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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 15, 16 апреля / Время Шолбана Кара-оола истекает
   
 
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№15, 16 апреля 2019 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

Время Шолбана Кара-оола истекает

В предыдущем номере газеты «РИСК» я предложил Главе республики Шолбану Кара-оолу провести публичные дебаты на темы бедности, коррупции, строительства железной дороги в Туву и реализации разработанной правительством Стратегии, направленной на тотальную разработку всех имеющихся месторождений и массовую вырубку лесов республики. Встречу я предложил провести во второй половине мая на стадионе 5-летия Тувы с трансляцией на всю республику в присутствии независимых СМИ. Я дал Шолбану Валерьевичу время на раздумья до 25 апреля 2019 года. Честно говоря, я не очень верю в то, что он наберётся смелости на публичные дебаты с человеком, который не имеет намерений подыгрывать ему. Ведь унижать подчинённых – это совсем не то, что отвечать на прямые неудобные вопросы человека, который от тебя никак не зависит.

За прошедшую неделю из правительства Тувы никаких звонков не поступало. Видимо, пока там ведётся оценка опасности такой встречи. Для Ш.Кара-оола подобный публичный шаг сложен и он, судя по всему, пока к нему морально не готов.

В связи с этим хочу его успокоить: никаких вопросов типа того, сколько человек лично он убил или сколько денег из бюджета Тувы украла его семья, я не планирую. Планирую вопросы только на заданные темы.

Шолбан Валерьевич! Наберитесь мужества и ответьте на моё предложение! Давайте обсудим регламент встречи. На участие в ней в качестве секунданта я получил согласие от Валерия Салчака. Вы можете привести с собой своего первого заместителя по финансовым вопросам Александра Брокерта.

Напоминаю: ответ ожидаю до 25 апреля 2019 года. Связь по телефону: 66-7-66.

В случае Вашего несогласия на публичные дебаты буду вынужден вопросы задать через газету.

Сергей Конвиз

(прочитано 235 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7938.html
+5

Остальные материалы номера 15:
 
   
   
 
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