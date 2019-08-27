Жители Тувы – за ЛДПР и перемены в республике!

Многие жители Тувы сегодня говорят: «Так жить нельзя!» Кто-то возмущается произволом власти, равнодушием и беспределом чиновников, нищетой и бесправием простого народа только в соцсетях и на кухнях.

Но немало уважаемых в республике людей не испугались угроз, и пошли на выборы в Верховный Хурал. Конечно же, власть сделала всё возможное, чтобы по надуманным основаниям снять их с дистанции. Но этот произвол не сломил бойцовский дух этих людей. Вместе с командой Андриана Ооржака они активно работали во время избирательной кампании, убеждая людей голосовать за партию добрых перемен – ЛДПР. Сегодня мы предоставляем слово этим мужественным людям.

«С КОМАНДОЙ АНДРИАНА ООРЖАКА МЫ ВОЗРОДИМ НАШУ РОДИНУ!»

Роза Доржуевна Деге, экономист, юрист, производственник:

– Я очень пристально слежу за политикой в республике, потому что, как и любой другой человек переживаю за свою Родину. У нас Хурал однополярный, состоит из одной партии. Многие народные избранники сидят в депутатских креслах много созывов. Сначала люди давали им аванс, была надежда на то, что они смогут поменять обстановку в республике. Но время шло, а изменений, как не было, так и нет. Из-за этого Туву считают самым бедным и нищим регионом.

Я знаю проблемы села изнутри, каждый день общаюсь с людьми. Все болевые точки районов разрастаются, как раковая опухоль, потому что нет лечения. Больно на это смотреть. Я ведь часто бываю в других регионах. Контраст между жизнью даже в соседних субъектах с Тувой как небо и земля. И не в нашу пользу! Очень обидно и горько за родную республику, за наш народ.

Сердце кровью обливается, когда мои работники подходят ко мне и говорят, что им нужно переезжать в Кызыл, так как сёла умирают, и там почти не осталось учителей и врачей. Многие вопросы нужно решать на государственном уровне, такие, как возрождение малых сел. Нынешняя власть в этом не заинтересована. Я живу в кожууне. Ситуацию знаю из первых рук. Положение в маленьких деревушках просто плачевное. Пустые и заброшенные дома, апатия и безнадежность. Те, кто остался, спивается, потому что нет работы. Разве можно с этим мириться?!

Когда я узнала, что перспективный политик Андриан Ооржак идет со своей командой на выборы под лозунгом «Тува – за перемены!», то поняла, что мы смотрим в одном направлении. Вместе мы сможем достичь результатов, реализовать программу, которую наметили.

«МЫ ПОДОШЛИ К ЧЕРТЕ, КОГДА ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО»

Вячеслав Октябрьевич Донгак, заслуженный деятель искусств республик Тыва и Хакасия, художественный руководитель Театра танца и костюма «ЭДЕГЕЙ», президент Международной ассоциации моды монголов мира:

– Честно говоря, раньше даже не понимал людей, которые идут во власть. Но сегодняшние «чиновники» довели народ до нищеты, а республика стала самым бедным регионом России. Можно ли в такой ситуации быть в стороне?! Я очень долго терпел, но сейчас мы подошли к той черте, когда молчать уже невозможно. Надо сделать свой выбор, сказать свое мнение 8 сентября. Борюсь не за себя, а за будущее наших детей. Они не должны говорить правду украдкой, пугливо озираясь по сторонам, как это делают сейчас многие в нашей республике. В Туве очень много талантливых людей, которые хотят создавать и творить, но их проектам не дают реализовываться. Деньги выделяются лишь единицам, которые заглядывают начальникам в рот. Остальные выживают как могут.

Что мы имеем сейчас?! Однопартийный хурал, который не желает ничего делать. Свой народ они не слышат и не хотят даже шевелиться, чтобы как-то облегчить тяжелую жизнь народа, половина которого официально находится за чертой бедности. Вы думаете, я не обращался к чиновникам, когда у нас начали отбирать наше здание ансамбля «Эдегей»? Я стучался во все двери, но никто не хотел меня слышать. А ведь от всего этого страдают не только артисты, но и дети, которые занимаются у нас. Так дальше жить нельзя!

Задача депутатов не только заниматься законотворчеством, но и работать с избирателями, решая проблемы конкретного человека. Кому-то они покажутся мелкими, а для людей могут быть очень важными. Я знаю, как формируется бюджет, как работает правительство и другие ведомства. И сейчас власть фактически работает против своих граждан. Трудоустройство, получение льгот и жилья, благоустройство дворов, – на все Верховный Хурал может и должен влиять.

«ВЛАСТЬ, НАПЛЕВАВШУЮ НА ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ, НАДО МЕНЯТЬ!»

Сайсуу Начиновна Байкара, председатель общественного движения «Дорога к дому», член партии ЛДПР:

– Когда-то я верила, что республиканская власть заинтересована в решении проблем людей, с которыми жестоко обошлась судьба. В частности, детей-сирот. Но горький опыт эти иллюзии развеял. Более 6 тысяч детей-сирот, имеющих право на получение благоустроенного жилья, оказались в Туве на положении изгоев. Власть, наплевав на федеральное законодательство, фактически обманула их. Многие из нас годами вынуждены мыкаться по неблагоустроенным хибарам в бараках, а чиновники только посмеиваются, глядя на эти хождения по мукам.

Глава правительства знает об этом, но встречаться с нами не желает. Мы почти два года не можем попасть к нему на прием. Разве это руководитель республики, который не может нам ответить на единственный вопрос «Когда сиротам выдадут законное жилье»?! Ведь из федерального бюджета выделяются средства на эти цели. Спрашивается: куда идут эти деньги, если нет квартир? Мы же даже просили правительство выдать нам хотя бы земельные участки, чтобы мы сами построили дома. Но даже в этой просьбе нам оказали.

Именно наплевательское отношение власти к проблемам детей-сирот вынудило меня обратиться за помощью к тем, кто готов нас слушать и помогать. Андриан Ооржак, Сергей Натаров, другие уважаемые люди всерьез озаботились нашими бедами. Надеюсь, что победа ЛДПР на выборах в Верховный Хурал поможет решению проблем не только детей-сирот, а всех обездоленных и униженных жителей Тувы. Не сидите 8 сентября дома, найдите полчаса, чтобы помочь нашей республике выбраться из ямы, в которую я загнала партия чиновников.

«ТУВУ НУЖНО ВЫТАСКИВАТЬ ИЗ ПРОПАСТИ!»

Айбек Маады, общественный деятель, член партии ЛДПР:

– Республиканской власти срочно нужны перемены. Действиям нынешнего руководства Тувы можно смело поставить двойку. Почти половина населения находится за чертой бедности! У молодежи нет практически никаких перспектив. Даже в столице республики чувствуется глубокий застой, что уж тут говорить о кожуунах. Разгул коррупции ни для кого не секрет. Социально-экономическая деградация Тувы ставит крест на нашем будущем. Смотреть на такую ситуацию и ничего не делать, мягко говоря, – неправильно.

Меня, в частности, интересует, почему чиновники и депутаты подарили столько льгот иностранным инвесторам, почему наши богатейшие недра приносят миллиарды всем, кому угодно, только не тувинскому народу? Почему замалчивается плачевная ситуация с экологией? Почему только приближенным к властям предпринимателям можно заниматься бизнесом, а всем остальным включают «красный свет»? Очень много вопросов накопилось у меня и жителей Тувы к нашей власти. В том числе и к бездействию депутатов.

К сожалению, наш парламент перестал быть самостоятельным законодательным органом. Он фактически превратился в юридический отдел правительства. Обновление депутатского корпуса просто назрело!

Надеюсь, что команда Андриана Ооржака сможет изменить ситуацию к лучшему. Туву пора срочно вытаскивать из пропасти. Главное для депутатов нового созыва Верховного Хурала – не прогибаться перед чиновниками, а служить только своим избирателям. Депутаты должны контролировать исполнительную власть, жестко критикуя её за просчёты.

Опрос

Знаете ли вы Туву?

Накануне выборов в Верховный Хурал Тувы читатели могут проверить свой уровень знаний о политической и экономической жизни республики с помощью небольшого опроса.

1. Сколько стоила тонна угля для жителей республики Тыва в декабре 2006 года?

А. 4100 рублей

Б. 469 рублей

В. 2950 рублей

2. Какое место по уровню бедности республика Тыва занимает сегодня в Российской Федерации?

А. 1

Б. 3

В. 10

3. Сколько уголовных дел против подрядчиков, осваивающих бюджетные средства, было возбуждено в Туве в 2018 году?

А. 15

Б. 107

В. 43

4. Какую сумму налогов, по данным следователей СКР, не выплатило в казну ООО «Лунсин» в 2015 – 2018 годах?

А. 10,5 млн. рублей

Б. Более 4 миллиардов рублей

В. 694,2 рублей

5. Сколько человек уехало из Тувы в другие регионы России в 2018 году?

А. 525

Б. 3405

В. 6179

Правильные ответы:

1. Б

2. А

3. В

4. Б

5. В