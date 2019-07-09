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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 26, 9 июля / Прокуратура: «Вертолёт летал за больным». А Шолбан Кара-оол – заяц-безбилетник?
   
 
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№26, 9 июля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура: «Вертолёт летал за больным». А Шолбан Кара-оол – заяц-безбилетник?

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 03.06.2019 организована проверка опубликованных в газете «РИСК-экспресс» фактов неправомерного использования Главой Республики Тыва вертолетов санитарной авиации.

В результате проверки установлено, что 12.05.2019 по заявке ГБУЗ «Бай-Тайгинская ЦКБ» от 11.05.2019 в Бай-Тайгинский район в целях экстренной госпитализации пациента в ГБУЗ «Республиканская больница №1» был произведен вылет бригады санитарной эвакуации ГБУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на вертолете РКП «Авиакомпания «Тувинские авиационные линии».

Пациент доставлен и госпитализирован в ГБУЗ «Республиканская больница №1» 12.05.2019 в 17.00, что подтверждается соответствующей медицинской документации.

Фактов неправомерного использования вертолетов санитарной авиации не выявлено.

Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

В случае несогласия с ответом Вы вправе обжаловать его первому заместителю прокурора республики либо в суд.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

(прочитано 887 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8105.html
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