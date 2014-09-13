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И при чём тут Кызыл-оол?«И при чём тут Кызыл-оол?»
Юра Ананьин в суд явился по форме – а’ля Акакий Акакиевич: из рукавов коротенького обшарпанного пиджачка мелкой дрожью дёргались в нервном тике пальцы. Если что, то Акакий Акакиевич – это такой маленький бедный чиновник из «Шинели» Гоголя ...		Народ и его избранник«Народ и его избранник»
Депутат – лицо публичное. Вот публично о депутате и поговорим. О каждом. В Верховном Хурале (парламенте республики) работают 32 депутата, а в Кызыльском городском их 26, ещё есть депутаты в районах и каждом селе ...		Посадили одного. Задумались миллионы«Посадили одного. Задумались миллионы»
Бывает же так – только-только газета «РИСК» предположила, что в настоящей ситуации в России репрессии против чиновников и бизнесменов – единственный выход, как посадили федерального министра Улюкаева ...		Аноним к материалу ««Я костьми лягу»»:
В этом деле по сносу магазина за сбербанком, куда влезла Глава города Кызыла Оюн Д.И., заинтересован сам Глава Тувы Кара-оол Ш.В. Она все сделает для своего благодетеля. Сама Дина Ивановна не воровка и не коррупционерка ...
Газета РИСК
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№52, 27 декабря 2016 года.

С Новым годом! 
С Новым годом!

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Свежий анекдот 
Свежий анекдот Шолбан Кара-оол подвёл итоги года. И всех, кто в него верил...

* * *

– Что ждёт пенсионеров в следующем году?
– Освобождение Пальмиры, конечно!

* * *

В районе Серебрянки стали появляться странные объявления:
«Сдам элитное жильё на 4-7 лет, в зависимости от решения суда».

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Итоги криминального года

Итоги криминального года

Когда страна прикажет сесть за взятку,
у нас в тюрьму отправится любой...

Вот и подходит к своему концу год 2016-й, високосный год со значимыми событиями. На российском уровне этот год ознаменовался прекращением активного боевого участия России на Донбассе и переносом активности российской армии и спецслужб в Сирию, взятие российской коалицией города Алеппо и повторной потерей ими Пальмиры. Вслед за катастрофой российского лайнера над Синаем в Египте и боевого самолёта ВСК России на границе Сирии и Турции случился теракт с гибелью посла России в Стамбуле. А 25 декабря упал в Чёрное море Ту-154 Минобороны, на котором летело 92 человека. Погибли все. Такова наша расплата за помощь Асаду.

[Рейтинг: +12] [13 комментариев] [Автор: Кондрат Пчёлкин Подробнее...

Изучаем мнение граждан 

Как живётся вам, земляки?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 21 по 25 декабря 2016 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к качеству жизни в Туве. В ходе исследования было опрошено 303 человека, которые ответили на следующий вопрос:

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Коротко 

Новый год без боярышника, но со стекломоем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней. Исключение составят духи и стеклоомывающие жидкости.

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Валерий Салчак

Положение Тувы через призму послания главы и проекта бюджета

Председатель Правительства Республики Тыва Кара-оол Ш.В. 14 декабря 2016 года выступил с ежегодным посланием Верховному Хуралу Республики Тыва. Это первое его Послание после досрочных выборов Председателя Правительства РТ и формирования нового состава правительства. Поэтому мы вправе были ожидать корректировки проводимого экономического курса и социальной политики Правительства РТ с учетом тех конструктивных критических замечаний, высказанных кандидатами и представителями политических партий в ходе прошедшей в сентябре текущего года избирательной кампании. Увы, ничего нового в его Послании не увидели и не услышали. Правительство по прежнему рассчитывает возродить экономику республики за счет строительства железной дороги и таких проектов, как «Корова-кормилица», «Кыштаг для молодой семьи», а социальные проблемы – за счет реализации таких проектов, как «Социальный картофель», «Социальный уголь». Так что обозначенный в Послании переизбранного Главы республики социально-экономический курс не дает поводов ни для какого оптимизма, поэтому вряд ли будут решаться накапливающиеся острые проблемы республики в рамках указанных проектов.

 Интересный комментарий [+7] Аноним: Вот блть сказочники откуда столько молока надоили, молоко все привозное, у нас наше молоко вроде было, но оно было либо прокисшим было, либо прокисал в течении пары часов и вообще имел запах и вкус коровника, сейчас не вижу, это и понятно никто такое молоко не купит, муку нашу Тывинскую мать вашу я в последний раз видел во времена СССР, откуда столько намолотили то, и где она продается, сами намолотили и съели видимо, а яйца столько откуда взяли свои между ног тоже в стату приплюсовали видимо, да хоть всех мужиков внести в эту стату столько не получится ...

[Рейтинг: +14] [10 комментариев] [Автор: Валерий Салчак Подробнее...

Пресс-служба прокуратуры сообщает 

Липовое «новоселье»...

Липовое «новоселье»...
Проверки, проведенные прокурорскими работниками, дают основание утверждать: «Ни один из жилых домов, строящихся в рамках республиканской адресной программы по переселению жителей Республики Тыва из аварийного жилищного фонда, в эксплуатацию не сдан».

[Рейтинг: +16] [10 комментариев] [Автор: Татьяна Литвиненко Подробнее...

Нам пишут 
Нам пишут

Неприкасаемый авантюрист под крылом Шойгу

Уважаемая редакция!

Вы неоднократно писали об скандально известном авантюристе Юрии Якушеве. То он в хороший уголь подмешивает дерьмовый, то спекулирует землёй, то бесплатно строит премьеру Кара-оолу АЗС в Кызыле, то жильё для детей-сирот, в которых либо нет кухонь, либо кухни – без окон. Но эти все события хоть и не так давно, но всё же минувших дней. Однако обратите внимание, как обычный барыга-спекулянт трансформируется в солидного общественного деятеля.

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Нам пишут 
Нам пишут

Проблемы с зарплатой в Сут-Хольской больнице

Прокурору Республики Тыва
Следственному комитету
Инспекции труда по РТ

Мы, медицинские работники ЦБУ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», просим обсудить и помочь проверке нашей ситуации: наш руководитель выдает зарплату несвоевременно, с опозданием на месяц. Стимулирующую выплату выдали за первый квартал – на 30-40%, второй квартал – 60% выдали 19 августа, а третий и четвертый кварталы вообще не выдали, хотя план посещений по месяцам выполняется поликлиникой и стационаром.

 Интересный комментарий [+7] Аноним: Я внимательно прочитал 5как не выдают зарплату ,но что поразило- 1123 раза прочли до меня и только двое отреагировали. Выходит что никого не волнует отсутствие зарплаты или это обычное дело или всем наплевать. Вот такие патриоты в Туве-видимо это не патриотично волноваться о своих согражданах. Вот и я тоже решил спросить у пиндосии(кто не знает это в америке-благо у меня там есть у кого спросить) как у них с задержками зарплаты? Вот он вспомнили за свою долгую жизнь ,что один раз у них хозяин фирмы задержал зарплату на ОДИН ДЕНЬ и тогда хозяин лично извинялся перед каждым сотрудником лично и просил подождать один день и никуда не сообщать ...

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Тува: территория беспредела

Продолжается скандал, инициированный Министерством энергетики вокруг ООО «ЭнергоУчет», которое оказывает услуги по установке современных приборов учёта электроэнергии. Сначала Минэнерго республики и АО «Энергосбыт» приняли решение привлечь правоохранительные органы для борьбы с конкурентами. Но, поскольку у нас цивилизованным способом бороться с конкурентами не умеют, то они подключили правоохранительные органы. Для этого больше всего подходят продажные полицаи.

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Перекрёсток мнений 
Перекрёсток мнений

Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?

Аноним, 21-12-2016 #1[ru]

В аптеках Кызыла круглые сутки торгуют спиртом-антисептик. Такие же как Бояришник. Куда смотрит Натсак? Видимо, Юра Кара-оол «крышует».

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О главном начистоту 
Тувинские нары – это вам не Канары

Тувинские нары – это вам не Канары

Эта ситуация так и просится в фельетон, уж больно красноречивы детали: жена – судья, муж – подозреваемый в очень скандальном совсем свежем уголовном деле. Как говорится у русских: два сапога – пара, или муж и жена – одна сатана... Эти русские поговорки сами приходят в голову и ложатся на язык, когда слышишь, что суд республики на днях всё сделал для того, чтобы мужа судьи М. Чикашовой выпустили из СИЗО. Отдавая дань своему любимому газетному жанру – фельетону, назову эту статью «Наши нары – это совсем не Канары». Но дальше по тексту язвительный и свободный тон изложения о событиях «маски-шоу в Конституционном суде 6 декабря 2016 года» просто неуместен, а потому давайте всё по-взрослому, чтобы всё очень серьёзно.

 Интересный комментарий [+16] Аноним: Конституционный суд РТ провел научную конференцию в 2013 или в 2014 году по развитию конституциализма в субъектах РФ. Вещь хорошая, нужная. На три дня конференции было потрачено 2 млн рублей из бюджета республики. Жили участники конференции в люксовых номерах, дарили каждому подарки в национальном стиле, кушали в Алтан=Булаке, соправождали на ночевку в номера девочки-артисточки из минкульта. Соорганизатором было Правительство РТ, ТувГУ. Но финансовые расчеты проводили сотрудники КС РТ - Чикашов и Ондар. Видно откат малый дали другим соорганизаторам конференции ...

[Рейтинг: +21] [27 комментариев] [Автор: Очень вредная тувинка Подробнее...

 
   

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