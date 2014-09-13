О главном начистоту Тувинские нары – это вам не Канары Эта ситуация так и просится в фельетон, уж больно красноречивы детали: жена – судья, муж – подозреваемый в очень скандальном совсем свежем уголовном деле. Как говорится у русских: два сапога – пара, или муж и жена – одна сатана... Эти русские поговорки сами приходят в голову и ложатся на язык, когда слышишь, что суд республики на днях всё сделал для того, чтобы мужа судьи М. Чикашовой выпустили из СИЗО. Отдавая дань своему любимому газетному жанру – фельетону, назову эту статью «Наши нары – это совсем не Канары». Но дальше по тексту язвительный и свободный тон изложения о событиях «маски-шоу в Конституционном суде 6 декабря 2016 года» просто неуместен, а потому давайте всё по-взрослому, чтобы всё очень серьёзно. Интересный комментарий [+11] Аноним: Конституционный суд РТ провел научную конференцию в 2013 или в 2014 году по развитию конституциализма в субъектах РФ. Вещь хорошая, нужная. На три дня конференции было потрачено 2 млн рублей из бюджета республики. Жили участники конференции в люксовых номерах, дарили каждому подарки в национальном стиле, кушали в Алтан=Булаке, соправождали на ночевку в номера девочки-артисточки из минкульта. Соорганизатором было Правительство РТ, ТувГУ. Но финансовые расчеты проводили сотрудники КС РТ - Чикашов и Ондар. Видно откат малый дали другим соорганизаторам конференции ... [Рейтинг: +14] [25 комментариев] [Автор: Очень вредная тувинка] Подробнее...