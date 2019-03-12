«Лунсин»: Разрытая Тоджа – нам, налоги – Москве?

Главе правительства Республики Тыва

Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

Каково отношение правительства Тувы к тому, что китайская горнорудная компания «Лунсина» в связи с претензиями правоохранительных органов Тувы о неуплате налоговых платежей в бюджет республики в сумме 700 млн. рублей только за 2017 год обратилась в Госналогслужбу с заявлением о перемене своей юрисдикции с Республики Тыва на г. Москву?

Давало ли правительство Тувы согласие китайской компании на такие действия? Как правительство Тувы намерено компенсировать уход крупного налогоплательщика Тувы в другой регион?

Ответ прошу направить по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров