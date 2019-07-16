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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 27, 16 июля / Выборы в Туве: Глава республики во главе списка «Единой России»
   
 
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№27, 16 июля 2019 года.

Выборы в Туве: Глава республики во главе списка «Единой России»

Выборы в Туве: Глава республики во главе списка «Единой России»

На дворе июль, в разгаре регистрация кандидатов в депутаты Верховного Хурала Тувы. У партий и самовыдвиженцев ещё есть время до 24 июля, и очередные сюрпризы выдвижения кандидатов вполне ожидаемы. Но кое-какие итоги уже можно подвести. Наводит на определённые мысли скрытная деятельность главного участника выборов – партии «Единая Россия». Полные сведения о претендентах по списку и одномандатным округам держатся под большим секретом. Тем не менее, информация, просачивающаяся в общество, указывает на то, что партии, именуемой в народе как чиновной «партии жуликов и воров», есть чего опасаться.

Поляризация тувинского общества достигла размеров, превышающих те, что наблюдались в Туве в 2006-07 годах. Похоже, рост протестных настроений у избирателей республики к 8 сентября 2019 года может достичь максимума. Ситуация в Туве близка к той, что наблюдалась в соседней Хакасии год назад и которая, как известно, закончилась фиаско для действующего на тот момент председателя правительства республики В.Зимина.

В списке «Единой России», как можно судить по известной информации, много новых имён, не замаранных тяжёлым прошлым воровства и жульничества. Если не считать известную в республике вышедшую по возрасту в тираж проститутку, остальные в большинстве своём мало известны избирателям. Видимо, расчёт делается на то, что кандидаты от партии власти не должны нести ответственность за деяния своих предшественников. Но слабым местом в выборной кампании единороссов является то, что её список возглавляет Глава правительства Шолбан Кара-оол, воспринимающийся как организатор и творец всех бед и проблем Тувы. Всем понятно, чьи интересы будут защищать те, кто пойдёт в парламент под его руководством.

Известно, что власти долго и мучительно выбирали, кто возглавит «Единую Россию» на этих выборах. Но Шойгу рисковать своим имиджем не решился, а ставить под флаг ЕР кого-то из правительства или парламента было бы признанием того, что Глава республики негативно влияет на имидж и без того уже оскандалившейся партии власти. Это связано с тем, что главное обвинение исполнительной власти республики – массовое обнищание населения республики – автоматически ложилось чёрным пятном на партию, обеспечивающую исполнительной власти спокойное безмятежное властвование на протяжении 12 лет, когда любое, самое абсурдное предложение из Белого Дома в парламенте воспринималось с восторгом.

В общем, возглавив партийный список «Единой России» на выборах депутатов тувинского парламента, Шолбан Кара-оол автоматически разделяет ответственность за тяжёлую общественно-политическую ситуацию в Туве между правительством республики и партией «Единая Россия».

И присутствие в её списках таких кандидатов, как директор «Водоканала» Фалалеев или директор школы Филиппова вряд ли спасут положение.

Другие партии, участвующие в выборах, можно условно разделить на несколько групп: сателлиты правительства и «Единой России», очевидные оппоненты Кара-оола и партии, выстраивающие собственную линию борьбы за депутатские мандаты, не связанные ни с властью, ни с оппозицией.

К первой группе уже сейчас можно смело отнести кандидатов от КПРФ, полный список которых согласован с правительством. По некоторым сведениям, им за это обещано четыре места в парламенте, которые должны занять Тамоев и другие похожие на него безликие персонажи. Насколько известно, на сегодняшний день уровень поддержки команды Тамоева в Туве не превышает 1,5%. И перспективы тувинских коммунистов на этих выборах вряд ли могут в скором будущем сильно измениться. Так что без серьёзных фальсификаций даже одному Тамоеву место в парламенте «не светит».

А с подготовкой фальсификации на выборах дела пока обстоят не самым лучшим образом. Члены избирательных комиссий всех уровней изрядно нервничают. Позиция ЦИК России и спецслужб в отношении воровства голосов до конца неясна. Публично они демонстрируют стремление к законности и порядку, а что будут делать в ходе голосования – неизвестно. По внешнему виду главного избиркомовского начальника Фортуны заметно, что он очень нервничает и отвечать за махинации на выборах лично не собирается.

Эту группу сателлитов могут пополнить и кандидаты от других, пока не засвеченных партий типа «Коммунистов России», «Патриотов России» и прочих менее известных партий, но о них пока говорить рано, поскольку они вполне могут «слиться» с выборов по примеру «Гражданской платформы».

Ко второй группе непримиримых оппонентов власти отнесу кандидатов от ЛДПР под руководством нового координатора регионального отделения В.Попова. При прохождении пути к утверждению списка Генсоветом партии команда ЛДПР потеряла многих известных видных кандидатов, способных достойно представлять команду и вести за собой менее известных, но дисциплинированных товарищей по борьбе. Но и без них команда ЛДПР представляет серьёзную опасность для партии власти, поскольку она определённо ориентирована на борьбу с Кара-оолом и его вороватой командой откровенных марионеток исполнительной власти и вполне обоснованно рассчитывает на протестные голоса.

В третью группу партий, намеренно дистанцирующихся как от партии власти, так и его отчаянных оппонентов, уже сейчас можно отнести партию «Справедливая Россия» и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». При этом самый известный в республике аграрий Василий Оюн и входящий в золотую элиту врачей страны Вячеслав Ондар, практикующий в столице России, ведут себя подчёркнуто самостоятельно. Справедливороссы намерены на этой неделе подать документы в Избирательную комиссию РТ. «Пенсионеры» один раз такую заявку уже подавали, но получили отказ по формальным основаниям. Однако не огорчились и повторно провели мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты. На этот раз причин для отказа не оказалось, и они для окончательной регистрации кандидатов собирают подписи избирателей. Справедливороссам спешить с выдвижением не приходится, поскольку думская партия регистрируется в привилегированном порядке.

Идеологом предвыборной кампании «Пенсионеров», по всей видимости, будет известный в республике адвокат, имеющий большой опыт работы в исполнительных органах власти, Дандар Ооржак. А организацию предвыборной борьбы справедливороссов, скорее всего, возьмёт на себя Валерий Салчак, организовывавший деятельность команды Оюна на выборах в 2006 году, когда тот шёл под знаменем «Партии жизни» – основы сегодняшней «Справедливой России». Как помнят многие, тогда «Партия Жизни» всех своим результатом поразила... Правда, времена сейчас не те, да и люди стали другими.

Другая отличительная черта сегодняшних выборов – повышенная активность кандидатов в депутаты, выдвигающихся самостоятельно самовыдвижением без партийного покровительства. Среди них хорошо известные в республике люди. Такие, как строитель Сергей Сафрин, известные общественные деятели, члены координационного совета оппозиции Юрий Салчак и Монгун-оол Монгуш, журналистка Оюмаа Донгак, лидер детей-сирот Сайсуу Байкара, известный театральный деятель Вячеслав Донгак и другие. Но путь их к избирателям непрост. Каждому из них предстоит собрать подписи не менее 450 избирателей своего округа, оформить их надлежащим образом и провести индивидуальную избирательную кампанию.

Из них наиболее известен, конечно, руководитель строительной компании ООО «Сельстрой» Сергей Сафрин, построивший в республике много солидных объектов, в том числе таких эксклюзивных, как Главный буддийский храм «Цеченлинг» и Воскресенский православный собор, а также школы и жилые дома. Но, пожалуй, главная отличительная черта его – он не платит чиновникам откатов, за что очень не любим властями. Оюму Донгак власти не жалуют за правду, которую она отстаивает в блогосфере. А Сайсуу Байкара достала чинуш организацией борьбы за права детей-сирот. Присутствие таких кандидатов, безусловно, заметно украсит предвыборный марафон и привнесёт в выборы заметную интригу.

Однако команда кандидатов самовыдвиженцев, вероятно, в ближайшем будущем пополнится целой когортой неожиданных претендентов на депутатство. Ожидается, что они будут выдвинуты правительством республики под видом «независимых кандидатов». К примеру, по Ленинградскому округу ожидается самовыдвижение связанного с правительством Тувы криминального бизнесмена Елсукова. И подобных «независимых» от исполнительной власти кандидатов ожидается достаточно много. А распознать их будет не так просто.

Но тайное всё равно становится явным. Просто нужно набраться терпения.

Кондрат Пчёлкин

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 http://risk-inform.ru/article_8117.html
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