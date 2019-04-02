Насколько вольготно жилось в Туве компании «Лунсин»?

И.о. руководителя Управления

Федеральной Налоговой службы России

по Республике Тыва Олчейден Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемая Шолбана Владимировна!

В газете «РИСК-экспресс» опубликованы сведения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «Лунсин» в связи с неуплатой налога на прибыль в 2017 году. Также в публикации сообщается, что ООО «Лунсин» при неоплате налогов получало из бюджета РФ компенсации по НДС. А 07.02.2019г. обратилось в Госналогслужбу с заявлением о перемене юридического адреса и постановки на налоговый учёт в г.Москва.

Публикация имела большой общественный резонанс и много обращений читателей, желающих знать условия функционирования в Республике Тыва иностранной горнорудной компании.

В связи с этим прошу сообщить редакции, в каком размере ООО «Лунсин» получало из бюджета компенсацию налога на добавленную стоимость за период с 2007 года по сегодняшний день и обращалось ли оно в налоговую службу с целью изменения территориальной юрисдикции налогового учёта на иной регион РФ. А если обращалась, прошу сообщить, какое принято по этому поводу решение.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

30.03.2019 г.