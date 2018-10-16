Вы не на того нападаете!

Неуважаемая мною редакция газеты «Риск»!

Прочитал про себя и удивился – за что? За что такая нелюбовь? Я обычный простой человек. Никому не отравляю жизнь, а вы меня выставили таким монстром. Поверьте мне, я не такой.

В принципе я предполагаю, кто меня «заказал». И могу вам сказать – не того слушаете (указана фамилия чиновника – ред.). Вот он-то как раз и не тот, за кого себя выдаёт. Когда я начал работать в администрации района, я тут же столкнулся с его «проделками». Самые «безобидные» из которых – это выделение земли «нужным» людям.

Думаю, вас заинтересует, как супруга зампреда правительства Артура Монгала оказалась владельцем земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственной деятельности, в районе Вавилинского затона площадью 40 га. Это легко проверить – кадастровый номер земельного участка 17:08:1503003:338. Но таких блатных земельных участков хватает. К примеру, отцу премьера Шолбана Валерьевича Кара-оола администрация без каких-либо законных оснований выделила сразу 500 (!) га – кадастровый номер участка 17:08:0000000:29. А вы мне «шьёте» юридическую защиту какого-то предпринимателя...

Считаю, что это – не справедливо. Прошу впредь оставить меня в покое и заняться настоящими коррупционерами.

А.В. Дронин

От редакции.

Дорогой Андрей Васильевич! Спасибо за информацию. Мы обязательно проверим, как родственники членов правительства, по возрасту и другим объективным данным, не являющимися активными деятелями в области производства сельхозпродукции, стали владельцами элитной земли. Проверим, были ли соблюдены все условия для такого решения, уплачены ли все платежи в бюджет. Об итогах проверки сообщим читателям после получения результатов.

Если сведения, переданные Дрониным, подтвердятся, будем настаивать на привлечении родственников высокопоставленных чиновников к уголовной ответственности.