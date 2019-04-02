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Знак в Тоджинском районе Тувы возле Кызыл-Таштыгского ГОКа Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 13, 2 апреля / Насколько вольготно жилось в Туве компании «Лунсин»?
   
 
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№13, 2 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Насколько вольготно жилось в Туве компании «Лунсин»?

И.о. руководителя Управления
Федеральной Налоговой службы России
по Республике Тыва Олчейден Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемая Шолбана Владимировна!

В газете «РИСК-экспресс» опубликованы сведения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «Лунсин» в связи с неуплатой налога на прибыль в 2017 году. Также в публикации сообщается, что ООО «Лунсин» при неоплате налогов получало из бюджета РФ компенсации по НДС. А 07.02.2019г. обратилось в Госналогслужбу с заявлением о перемене юридического адреса и постановки на налоговый учёт в г.Москва.

Публикация имела большой общественный резонанс и много обращений читателей, желающих знать условия функционирования в Республике Тыва иностранной горнорудной компании.

В связи с этим прошу сообщить редакции, в каком размере ООО «Лунсин» получало из бюджета компенсацию налога на добавленную стоимость за период с 2007 года по сегодняшний день и обращалось ли оно в налоговую службу с целью изменения территориальной юрисдикции налогового учёта на иной регион РФ. А если обращалась, прошу сообщить, какое принято по этому поводу решение.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
30.03.2019 г.

(прочитано 909 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7900.html
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