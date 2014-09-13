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Надежда Антуфьева: – Писать о хорошем гораздо сложнее, чем о плохом. Вылить ушат грязи – легко. А вот найти доброе и светлое (даже не найти – увидеть, ведь оно есть всегда) в жизни, в конкретном человеке, в его судьбе – это особое искусство. Действительно, подыскивать поэтические эпитеты куче дерьма, выискивать в ней крупицы жемчуга гораздо труднее, чем просто сказать: «это куча дерьма, давайте её уберём».
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 15 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к власти, общественным организациям и средствам массовой информации. В ходе исследования было опрошено 216 человек, которые ответили на следующий вопрос:
За прошлую неделю в Туве заболело рекордное количество людей, эпидпорог превышен в 1,5 раза. И это несмотря на то, что в Туве сохраняется морозная погода. А вирусная инфекция, как известно, любит тепло. Но, похоже, морозы не сдерживают распространение вируса.
Некий «ветеран труда» по фамилии «Кара-оол» озаботился состоянием безопасности движения в России. Если верить публикации, он проанализировал огромный информационный массив в Интернете и пришёл к выводу, что в России из всех регионов «больше всего «не любят» пешеходов в Туве – на их долю приходится наездов 36,3%». Мало того: «по лихачеству с опрокидыванием автомобилей лидирует всё та же Тува – 28,9%». А вообще, «по итогам 2015 года», «увеличилось число ДТП в Дагестане, Туве, Новосибирской, Омской, Саратовской областях». «Согласно статистике, в 2015 году в Туве в 397 дорожно-транспортных происшествиях погибли 91 чел. и ранены 543 чел.».
Как и все более-менее значимые персоны, Глава города Кызыла Дина Оюн тоже сподобилась подвести итоги 2016 года и поведала «ФедералПрессу» о собственном взгляде на главные достижения и разочарования уходящего года.
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Глава республики издал Указ о присвоении имени Халилова Тувинской государственной филармонии и с какой-то подозрительной поспешностью, которая хороша только при ловле блох, был оглашен на вечере памяти жертв сочинской авиакатастрофы. Здесь ключевые слова «тувинский» и «государственный».
Уважаемые журналисты РФ! Мы, жители села Кара-Хаак, живущие по улице Ак-Даш, просим разобраться в нерегулируемом случае против нас. В этом году Минобороны решило наши дома снести, а вместо наших домов нам предлагают пустую степь, расположенную на восточной стороне села Кара-Хаак. Они сказали, что туда они отправят какие-то брёвна, материалы для строительства новых домов, но мы отказались от всего предложенного. Мы за миллионы не отдадим наше нажитое. Потому что мы не сможем в другом месте жить. Вместе с домами нам придётся перенести кошары, конюшни, огромное количество скота, а огороды и сады как нам оставить без ухода? В придачу наши дома отремонтированы, все с пристройками. Но мы так переезжать никак не можем.
Может ли человек, ранее судимый не раз, хорошим стать? Речь пойдет о неком человеке, за которого все наши чиновники заступились. Его судили не один раз, два раза за изнасилование, причем два раза за изнасилование несовершеннолетней. Два раза садили за распространение наркотиков в особо крупном размере. С таким насильником даже за руку здороваться должно быть стыдно некоторым нашим руководителям. В то время из-за несовершенства законодательства ему удавалось легко уходить от наказания. Может ли такой человек стать приличным?
«УКС» И «ГОССТРОЙЗАКАЗ» НЕ ВЫПОЛНИЛИ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Прокуратурой Тандинского района Республики Тыва проверено обращение сироты, выложенное в социальной сети «ВКонтакте», о нарушении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в жилом доме, в котором отсутствует водоснабжение.
Следователи обвинили Минстрой Республики Тыва в растрате более 20 млн. рублей на строительство зоны отдыха в Пий-Хемском районе – деньги были выделены на возрождение пантового мараловодства, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета РФ в Республике Тыва.
Дело преподавателя йоги из Санкт-Петербурга стало одним из самых резонансных событий первой рабочей недели года. Дмитрий Угай обвиняется в незаконной миссионерской деятельности. Обозреватель «Коммерсатъ FM» Станислав Кучер считает, что это разбирательство прекрасно показывает, зачем на самом деле был принят «закон Яровой».
«скончавшимися от потребления «Боярышника» оказались не только бомжи и бичи» – на самом деле среди умерших всего один бомж, остальные были вполне себе добропорядочными людьми, у которых просто нет денег на нормальный алкоголь. Бомжей и бичей вообще никто не считает – в канаве зарыли, как собак, без счета.
Незаметно пролетели две недели нового года. Официально начался он с куриного переполоха – аварии на птицефабрике. Почему официально? Так ведь первое лицо республики сообщило об этом, следовательно, с этого год и начался. А дальше – больше: он побывал и там, и сям – и обо всём написал. Сам себе пресс-служба. Ну что ж, пройдусь по следам его публикаций о себе любимом.
[Рейтинг: +15] [35 комментариев] [Автор: Очень вредная тувинка] Подробнее...
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