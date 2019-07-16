Красноярский край и Тува продемонстрировали высокую долю граждан за чертой бедности

Эксперты не видят перспектив принципиального изменения ситуации в этих регионах в ближайшее время.

Красноярский край и Тыва стали лидерами в стране по количеству граждан, живущих за чертой бедности и крайней бедности. Рейтинг регионов по уровню доходов подготовило РИА Новости.

Красноярский край занял 44-е место среди всех субъектов Федерации по уровню доходов, однако доля бедных здесь составляет 18,2% – это один из самых высоких показателей по стране. Тыва в свою очередь стала абсолютным аутсайдером по доходам населения, заняв 85-е место, и одновременно возглавила рейтинг субъектов РФ по доле жителей, находящихся за чертой бедности (40%) и крайней бедности (более 9%). Добавим, в число регионов с самыми низкими по стране доходами среди представителей СФО вошла также Республика Алтай. Другие сибирские территории не были отмечены ни в числе лидеров, ни среди аутсайдеров.

Рейтинг составлялся на основе соотношения медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году.

По мнению бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Олега Пащенко, в регионе действительно имеет место существенная разница между доходами самых богатых и самых бедных слоев населения. Причинами этого являются историческая разница в зарплатах между северными и южными территориями, влияние финансово-промышленных групп и большое количество необеспеченного сельского населения. «За последние годы изменилось многое – люди стали активнее кучковаться в городах, а уровень безработицы в сельских районах возрос, остановились многие предприятия, их место заняли торговые центры, но одновременно объявлялись крупные проекты с неплохими инвестициями. Но рост пропасти между богатыми и бедными только возрастал. Конечно, нет ощущения, что у нас какой-то несчастный край, но разница в доходах между разными слоями населения действительно бросается в глаза сильнее, чем в большинстве регионов. Такое соотношение между богатыми и бедными не может не повлечь за собой рост социальной напряженности, и властям стоит обратить на это внимание, пока есть такая возможность. Конечно, многие проекты анонсируются, но мне довелось накануне побывать на сессии Законодательного собрания: инициативы на словах хорошие и правильные, но конкретного плана по их реализации не видно», – рассуждает экс-парламентарий.

Бывший советник спикера парламента Тывы, издатель местной газеты «Риск» Сергей Конвиз полагает, что масштабы бедности республике могут быть еще больше, чем отражено в рейтинге. Основной причиной этого он называет систему управления, сложившуюся на территории.

«Чтобы преодолеть бедность, необходимо снять административные препоны, дать развиваться предпринимательству. Но как это сделать, если годами складывалась такая система, когда чиновники в республике обладают неограниченной властью, и любой бизнес, который начинает показывать какие-то результаты, стараются прибрать к рукам? Еще один фактор – коррупционная составляющая при освобождении от налогов. Сейчас расследуется уголовное дело, когда китайские предприниматели платили нашим чиновникам. Или, например, китайскую компанию «Лунсин» освободили от налогов на 10 лет, а она могла бы платить порядка 700 млн. рублей в год – огромные деньги для местного бюджета. Нет большой надежды и на новые проекты, заявленные в рамках той же «Енисейской Сибири». Например, по пресловутой железнодорожной ветке Курагино – Кызыл инвестор до 5 июня должен был внести 38 млрд. рублей, но по имеющимся данным, этого так и не произошло. Не говоря о том, что тот же самый пласт угля залегает в Монголии, и реализовывать его куда-либо не особо получается», – полагает он.

Конвиз добавил, что при декларируемом уровне безработицы в 18% реально в республике она превышает 50%, «а значит, когда нам говорят о 40% за чертой бедности, мы можем сделать вывод, насколько этот показатель в действительности выше».

Василий Ильин

«Континент Сибирь Online»