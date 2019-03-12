Чиновники под видом борьбы с алкоголизмом уничтожают конкурентов

Члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ

от Республики Тыва Нарусовой Л.Б.

от предпринимателей Республики Тыва

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемая Людмила Борисовна!

Борьба с проблемой употребления легально реализуемого алкоголя в Республике Тыва в последнее время приобрела форму первостепенной государственной деятельности. В погоне за утраченной популярностью ввиду неудач на экономическом поле и резким обнищанием населения, власти республики соревнуются сами с собой в ограничении доступа людей к качественной винно-водочной продукции. Им, видимо, кажется, что продажа этой продукции в рабочие дни с 11 до 15 часов и полный запрет торговли в выходные и праздничные дни оздоровит тувинское общество.

Но и этого показалось мало – теперь введены 600-метровые зоны запрета торговли пивом от школ, больниц, 900-метровыые – от воинских частей. Таким образом в Кызыле, который расположен вдоль Енисея, почти не осталось мест, разрешённых к торговле. Однако эффект получился обратный – не имея доступа к легальному качественному продукту, люди вынуждены приобретать в подворотнях или у недобросовестных предпринимателей фальсификат и употреблять его, рискуя жизнью.

При этом чиновники, дабы создать преференции некоторой близкой к правительству Тувы группе предпринимателей, искусственно, в обход собственного решения, освободили некоторые питейные заведения от действия этого положения. В связи с этим УФАС по Республике Тыва 4 марта 2018 года вынес Предписание, которым обязал мэрию г. Кызыла либо изменить Постановление №51 от 1.02.2019г. в части, дискриминирующей интересы участников алкогольного рынка, либо отменить вовсе. Однако, по нашим сведениям, власти решили проигнорировать предписание УФАС. А это означает, что спор затянется на многие месяцы, создавая ситуацию неопределённости.

В СССР и России неоднократно вводился «сухой закон». Но он никогда не приводил к положительному результату. Употреблять алкоголь люди от этого не перестали. Не имея доступа к легальному продукту, они вынужденно используют то, что употреблять опасно. Кроме того, все вводимые властью ограничения в торговле винно-водочными изделиями приводят к их значительному удорожанию. Тува и так – самый бедный регион РФ. А ограничения, введенные властями, привели к тому, что у нас цены на винно-водочные изделия в полтора, а то и в два раза выше, чем в соседних Хакасии и Красноярском крае, где таких ограничений нет. И за ангажированность чиновников расплачиваются простые люди.

Руководство Тувы любит заявлять о своём стремлении поддержать средний и малый бизнес в республике. Но на самом деле для этого ничего не делается. А торговля – это и есть тот самый малый бизнес, за который они на словах якобы ратуют. Ущемляя интересы одних предпринимателей и незаконно создавая преференции другим, власти тем самым создают коррупционную среду, теряют и так уже подорванное доверие людей и губят средний и мелкий бизнес.

Властители республики не хотят слышать нас, предпринимателей, работающих в сфере торговли винно-водочными изделиями. К примеру, действие драконовского Постановления мэрии №51 от 1.02.2019г. они ввели немедленно после его принятия. Запретили торговлю без адаптации к новым условиям ни дня! А у нас закуплена продукция, кредиты, договорные отношения с поставщиками. Наняты работники, у которых тоже семьи, кредиты, свои планы на жизнь. Действия властей Тувы бесцеремонно вмешиваются не только в нашу производственную деятельность, фактически ликвидируя наш бизнес и ставя нас на грань разорения, но и личную жизнь большого числа людей. Кроме того, Тува – глубоко дотационный регион. А мы платим налоги, которых казна теперь лишится.

Уважаемая Людмила Борисовна!

Принятое правительством Тувы и продублированное мэром г. Кызыла драконовское решение не только незаконно и бессмысленно с точки зрения охраны здоровья населения – оно вредно, так как неминуемо порождает теневую экономику и толкает людей на употребление наркотиков и сомнительных спиртосодержащих напитков, приобретаемых в обход запретов у недобросовестных бесконтрольных продавцов. Оно популистское и неразумное с любой точки зрения.

Мы считаем, что только такой авторитетный человек, как Вы, способны привести руководство Тувы к адекватному восприятию реалий жизни граждан республики. Обращаемся к Вам как к сенатору от Тувы – образумьте Ш.Кара-оола! Объясните ему, что запретами проблемы не решить. Нужно проблемы решать не запретами, а воспитанием внутренней культуры человека, в том числе культурой пития. Что властям вместо подавления малого бизнеса и создания для друзей неконкурентной среды следует кропотливо, шаг за шагом, улучшать жизнь простых людей, создавать им доступность к товарам и услугам, комфортные условия сосуществования. Наконец, веру в будущее, чтобы они не топили своё горе в вине. Спиртное далеко не всегда становится врагом человека. При умеренном цивилизованном потреблении оно приносит людям радость. Эта традиция выращена на Руси столетиями. А при невоздержании, отсутствии культуры потребления не только табак, но и обычный сахар может оказаться губительным. Но торговлю этими товарами в Туве не запрещают.

Учитывая выше сказанное, просим Вас, уважаемая Людмила Борисовна, вмешаться в ситуацию с ограничением легальной торговли в республике.

Копию Предупреждения мэрии г. Кызыла УФАС по РТ от 4 марта 2019г. прилагаем.

С уважением, предприниматели.

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