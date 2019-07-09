Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"
Прокуратура: «Вертолёт летал за больным». А Шолбан Кара-оол – заяц-безбилетник?
Петрову Л.Ф.
ОТВЕТ
Прокуратурой республики по Вашему запросу от 03.06.2019 организована проверка опубликованных в газете «РИСК-экспресс» фактов неправомерного использования Главой Республики Тыва вертолетов санитарной авиации.
В результате проверки установлено, что 12.05.2019 по заявке ГБУЗ «Бай-Тайгинская ЦКБ» от 11.05.2019 в Бай-Тайгинский район в целях экстренной госпитализации пациента в ГБУЗ «Республиканская больница №1» был произведен вылет бригады санитарной эвакуации ГБУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на вертолете РКП «Авиакомпания «Тувинские авиационные линии».
Пациент доставлен и госпитализирован в ГБУЗ «Республиканская больница №1» 12.05.2019 в 17.00, что подтверждается соответствующей медицинской документации.
Фактов неправомерного использования вертолетов санитарной авиации не выявлено.
Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.
В случае несогласия с ответом Вы вправе обжаловать его первому заместителю прокурора республики либо в суд.
Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк