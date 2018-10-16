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Застывшие во времени. Кызыл-2012. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 41, 16 октября / Перекрёсток мнений
   
 
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№41, 16 октября 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 10-10-2018 #4[ru]

Оюмаа Донгак просто обиделась, что настоящие правозащитники Бабушкин и Масюк пообщались с Конвизом, но вот с ней поговорить «забыли».

Конвейер хищений

Аноним, 10-10-2018 #1[ru]

А-У, НАРОД! Предлагаю инициативу по передаче нескольких районов Тувы Чеченской Республике. Собрать подписи и обратиться президенту Ичкерии Рамзану Кадырову, о присоединении части Тувы к Чечне. А какие куски отойдут, решат сами жители. Прошу не горячиться и не критиковать меня. Во-первых: Кара-оол все ровно продает по частям нашу республику. Во-вторых: Чечня это не иностранное государство, тем более не Китай. Теперь самое главное: под руководством Кадырова хотя бы часть Тувы получит развитие. Будут строиться социальные объекты, жилье, инфраструктура, дороги. Проведем ГАЗ, электричество. Не будет продажных чиновников. Не будет угнетать простой народ армия «КАРА-ШЕРИГ», созданная самим же бандитом 90-х, Карликом. Понимаю: главными противниками моей инициативы будет прежде всего Карликовское окружение. Всех призываю к дискуссии. Заодно послушаем мысли главных жополизов Белого дома.

Аноним, 10-10-2018 #4[ru]

Ждем зарождающуюся смуту! Но люди видят другое – падение качества их жизни, бесперспективность. Они не знают, к кому обратиться – власть вообще перестала вести с ними хоть какую-то дискуссию. Они боятся и не понимают, как в этой ситуации быть. В этом страшном подполье начинает плодиться зло, в человеке происходит расчеловечивание. Впрочем, многие властные инициативы уже нельзя рассматривать как человеческие. И в этом второй смысл заголовка.

Аноним, 10-10-2018 #5[ru]

Кужугетович, как мы знаем, Христианин. И он жил здесь, когда русских было 50/50 а в столице – больше. Он по-тувински даже не говорит. ...Сегодняшняя Тува – это совсем другой мир...

Аноним, 10-10-2018 #8[ru]

Это одна из явных проблем... среди малочисленных и в далеком от цивилизации месте ФСИН по РТ не может работать... эта структура тупо не работает в таком месте и в таких условиях. А значит, не годна на данной территории. Она тупо стоит не на своем месте... Проблема состоит в расстановке структур... на нашей територии она не может работать, значит ФСИН как структура на нашей територии не нужна. Это ошибка

Аноним, 10-10-2018 #9[ru]

С населением в 300 тыс. республика со всеми министерствами, как в больших регионах! Образно масштабно сравнимый с одним из маленьких микрорайонов Новосибирска, но с министерствами... Не могут упорядочить ни хрена, значит такие будут лишаться статуса республики...

Аноним, 10-10-2018 #10[ru]

В продолжение анонима №9: Вот поэтому и затевают реформу конституционную и под эту дудку объединят малые республики. И будет 15-20 регионов в России! Куда Тува и Хакасия – ежу понятно – Красноярский край!

Аноним, 10-10-2018 #12[ru]

А Килижеков разве не в курсе, что инженерные сети уже проведены? Почему он раз за разом пытается провести аукцион по уже сделанным работам? И почему он еще не в СИЗО?

Аноним, 10-10-2018 #18[ru]

В республике практически через день стабильно убивают одного человека. Представьте себе... сверху еще правосудие работает неэффективно, даже преступно...

Аноним, 11-10-2018 #31[ru]

Конвейер хищений давно запущен. Сегодня уже очевидно – власть не может заниматься проблемами собственного народа, отстаивать их права в отношениях с другими народами. Мы привыкли молчать и привыкли терпеть. И этим они пользуются. Давайте сделаем одну простую законную вещь – в 2019 году выборы в Верховный Хурал РТ. Покажем власти, что мы – единый народ, который надо уважать. Мэр г. Кызыла В. Ховалыг, занявший в «Национальном рейтинге мэров» 86 место из 88, несмотря на то, что он полностью развалил городское хозяйство, привёл экономику столицы к банкротству, развёл небывалую ранее коррупцию и, по мнению компетентных источников, превратил Кызыл в самый непригодный для проживания людей город России. И будьте спокойны – новым мэром будет наверняка негодяй и бездельник из числа друзей или родственников Кара-оола. Партия Единая Россия прогнила экономически и материально, нет у нее ни того ни другого, особенно ума. Одумайтесь и берите пример с соседней Хакасии. В России люди сыты международной повесткой. Люди хотят перемен к лучшему, а Кара-оолу абсолютно плевать на то, что происходит в этой дурацкой республике

Аноним, 11-10-2018 #33[ru]

Та же самая схема по Ангарскому бульвару. Работы по благоустройству проделаны. Торги объявлены только сейчас. Не удивлюсь, если выиграет ООО Элита.

Аноним, 11-10-2018 #35[ru]

Фактические результаты КОНВЕЙЕРА ХИЩЕНИЙ. На ракете «Союз» после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Ждем басен от Рогозина. Зло должно быть наказано! Слово за прокурором.

Аноним, 11-10-2018 #36[ru]

Если расставить на всех должностях только специалистов по «освоению» бюджета, то во всех областях и будут такие результаты, как с сегодняшней ракетой!

Аноним, 11-10-2018 #39[ru]

Об этом сообщается на сайте главы республики. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу, обдуманно и неконфликтно», – говорится в обращении Хамитова. Кара-ол – кара-ул устал ждать

Коротко

Националист, 10-10-2018 #1[ru]

Худший город России? Для русских – ДА. А что так насиловать себя?! Есть эффективный способ – «Чемодан, вокзал, Россия».

Националисту, 10-10-2018 #2[ru]

Вы мне тогда старому дураку поясните, а чем сейчас так хорош Кызыл для тувинца? Что, тувинцы тувинцев не режут? (у меня есть немало знакомых тувинцев которые пострадали от тувинцев – именно порезали) Что медицина для тувинцев лучше, чем для русских (когда русские бегут за саяны то и врачи тувинцы тоже покидают Туву)? Может быть уголь для тувинцев дешевле, чем для русских? Ну скажите, чем тувинцу лучше в Кызыле, чем русскому? Даже работу тувинцу без связей не найти! В Москве и в Питере тувинцы чувствуют себя вольготнее, чем в Кызыле!..

Аноним, 10-10-2018 #13[ru]

Уважаемый Националист! Я согласен с вами на все сто процентов, что русский мир – это зло, но не надо путать быдло с русскими! Понимаете, быдло оно везде есть – это не национальность – это состояния ума и души (хотя насчет души я сомневаюсь) ...

Аноним, 10-10-2018 #18[ru]

«Даже если это правда, то два-три тувинца – это не вся Тува» – ну и быдло в России, это тоже не вся Россия! Важно не это важно, с чего вы лично начнете в нашей стране свои действия? Если с обид – то это не то, а вот если с объединения всех – то другое дело!

Аноним, 11-10-2018 #24[ru]

Уважаемые, пока вы отношения между собой выясняете, Путин у Вас пенсии отобрал или лишил, под видом повышения пенсионного возраста. А вы кусаетесь между собой, оккупантам из Единой России и Путину только этого и надо.

Аноним, 11-10-2018 #30[ru]

Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив. Изменения произошли из-за усталости от длительного периода экономического неблагополучия и снижения доходов, сказал «Коммерсанту» один из авторов доклада Михаил Дмитриев. По его мнению, всплеск негативных настроений произошёл после объявления о повышении пенсионного возраста. ВОТ И СОЦОЛОГИ ПРОСНУЛИСЬ! С чего бы так? Видимо, петух клюет и жареным пахнет!

Обзор прессы

Аноним, 10-10-2018 #1[ru]

Кара-оол понабрал балбесов полный штат, ничего не умеющих и не желающих делать. Как только он сваливает в загран-турне с сынишкой, так его отборные кадры с облегчением садятся играть в покер. Так и живем...

Без сменяемости власти не будет здорового общества!

Националист, 10-10-2018 #2[ru]

В любой стране элита – есть движущая сила. Конкуренция выявляет лучших из лучших. В России же кумовство вместо конкуренции. Оно уничтожило элиту, а без элиты страна обречена на деградацию.

Аноним, 10-10-2018 #9[ru]

Если посмотреть на любой регион или страну, где один правитель сидит по 20-40 лет, то сразу видно, как на подведомственной ему территории начинается застой, развал, кумовство. Исключения очень редки и только подтверждают общее правило.

Аноним, 11-10-2018 #14[ru]

«Ждем ухода Караоола» ЖДИТЕ! Потому как место пусто не бывает! Разве не знаете, что Тэн уже примеряется к губернаторству? Думаете, Тэн экономику поднимет и при нем будет лучше?

Электропи...голодание

Аноним, 10-10-2018 #1[ru]

Электричество – это такой же товар, как и хлеб или молоко. Нам его не дарят – мы за него платим по счетчику. Где вы видели предпринимателя, который начнет сам ограничивать собственные продажи своего товара? Типа вот эта булка хлеба по 20 рублей, а если хочешь взять 10 булок, то плати за каждую по 40 рублей. Тупость неимоверная. Всё в этой стране с ног на голову поставлено.

Эрмак, 11-10-2018 #2[ru]

Мне как предпринимателю, имеющему СОБСТВЕННЫЙ понижающий трансформатор с 10 тысяч до 380 вольт, от этой «социалки» не холодно, не жарко... Да и Кто больше всего должен электросетям, мы в Туве знаем отлично. Так что моя престарелая мать просто перестанет пользоваться электрочайником.

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Аноним, 10-10-2018 #4[ru]

Кто такой директор «Госстройзаказа»? Он не может отдать приказ Минфину или Казначейству незаконно перечислить деньги. Не может заставить Килижекова провести липовый аукцион. Почему крайними назначают каких-то мелких стрелочников? Причем, это уже не первый посаженный директор «Госстройзаказа». Все они действуют по одной схеме. Не ими разработанной.

Перекрёсток мнений

Националист, 10-10-2018 #1[ru]

Заметили, что ингушей никто не винтит и не бьет дубинками? Это – просто, чтобы было понятно, в чем разница между Северным Кавказом и остальными россиянами.

Пий-Хемская зона получила вертухая

Аноним, 10-10-2018 #1[ru]

Тюремщик возглавил район – писец, караоолы даже себя переплюнули! Судиха Абрамова А.А., б/у начальник СК по Туве Чульдум, Б/у прокурор республики Дамба-Хуурак, ну разумеется не хватало тюремщика. В Кемеровской области задержаны высокопоставленые чины – в том числе и начальник СК РФ по Кемеровской обл., а в Туве как всегда – тишина гробовая.

Аноним, 10-10-2018 #3[ru]

Как всегда тишина... В Тыве просто соблюдать режим тишины, но рано или поздно этой тишине придет конец!

Аноним, 10-10-2018 #4[ru]

Экономика республики настроена только на личный карман Карликов... Вся Тува превращена в зону...

Аноним, 11-10-2018 #6[ru]

Это точно! Вся Тыва – зона! Надо вскрыть в Тыве коррупционный фурункул, как в Дагестане. То даже в СМИ подробно освещать не будут. Потому что такого бесстыдного и масштабного воровства мир еще не видел!

Аноним, 11-10-2018 #7[ru]

Зарезали молодого участкового, до слёз жаль семью. Уголовники всех мастей попали во власть и чувствуют свою безнаказанность. Просто обворовывать народ им мало, теперь режут. Черное называют белым, ложь – правдой.

Аноним, 11-10-2018 #8[ru]

Семью жаль, пока засланные прокуроры и следователи будут приезжать в Туву за генеральскими погонами – так и будет, если прокуроров сажать в тюрьму за ни хрена неделание, тогда немного движуха пойдет. Вся Тува – зона. Во главе – Карлики.

Аноним, 11-10-2018 #9[com]

«Вертухай никогда не построит правовое государство. Вертухай построить сможет только зону» (Валерия Новодворская). Она говорила не про нашего Дронова, но сегодня вертухаи на всех постах. Потому что уголовник от вертухая, по сути, отличается только погонами. А менталитет одинаковый.

Аноним, 11-10-2018 #10[ru]

С приходом в правительство Чудан-оола удвоилась агентурная сеть, ну ладно бывшие менты, им к пенсии добавка нужна, ну безработные, а подростков то на хрена в эту грязь пихаете? Приходится их срисовывать, карлики всю Туву загадили.

(прочитано 524 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7603.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Националист (гость) 18-10-2018 09:35:58   #4 [ru]
Ситуация в Ингушетии (по моему мнению) как-то связана с рейтингом ботоксного рашиста.

Что-то такое (теракт в Керчи) от кремлевской банды можно было ожидать. Она (банда) предсказуема. Чуть рейтинг главаря начинает падать сразу начинаются взрывы, теракты, межнациональные конфликты...

И очень странно, как только выяснилось, что керченский убийца был сторонником Новороссии и защитником Русского Мира, Следственный комитет тут же переквалифицировал уголовное дело со статьи "теракт" на "убийство двух и более человек". Конечно, разве могут быть борцы за Русский Мир террористами?
 
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Националист (гость) 17-10-2018 16:06:34   #3 [ru]
Обстановка в Ингушетии накаляется: встреча делегации с полпредом РФ закончилась провалом.

Как пишет издание «Кавказ. Реалии», мероприятие состоялось в Пятигорске, однако, по словам его участников, не принесло никаких результатов. Как сказал председатель Совета тейпов ингушского народа М. Ужахов, представители властей «кормили делегатов баснями», пытались отвлечь их на второстепенные вопросы, советовали обращаться в суд, утверждали, что границы потом можно будет изменить. Ингуши назвали встречу «ловушкой», сказали представителям властей «Спасибо» и ушли, не попрощавшись. По словам старейшины, представителя муфтията А. Барахоева, все, что происходит сейчас в регионе, происходит с подачи Кремля, именно он во всем виноват. rusmonitor.com

Кребл*ди вообще ингушей за идиотов держат?!
 
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Националист (гость) 17-10-2018 11:56:07   #2 [ru]
Это хорошо, что в Туве есть люди, которые согласны "с вами на все сто процентов, что русский мир – это зло"

Но эти рашисты видя как большинство людей отрицательно относятся к такой форме откровенного фашизма, на лету переобулись и поменяли тактику:

Термин "русский мир" теперь заменен новым: "каноническая территория". Выясняется, что и Эстония, и Молдова, и Казахстан - это всё их канонические территории. Ну что ж, после российско-украинской войны "канонические территории" одна за другой будут прощаться с московской церковью.
 
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Националист (гость) 17-10-2018 11:44:59   #1 [ru]
Почему не стоить ждать сменяемости власти на России?!

"Каждый русский человек немножко Путин...мы думали, что дело в советской власти, а дело в людях. «Совок» в головах и генетике." - Светлана Алексиевич
 
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