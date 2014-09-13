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Тувинские нары – это вам не Канары«Тувинские нары – это вам не Канары»
Эта ситуация так и просится в фельетон, уж больно красноречивы детали: жена – судья, муж – подозреваемый в очень скандальном совсем свежем уголовном деле. Как говорится у русских: два сапога – пара ...		«Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?»
Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?
Слава Богу, бороться с коррупцией, похоже, в России становится модным. Начали с того, что пожурили и уволили за 9 миллиардов бюджетных денег министра обороны России. Год заканчивается тем, что за взятку в 2 млн ...		Курица – не птица, Кара-оол – не петух?«Курица – не птица, Кара-оол – не петух?»
Незаметно пролетели две недели нового года. Официально начался он с куриного переполоха – аварии на птицефабрике. Почему официально? Так ведь первое лицо республики сообщило об этом, следовательно, с этого год и начался ...		Аноним к материалу «Преследование по национальному признаку?»:
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Тувинская овчарка Раздел: Другое
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№4, 31 января 2017 года.

Свежий анекдот 
Свежий анекдот Карлик чай попил в правительственной столовой и автоматически ложечку в карман сунул. Ему охранник на выходе говорит:
– Ложечку-то верните, пожалуйста.
– Ох, извините, задумался – все мысли о работе, о работе...

* * *

– Я самый важный человек в правительстве! Когда я захожу в любой кабинет, все встают и уходят – уступают мне место!
– Так вы за уборщицу что ли, Анатолий Партизанович?

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Каадыр-оол Бичелдей: От политики до воровства

Каадыр-оол Бичелдей: От политики до воровства

Почти 10 лет некомпетентного правления республикой нанесло ей непоправимый ущерб. Согласно проведённому исследованию РИА «Рейтинг», Тува опустилась по рейтингу качества жизни населения на самое последнее 85 место в РФ. Численность населения, находящегося за чертой бедности по итогам первого полугодия 2016 года составила более половины от всей численности населения. В России такого социального позора больше нет нигде. Вряд ли кто даже из числа высокопоставленных чиновников тувинского правительства будет спорить, что сегодняшняя Тува – один из самых отсталых регионов России не только по экономическому положению, но и по социальному.

 Интересный комментарий [+9] Аноним: "Ау, Владимир Владимирович! Кто у Вас там кадрами занимается? Пусть обратят внимание на Туву" - Путин обратил внимание на Туву и наградил Кара-оола очередной медалькой "за успехи". То есть Путину нравится, как развивается республика. Выдавайте и дальше 102% за Единую Россию - Путину и дальше будет нравиться "развитие республики".

[Рейтинг: +4] [6 комментариев] [Автор: Кондрат Пчёлкин Подробнее...

Изучаем мнение граждан 

Откуда в правительстве Тувы берутся воры?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 26 по 29 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к ситуации с привлечением к уголовной ответственности чиновников правительства РТ. В ходе исследования было опрошено 198 человек, которые ответили на следующий вопрос:

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Коротко 

Ущерб от экономических преступлений составил почти 400 млрд. рублей

В прошлом году МВД России выявило более 100 тысяч преступлений экономического характера. Совокупный ущерб от незаконных действий составил порядка 400 млрд. рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

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Обзор прессы 

Тувинская правдаПРАВИТЕЛЬСТВО ТУВЫ: КРИЗИС ЖАНРА?

На днях «Шолбан Кара-оол инициировал проведение республиканского форума патриотических сил», с целью «мобилизовать инициативных людей, которые готовы обсуждать, предлагать и делать многое в развитие региона без политиканства и популизма» «в формате научно-практической конференции», поскольку он на членов своего правительства уже не надеется.

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Нам пишут 
Торгаш «купи-продай» стал министром в Туве

Торгаш «купи-продай» стал министром в Туве

Добрый день!

Недавно стало известно: Министерство информатизации и связи Тывы возглавил выходец из Красноярска Грицюк Р.В. Несколько фактов из биографии министра с «улицы».

Родился в Читинской области в неблагополучной семье. Приехал поступать в 1994 Красноярский государственный университет, факультет биофизики. С 1996 года занимался избирательными кампаниями на территории Красноярска. Затем стал выезжать на проекты в другие регионы РФ. Сотрудничал с pr-агентством «ИМА-Консалтинг». 2005 года провел ряд провальных избирательных кампаний в Красноярском крае – выборы глав районов (Богучанский – вёл Скурихина, Пировский район – кандидат Евсеев). Участвовал в ряде скандальных кампаний. Например, в выборах губернатора Брянской области.

 Интересный комментарий [+9] Аноним: Эти ребятня-ПАТРИОТЫ ТУВЫ Sad за деньги готовые отдаться любому!

[Рейтинг: +14] [2 комментария] [Автор: Алексей Б. Подробнее...

 
Аварии на ТЭЦ и котельных в РФ, приведшие к крупным перебоям теплоснабжения

Аварии на ТЭЦ и котельных в РФ, приведшие к крупным перебоям теплоснабжения
26 января 2017 г. из-за ЧП на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Пензе без отопления остались около 75 тыс. человек, 471 дом и 29 социальных объектов: девять школ, семь больниц и 13 детских садов. Причиной ЧП стал гидроудар на ТЭЦ, приведший к авариям на трех тепломагистралях.

[Рейтинг: 0] [2 комментария] [Автор: Валерий Корнеев Подробнее...

 

Состояние нерасселенных аварийных домов следует держать на особом контроле

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Тыва обратились жители дома №16 по ул. Заводская города Кызыла с жалобой на критическое состояние дома и тяжелые бытовые условия. Дом признали аварийным еще в 2008 г., а сроки переселения жителей сдвигались с 2013 г.

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Нам пишут 
Нам пишут

Помогите персоналу Медколледжа

Главе Республики Тыва
Ш.В. Кара-оолу

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

В Вашем Послании Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2017 год озвучено, что «уровень доверия жителей республики к руководству страны – это главная основа для движения вперёд. Чтобы сохранить это доверие, власть должна быть максимально открытой, честной и доступной. Важно быть профессионалом своего дела. Откликаться на нужды и запросы граждан, что сигналы граждан о недобросовестности чиновников будут рассматриваться самым тщательным образом. Активно использовать все имеющиеся механизмы обратной связи. И, что, все обоснованные сигналы граждан при необходимости лягут в основу кадровых решений для тех руководителей, которые не смогут обеспечить эффективное функционирование своих учреждений».

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Пресс-служба прокуратуры сообщает 

С призывниками не работают

Прокуратурой Чеди-Хольского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства о воинской обязанности и военной службе.

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Денис Вороненков

Бывшие депутаты Госдумы дали показания против Виктора Януковича
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания против Виктора Януковича по делу о госизмене, которое расследуют на Украине. Ранее по этому делу допрашивали другого бывшего депутата Илью Пономарева. «Медуза» рассказывает, в чем обвиняют Януковича и какие показания дали бывшие российские парламентарии.

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Перекрёсток мнений 
Перекрёсток мнений

Шолбан Кара-оол: Мавр своё дело сделал?

Аноним, 25-01-2017 #1[ru]

Может, избавит от отары бездарных управленцев в правительстве, медицине, образовании?

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Пишут в блогах 
Как Россия стала колонией США

Как Россия стала колонией США

Ни в одной стране мира так не радовались избранию нового президента США как в России. Военторг даже предложил американцам праздничные скидки в честь инаугурации Трампа (http://tass.ru/armiya-i-opk/3952044). Складывается впечатление, что инаугурации Трампа в России радовались даже больше, чем в США. Мне тяжело себе представить, чтобы во времена СССР советские газеты были бы полны такого же щенячьего восторга по поводу избрания нового президента США, а члены Политбюро устраивали бы праздничные вечеринки по этому поводу.

[Рейтинг: +4] [1 комментарий] [Автор: Максим Миронов Подробнее...

 
Матвиенко и дети

Матвиенко и дети

Валентина Матвиенко дала понять, что «закон Димы Яковлева» может быть отменен «при определенных гарантиях с американской стороны». Он не самоцель, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Как же так, Валентина Иванна?
Вероятно, мой тон нарочит,
Но признание ваше не странно,
А безнравственно даже звучит!

[Рейтинг: 0] [Автор: Дмитрий Быков Подробнее...

 
   

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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: www.youtube.com Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
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В основе романа лежит конфликт дрожащих тварей и Наполеона (из школьного сочинения).

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