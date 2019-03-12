Как Кара-оол месторождения Тувы продавал

2 ноября 2018 года стало известно, что Минэкономразвития РФ внесло изменения в Земельный кодекс РФ. Чтобы было понятно, скажу, что теперь национальные парки и заповедники порежут на куски и исключат из них дороги, населённые пункты и месторождения полезных ископаемых. Последствия вполне предсказуемы – по разным критериям будут изымать огромные участки земель из Особо Охраняемых Природных Территорий. Эти изменения и поправки в ЗК создадут такие дыры, которые позволят чиновникам самостоятельно вырезать из заповедников территории с месторождениями полезных ископаемых. И уже ни ЮНЕСКО и ни ГРИНПИС не смогут ничего поделать. Так что заповедник «Убсунурская котловина», созданный в 1993 году и являющийся объектом всемирного наследия в единой номинации «Бассейн озера Увс-Нуур», с принятием этих изменений в Земельный кодекс и в связи со «Стратегией социально-экономического развития Тувы до 2030 года» может исчезнуть с карты мира.

А теперь следующая хронология, связанная с темой противостояния жителей села Ак-Эрик Тес-Хемского района с правительством Тувы.

5 ноября 2013 года появилось сообщение о том, что «...в Минэкономразвития России состоялось совещание по вопросу социально-экономического развития Тувы» с участием Ш. Кара-оола, который обозначил проблемы с низкой транспортной доступностью и энергодефицитом. При этом он нажимал на то, что «...на территории региона сконцентрирован большой запас месторождений полезных ископаемых».

18 февраля 2014 года появляется сообщение, что Минэкономразвития РФ решило создать Межведомственную рабочую группу по вопросам социально-экономического развития Тувы до 2030 года. Кара-оол, естественно, так же присутствовал на совещании и привычно исполнил единственную песню из своего репертуара про высокодотационную Туву с ограниченной транспортной доступностью и энергодефицитом, но с большим стратегическим запасом кобальта, лития, редкоземельных металлов.

20 июня 2017 года появляется информация о том, что в Кызыле 28-30 июня пройдёт Форум «Тува будущего: стратегия перемен», и Кара-оол тут же в своём блоге предложил жителям республики внести в Стратегию свои предложения, которые «...станут хребтом региональной стратегии до 2030 года».

12 декабря 2018 года появляется торжественное официальное сообщение: «Минэкономразвития РФ одобрил проект «Стратегии социально-экономического развития Тувы до 2030 года», разработкой и продвижением которого республика занималась почти два года».Кара-оол говорит «продвижением», потому что он сам лично всячески лоббировал эту Стратегию, убеждал Россию в том, что нужно разрабатывать месторождения, пусть и в заповедных зонах, охраняемых ЮНЕСКО.

Вот цитата оттуда же: «виза Минэкономразвития» означает, что республиканские планы, войдя в документы, определяющие стратегию развития России, будут реализованы на условиях совместного финансирования». Но давайте процитируем дальше: «Глава Тувы не случайно заметил, сколько усилий пришлось приложить республике для того, чтобы был сформирован документ. «Это и форум с экспертами со всей страны, и круглые столы, где его буквально построчно разбирали все желающие, и Совет гражданских инициатив. О том, сколько над «Стратегией» работали в правительстве и министерствах, и тем более на муниципальном уровне, я уж не говорю. Возможно, именно эта скрупулёзность помогла защитить в Москве практически все проекты, которые мы заложили в «Стратегию», – считает Шолбан Кара-оол».

Всё! Какие ещё доказательства нужны, что «Стратегия 2030» существует? Ш. Кара-оол заложил идею распродажи месторождений ещё в 2013 году, методично пробивая эту идею до 2016 года.

Далее два года эта «Стратегия» разрабатывалась и, наконец, Москва даёт «добро» – Минэкономразвития РФ подписывает этот документ – Кара-оол торжествует! «В федеральном правительстве нас услышали. Начался новый этап работы, где наш документ – только исходная база».

Глава Тувы широко известен тем, что просто обожает делать громкие пафосные заявления на весь белый свет. Но после таких заявлений он чаще всего садится в лужу. Наверное, чтобы немного поостыть от собственного разгорячённого энтузиазма.

«Стратегия» оказалась мёртворожденной, а радость Кара-оола – преждевременной. О том, что в «Стратегии» расписаны месторождения полезных ископаемых, которые будут разрабатываться до 2030 года, стало известно людям. Начались волнения, общественное мнение резко возразило Кара-оолу и его «Стратегии» – не дадим губить природу, не дадим продавать родную землю! В Тес-Хемском районе жители села Ак-Эрик в конце января 2019 года стали собирать подписи под Открытым обращением к директору заповедника «Убсунурская котловина» Владиславу Канзаю, поскольку Агар-Дагское месторождение хрома (возле с.Ак-Эрик) входит в список месторождений, прописанных в «Стратегии».

28 февраля 2019 года появляется сообщение ИТАР ТАСС «Заповедник в Туве отказал геологам в поисках хрома на охраняемой территории»: Научно-технический совет заповедника «Убсунурская котловина» отказался предоставить разрешение на геологоразведочные работы на месторождении хрома». Но сбор подписей продолжался и начал выливаться в широкомасштабную акцию протеста. И тувинскому правительству ничего не оставалось делать, как срочно объявить сход граждан в селе Ак-Эрик, чтобы успокоить людей.

2 марта 2019 года в Ак-Эрик прибыли зампред правительства Анатолий Дамба-Хуурак, замминистра природных ресурсов Долаана Санчаа, отставной чиновник Артур Монгал. За ними следовали глава Тес-Хемской районной администрации Долбан Самдан с несколькими районными чиновницами, депутат Верховного Хурала Александр Санчат, заместитель директора заповедника «Убсунурская котловина» Диинмей Болбан-оол, а также съёмочная группа телеканала «Тува-24».

На этот сход граждан приехал и Владимир Орус-оол, также подписавший письмо-обращение. Жители села единодушно высказались против разработки месторождения хрома. Но чиновники А. Дамба-Хуурак и Д. Санчаа, а также районное начальство, растерявшись от присутствия В. Орус-оола, начали несогласованно и невпопад врать. Санчаа Д.Г. договорилась до того, что заявила: «Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года» – это устаревший документ, утративший силу». И это о документе, принятом всего лишь два месяца назад... Мне в тот момент подумалось, что Шолбан Кара-оол, находящийся в этот момент в Москве, получил извещение о своей отставке. Иначе не объяснишь слова заместителя министра Санчаа.

Для чего правительство пошло на откровенную ложь? Чтобы успокоить народ? Но народ возьмёт себя в руки только тогда, когда из «Стратегии» будет исключено Агар-Дагское месторождение хрома. Однако все чиновники тут дружно заголосили, что якобы уже нет никакой «Стратегии 2030» и народу нечего волноваться.

Санчаа: «Данный документ на сегодняшний день называется «Концепция развития и освоения минерально-сырьевой базы до 2030 года», не Стратегия, а Концепция, принятая Постановлением Правительства №17 от 15 января 2019 года. Я своим личным распоряжением давала распоряжение убрать Агар-Дагское месторождение». Но окончательно завравшись, замминистра в интервью телеканалу «Новый Век» через два дня после схода граждан в Ак-Эрике ссылается на «Стратегию», почему-то не говорит, что это устаревший документ. За кого принимают простых людей? За полуграмотное быдло?

Дамба-Хуурак дошёл до того, что решил принудить В.Орус-оола дать ему «честное мужское слово» в этом году не баллотироваться в депутаты Верховного Хурала.

В заключение учительница школы в пику им поприветствовала газету «РИСК» в моём лице и попросила провести журналистское расследование по поводу якобы «построенной школы» в Ак-Эрике, которая по правительственным отчётам прошла как введённая в эксплуатацию. Хотя на самом деле её в природе не существует. А чиновники стали уговаривать людей, подписавших письмо-обращение, отказаться от своих подписей и извиниться. А за это обещали построить школу...

Алла Донгур-оол