В преддверии осенних выборов в Туве

Уважаемый читатель, осенью республика будет избирать новый состав Верховного Хурала Тувы. В связи с этим редакция газеты заинтересовалась отношением избирателей к политическим партиям и парламенту. И заказала агентству «Тыва-РЕЙТИНГ» социологический опрос. Исследование проводилось методом анкетирования в г.Кызыле.

Было опрошено 163 человека, которые ответили на следующие вопросы:

1. Какую роль играет Верховный Хурал в жизни республики?

Были предложены следующие варианты ответов: решающую, заметную; незначительную; бутафорскую; никакую.

Были получены ответы:

решающую – 0; заметную – 2; незначительную – 9; бутафорскую – 121; никакую – 31.

2. Известно ли Вам, кто возглавляет Верховный Хурал сейчас?

Были предложены следующие варианты ответов: Бичелдей, Кара-оол, Даваа, Оюн, не знаю.

Были получены ответы:

Бичелдей – 16, Кара-оол – 8; Даваа – 11; Оюн – 5; не знаю – 123.

3. Если бы выборы состоялись завтра, то какую партию Вы бы поддержали?

Были предложены следующие варианты ответов: «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, СР, «Яблоко», другие партии, никакой партии не доверяю.

Были получены ответы: «Единую Россию» – 36; КПРФ – 7; ЛДПР – 2; СР – 2; Яблоко – 3; другие партии – 39; никакой партии не доверяю – 74.

4. Верите ли Вы, что предстоящие выборы будут честными?

Были предложены следующие варианты ответов: уверен, что выборы будут честными, сомневаюсь, уверен, что результаты будут фальсифицированы в пользу «Единой России».

Были получены ответы: уверен, что выборы будут честными – 16, сомневаюсь в правдивости итогов – 38, уверен, что результаты будут фальсифицированы в пользу «Единой России» – 109.