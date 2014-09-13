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Високосный 2016-й год уже заканчивался, и всё говорило о том, что в России всё самое страшное уже произошло и ничего особенно трагичного уже не произойдёт. Однако эти ожидания оказались омрачёнными самыми тяжёлыми трагедиями за весь и без того очень непростой год: в Иркутске случился мор от употребления вовнутрь спиртосодержащего препарата для ванн «Боярышник» и почти одновременно в который раз снова дружественном нам Стамбуле пристрелили российского посла. А следом в Сочи разбился и затонул Ту-154 Минобороны России, летевший в охваченную гражданской войной Сирию. Так Россия закончила этот со всех точек зрения непростой год.
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 3 по 5 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к мерам правительства РТ по ограничению легальной торговли винно-водочными изделиями. В ходе исследования было опрошено 204 человека, которые ответили на следующий вопрос:
Депутата-уголовника Владимира Елсукова лишили полномочий
Депутаты Хурала представителей города Кызыла, в котором доминируют члены партии «Единая Россия», со второй попытки всё же лишили своего коллегу по Хуралу и партии Владимира Елсукова депутатских полномочий, поскольку иначе им грозил разгон: вступило в законную силу решение Кызылского городского суда от 22 ноября 2016 года по иску прокурора Кызыла к Хуралу представителей г.Кызыла о признании незаконным бездействия, обязании принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата В. Елсукова. Ранее, как известно, вопреки императивной норме закона они упрямо не желали сдавать своего коллегу-уголовника и голосовали против законного требования прокурора.
Как сообщила «ТП», в канун Нового года «Постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от 23 декабря 2016 года Уполномоченным по правам человека в Республике Тыва с возложением обязанностей Уполномоченного по правам ребёнка назначена Россова Ольга Валерьевна (бывшая Кольчикова)».
За последние 350 лет не было ни одного поколения русских людей, которое не было бы ограблено собственным государством. Медные деньги Алексея Михайловича, бумажные ассигнации Екатерины II, отмена крепостного права, разорившая помещиков и загнавшая крестьян в долговую яму, советские принудительные займы и конфискационные денежные реформы – этот список не полон и, как показывает новейшая история, не закрыт.
За 10-летнее правление Кара-оола столица получила: Сажу, от которой задыхаемся при первом же вдохе, выйдя из дома. Дорогой уголь, который покупаем уже ведрами. 110 % доверия на выборах. Бесконтрольные, несанкционированные свалки вокруг городов. Министров-уголовников. Депутатов-обезьян, интеллигентов-лизоблюдов и криминальные структуры чёрных братьев, которые «контролируют» малый, средний и крупный бизнес республики.
Так бы я спросила Чучева или того же самого Кара-оола.
Думаю, уважаемые читатели, вам сразу стало понятно по заголовку, что не могла я пройти мимо своей излюбленной темы про «яйца Чучева»? Но чтобы понять, почему в курятнике у Кара-оола такой переполох случился, я вспомнила интервью его протеже Ольги Валерьевны по нынешней фамилии, которая Россова, а месяца два назад её прозывали просто Крольчиковой. Вы мне скажете, причём тут ЧП на птицефабрике и Россова-Крольчикова? Но кто меня много лет подряд каждую неделю читает, тот уже должен понять, что я никогда просто так не свяжу между собой совсем разные события.
[Рейтинг: +16] [12 комментариев] [Автор: Очень вредная тувинка] Подробнее...
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