Какой такой фермер Монгуш?

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

В прокуратуру республики поступил Ваш запрос о законности и обоснованности преследования фермера Р. Монгуша и данных об оконченных производством уголовных дел о краже скота.

Для проверки законности и обоснованности преследования фермера Р. Монгуша недостаточно сведений об указанном лице и органе, его преследовавшем, в связи с чем, руководствуясь п. 2.9 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, предлагаем Вам сообщить дополнительные сведения, достаточные для его рассмотрения.

Заместитель прокурора республики старший советник юстиции

О.Ю. Монгуш.