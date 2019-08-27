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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 33, 27 августа / Регионам дали 10 млрд. рублей на расселение аварийных домов
   
 
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№33, 27 августа 2019 года.


Регионам дали 10 млрд. рублей на расселение аварийных домов

Регионам дали 10 млрд. рублей на расселение аварийных домов

Где опасного жилья больше?

В России больше 15 миллионов кв.м опасного жилья. Рассказываем, как и когда будут расселять эти дома.

Что произошло?

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что российские регионы получили более 10 млрд. рублей на расселение аварийного жилья.

• На переселение людей из опасных домов в 2019-2020 годах в бюджете заложено 35,4 млрд. рублей. 10 млрд. регионам уже перечислили, оставшиеся 25,4 млрд. они получат, когда отчитаются о купленных квартирах для граждан.

• В 2019-2020 годах новое жильё получат около 64 тыс. человек, которые должны покинуть более 26 тыс. аварийных квартир.

• К 2025 году из непригодного жилья переедут 530,9 тыс. человек. К этому времени должны расселить 9,54 млн. кв.м, признанных аварийными после 1 января 2012 года. В 2025 году будут переселены ещё 133 тыс. человек из 2,4 млн. кв.м аварийного фонда.

• До 2025 года бюджет потратит на расселение опасных домов 507,2 млрд. рублей.

• Владимир Якушев заявил, что выделяемые деньги позволят переселить всех, чье жильё признали непригодным для жизни до 1 января 2017 года.

Сколько аварийных домов уже расселили?

• Расселение аварийного жилья в России началось в 2008 году, когда заработала госпрограмма.

• С 2008 года по июнь 2019 года были переселены 1,04 млн. жильцов аварийных домов площадью 15,9 млн. кв.м.

• В июне 2019 года в Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщили, что в России осталось расселить около 113 тыс. кв.м аварийного жилья по программе 2008-2018 годов. Жильё до конца 2019 года должны получить 8 тыс. человек. С расселением опаздывают Тыва, Дагестан, Крым, Севастополь, Забайкальский край.

• По оценкам Фонда содействия реформированию ЖКХ, в Тыве и Крыму 25 тыс. кв.м аварийного жилья не получится расселить и в 2019 году. При этом Тыва может не успеть это сделать и в 2020 году.

• По данным Минстроя, в январе 2019 года в России было 15,3 млн. кв. м аварийного жилья, которое необходимо расселить.

Ветхое или аварийное?

• В России ветхими называют здания с износом выше 70%, которые не угрожают здоровью и жизни жильцов.

• К аварийным относят дома, в которых несущие конструкции и фундаменты могут в любой момент обрушиться.

• Минстрой хочет законодательно разграничить ветхое и аварийное жильё. Это нужно для того, чтобы включить ветхие дома в программу капремонта. В таком случае люди смогут жить в них и дальше.

Где больше всего ветхого и аварийного жилья?

В среднем по России доля аварийного и ветхого жилья равняется 2,5%. В Центральном федеральном округе таких домов меньше – 1,5%. В Южном федеральном округе их 1,1%. Больше всего непригодных для жизни строений в Северо-Кавказском федеральном округе – 5,9% от жилого фонда.

• Больше всего проблем с такими домами в Туве, где доля аварийных и ветхих зданий составляет 17,3% от всего жилого фонда.

• Затем идут Якутия – 16,6%

• Дагестан – 15,7%

• Ингушетия – 15,5%

• Ямало-Ненецкий автономный округ – 9,3%

• Магаданская область – 8,2%

• Ханты-Мансийский округ – 7,8%

• Тверская, Архангельская и Кировская области – 7,1-7,4%

В Москве, как и в Адыгее, доля ветхого и аварийного жилья составляет 0,3%. В Санкт-Петербурге и Севастополе ещё меньше – 0,2%.

Наталья Вербицкая
«Регионы Онлайн»

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 http://risk-inform.ru/article_8204.html
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