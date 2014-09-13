Шолбан Кара-оол: Мавр своё дело сделал? Как известно, Шолбан Валерьевич Кара-оол при Президенте Тувы Шериг-ооле Ооржаке много лет ходил в «перспективных» и «подававших надежды». В некоторых кругах с лёгкой руки нашего знаменитого земляка федерального министра Сергея Шойгу он воспринимался как бы умным и интеллигентным молодым человеком. В Москве не придавали особого значения циркулировавшим в Туве слухам о том, что его семья, скорее всего, контролирует в Туве наркобизнес и бутлегерство, а сам он, скорее, бандит, чем философ. И правильно делали – мало ли что могут наговорить злобные конкуренты на восходящую звезду тувинской политики? И даже покалеченный в боулинг-клубе русский охранник и пойманный в аэропорту брат с чемоданом наркоты не повлияли на личные отношения Кара-оола с Шойгу: надёжные верные люди нужны всегда. А дружок с подобным багажом компромата – лучший подсобный в делах: никуда не денется и выполнит всё, что ему поручат. Интересный комментарий [+9] Аноним: "по поглощению Тувы Красноярским краем" "поглощать Туву Красноярским краем" -этот вопрос на повестке не стоит и не стоял и врятли будет [Рейтинг: +9] [51 комментарий] [Автор: Кондрат Пчёлкин] Подробнее...