Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Одиночный пикет около Верховного Суда Тувы Раздел: Другое
Комментариев: 1
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 100
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 43
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 27, 16 июля / Мутные концессионные соглашения требуют прокурорской проверки
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№27, 16 июля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Мутные концессионные соглашения требуют прокурорской проверки

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Почта газеты «РИСК-экспресс» полна обращений читателей по поводу манипуляций со стороны Правительства РТ при строительстве социальных объектов в республике для исключения конкурсных процедур при размещении государственных контрактов под видом заключений неких концессионных соглашений правительством Республики Тыва со специально подобранными для этого строительными компаниями. Читатели полагают, что в этих соглашениях присутствует сговор заказчика с подрядчиком, имеющий коррупционные признаки.

В соответствии с ФЗ-115 «О концессионных соглашениях» правительством должны быть проведены определённые мероприятия, публично доведённые до участников рынка. В них должны иметь отражение формирование и утверждение перечня объектов концессионных соглашений, земельных участков под объектами, создание отраслевым органом исполнительной власти конкурсной комиссии, разработка и утверждение конкурсной документации, представление отраслевым органом исполнительной власти и конкурсной комиссией по заявлению заинтересованного лица конкурсной документации и разъяснений положений конкурсной документации, в случае проведения открытого конкурса – размещение разъяснений и содержания запроса без указания заявителя на сайте.

Участники рынка полагают, что органами власти республики нарушены требования ФЗ-115 при размещении заказов на строительство объектов под видом концессионных соглашений. Они видят в этом лишь способ не соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку указанных фактов и при установлении нарушения принять предусмотренные действующим законодательством процессуальные меры.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 514 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8120.html
+3

 Доска объявлений 
Сдам в аренду помещение по адресу г.Кызыл, ул. Интернациональная 115. Стоимость аренды - 200 руб/кв. м.
Тел. 66-7-66
Продам автозапчасти на ЗИЛ-130.
Тел. 8963 202 2024
Продам благоустроенный дом, 74 кв.м, огород 22 сот., всё в собственности, рядом речка. Пос. Шушенское, пер. Речной, 5.
Тел. 8923 325 6172
Услуги электрика с допуском. Все виды электромонтажных работ, подключения со столба, СИП провод.
Тел. 8923 267 3359
Остальные материалы номера 27:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Обзор прессы (№25, 2 июля)
» Счётная палата Тувы покрывает коррупцию чиновников? (№24, 25 июня)
» Почему Счётная палата Тувы не реагирует на чиновную коррупцию? (№22, 11 июня)
» Коррупционные самолёты требуют тщательного расследования! (№21, 4 июня)
» Изворотливое жульё и вечно опаздывающая прокуратура (№20, 28 мая)
» Затяжные бои с коррумпированными министрами тувинского правительства (№19, 21 мая)
» Самолёты куплены с нарушением законов, но сроки привлечения к ответственности истекли (№19, 21 мая)
» Обращение о «возможном хищении» зарегистрировано (№18, 14 мая)
» Организованное преступное сообщество в Туве: А где прокуратура? (№18, 14 мая)
» На госзакупках в Туве совершаются сотни нарушений в год! (№14, 9 апреля)
» Почему прокуроры вместо борьбы с коррупцией запугивают журналистов? (№14, 9 апреля)
» Прокуратура: Коррупции на стройке «Терапии» нет, а вот журналисты злоупотребляют! (№14, 9 апреля)
» СКР: Хищения при строительстве объектов расследуются (№13, 2 апреля)
» Почему коррумпированные чиновники остаются без наказания? (№12, 26 марта)
» Насколько часто тувинские чиновники нарушают антимонопольное законодательство? (№12, 26 марта)
» Коррумпированные чиновники и прокуроры как национальное бедствие Тувы (№12, 26 марта)
» Кара-оол под тенью Ооржака (№11, 19 марта)
» Прокурорско-судейская рулетка в действии (№10, 12 марта)
» Прокуратура Тувы покрывает воровство на строительстве «Терапии»? (№9, 5 марта)
» Воровство на стройках Тувы при свете дня (№8, 26 февраля)
» За какие заслуги Шолбан Кара-оол подарил 100 миллионов? (№6, 12 февраля)
» Культивирование нечисти во власти (№6, 12 февраля)
» Каковы успехи развития малого предпринимательства в Пий-Хеме? (№5, 5 февраля)
» Мародёры тувинского бюджета (№5, 5 февраля)
» Сто миллионов рублей для частной лавочки (№4, 29 января)
» Бабы сверху (№1, 8 января)
» Шолбан Кара-оол: кругом враги, предатели и воры (№48, 11 декабря)
» «Шолбан Валерьевич, почему так бесстрашно воруют доверенные вами же лица?» (№47, 4 декабря)
» Где тонко, там и рвётся (№42, 23 октября)
» Вы не на того нападаете! (№41, 16 октября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№40, 9 октября)
» Конвейер хищений (№40, 9 октября)
» Философия коррупции (№39, 2 октября)
» Преступление во имя отца и сына Крапивиных и святого духа Кара-оола (№36, 11 сентября)
» Котлеты с душком для министров обороны (№32, 14 августа)
» От любви до выборов через большие деньги (№29, 24 июля)
Жадность губит
Комментариев: 2
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Борьба с коррупцией в России – это как рыбалка на канале Discovery. Поймали, показали, отпустили.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank