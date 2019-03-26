Как будет наказан мэр Сагаан-оол, работающий на благо избранных дельцов?

Прокурору города Кызыла

Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

В газете «РИСК-экспресс» №11 от 19 марта 2019 года на стр. 2 в статье «СКР по Туве – расследование или попустительство?» в рубрике «Обзор прессы» сообщается о принятии мэром г. Кызыла К. Сагаан-оолом незаконного дискриминационного постановления об ограничении реализации винно-водочной продукции, принятое в интересах недобросовестных предпринимателей. Данная публикация получила широкий резонанс, поскольку фактически речь идёт о коррупционных действиях мэра г. Кызыла.

Прошу сообщить, какие меры принимаются прокуратурой г. Кызыла в отношении мэра г.Кызыла К. Сагаан-оола в целях пресечения его противоправной деятельности. В случае, если таких мер не принято, прошу провести проверку указанных в публикации фактов дискриминационного поведения градоначальника и при их подтверждении принять в отношении мэра г. Кызыла К. Сагаан-оола предусмотренные законодательством меры.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копии публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров