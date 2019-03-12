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Бомжи отдыхают в центре Кызыла... Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 10, 12 марта / «Лунсин»: Разрытая Тоджа – нам, налоги – Москве?
   
 
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№10, 12 марта 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

«Лунсин»: Разрытая Тоджа – нам, налоги – Москве?

Главе правительства Республики Тыва
Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

Каково отношение правительства Тувы к тому, что китайская горнорудная компания «Лунсина» в связи с претензиями правоохранительных органов Тувы о неуплате налоговых платежей в бюджет республики в сумме 700 млн. рублей только за 2017 год обратилась в Госналогслужбу с заявлением о перемене своей юрисдикции с Республики Тыва на г. Москву?

Давало ли правительство Тувы согласие китайской компании на такие действия? Как правительство Тувы намерено компенсировать уход крупного налогоплательщика Тувы в другой регион?

Ответ прошу направить по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 950 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7859.html
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