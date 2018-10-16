Вместо реальной работы – пустые отписки чиновников

Мы все знаем, что туристически привлекательное достояние Тувы курорт «Чедер» был полностью разрушен после аукционных торгов четыре года тому назад, а Тоджинский кожуун, захваченный китайской компанией «Лунсин», замутнён отходами производства. Но по поводу этого на заданный мной вопрос пришёл совсем другой ответ (от министра здравоохранения О.Э. Донгака – ред.). И этот ответ пришёл ещё девять месяцев назад. Если было принято решение о восстановлении курорта, то почему об этом в СМИ Тувы или хотя бы на местных каналах не показывают? Где, вообще, реальные результаты их дел?!

А по поводу загрязнения рек в Тодже, СМИ Тувы показывают интервью о том, что соблюдали все меры по охране природы. Но как так, если не были установлены очистные сооружения в стоках рек? Причём, их производство начало работать 10 лет назад.

В общем, мне оба эти ответа в документе не понравились из-за того, что реальные итоги дел Правительства в СМИ Тувы до сих пор не были показаны. А тот же глупый пиар – показуха. Куда смотрят федералы на такие творения чиновников?!

Айдын Саая