«Лунсин»: Разрытая Тоджа – нам, налоги – Москве?
Главе правительства Республики Тыва
Кара-оолу Ш.В.
ЗАПРОС
Уважаемый Шолбан Валерьевич!
Каково отношение правительства Тувы к тому, что китайская горнорудная компания «Лунсина» в связи с претензиями правоохранительных органов Тувы о неуплате налоговых платежей в бюджет республики в сумме 700 млн. рублей только за 2017 год обратилась в Госналогслужбу с заявлением о перемене своей юрисдикции с Республики Тыва на г. Москву?
Давало ли правительство Тувы согласие китайской компании на такие действия? Как правительство Тувы намерено компенсировать уход крупного налогоплательщика Тувы в другой регион?
Ответ прошу направить по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров