«Единую Россию» осенью ожидают проблемы

Осенью республика будет избирать новый состав парламента Тувы. В связи с этим редакция газеты заказала агентству «Тыва-РЕЙТИНГ» социологический опрос. Респондентам было задано только два вопроса:

Собираетесь ли Вы голосовать на выборах 9 сентября 2019 года? Намерены ли Вы поддержать на выборах партию «Единая Россия»?

Было опрошено в г. Кызыле 122 человека, которые ответили следующим образом:

1. Голосовать намерено 47,54% опрошенных. 25,41% респондентов ответили, что они не определились, а 27,05% опрошенных заявили, что не намерены голосовать.

2. За «Единую Россию» будут голосовать 33,61% респондентов. Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Ни за какую партию не намерено голосовать 52,46% кызылчан.