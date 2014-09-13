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Тувинские нары – это вам не Канары«Тувинские нары – это вам не Канары»
Эта ситуация так и просится в фельетон, уж больно красноречивы детали: жена – судья, муж – подозреваемый в очень скандальном совсем свежем уголовном деле. Как говорится у русских: два сапога – пара ...		«Я костьми лягу»
«Я костьми лягу»
Депутат – лицо публичное. Избиратели согласны с этим утверждением. Первые комментарии после статьи в «Риске» (№46 от 15.11.2016, стр. 3 «Народ и его избранник») показали большую заинтересованность читателей к этой теме ...		«Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?»
Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?
Слава Богу, бороться с коррупцией, похоже, в России становится модным. Начали с того, что пожурили и уволили за 9 миллиардов бюджетных денег министра обороны России. Год заканчивается тем, что за взятку в 2 млн ...		Аноним к материалу «Преследование по национальному признаку?»:
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Предвыборные обещания тувинских единороссов в 2008 году. Раздел: Другое
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№2, 17 января 2017 года.

Свежий анекдот 
Свежий анекдот Надежда Антуфьева:
– Писать о хорошем гораздо сложнее, чем о плохом. Вылить ушат грязи – легко. А вот найти доброе и светлое (даже не найти – увидеть, ведь оно есть всегда) в жизни, в конкретном человеке, в его судьбе – это особое искусство.
Действительно, подыскивать поэтические эпитеты куче дерьма, выискивать в ней крупицы жемчуга гораздо труднее, чем просто сказать: «это куча дерьма, давайте её уберём».

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В жизнь с пером наперевес

В жизнь с пером наперевес

Этот праздник очень кстати
В нашу жизнь вошёл не зря.
Отмечаем день печати
Мы в начале января.

Это уж давно не ново,
Но вернее нет пути,
Чем печатным внятным словом
Новость людям донести.

Пусть печатное изданье
Каждый день приходит в дом.
И уменье, и старанье,
И большая сила в нём.

 Интересный комментарий [+16] Аноним: Недавно видел газету "Центр Азии" - это ужас. Одна обложка с названием осталась. Одна статья на развороте огромными буквами напечатана и огромными на полстраницы фотографиями. А ведь раньше была самой читаемой в интернете, бумажный вариант - больше 20 страниц... Антуфьева, не мучай газету - добей!

[Рейтинг: +16] [9 комментариев] [Автор: Кондрат Пчёлкин Подробнее...

Изучаем мнение граждан 

Кому вы верите?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 7 по 15 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к власти, общественным организациям и средствам массовой информации. В ходе исследования было опрошено 216 человек, которые ответили на следующий вопрос:

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Коротко 

На 52% превышен эпидпорог по гриппу в Туве

За прошлую неделю в Туве заболело рекордное количество людей, эпидпорог превышен в 1,5 раза. И это несмотря на то, что в Туве сохраняется морозная погода. А вирусная инфекция, как известно, любит тепло. Но, похоже, морозы не сдерживают распространение вируса.

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Обзор прессы 

Тувинская правдаТУВА НА ФОНЕ РОССИИ ПО АВАРИЙНОСТИ ТРАНСПОРТА

Некий «ветеран труда» по фамилии «Кара-оол» озаботился состоянием безопасности движения в России. Если верить публикации, он проанализировал огромный информационный массив в Интернете и пришёл к выводу, что в России из всех регионов «больше всего «не любят» пешеходов в Туве – на их долю приходится наездов 36,3%». Мало того: «по лихачеству с опрокидыванием автомобилей лидирует всё та же Тува – 28,9%». А вообще, «по итогам 2015 года», «увеличилось число ДТП в Дагестане, Туве, Новосибирской, Омской, Саратовской областях». «Согласно статистике, в 2015 году в Туве в 397 дорожно-транспортных происшествиях погибли 91 чел. и ранены 543 чел.».

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Слишком масштабная Дина на фоне маленького Кызыла

Слишком масштабная Дина на фоне маленького Кызыла

Как и все более-менее значимые персоны, Глава города Кызыла Дина Оюн тоже сподобилась подвести итоги 2016 года и поведала «ФедералПрессу» о собственном взгляде на главные достижения и разочарования уходящего года.

[Рейтинг: +8] [14 комментариев] [Автор: О. Шын Подробнее...

 

Сирия, Тувинская филармония и Халилов

Глава республики издал Указ о присвоении имени Халилова Тувинской государственной филармонии и с какой-то подозрительной поспешностью, которая хороша только при ловле блох, был оглашен на вечере памяти жертв сочинской авиакатастрофы. Здесь ключевые слова «тувинский» и «государственный».

[Рейтинг: +10] [5 комментариев] [Автор: Амыр Хоюгбан Подробнее...

Нам пишут 
Минобороны выгоняет с родной земли

Минобороны выгоняет с родной земли

Уважаемые журналисты РФ! Мы, жители села Кара-Хаак, живущие по улице Ак-Даш, просим разобраться в нерегулируемом случае против нас. В этом году Минобороны решило наши дома снести, а вместо наших домов нам предлагают пустую степь, расположенную на восточной стороне села Кара-Хаак. Они сказали, что туда они отправят какие-то брёвна, материалы для строительства новых домов, но мы отказались от всего предложенного. Мы за миллионы не отдадим наше нажитое. Потому что мы не сможем в другом месте жить. Вместе с домами нам придётся перенести кошары, конюшни, огромное количество скота, а огороды и сады как нам оставить без ухода? В придачу наши дома отремонтированы, все с пристройками. Но мы так переезжать никак не можем.

[Рейтинг: +10] [16 комментариев] [Автор: Айдын Саая Подробнее...

Нам пишут 
Нам пишут

Слияние криминала и власти?

Может ли человек, ранее судимый не раз, хорошим стать? Речь пойдет о неком человеке, за которого все наши чиновники заступились. Его судили не один раз, два раза за изнасилование, причем два раза за изнасилование несовершеннолетней. Два раза садили за распространение наркотиков в особо крупном размере. С таким насильником даже за руку здороваться должно быть стыдно некоторым нашим руководителям. В то время из-за несовершенства законодательства ему удавалось легко уходить от наказания. Может ли такой человек стать приличным?

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Пресс-служба прокуратуры сообщает 

«УКС» И «ГОССТРОЙЗАКАЗ» НЕ ВЫПОЛНИЛИ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Прокуратурой Тандинского района Республики Тыва проверено обращение сироты, выложенное в социальной сети «ВКонтакте», о нарушении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в жилом доме, в котором отсутствует водоснабжение.

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Чиновников Тувы обвинили в строительстве турбазы вместо возрождения древнего промысла

Чиновников Тувы обвинили в строительстве турбазы вместо возрождения древнего промысла
Следователи обвинили Минстрой Республики Тыва в растрате более 20 млн. рублей на строительство зоны отдыха в Пий-Хемском районе – деньги были выделены на возрождение пантового мараловодства, узнал 11 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета РФ в Республике Тыва.

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«Христос был бы задержан сразу после Нагорной проповеди»
Дело преподавателя йоги из Санкт-Петербурга стало одним из самых резонансных событий первой рабочей недели года. Дмитрий Угай обвиняется в незаконной миссионерской деятельности. Обозреватель «Коммерсатъ FM» Станислав Кучер считает, что это разбирательство прекрасно показывает, зачем на самом деле был принят «закон Яровой».

[Рейтинг: +5] [5 комментариев] [Автор: Станислав Кучер Подробнее...

Перекрёсток мнений 
Перекрёсток мнений

Високосный год смертей

Аноним, 11-01-2017 #3[ru]

«скончавшимися от потребления «Боярышника» оказались не только бомжи и бичи» – на самом деле среди умерших всего один бомж, остальные были вполне себе добропорядочными людьми, у которых просто нет денег на нормальный алкоголь. Бомжей и бичей вообще никто не считает – в канаве зарыли, как собак, без счета.

[Рейтинг: +4] [8 комментариев]  Подробнее...

О главном начистоту 
Курица – не птица, Кара-оол – не петух?

Курица – не птица, Кара-оол – не петух?

Незаметно пролетели две недели нового года. Официально начался он с куриного переполоха – аварии на птицефабрике. Почему официально? Так ведь первое лицо республики сообщило об этом, следовательно, с этого год и начался. А дальше – больше: он побывал и там, и сям – и обо всём написал. Сам себе пресс-служба. Ну что ж, пройдусь по следам его публикаций о себе любимом.

 Интересный комментарий [+10] Аноним: Он не петух,а крыса.У своего народа крысит.

[Рейтинг: +15] [35 комментариев] [Автор: Очень вредная тувинка Подробнее...

 
   

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