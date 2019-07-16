Мутные концессионные соглашения требуют прокурорской проверки

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Почта газеты «РИСК-экспресс» полна обращений читателей по поводу манипуляций со стороны Правительства РТ при строительстве социальных объектов в республике для исключения конкурсных процедур при размещении государственных контрактов под видом заключений неких концессионных соглашений правительством Республики Тыва со специально подобранными для этого строительными компаниями. Читатели полагают, что в этих соглашениях присутствует сговор заказчика с подрядчиком, имеющий коррупционные признаки.

В соответствии с ФЗ-115 «О концессионных соглашениях» правительством должны быть проведены определённые мероприятия, публично доведённые до участников рынка. В них должны иметь отражение формирование и утверждение перечня объектов концессионных соглашений, земельных участков под объектами, создание отраслевым органом исполнительной власти конкурсной комиссии, разработка и утверждение конкурсной документации, представление отраслевым органом исполнительной власти и конкурсной комиссией по заявлению заинтересованного лица конкурсной документации и разъяснений положений конкурсной документации, в случае проведения открытого конкурса – размещение разъяснений и содержания запроса без указания заявителя на сайте.

Участники рынка полагают, что органами власти республики нарушены требования ФЗ-115 при размещении заказов на строительство объектов под видом концессионных соглашений. Они видят в этом лишь способ не соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку указанных фактов и при установлении нарушения принять предусмотренные действующим законодательством процессуальные меры.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров