правительства РТ по ограничению легальной торговли винно-водочными изделиями. В ходе исследования было опрошено 204 человека, которые ответили на следующий вопрос:

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Коротко 

Депутата-уголовника Владимира Елсукова лишили полномочий

Депутаты Хурала представителей города Кызыла, в котором доминируют члены партии «Единая Россия», со второй попытки всё же лишили своего коллегу по Хуралу и партии Владимира Елсукова депутатских полномочий, поскольку иначе им грозил разгон: вступило в законную силу решение Кызылского городского суда от 22 ноября 2016 года по иску прокурора Кызыла к Хуралу представителей г.Кызыла о признании незаконным бездействия, обязании принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата В. Елсукова. Ранее, как известно, вопреки императивной норме закона они упрямо не желали сдавать своего коллегу-уголовника и голосовали против законного требования прокурора.

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Обзор прессы 

Тувинская правдаВ НАШЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И КУХАРКА СГОДИТСЯ...

Как сообщила «ТП», в канун Нового года «Постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от 23 декабря 2016 года Уполномоченным по правам человека в Республике Тыва с возложением обязанностей Уполномоченного по правам ребёнка назначена Россова Ольга Валерьевна (бывшая Кольчикова)».

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Глюк в процессе

2016 год побил рекорд по абсурдным приговорам и ни за что поломанным человеческим судьбам
«От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно». В. Путин, президент Российской Федерации

[Рейтинг: +3] [Автор: Сергей Соколов Подробнее...

Пишут в блогах 

Наши рекорды: уничтожено 9000 тонн еды

Наши рекорды: уничтожено 9000 тонн еды

Россельхознадзор гордо рапортует: с момента введения антисанкций в России уничтожено 9 тысяч тонн еды.

То есть 9 миллионов килограммов продуктов раздавили тракторами и выкинули на свалки эти соколики. Включая 389 тысяч килограмм мяса и птицы.

[Рейтинг: +1] [2 комментария] [Автор: Алексей Навальный Подробнее...

 

Как украсть миллионы?

Мастер-класс от Юрия Якушева

Как украсть миллионы? Мастер-класс от Юрия Якушева

«Уважаемая редакция газеты «РИСК»!

Прочитал несколько публикаций о жулике Якушеве и никак не могу понять: как он умудрился украсть 17 млн. рублей на строительстве жилья, если он вообще не строитель?»

[Рейтинг: +10] [6 комментариев] [Автор: Редакция Подробнее...

Пресс-служба прокуратуры сообщает 

Мошенничество с квартирами

Прокуратура Тандинского района Республики Тыва проверила законность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья».

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Ограбление всея Руси

Как государство отнимало деньги у русского народа

За последние 350 лет не было ни одного поколения русских людей, которое не было бы ограблено собственным государством. Медные деньги Алексея Михайловича, бумажные ассигнации Екатерины II, отмена крепостного права, разорившая помещиков и загнавшая крестьян в долговую яму, советские принудительные займы и конфискационные денежные реформы – этот список не полон и, как показывает новейшая история, не закрыт.

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Перекрёсток мнений 
Перекрёсток мнений

Итоги криминального года

Аноним, 29-12-2016 #1[ru]

За 10-летнее правление Кара-оола столица получила: Сажу, от которой задыхаемся при первом же вдохе, выйдя из дома. Дорогой уголь, который покупаем уже ведрами. 110 % доверия на выборах. Бесконтрольные, несанкционированные свалки вокруг городов. Министров-уголовников. Депутатов-обезьян, интеллигентов-лизоблюдов и криминальные структуры чёрных братьев, которые «контролируют» малый, средний и крупный бизнес республики.

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О главном начистоту 
И куда же подевались ваши яйца, господа хорошие?

И куда же подевались ваши яйца, господа хорошие?

Так бы я спросила Чучева или того же самого Кара-оола.

Думаю, уважаемые читатели, вам сразу стало понятно по заголовку, что не могла я пройти мимо своей излюбленной темы про «яйца Чучева»? Но чтобы понять, почему в курятнике у Кара-оола такой переполох случился, я вспомнила интервью его протеже Ольги Валерьевны по нынешней фамилии, которая Россова, а месяца два назад её прозывали просто Крольчиковой. Вы мне скажете, причём тут ЧП на птицефабрике и Россова-Крольчикова? Но кто меня много лет подряд каждую неделю читает, тот уже должен понять, что я никогда просто так не свяжу между собой совсем разные события.

[Рейтинг: +16] [12 комментариев] [Автор: Очень вредная тувинка Подробнее...

 
   

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