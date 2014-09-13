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«Я несу ответственность за развитие тувинского народа», – заявил Шолбан Кара-оол в интервью «ФедералПресс». А раз никакого развития нет, то и ответственности нет!
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– Все долго гадали, чем же займётся вице-премьер Дамба-Хуурак, не имея ни полномочий, ни подчинённых, а сегодня заметили, как он бегает по этажам с молотком и меняет таблички на кабинетах... – Да, нашёл себе занятие по своему уровню.
Как известно, Шолбан Валерьевич Кара-оол при Президенте Тувы Шериг-ооле Ооржаке много лет ходил в «перспективных» и «подававших надежды». В некоторых кругах с лёгкой руки нашего знаменитого земляка федерального министра Сергея Шойгу он воспринимался как бы умным и интеллигентным молодым человеком. В Москве не придавали особого значения циркулировавшим в Туве слухам о том, что его семья, скорее всего, контролирует в Туве наркобизнес и бутлегерство, а сам он, скорее, бандит, чем философ. И правильно делали – мало ли что могут наговорить злобные конкуренты на восходящую звезду тувинской политики? И даже покалеченный в боулинг-клубе русский охранник и пойманный в аэропорту брат с чемоданом наркоты не повлияли на личные отношения Кара-оола с Шойгу: надёжные верные люди нужны всегда. А дружок с подобным багажом компромата – лучший подсобный в делах: никуда не денется и выполнит всё, что ему поручат.
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 18 по 21 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. В ходе исследования было опрошено 233 человека, которые ответили на следующий вопрос:
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТУВЫ: КРУГОМ ГЛУПОСТЬ И ЖАДНОСТЬ
Как известно, первым реальным шагом премьера Кара-оола по обретению государственной собственности в Туве была приватизация Каа-Хемского угольного разреза. Тогда он с помощью коллеги из Хакасии завёл в Туву теперь уже общеизвестного мошенника Олега Базиева, который с помощью правительства Тувы поставил всех потребителей угля в республике на колени.
Одно из подразделений «Республиканской детской больницы» – круглосуточный стационар «Детское специализированное отделение», или по простому «Детская соматическая больница» по улице Ленина, 24. Здесь занимаются лечением внутренних органов детей – лёгкие, желудок, кишечник, сердце и т.д. Но есть в этом трёхэтажном здании одна особенная палата. В ней детей не лечат – в ней живут лишние дети.
За последние два месяца руководители сразу нескольких субъектов Федерации раскритиковали федеральный центр за несправедливое, на их взгляд, отношение к регионам. Действительно, с 1 января Москва в очередной раз урезала доходы провинции в свою пользу. Такая политика приводит к тому, что когда-то относительно благополучные регионы впадают в экономическую депрессию, что естественно.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Тыва совместно с сотрудниками управления ГИБДД МВД по республике провели очередной мониторинг качества уборки дорог от снега в Кызыле. В ходе мониторинга вновь были выявлены участки, представляющие опасность для водителей и пешеходов из-за образовавшихся снежных сугробов.
С чего начать? За неделю столько событий и все они уморительные – просто пальчики оближешь! Про партийный съезд жуликов и воров мне неинтересно. Кому интересно – тот телевизор смотрит. А! Вот! Вспомнила!! На прошлой неделе по первому этажу здания правительства партизанил с молотком в руках Анатолий Дамба-Хуурак. Натурально бегал и кидался на всех, кто на пути встретится.
[Рейтинг: +16] [4 комментария] [Автор: Очень вредная тувинка] Подробнее...