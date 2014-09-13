Нам пишут Проблемы с зарплатой в Сут-Хольской больнице Прокурору Республики Тыва

Следственному комитету

Инспекции труда по РТ Мы, медицинские работники ЦБУ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», просим обсудить и помочь проверке нашей ситуации: наш руководитель выдает зарплату несвоевременно, с опозданием на месяц. Стимулирующую выплату выдали за первый квартал – на 30-40%, второй квартал – 60% выдали 19 августа, а третий и четвертый кварталы вообще не выдали, хотя план посещений по месяцам выполняется поликлиникой и стационаром. Интересный комментарий [+7] Аноним: Я внимательно прочитал 5как не выдают зарплату ,но что поразило- 1123 раза прочли до меня и только двое отреагировали. Выходит что никого не волнует отсутствие зарплаты или это обычное дело или всем наплевать. Вот такие патриоты в Туве-видимо это не патриотично волноваться о своих согражданах. Вот и я тоже решил спросить у пиндосии(кто не знает это в америке-благо у меня там есть у кого спросить) как у них с задержками зарплаты? Вот он вспомнили за свою долгую жизнь ,что один раз у них хозяин фирмы задержал зарплату на ОДИН ДЕНЬ и тогда хозяин лично извинялся перед каждым сотрудником лично и просил подождать один день и никуда не сообщать ... [Рейтинг: +12] [5 комментариев] Подробнее...