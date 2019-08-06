ЧОП с тобой!

Жили-были старик со старухой. И было у них три сына: старший – умный был детина, средний был и так – и сяк, а младший вовсе был дурак... Короче, классика – ничего не поделаешь. Ладно, устное народное творчество в сторону. А вот в тувинской жизни кипучей чудеса круче, чем в русской сказке о хитром парне, за которого щука всё делала. Интересно, сколько существует приёмов отъёма денег у государства? Сто, двести? Ну, пусть даже тысяча. Но до такого залихватски-наглого способа хищения бюджетных средств смог додуматься только один из братьев. Это ж какую голову надо иметь, чтобы из воздуха сделать 5 миллионов и положить себе в карман!

Кто-то грабит граждан-предпринимателей, кто-то тырит деньги на строительных бюджетах, кто-то по-всякому хитрит и химичит с субсидиями и кредитами, а он решил сделать просто. Впрочем, всё гениальное просто. Вот есть такая организация – называется Росгвардия, а при ней – сразу и не сосчитать – ЧОПы. По данным лицензионно-разрешительного управления МВД, в России зарегистрировано 26 тысяч ЧОПов, в которых трудятся более 700 тысяч зарегистрированных охранников. Но специалисты из статистики даже не подозревают, что в Туве, видимо, не официально зарегистрированных ЧОПов на десятка два больше.

Один такой ЧОП с многозначительным названием ООО ЧОО «Щит 668» появился в городе Шагонаре примерно два года назад. Ну, а поскольку этот «Щит» – общество с ограниченной ответственностью, то трудилось в нём всего три охранника с генеральным директором, он же и учредитель в единственном числе – Леонид Валерьевич Кара-оол. Из открытых источников в Интернете известно, что государственную регистрацию Леонид Кара-оол получил 16.11.2016 года в Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Тыва.

Ответственность действительно получилась ограниченная. Охранники наверняка были виртуальные, да и бухгалтер, видимо, тоже. Виртуальные охранники круглосуточно виртуально охраняли в Шагонаре пять вполне реальных социальных объектов, среди которых центральная районная больница с пациентами, врачами и остальным медицинским персоналом и школа с учителями и сотнями детей. Зарплату эти виртуальные охранники, как бойцы невидимого фронта, получали исправно из месяца в месяц, потому что договоры на оказание услуг были оформлены реальные. Так, как и положено оформлять договоры.

Я вот только не совсем ясно себе представляю, как происходила выдача денег в день зарплаты? Охранники же были вымышленные и, наверное, сам старший брат – умная детина – объезжал эти социальные учреждения города Шагонара? Хотя, это такие чванливые братья, что ему, наверное, сами бухгалтера привозили деньги домой в Кызыл. Нет, ну а как не зачванишься – за 12 лет хоть кто оборзеет на таких бюджетных дармовых деньжищах: воруй – не хочу!

Понимаешь, дорогой мой уважаемый читатель, про такое писать, чтобы высмеять – не получается. И, если серьёзно говорить по этой теме, то не смеяться, а плакать надо. Плакать не нам, а всем тем чопнутым, извините, правоохранительным органам, которые должны следить за тем, как осуществляется охранная деятельность ЧОПов.

ЧОПы – это огромная армия вооружённых людей, насчитывающая по оценкам специалистов, около двух миллионов охранников. Да, официальная статистика говорит о 700 тысячах зарегистрированных и имеющих лицензию на осуществление подобной деятельности. Но в России есть цифры официальные, а есть цифры реальные, то есть теневые. Каждый охранник обязан каждый год подтверждать свою профессиональную пригодность и сдавать экзамены для получения личной лицензии. И вот вопрос. Как прокуратура, МВД, Росгвардия и ФСБ смогли допустить, чтобы ООО ЧОО «Щит 668» без лицензии и фактически с тремя несуществующими работниками осуществляла охрану сразу пяти объектов? Пусть даже, допустим, и три охранника были реальные живые люди, и пусть даже они могли бы сверхчеловеческими усилиями круглосуточно нести охрану одновременно один на двух одновременно. Но как без лицензии? К тому же, как оказалось, у больницы имеется своя собственная охрана. Тогда, спрашивается, зачем она нанимала этот ЧОП?

Если у нас, налогоплательщиков, оборзевшая чёрная семейка отнимает таким наглым образом деньги, то ведь ещё и огромная армия так называемых правоохранителей получает свои нескромно большие зарплаты из наших же денег, ничего не делая? Как над этим смеяться? Можно посмеяться над тем, как один объевшийся брат бегает по коридорам парламента, размахивая табельным оружием, имея из одежды только носки. Можно посмеяться над другим братом, который не знает меры, восхваляя своё мастерство в боевых восточных единоборствах, демонстрируя себя смешного и неуклюжего с нунчаками. Но знать, что жизни людей зависят от охранников, которых не существует в природе – это уже не смешно.

Да, не секрет, что у нас все боятся за свои места, закрывают глаза на нарушения, на откровенные преступления власти. Но про ООО ЧОО «Щит 668» правду скрыть не удалось. Разразился скандал. Однако скандал почему-то не помешал брату Главы Тувы в апреле как-то очень подозрительно и быстро оформить на ООО ЧОО «Щит 668» лицензию на охранную деятельность. И, представьте себе, продолжить охрану на всё тех же пяти объектах!

Как должно было быть по закону? По закону незамедлительно, как только стало известно про это, надо было сразу возбудить уголовное дело, довести его до суда и вернуть налогоплательщикам 5 миллионов рублей. А этому ЧОПу ни за что лицензию не давать, поскольку он уже показал пренебрежение к закону. Дальше следом надо было провести ещё более тщательное расследование и возбудить уголовные дела на тех, кто закрыл глаза на закон и допустил до работы этот «Щит». А потом строго спросить с прокуратуры, МВД, Росгвардии и ФСБ: а вы-то куда смотрели? В рот главному Шолбану? Впрочем, что с них можно спросить?

ЧОП с ними, с этими чопнутыми...

Очень вредная тувинка