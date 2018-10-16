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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 41, 16 октября / Вместо реальной работы – пустые отписки чиновников
   
 
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№41, 16 октября 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Вместо реальной работы – пустые отписки чиновников

Мы все знаем, что туристически привлекательное достояние Тувы курорт «Чедер» был полностью разрушен после аукционных торгов четыре года тому назад, а Тоджинский кожуун, захваченный китайской компанией «Лунсин», замутнён отходами производства. Но по поводу этого на заданный мной вопрос пришёл совсем другой ответ (от министра здравоохранения О.Э. Донгака – ред.). И этот ответ пришёл ещё девять месяцев назад. Если было принято решение о восстановлении курорта, то почему об этом в СМИ Тувы или хотя бы на местных каналах не показывают? Где, вообще, реальные результаты их дел?!

Вместо реальной работы – пустые отписки чиновников

А по поводу загрязнения рек в Тодже, СМИ Тувы показывают интервью о том, что соблюдали все меры по охране природы. Но как так, если не были установлены очистные сооружения в стоках рек? Причём, их производство начало работать 10 лет назад.

В общем, мне оба эти ответа в документе не понравились из-за того, что реальные итоги дел Правительства в СМИ Тувы до сих пор не были показаны. А тот же глупый пиар – показуха. Куда смотрят федералы на такие творения чиновников?!

Айдын Саая

(прочитано 558 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7599.html
+7

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
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Аноним (гость) 17-10-2018 08:23:32   #1 [ru]
Эти отходы в Каа-Хемском районе, ранее в Бояровке подохли коровы, речки желтые. Странно, почему карлики так поддерживают Лунсин, где Министерство природопользования, где природнадзор, они зарплату и льготы дохрена получают.
 
+3
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