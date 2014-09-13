Свежий анекдот

– Писать о хорошем гораздо сложнее, чем о плохом. Вылить ушат грязи – легко. А вот найти доброе и светлое (даже не найти – увидеть, ведь оно есть всегда) в жизни, в конкретном человеке, в его судьбе – это особое искусство.

Действительно, подыскивать поэтические эпитеты куче дерьма, выискивать в ней крупицы жемчуга гораздо труднее, чем просто сказать: «это куча дерьма, давайте её уберём». Надежда Антуфьева:– Писать о хорошем гораздо сложнее, чем о плохом. Вылить ушат грязи – легко. А вот найти доброе и светлое (даже не найти – увидеть, ведь оно есть всегда) в жизни, в конкретном человеке, в его судьбе – это особое искусство.Действительно, подыскивать поэтические эпитеты куче дерьма, выискивать в ней крупицы жемчуга гораздо труднее, чем просто сказать: «это куча дерьма, давайте её уберём». [Рейтинг: +2] [1 комментарий] Подробнее...