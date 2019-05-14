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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 18, 14 мая / Шизоиды во власти
   
 
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№18, 14 мая 2019 года.

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Нам пишут

Шизоиды во власти

«Я предложил Главе правительства республики Шолбану Кара-оолу провести во второй половине мая т.г. публичные дебаты». Ответ вам дан – смотрите, во «Вконтакте» Шолбан Кара-оол провел публичные дебаты в метании ножичков! Вы же понимаете, что это и есть ответ на ваши предложения на дебаты!

Очень распространённый тип современного чиновника. Впервые это определение публично было озвучено психологом Анастасией Васильевной Булгаковой в программе «Время покажет с Петром Толстым» на первом канале телевидения России. Анастасия Булгакова:

«Шизоидный тип чиновника используют своих избирателей для достижения своей цели, достигнув её, чиновник остаётся абсолютно хладнокровным к простым людям, избирателям. Его начинает интересовать только его прекрасный мир. Мир его новых возможностей, имея рычаги управления!!! Мир, где он может реализовывать свои коммерческие проекты, конечно, оформленные на жён, подруг и детей! Мир яхт, вилл, роскоши. Его внутренние установки не находятся в гармонии с требованиями, предъявляемыми обществом, избирателями, простыми людьми.

Для шизоидного типа чиновника характерно фрагментарное понимание реальности (только если в этом есть его личный интерес, взятка..., связи..., возможно новые выборы... и нам нужны голоса избирателей...). Еще одной чертой шизоидного типа чиновника является замкнутость. Она выражается в том, что очень часто просто невозможно узнать, какие эмоции овладевают человеком, так как шизоидная личность может выглядеть совершенно спокойно в сложной ситуации, и внутренние чувства никак не проявляются, лицо человека остается бесстрастным.

В основе деятельности такого чиновника с шизоидным типом характера всегда стоят свои собственные интересы, и это является серьезным препятствием для различных социальных контактов с простыми гражданами. Общаясь с собеседником, такой чиновник, нередко ведет себя бестактно, не принимая во внимание мнение других. Новые знакомства всегда воспринимаются чрезмерно подозрительно, а если речь идет о сопереживании, или сочувствии, то это точно не про него. Для шизоидного типа чиновника характерно проявление эгоистичности на постоянной основе».

Аноним

(прочитано 958 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7991.html
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