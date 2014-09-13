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Когда страна прикажет сесть за взятку, у нас в тюрьму отправится любой...
Вот и подходит к своему концу год 2016-й, високосный год со значимыми событиями. На российском уровне этот год ознаменовался прекращением активного боевого участия России на Донбассе и переносом активности российской армии и спецслужб в Сирию, взятие российской коалицией города Алеппо и повторной потерей ими Пальмиры. Вслед за катастрофой российского лайнера над Синаем в Египте и боевого самолёта ВСК России на границе Сирии и Турции случился теракт с гибелью посла России в Стамбуле. А 25 декабря упал в Чёрное море Ту-154 Минобороны, на котором летело 92 человека. Погибли все. Такова наша расплата за помощь Асаду.
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 21 по 25 декабря 2016 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к качеству жизни в Туве. В ходе исследования было опрошено 303 человека, которые ответили на следующий вопрос:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней. Исключение составят духи и стеклоомывающие жидкости.
Председатель Правительства Республики Тыва Кара-оол Ш.В. 14 декабря 2016 года выступил с ежегодным посланием Верховному Хуралу Республики Тыва. Это первое его Послание после досрочных выборов Председателя Правительства РТ и формирования нового состава правительства. Поэтому мы вправе были ожидать корректировки проводимого экономического курса и социальной политики Правительства РТ с учетом тех конструктивных критических замечаний, высказанных кандидатами и представителями политических партий в ходе прошедшей в сентябре текущего года избирательной кампании. Увы, ничего нового в его Послании не увидели и не услышали. Правительство по прежнему рассчитывает возродить экономику республики за счет строительства железной дороги и таких проектов, как «Корова-кормилица», «Кыштаг для молодой семьи», а социальные проблемы – за счет реализации таких проектов, как «Социальный картофель», «Социальный уголь». Так что обозначенный в Послании переизбранного Главы республики социально-экономический курс не дает поводов ни для какого оптимизма, поэтому вряд ли будут решаться накапливающиеся острые проблемы республики в рамках указанных проектов.
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Проверки, проведенные прокурорскими работниками, дают основание утверждать: «Ни один из жилых домов, строящихся в рамках республиканской адресной программы по переселению жителей Республики Тыва из аварийного жилищного фонда, в эксплуатацию не сдан».
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Вы неоднократно писали об скандально известном авантюристе Юрии Якушеве. То он в хороший уголь подмешивает дерьмовый, то спекулирует землёй, то бесплатно строит премьеру Кара-оолу АЗС в Кызыле, то жильё для детей-сирот, в которых либо нет кухонь, либо кухни – без окон. Но эти все события хоть и не так давно, но всё же минувших дней. Однако обратите внимание, как обычный барыга-спекулянт трансформируется в солидного общественного деятеля.
Прокурору Республики Тыва Следственному комитету Инспекции труда по РТ
Мы, медицинские работники ЦБУ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», просим обсудить и помочь проверке нашей ситуации: наш руководитель выдает зарплату несвоевременно, с опозданием на месяц. Стимулирующую выплату выдали за первый квартал – на 30-40%, второй квартал – 60% выдали 19 августа, а третий и четвертый кварталы вообще не выдали, хотя план посещений по месяцам выполняется поликлиникой и стационаром.
Продолжается скандал, инициированный Министерством энергетики вокруг ООО «ЭнергоУчет», которое оказывает услуги по установке современных приборов учёта электроэнергии. Сначала Минэнерго республики и АО «Энергосбыт» приняли решение привлечь правоохранительные органы для борьбы с конкурентами. Но, поскольку у нас цивилизованным способом бороться с конкурентами не умеют, то они подключили правоохранительные органы. Для этого больше всего подходят продажные полицаи.
Эта ситуация так и просится в фельетон, уж больно красноречивы детали: жена – судья, муж – подозреваемый в очень скандальном совсем свежем уголовном деле. Как говорится у русских: два сапога – пара, или муж и жена – одна сатана... Эти русские поговорки сами приходят в голову и ложатся на язык, когда слышишь, что суд республики на днях всё сделал для того, чтобы мужа судьи М. Чикашовой выпустили из СИЗО. Отдавая дань своему любимому газетному жанру – фельетону, назову эту статью «Наши нары – это совсем не Канары». Но дальше по тексту язвительный и свободный тон изложения о событиях «маски-шоу в Конституционном суде 6 декабря 2016 года» просто неуместен, а потому давайте всё по-взрослому, чтобы всё очень серьёзно.
[Рейтинг: +14] [25 комментариев] [Автор: Очень вредная тувинка] Подробнее...
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