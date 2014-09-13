О главном начистоту

И куда же подевались ваши яйца, господа хорошие?

Так бы я спросила Чучева или того же самого Кара-оола.

Думаю, уважаемые читатели, вам сразу стало понятно по заголовку, что не могла я пройти мимо своей излюбленной темы про «яйца Чучева»? Но чтобы понять, почему в курятнике у Кара-оола такой переполох случился, я вспомнила интервью его протеже Ольги Валерьевны по нынешней фамилии, которая Россова, а месяца два назад её прозывали просто Крольчиковой. Вы мне скажете, причём тут ЧП на птицефабрике и Россова-Крольчикова? Но кто меня много лет подряд каждую неделю читает, тот уже должен понять, что я никогда просто так не свяжу между собой совсем разные события.