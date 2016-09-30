Казнокрадство – без страха и стеснения

Кто может ответить на простой вопрос: почему в России так много и часто воруют? Недавно республику посетил большой федеральный начальник – председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства С.Степашин. Того самого Фонда, у которого тувинское чиновничье жульё украло 1,6 млрд. рублей, выделенных на строительство жилья под переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Украли немало – где-то третью часть денег, выделенных из федерального бюджета. И провалили программу переселения. Люди остались зимовать в трущобах. Ожидалось, что Степашин даст принципиальную оценку деятельности Главы правительства Тувы Ш.Кара-оола и его команды по ненадлежащему исполнению федеральной программы, поскольку Тува оказалась в лидерах по её неисполнению. Однако, удивительное дело: ничего подобного не произошло. Степашин прикинулся кем-то типа доброго старика Хоттабыча и разделил с Кара-оолом ответственность за провал, обвинив в нём неких «недобросовестных подрядчиков».

Выходит, что никто не виноват в том, что чиновники правительства Тувы не сумели защитить в Москве достойную цену квадратного метра жилья из-за наделения УКСа функциями генерального подрядчика. Так они создали условия, при которых в обход конкурсных процедур можно назначать понравившихся гастарбайтеров подрядчиками строительства, которых теперь задним числом окрестили как «недобросовестных». Они вовремя не подготовили строительные площадки под застройку жилыми домами, с большим опозданием выдали строителям разрешения на строительство и финансировали объекты из бюджета не в соответствии с фактически выполненными работами, а как им захочется. В итоге бесследно исчезли 1 миллиард 600 миллионов рублей, которые теперь уже точно не вернуть. Из-за этого республику не включили в новую программу переселения. При этом Степашин пообещал выпросить у российского правительства новые сотни миллионов для окончания строительства начатых домов.

Самое примечательное в сложившейся ситуации то, что получается: никто не виноват!

Если со степашинским подходом оценивать действия жуликов, то этот хорошо организованный бардак не закончится никогда. Фактически председатель наблюдательного совета государственной корпорации поощрил в Туве организованную преступную деятельность, направленную на хищение бюджетных средств. Создаётся впечатление, что в Москве кого-то очень влиятельного разворовывание государственных денег в очень больших объёмах вполне устраивает. И то, что происходит в правительстве Тувы, на самом деле является частью реализации преступного замысла, покрываемого такими чиновниками, как Степашин.

Можно было бы предположить, что жульничество вокруг «освоения» миллиардов, выделенных на переселение – это некий специальный план воровства, согласованный с руководством Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Однако, анализируя ситуацию в строительной отрасли Тувы, невольно приходишь к выводу, что разворовывание чиновниками и специально для этого подобранными подрядчиками – целенаправленная деятельность правительства Тувы на личное обогащение любой ценой. Для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений на сей счёт, приведу несколько наиболее ярких примеров заведомо противозаконной деятельности чиновников правительства Тувы в строительной отрасли.

Кроме проблем с переселением граждан большой резонанс имело дело о заключении 11.04.2018г. задним числом государственного контракта с ООО «Энергострой» на строительство инженерных сетей по ул. Дружбы №№26, 28, 30 и 32 в г.Кызыле стоимостью 68 миллионов рублей, выполненных за год до этого. Как выяснила прокуратура, Шолбан Кара-оол предложил Николаю Крапивину выполнить эти работы, обещая ему заключение госконтракта по факту исполнения работ. УФАС и прокуратура возбудили дела по факту незаконного сговора, однако правительство Тувы всё равно тремя траншами перечислило указанную сумму на счета ООО «Энергострой». Теперь идут судебные процессы о признании договора недействительным и о возврате денег в бюджет.

Но это – лишь малая толика противоправных действий чиновников и прикормленных ими нечистоплотных подрядчиков, устроивших кормушку на ниве строительства. Другой пример – строительство школ и 16 пристроек к детским садам. Правительство Тувы, как обычно, само без проведения конкурсных процедур назначило подрядчиков по этим объектам. Однако УФАС по заявлениям тех, кому было незаконно отказано, признал договоры незаконными. И что вы думаете? Правительство одумалось и стало действовать по закону? Ничуть не бывало! Видимо, чиновники уже получили мзду от прикормленных строителей, которым незаконно раздали госконтракты, и, как «честные люди», были обязаны своё слово держать. И потому следом появилась новая, ранее не применяемая в Туве форма протекционизма – правительство с этими же подрядчиками заключило некие Концессионные Соглашения, по которым якобы эти школы и сады после их сдачи будут находиться в концессии у строителей, которые будут за это иметь некий доход.

Всё это было настолько «шито белыми нитками», что прокуратуре и УФАС не составило труда найти противоречия действующему законодательству. В результате появилось Предупреждение УФАС правительству Тувы за №5-3385 от 26.07.2019г. о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, согласно которому правительство должно в 30-дневный срок расторгнуть все концессионные соглашения с ООО «Бенконс», ООО «Олчей», ООО «Тарыс» и ООО «МонолитСтрой» как незаконные.

Кстати сказать, правительство заключило Концессионное Соглашение с ООО «Бенконс» на строительство школы на 825 мест на территории левобережных дач. Хотя территория, на которой планируется объект, подпадает под затопление, что напрямую противоречит поручению Президента Путина, сделанного по итогам состоявшегося 10 июня 2014 года совещания по вопросу последствий паводков на Алтае, в Хакасии и Туве. И противоречит правилам определения границ зон затопления, утверждённым правительством России. Не знать об этих нормативных актах Шолбан Кара-оол, конечно же, не мог. Видимо, деньги были получены такие, что даже указания Путина и Медведева оказались бессильными.

Но есть примеры и более грубого нарушения закона со стороны чиновников тувинского правительства, когда на кону большие деньги. Примером тому – строительство Терапевтического корпуса на 125 коек Республиканской больницы № 1.

История его такова. Начато строительство было ещё президентом Ооржаком. Сметная стоимость строительства согласно заключению экспертизы составляет 596,25 млн. рублей с учётом оборудования. За период с 2005 по 2009 год выполнение строительно-монтажных и проектных работ составило 154,93 млн. рублей. Но с приходом во власть Шолбана Кара-оола строительство застопорилось, поскольку у него возникли разногласия с подрядчиком (ООО «Тарыс»), которого власти как политического оппонента не пожелали допускать к бюджетному финансированию. Только охрана замороженного объекта обошлась бюджету в 399,0 тыс. рублей. Сметная стоимость строительства всего объекта в ценах 2015 г. составляла 678,735 млн. рублей.

По результатам обследования в 2015 году проектировщиком – институтом «Тывагражданпроект», для завершения работ и ввода терапевтического корпуса в эксплуатацию (включая наружные инженерные сети и медицинское оборудование корпуса) необходимы были финансовые средства в размере 237 307,35 тыс. рублей. За стройку принялся лично Глава правительства Шолбан Кара-оол. И тут с проектом строительства «Терапии» начинают происходить совершенно необъяснимые метаморфозы.

Обычно, если дело касается бюджетных средств, порядок возобновления работ на недостроенных объектах несложный. Сначала приглашаются проектировщики, осуществляющие авторский надзор (в данном случае это институт «Тувагражданпроект»), которые осматривают объекты, фиксируют объём выполненных работ, оценивают состояние – все ли выполненные работы пригодны к продолжению строительства, фиксируют увиденное актом осмотра, т.е. составляют дефектную ведомость работ. Потом сопоставляют акт осмотра с утверждённой проектной документацией, готовят заключение о стоимости работ, необходимых для завершения строительства объекта. При необходимости в заключении указывается на требование проведения корректировки проекта в случае изменения действующих норм и правил строительства или требований к помещениям или оборудованию, предусмотренному проектом. Затем, если возникла необходимость корректировки проектной документации, заказчиком проводится соответствующий аукцион на корректировку проекта, победитель готовит изменения в проектную документацию, в обязательном порядке проводится экспертиза не только вносимых конструктивных изменений, но и экспертиза достоверности их стоимости. А уже потом выводы института подвергаются государственной экспертизе.

Но когда за дело берётся Глава правительства Кара-оол, шаблонных решений ждать не приходится. Как правило, по его инициативе всё ставится с ног на голову. Так произошло и с «Терапией». Остаточная стоимость строительства объекта в ценах 2016 года вдруг превратилась в астрономические 690,5 млн. рублей. При этом попытки ГКУ РТ «Госстройзаказ» провести аукцион на корректировку проекта в течение полугода молчаливо блокировались специалистами министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Вместо этого в июле были объявлен конкурс сразу на выполнение (!) строительно-монтажных работ на этом объекте, по итогам которого победителем была признана очередная «залётная» организация – гастарбайтеры из г.Краснодара – ООО «Строительный Холдинг Тезис». Как потом выяснится, эта компания зашла в Туву по договорённости между Шолбаном Кара-оолом и Сергеем Теном, ранее работавшим в правительстве Тувы его первым заместителем.

Дабы предоставить гастарбайтерам из Краснодара незаконные преференции, вместо аукциона был проведён конкурс, по итогам которого был заключён государственный контракт №97-16 от 18.08.2016 г. на сумму 455 895,0 тыс. рублей, хотя участник конкурса ООО «Сельстрой» предложил цену на 160 млн. рублей меньшую. При проведении конкурса было допущено множество нарушений. Но самое главное из них – нельзя определять победителя «вслепую» – «принеси то, не знаю что», а в этом случае – «построй мне объект, не знаю за сколько». Как правило, таким подходом открывается кормушка – выделенной «с потолка» суммы заведомо будет недостаточно, и попутно появляются всё новые и новые «хотелки» получать средства снова и снова, придумывая всё новые якобы забытые в начале поводы для финансирования. И здание «Терапии» не стало исключением – за первым государственным контрактом «на завершение» появился второй – «на последнее завершение», а затем и третий – «на самое последнее завершение». Из стройки сделали настоящую кормушку для мошенников.

Кстати, аукцион на корректировку проекта был всё-таки проведён – правда, уже после конкурса на производство работ (государственный контракт с ООО «Ленд-строй» от 30.09.2016 г. на сумму 3 454 336 рублей). А завершена корректировка проекта в ноябре 2017 г., уже после проведения практически всех работ.

ООО «Строительство Холдинг Тезис» приступило к выполнению строительно-монтажных работ с 13 сентября 2016 года. При этом выполнение по представленным формам выполненных работ КС-2,3 составляет 319 126,5 тыс. рублей. Как потом выяснила проверка, фактически в 2016 г. работы, выполненные не в соответствии ни с проектом, ни с аукционной документацией, составили объём на сумму в размере 147,0 млн. руб. Тем не менее, правительство умудрилось профинансировать стройку на весь объём – 455 895,0 тыс. рублей. Какая часть из них осела в карманах руководства – большая тайна. Но, судя по всему, часть немалая, потому что и после 2017 года финансовый ручеёк из бюджета Тувы в ООО «Строительство Холдинг Тезис» не прекратился.

Как выяснит потом проверка контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере УФК по РТ, заказчиком (ГКУ РТ «Госстройзаказ») по объекту «Терапия» было допущено завышение на сумму 239 033 404,69 рубля. В ходе ревизии были выявлены нарушения, описание которых составило более 10 листов. Как выяснилось, заказчик и подрядчик при строительстве объекта нарушили все нормы, какие можно нарушить. К примеру, ревизоры установили, что расчёт обоснования начальной минимальной цены контракта (НМЦК) был произведён не основываясь на проектной и сметной документации, поскольку самой документации, прошедшей государственную экспертизу, тоже не было. Подрядчик не мог начать строительные работы, поскольку не имел даже разрешения на строительство объекта. Но и это не всё. Объект не окончен до сих пор, однако это не помешало всем заинтересованным лицам ещё 19 декабря 2018 года подписать Акт приёмки законченного строительства объекта.

Всё это неопровержимо доказывает, что в республике сложилась нездоровая коррупционная обстановка, когда пренебрежение законом – норма. И за что бы команда Кара-оола ни взялась, во главу угла ставится вопрос личной наживы за счёт бюджета. Все чиновники в этой команде слаженно работают над проблемой освоения бюджета. Как это всё похоже на мафию? Примечательно тут только одно: воруют с азартом, но примитивно и неприкрыто. Про воровство на строительстве «Терапии» и сложившейся ОПГ вокруг этого процесса я расскажу в следующих номерах.

Все эти разоблачения происходят на фоне предвыборной борьбы за места в парламенте Тувы. Замеры общественного мнения показывают, что партию власти готовы поддержать только 14% избирателей. Сейчас «Единая Россия» официально выступает с позиции развития республики и вынуждена заявлять о своём стремлении бороться с коррупцией. Честно говоря, в искренность таких лозунгов, исходящих от партии, которую порой называют «партией жуликов и воров», верится не очень. Сам Кара-оол уже давно стал в республике и далеко за её пределами символом казнокрадства, клановости и повсеместного пренебрежения законом.

Так уж складывается ситуация на выборах, что избирателям предстоит голосовать не столько за политические платформы, сколько за личности. Главный выбор лежит в плоскости голосования за Кара-оола и против него. В этом выборе серьёзное место отвоёвывает партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, получившая серьёзные отказы в регистрации одномандатников. С первого захода получили регистрацию только пять одномандатиников: Хомушку Т.Д. по округу №2, Верзаков С.А. по округу №6, Сат М.-Д.Х. по округу №10, Монгуш А.Б. по округу №11 и Бичи-оол В.К. по округу №14. Затем Василию Оюну удалось добиться регистрации кандидатов Балчый-оола Б.К. по округу №3, Федотова Я.В. по округу №4, Дартай-оола Н.И. по округу №5 и Серен-Хуурака В.Д. по округу №13. По шести избирательным округам борьба за кандидатов продолжается. Всё это доказывает, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уж точно к договорным партиям не относится, а её кандидаты благосклонностью власти не пользуются и им предстоит тернистый путь в парламент.

Совсем пропали с поля зрения коммунисты. Ни КПРФ, ни казаки, ни коммунисты России не проявляют никакой инициативы. В их рядах кое-кто полагает, что Кара-оол сам обеспечит им по 1-2 места в парламенте, и это их устраивает. Но, похоже, они опять останутся ни с чем. И дело в том, что если даже Кара-оолу удастся как-то приписать голоса в итоговых протоколах избирательных комиссий, то он будет делать это в пользу «Единой России», поскольку от этого напрямую зависит его дальнейшая судьба. А судьба таких горе-политиков, как Тамоев, его интересует мало.

В общем, интрига выборов развивается по своим правилам. Окончательный список кандидатов в депутаты станет известен не ранее, чем через неделю.

Я буду держать вас в курсе событий.

Кондрат Пчёлкин