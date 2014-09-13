Нам пишут

Торгаш «купи-продай» стал министром в Туве

Добрый день!

Недавно стало известно: Министерство информатизации и связи Тывы возглавил выходец из Красноярска Грицюк Р.В. Несколько фактов из биографии министра с «улицы».

Родился в Читинской области в неблагополучной семье. Приехал поступать в 1994 Красноярский государственный университет, факультет биофизики. С 1996 года занимался избирательными кампаниями на территории Красноярска. Затем стал выезжать на проекты в другие регионы РФ. Сотрудничал с pr-агентством «ИМА-Консалтинг». 2005 года провел ряд провальных избирательных кампаний в Красноярском крае – выборы глав районов (Богучанский – вёл Скурихина, Пировский район – кандидат Евсеев). Участвовал в ряде скандальных кампаний. Например, в выборах губернатора Брянской области.