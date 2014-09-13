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Незаметно пролетели две недели нового года. Официально начался он с куриного переполоха – аварии на птицефабрике. Почему официально? Так ведь первое лицо республики сообщило об этом, следовательно, с этого год и начался ...		Аноним к материалу «Преследование по национальному признаку?»:
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№3, 24 января 2017 года.

Свежий анекдот 
Свежий анекдот «Я несу ответственность за развитие тувинского народа», – заявил Шолбан Кара-оол в интервью «ФедералПресс».
А раз никакого развития нет, то и ответственности нет!

* * *

– Все долго гадали, чем же займётся вице-премьер Дамба-Хуурак, не имея ни полномочий, ни подчинённых, а сегодня заметили, как он бегает по этажам с молотком и меняет таблички на кабинетах...
– Да, нашёл себе занятие по своему уровню.

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Шолбан Кара-оол: Мавр своё дело сделал?

Шолбан Кара-оол: Мавр своё дело сделал?

Как известно, Шолбан Валерьевич Кара-оол при Президенте Тувы Шериг-ооле Ооржаке много лет ходил в «перспективных» и «подававших надежды». В некоторых кругах с лёгкой руки нашего знаменитого земляка федерального министра Сергея Шойгу он воспринимался как бы умным и интеллигентным молодым человеком. В Москве не придавали особого значения циркулировавшим в Туве слухам о том, что его семья, скорее всего, контролирует в Туве наркобизнес и бутлегерство, а сам он, скорее, бандит, чем философ. И правильно делали – мало ли что могут наговорить злобные конкуренты на восходящую звезду тувинской политики? И даже покалеченный в боулинг-клубе русский охранник и пойманный в аэропорту брат с чемоданом наркоты не повлияли на личные отношения Кара-оола с Шойгу: надёжные верные люди нужны всегда. А дружок с подобным багажом компромата – лучший подсобный в делах: никуда не денется и выполнит всё, что ему поручат.

 Интересный комментарий [+9] Аноним: "по поглощению Тувы Красноярским краем" "поглощать Туву Красноярским краем" -этот вопрос на повестке не стоит и не стоял и врятли будет

[Рейтинг: +9] [51 комментарий] [Автор: Кондрат Пчёлкин Подробнее...

Изучаем мнение граждан 

Отношение к суверенитету Тувы

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 18 по 21 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. В ходе исследования было опрошено 233 человека, которые ответили на следующий вопрос:

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Коротко 

Названы регионы, где наиболее вероятен риск обрушения зданий в этом году

Вероятней всего риск обрушения зданий и сооружений из-за некачественных работ и ошибок при проектировании в наступившем году прогнозируется на территории 13 субъектов шести федеральных округов России.

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Обзор прессы 

Тувинская правдаТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТУВЫ: КРУГОМ ГЛУПОСТЬ И ЖАДНОСТЬ

Как известно, первым реальным шагом премьера Кара-оола по обретению государственной собственности в Туве была приватизация Каа-Хемского угольного разреза. Тогда он с помощью коллеги из Хакасии завёл в Туву теперь уже общеизвестного мошенника Олега Базиева, который с помощью правительства Тувы поставил всех потребителей угля в республике на колени.

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Лишние дети

Лишние дети

Одно из подразделений «Республиканской детской больницы» – круглосуточный стационар «Детское специализированное отделение», или по простому «Детская соматическая больница» по улице Ленина, 24. Здесь занимаются лечением внутренних органов детей – лёгкие, желудок, кишечник, сердце и т.д. Но есть в этом трёхэтажном здании одна особенная палата. В ней детей не лечат – в ней живут лишние дети.

[Рейтинг: +8] [6 комментариев] [Автор: О. Шын Подробнее...

Нам пишут 
Нам пишут

Кризис власти Тувы, и пути выхода из него

Всю сегодняшнюю тувинскую экономическую действительность когда-то охарактеризовал Александр Пушкин:

Саранча летела, летела
И села.
Села, посидела и все съела
Посидела, посидела и опять улетела.

[Рейтинг: +10] [12 комментариев] [Автор: Неравнодушный Ч.Б. Подробнее...

Нам пишут 
Нам пишут

Должность для личного обогащения?

Главному редактору народной газеты «Риск»
от жителей села Эрзин Эрзинского кожууна

Мы, жители, доводим до вас следующие достоверные факты о коррупционных действиях начальника Управления образованием администрации Эрзинского кожууна Баткар Аржааны Анатольевны.

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Пресс-служба прокуратуры сообщает 

Ливня не было, а деньги смыло...

Отделом по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Тыва проверено расходование средств резервного фонда Правительства Республики Тыва.

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Губернаторам надоело «кормить Москву»

Ропот доноров

Губернаторам надоело «кормить Москву»
За последние два месяца руководители сразу нескольких субъектов Федерации раскритиковали федеральный центр за несправедливое, на их взгляд, отношение к регионам. Действительно, с 1 января Москва в очередной раз урезала доходы провинции в свою пользу. Такая политика приводит к тому, что когда-то относительно благополучные регионы впадают в экономическую депрессию, что естественно.

[Рейтинг: +9] [1 комментарий] [Автор: Всеволод Истомин Подробнее...

Перекрёсток мнений 
Перекрёсток мнений

В жизнь с пером наперевес

Аноним, 18-01-2017 #1[ru]

Вот и последние таланты покидают ГТРК Тыва. Там самодур выгнал даже Викторию Тас-оол. Последнюю звездочку Тувинского телевидения. Теперь там и работать-то некому...

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Активисты Народного фронта провели очередной мониторинг качества уборки дорог от снега в Кызыле

Активисты Народного фронта провели очередной мониторинг качества уборки дорог от снега в Кызыле

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Тыва совместно с сотрудниками управления ГИБДД МВД по республике провели очередной мониторинг качества уборки дорог от снега в Кызыле. В ходе мониторинга вновь были выявлены участки, представляющие опасность для водителей и пешеходов из-за образовавшихся снежных сугробов.

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О главном начистоту 
О главном начистоту

Конфликт интересов

С чего начать? За неделю столько событий и все они уморительные – просто пальчики оближешь! Про партийный съезд жуликов и воров мне неинтересно. Кому интересно – тот телевизор смотрит. А! Вот! Вспомнила!! На прошлой неделе по первому этажу здания правительства партизанил с молотком в руках Анатолий Дамба-Хуурак. Натурально бегал и кидался на всех, кто на пути встретится.

[Рейтинг: +16] [4 комментария] [Автор: Очень вредная тувинка Подробнее...

 
Обрядовое

Обрядовое

Дрожи, Восток, и Запад, холодей:
такого не слыхали никогда мы.
Гостя в России, Трамп собрал ******
и ссать заставил на постель Обамы.

[Рейтинг: +5] [1 комментарий] [Автор: Дмитрий Быков Подробнее...

 
   

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