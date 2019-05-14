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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 18, 14 мая / Какой такой фермер Монгуш?
   
 
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№18, 14 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Какой такой фермер Монгуш?

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

В прокуратуру республики поступил Ваш запрос о законности и обоснованности преследования фермера Р. Монгуша и данных об оконченных производством уголовных дел о краже скота.

Для проверки законности и обоснованности преследования фермера Р. Монгуша недостаточно сведений об указанном лице и органе, его преследовавшем, в связи с чем, руководствуясь п. 2.9 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, предлагаем Вам сообщить дополнительные сведения, достаточные для его рассмотрения.

Заместитель прокурора республики старший советник юстиции
О.Ю. Монгуш.

(прочитано 808 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7983.html
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