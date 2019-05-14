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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 18, 14 мая / «Единую Россию» осенью ожидают проблемы
   
 
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№18, 14 мая 2019 года.

    Изучаем мнение граждан

«Единую Россию» осенью ожидают проблемы

«Единую Россию» осенью ожидают проблемы

Осенью республика будет избирать новый состав парламента Тувы. В связи с этим редакция газеты заказала агентству «Тыва-РЕЙТИНГ» социологический опрос. Респондентам было задано только два вопроса:

  1. Собираетесь ли Вы голосовать на выборах 9 сентября 2019 года?
  2. Намерены ли Вы поддержать на выборах партию «Единая Россия»?

Было опрошено в г. Кызыле 122 человека, которые ответили следующим образом:

1. Голосовать намерено 47,54% опрошенных. 25,41% респондентов ответили, что они не определились, а 27,05% опрошенных заявили, что не намерены голосовать.

2. За «Единую Россию» будут голосовать 33,61% респондентов. Это самый низкий показатель за последние 10 лет. Ни за какую партию не намерено голосовать 52,46% кызылчан.

(прочитано 633 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7979.html
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Комментариев: 1
 
   

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