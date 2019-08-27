Засекреченная радиация

Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР) сообщил, что на полигоне под Северодвинском 8 августа произошло два взрыва, разница между ними составила два часа. Об этом пишет Reuters.

На два отдельных взрыва указывают сейсмические и инфразвуковые данные, проанализированные НОРСАР. Предположительно, второй произошел на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе и стал вероятным источником радиации. Он совпал по времени с сообщениями об увеличении ее уровня.

Число станций, переставших выходить на связь после ЧП под Северодвинском, увеличилось до четырех Еще две станции мониторинга радиационной обстановки в России перестали выходить на связь после ЧП на военном полигоне под Северодвинском, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Ранее Зербо рассказал об отсутствии связи со станциями в Дубне и Кирове. По последним данным, также не работают с 13 августа точки мониторинга в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае. Еще одна подобная станция – в Уссурийске – передает данные. Станции мониторинга входят в международную сеть, с помощью которой страны следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 19 августа президент России Владимир Путин на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном заверил, что из-за аварии на военном полигоне под Северодвинском угрозы нет, повышения радиационного фона тоже нет. В Архангельской области объявили закупку более тысячи противогазов от радиации. Власти называют это «обычным пополнением резервов» Правительство Архангельской области 13 августа объявило аукцион по закупке 1 200 гражданских противогазов на 4,6 миллиона рублей. На карточку на портале госзакупок обратили внимание «Открытые медиа». За несколько дней до этого в регионе произошел взрыв при испытании ракетного двигателя с радиоизотопным источником питания. В документах к аукциону говорится, что противогазы, стоимостью около 3800 рублей каждый, должны защищать от выброса радиоактивных, биологических и химических опасных веществ в условиях чрезвычайных ситуаций. Сделка была добавлена в план закупок областного правительства 31 июля, отмечают «Открытые медиа». В областном Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты, указанном заказчиком закупки, это назвали «обычным пополнением резервов». Губернатор Архангельской области Игорь Орлов прокомментировал это телеграм-каналу «Подъем» словами «Кончайте бред распространять». С зараженными радиацией при взрыве под Северодвинском контактировали 90 человек В общей сложности с пострадавшими при взрыве под Северодвинском, которые заразились радиацией, контактировали не менее 90 человек, сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на двух сотрудников Архангельской областной клинической больницы. По словам собеседников издания, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать помощь пострадавшим даже после того, как стало известно об их заражении. При этом медикам прямо на месте пришлось сооружать для себя защиту. Один из источников Русской службы «Би-би-си» описал происходящее в больнице как хаос. Когда пострадавших при взрыве привезли, учреждение не закрыли, потому что информации о радиации не было. По словам медиков, приемный покой, где находились другие пациенты, закрыли только через полчаса, «когда со всем, с чем уже можно, они (зараженные радиацией – прим. «Сноб») проконтактировали». Врачи объяснили свое желание поговорить с журналистами тем, что опасаются за свое здоровье, и не хотят, чтобы случившееся повторилось. За последние дни несколько СМИ опубликовали рассказы архангельских врачей о том, что их не предупредили о радиационном заражении пострадавших при взрыве под Северодвинском. Сообщалось, что в итоге у одного из медиков был обнаружен радиоактивный изотоп в мышечной ткани – нуклид цезий-137. В Минздраве это опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о свидетельствах архангельских медиков и «о каких именно врачах идет речь». Он предложил посмотреть на информацию в СМИ с другой стороны: «Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности».

«Росатом» сообщил, что в аварии участвовал изотопный источник питания, однако от подробностей отказался. Российское Минобороны на запрос не ответило.

Напомним, 8 августа в море вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники «Росатома» и Минобороны. В военном ведомстве сообщили, что ЧП случилось во время испытания жидкостного реактивного двигателя. После аварии в администрации Северодвинска сообщили о превышении радиационного фона.

По информации СМИ, врачей архангельской больницы, которые осматривали пострадавших при взрыве в Северодвинске, не предупредили о возможном заражении радиацией и заставили дать подписку о неразглашении.

После взрыва с выбросом радиации в России отключились станции слежения за ядерными испытаниями.

Объясняем, зачем это нужно властям

После взрыва на ракетном полигоне в Архангельской области в России внезапно отключились станции, фиксирующие радиоактивные частицы в атмосфере. Причем отключились именно те станции, через которые проходили воздушные массы из района взрыва. Оператором станций выступают Минобороны, оно же проводило испытания, в результате которых произошел взрыв. «Медуза» объясняет, какой был смысл в отключении станций, если и аварию, и всплеск радиации власти уже признали.

Какие станции отключились в России и какие из них могли засечь радиоактивные частицы.

В России находится семь работающих радионуклидных станций Международной системы контроля за ядерным испытаниями (еще одна строится в Норильске). После 8 августа перестали передавать информацию в систему две станции в Европейской части России (в Кирове и Дубне), а после 13 августа – еще две в Сибири (Алтай и Якутия) и на севере Дальнего Востока (Чукотка). Станции на Чукотке и в Якутии заработали снова только к 20 августа, остальные – нет.

Россия сначала заявила, что на станциях пропала связь. Затем МИД сообщил, что РФ и не обязана была передавать информацию – это ее добровольное дело. Это не так: данные передаются станциями автоматически.

В Организации по соблюдению Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия (ОДВЗЯИ) – ей принадлежит международная система контроля – прямо связали отключение станций с аварией на ракетном полигоне Ненокса под Северодвинском в Архангельской области. В результате аварии погибли семь человек; был зафиксирован кратковременный выброс радиации. Оператор российских станций контроля – Минобороны, оно же проводило испытания в Неноксе.

По данным исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Лассина Зербо, отключение станций совпало по времени с распространением воздушных масс из Архангельской области по северу Евразии.

Воздушные массы, которые могли содержать радионуклиды из Северодвинска, сначала прошли через Европейскую часть России, потом повернули в Сибирь, откуда часть отправилась на север Красноярского края и далее на восток, а часть – в Монголию и Среднюю Азию. Через российские станции в Уссурийске (Приморский край) и на Камчатке воздушный поток не проходил – и они продолжали работать.

Кроме российских станций, лучшие шансы изучить воздух из Неноксы были у станций в Монголии и на севере Китая. Какие спектры они передали в систему, не сообщается. Данные могут получить только страны-члены договора о запрете испытаний.

Радиацию также зафиксировала не входящая в систему мониторинга станция на севере Норвегии, но ветер из Неноксы дул в другую сторону, поэтому она получила не слишком много данных.

Зачем России отключать станции, если она уже признала и взрыв, и всплеск радиации?

Задача станций контроля – выявлять изотопный состав содержащихся в воздухе радиоактивных аэрозолей и газов. С их помощью можно достаточно точно определить, какой именно процесс с какими именно материалами привел к выбросу. Изотопный состав выбросов от ядерных взрывов под землей, боеголовок на складе, медицинских приборов, реакторов и «ядерных батареек» очень сильно отличается.

Чувствительность сенсоров станций позволяет ученым предположить даже конструкцию конкретного устройства, которое было взорвано при испытаниях. Именно так группа экспертов, изучив первичные данные разных станций, нашла якобы имевшее место испытание в Северной Корее в 2010 году термоядерного «усилителя» для атомных бомб (впрочем, не все ученые согласились с их выводом).

В случае с испытаниями в Неноксе также есть разночтения о том, что именно там взорвалось. Российские ученые сразу после аварии весьма неопределенно описывали устройство, проходившее испытания 8 августа. Однако потом появилась полуофициальная версия о том, что это был некий жидкостный ракетный двигатель, в состав которого входили РИТЭГи («батарейки», использующие энергию, выделяющуюся при естественном – без цепной реакции – распаде ядер радиоизотопов).

США (включая президента Дональда Трампа) уверены, что в Неноксе взорвался двигатель крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Для такого мощного двигателя недостаточно РИТЭГов, он требует полноценного ядерного реактора, в котором происходит цепная реакция деления ядер.

Данные станций, изучающих изотопный состав выбросов, могли бы разрешить этот спор. Соответственно, Россия не хочет раскрывать данные, по которым (хотя бы в теории) можно установить конструкцию новейшей ракеты.

«Медуза»