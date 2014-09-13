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Карлик чай попил в правительственной столовой и автоматически ложечку в карман сунул. Ему охранник на выходе говорит: – Ложечку-то верните, пожалуйста. – Ох, извините, задумался – все мысли о работе, о работе...
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– Я самый важный человек в правительстве! Когда я захожу в любой кабинет, все встают и уходят – уступают мне место! – Так вы за уборщицу что ли, Анатолий Партизанович?
Почти 10 лет некомпетентного правления республикой нанесло ей непоправимый ущерб. Согласно проведённому исследованию РИА «Рейтинг», Тува опустилась по рейтингу качества жизни населения на самое последнее 85 место в РФ. Численность населения, находящегося за чертой бедности по итогам первого полугодия 2016 года составила более половины от всей численности населения. В России такого социального позора больше нет нигде. Вряд ли кто даже из числа высокопоставленных чиновников тувинского правительства будет спорить, что сегодняшняя Тува – один из самых отсталых регионов России не только по экономическому положению, но и по социальному.
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 26 по 29 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к ситуации с привлечением к уголовной ответственности чиновников правительства РТ. В ходе исследования было опрошено 198 человек, которые ответили на следующий вопрос:
На днях «Шолбан Кара-оол инициировал проведение республиканского форума патриотических сил», с целью «мобилизовать инициативных людей, которые готовы обсуждать, предлагать и делать многое в развитие региона без политиканства и популизма» «в формате научно-практической конференции», поскольку он на членов своего правительства уже не надеется.
Недавно стало известно: Министерство информатизации и связи Тывы возглавил выходец из Красноярска Грицюк Р.В. Несколько фактов из биографии министра с «улицы».
Родился в Читинской области в неблагополучной семье. Приехал поступать в 1994 Красноярский государственный университет, факультет биофизики. С 1996 года занимался избирательными кампаниями на территории Красноярска. Затем стал выезжать на проекты в другие регионы РФ. Сотрудничал с pr-агентством «ИМА-Консалтинг». 2005 года провел ряд провальных избирательных кампаний в Красноярском крае – выборы глав районов (Богучанский – вёл Скурихина, Пировский район – кандидат Евсеев). Участвовал в ряде скандальных кампаний. Например, в выборах губернатора Брянской области.
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26 января 2017 г. из-за ЧП на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Пензе без отопления остались около 75 тыс. человек, 471 дом и 29 социальных объектов: девять школ, семь больниц и 13 детских садов. Причиной ЧП стал гидроудар на ТЭЦ, приведший к авариям на трех тепломагистралях.
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В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Тыва обратились жители дома №16 по ул. Заводская города Кызыла с жалобой на критическое состояние дома и тяжелые бытовые условия. Дом признали аварийным еще в 2008 г., а сроки переселения жителей сдвигались с 2013 г.
В Вашем Послании Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2017 год озвучено, что «уровень доверия жителей республики к руководству страны – это главная основа для движения вперёд. Чтобы сохранить это доверие, власть должна быть максимально открытой, честной и доступной. Важно быть профессионалом своего дела. Откликаться на нужды и запросы граждан, что сигналы граждан о недобросовестности чиновников будут рассматриваться самым тщательным образом. Активно использовать все имеющиеся механизмы обратной связи. И, что, все обоснованные сигналы граждан при необходимости лягут в основу кадровых решений для тех руководителей, которые не смогут обеспечить эффективное функционирование своих учреждений».
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания против Виктора Януковича по делу о госизмене, которое расследуют на Украине. Ранее по этому делу допрашивали другого бывшего депутата Илью Пономарева. «Медуза» рассказывает, в чем обвиняют Януковича и какие показания дали бывшие российские парламентарии.
Ни в одной стране мира так не радовались избранию нового президента США как в России. Военторг даже предложил американцам праздничные скидки в честь инаугурации Трампа (http://tass.ru/armiya-i-opk/3952044). Складывается впечатление, что инаугурации Трампа в России радовались даже больше, чем в США. Мне тяжело себе представить, чтобы во времена СССР советские газеты были бы полны такого же щенячьего восторга по поводу избрания нового президента США, а члены Политбюро устраивали бы праздничные вечеринки по этому поводу.