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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 41, 16 октября / Вы не на того нападаете!
   
 
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№41, 16 октября 2018 года.

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Вы не на того нападаете!

Неуважаемая мною редакция газеты «Риск»!

Прочитал про себя и удивился – за что? За что такая нелюбовь? Я обычный простой человек. Никому не отравляю жизнь, а вы меня выставили таким монстром. Поверьте мне, я не такой.

В принципе я предполагаю, кто меня «заказал». И могу вам сказать – не того слушаете (указана фамилия чиновника – ред.). Вот он-то как раз и не тот, за кого себя выдаёт. Когда я начал работать в администрации района, я тут же столкнулся с его «проделками». Самые «безобидные» из которых – это выделение земли «нужным» людям.

Думаю, вас заинтересует, как супруга зампреда правительства Артура Монгала оказалась владельцем земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственной деятельности, в районе Вавилинского затона площадью 40 га. Это легко проверить – кадастровый номер земельного участка 17:08:1503003:338. Но таких блатных земельных участков хватает. К примеру, отцу премьера Шолбана Валерьевича Кара-оола администрация без каких-либо законных оснований выделила сразу 500 (!) га – кадастровый номер участка 17:08:0000000:29. А вы мне «шьёте» юридическую защиту какого-то предпринимателя...

Считаю, что это – не справедливо. Прошу впредь оставить меня в покое и заняться настоящими коррупционерами.

А.В. Дронин

От редакции.

Дорогой Андрей Васильевич! Спасибо за информацию. Мы обязательно проверим, как родственники членов правительства, по возрасту и другим объективным данным, не являющимися активными деятелями в области производства сельхозпродукции, стали владельцами элитной земли. Проверим, были ли соблюдены все условия для такого решения, уплачены ли все платежи в бюджет. Об итогах проверки сообщим читателям после получения результатов.

Если сведения, переданные Дрониным, подтвердятся, будем настаивать на привлечении родственников высокопоставленных чиновников к уголовной ответственности.

(прочитано 1620 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7597.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 32) >>
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Аноним (гость) 20-10-2018 17:09:59   #32 [ru]
Иусов подписывайся сам за себя, а не за Дронина. Жители Турана все твои ходы знают
 
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Аноним (гость) 20-10-2018 10:01:51   #31 [ru]
Молодец, Дронин! Выведи их всех на чистую воду!
 
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Аноним (гость) 19-10-2018 11:04:53   #30 [ru]
Урыть в этой же земле жадных мерзавцев. Хотя земля придёт в негодность от таких поганых людей.
 
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Аноним (гость) 19-10-2018 03:52:25   #29 [ru]
Браво Михаил Валентинович! Герой Пий-Хемского кожууна. Сперва накосячил, а теперь хоть каким, хоть любым образом, до народа доносит молву. Только все уже давно все про Вас знают.
 
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Аноним (гость) 18-10-2018 20:25:05   #28 [ru]
Похоже, Дронов-Иусов или кто-там-еще-предатель крепко наступил на больную мозоль карликам, раз уже третий день истерят "мартышки". Прокуратура уже проверяет факты этого "письма"?
 
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Аноним (гость) 18-10-2018 20:20:58   #27 [ru]
Иуда Иусов, в свое время руки целовал Монгалу, а Караолу хер.
 
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Аноним (гость) 18-10-2018 16:56:50   #26 [ru]
пусть прокуратура проверит ,сколько и кому Иусов раздавал земли , законно ли все это, пусть поднимают кадастровые паспорта земель и начинают возбуждать уголовные дела , КОРРУПЦИЯ НА ЛИЦО, сколько Иусов сам нахапал эти земельные участки, а для народа нет земель , только для чиновников ,кому на Руси жить хорошо ,только чиновнику у власти ,судьям ,прокурорам , все только им ,большие заработные платы , бесплатные билеты на проезды во время отпуска ,бесплатные путевки на море ,на санатории ,спрашивается , если они поучают большие заработные платы,которые хватают на все , зачем им бесплатные путевки , проезды ,пусть они сами покупают,а бесплатные путевки только малоимущим , матерям одиночкам ,многодетным,Русь просыпайся,эти вопросы надо поднимать сейчас .
 
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Аноним (гость) 18-10-2018 16:26:58   #25 [ru]
Жадность до добра не доводит.
 
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Аноним (гость) 18-10-2018 10:15:56   #24 [ru]
Дураку понятно, что это не Дронин писал. Сперва грязью в риске облили, а потом он сам якобы написал?.Полный бред. Дебильная газета.
 
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Аноним (гость) 18-10-2018 08:31:16   #23 [ru]
Эх Туран, Когда же Иусов уже успокоится. Надоел всем
 
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