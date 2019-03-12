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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 10, 12 марта / В срыве программы переселения из аварийного и ветхого жилья виновны тувинские чиновники
   
 
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№10, 12 марта 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

В срыве программы переселения из аварийного и ветхого жилья виновны тувинские чиновники

Леониду Федоровичу Петрову

ОТВЕТ

Уважаемый Леонид Федорович!

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение от 25 января 2019 г. по вопросу реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сообщает следующее.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом до 1 января 2012 года, осуществлялось в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2007 г. №185. По состоянию на 1 февраля 2019 года на территории РФ расселено 10,71 млн. кв. м (99,4% от общего аварийного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года).

За этот же период на территории Республики Тыва расселено 34,82 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда, т.е. 50,5% от плана, переселено 2,54 тыс. человек.

Сообщаем, что предельная стоимость одного кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, определяется субъектом РФ самостоятельно в ходе формирования региональной программы. Методика расчета норматива стоимости не установлена.

Стоит отметить, что годовая отчетность субъектов Российской Федерации о реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2018 год должна быть представлена в Фонд ЖКХ в срок до 15 февраля 2019 года. Таким образом, рассмотрение вопроса об исполнении обязательств Республики Тыва по завершению программ по переселению возможно после предоставления проверки и утверждением Фондом ЖКХ указанной отчетности Республикой Тыва в Фонд ЖКХ.

В 2019 году лимиты финансовой поддержки субъектам РФ на переселение граждан будут рассчитаны, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра.

Заместитель директора Департамента городской среды А.Н. Огурцова

 

От редакции.

Как видите, Программа переселения по стране исполнена на 99,4%, в то время как по Туве исполнение составило только 50,5% от плана.

Таким образом, Минстрой России подтвердил, что стоимость 1 кв. метра жилья формируется субъектом РФ. И ссылки чиновников тувинского правительства на занижение этой стоимости федеральными властями несостоятельны. Как несостоятельны их заявления о том, что в срыве программы переселения по Туве виновны федеральные власти.

Редакция одновременно направила аналогичный ЗАПРОС в Минстрой Тувы, однако оттуда до сих пор ответа не поступало. Когда ответ будет получен, мы его опубликуем.

(прочитано 699 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7858.html
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