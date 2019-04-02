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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 13, 2 апреля / В преддверии осенних выборов в Туве
   
 
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№13, 2 апреля 2019 года.

    Изучаем мнение граждан

В преддверии осенних выборов в Туве

В преддверии осенних выборов в Туве

Уважаемый читатель, осенью республика будет избирать новый состав Верховного Хурала Тувы. В связи с этим редакция газеты заинтересовалась отношением избирателей к политическим партиям и парламенту. И заказала агентству «Тыва-РЕЙТИНГ» социологический опрос. Исследование проводилось методом анкетирования в г.Кызыле.

Было опрошено 163 человека, которые ответили на следующие вопросы:

1. Какую роль играет Верховный Хурал в жизни республики?

Были предложены следующие варианты ответов: решающую, заметную; незначительную; бутафорскую; никакую.

Были получены ответы:

решающую – 0; заметную – 2; незначительную – 9; бутафорскую – 121; никакую – 31.

2. Известно ли Вам, кто возглавляет Верховный Хурал сейчас?

Были предложены следующие варианты ответов: Бичелдей, Кара-оол, Даваа, Оюн, не знаю.

Были получены ответы:

Бичелдей – 16, Кара-оол – 8; Даваа – 11; Оюн – 5; не знаю – 123.

3. Если бы выборы состоялись завтра, то какую партию Вы бы поддержали?

Были предложены следующие варианты ответов: «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, СР, «Яблоко», другие партии, никакой партии не доверяю.

Были получены ответы: «Единую Россию» – 36; КПРФ – 7; ЛДПР – 2; СР – 2; Яблоко – 3; другие партии – 39; никакой партии не доверяю – 74.

4. Верите ли Вы, что предстоящие выборы будут честными?

Были предложены следующие варианты ответов: уверен, что выборы будут честными, сомневаюсь, уверен, что результаты будут фальсифицированы в пользу «Единой России».

Были получены ответы: уверен, что выборы будут честными – 16, сомневаюсь в правдивости итогов – 38, уверен, что результаты будут фальсифицированы в пользу «Единой России» – 109.

(прочитано 1266 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7897.html
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