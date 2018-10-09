A- | A | A+ 12pt №40, 9 октября 2018 года. Пишут в блогах Электропи...голодание Социальная норма на потребление электроэнергии – это, конечно, не талоны на электричество, но это все равно система ограничения потребления. В призывах к экономии нет ничего плохого. В философском смысле ограничения – это даже правильно. Обычная картина, когда в квартирах даже днем горит свет во всех комнатах, телевизор орет для фона, радио верещит для настроения, у ребенка-подростка в комнате звучат мелодии и ритмы. Что-то из этого наверняка лишнее – но мы не думаем об этом: горит и горит, шумит и шумит. Уходим из дома, забыв выключить свет. Если бить нам за это по башке рублем – мы станем бережливее, экономнее. Правда, экономить надо всегда, но вспомнили про экономию только теперь. Точнее достали обратно проект, заглохший пять лет назад. А это дурной знак. Мы сами, в быту начинаем ограничивать себя только тогда, когда нам чего-то не хватает – прежде всего, денег. Нет денег, и ты начинаешь отказываться от покупок, развлечений, путешествий и прочих непрофильных расходов. Государство поступает точно также. Когда у него кончаются деньги, оно начинает шевелить извилинами, где бы ужаться. Но вопрос неизменно решается за наш счет. На себе государство экономить не будет. Не станет оно ужимать программу перевооружения или планы помощи банановым республикам и на самообслуживании государство не станет жадничать. Значит, экономить станете вы. Впрочем, в экономии как таковой государство не заинтересовано. Пользуйтесь чаще электричеством, водой, газом – но платите за излишки. Больше излишков – больше выгода казне. Норма – понятие абстрактное. Как черта бедности или прожиточный минимум и потребительская корзина. И черта, и минимум, и корзина у всех разные. И нормы потребления тоже. Но можно установить заведомо низкую планку и вас заставят платить больше. Просто потому, что вокруг нас все больше устройств и приспособлений, которые жрут киловатты. В доме включен компьютер, на электрической плите что-то жарится, машинка стирает майки и наволочки, кипит чайник, микроволновка разогревает, посудомоечная машина моет – и да, телевизор по-прежнему показывает, а радио говорит. Может быть, все эти приборы нам действительно нужны одновременно, пускай далеко не в каждом российском доме всё перечисленное имеется. Но если норму занизить, то как не экономь – а будешь переплачивать. А государство будет пополнять казну. Советское государство поступало также. Оно всегда призывало людей к экономии и ограничениям, потому что у него никогда не было денег для людей. Так что теперь любой разговор об ограничениях нужно рассматривать как плохой знак и неутешительный прогноз. Антон Орехъ (прочитано 339 раз) http://risk-inform.ru/article_7586.html +5

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Аноним (гость) 11-10-2018 14:11:01 #3 [com] Правительство планирует ввести норму энергопотребления — 300 кВт·ч в месяц. А при превышении этого лимита тарифы на свет будут резко вырастать.

То есть вместо нормальной модернизации страны, россиян заставляют просто «не создавать нагрузку» на изношенные электросети времён СССР. По данным Regnum, если в 90-х изношенность сетей составляла 30-40%, в 2000-х — 50-60%, то сегодня цифры износа в некоторых регионах достигают 90%.

Кроме аварий старение оборудования приводит к значительному увеличению потерь электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается в тарифе на электроэнергию. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 11-10-2018 08:59:25 #2 [ru] Мне как предпринимателю, имеющий СОБСТВЕННЫЙ понижающий Трансформатор с 10 тысяч до 380 вольт, от этой "социалки" не холодно, не жарко...

Да и Кто больше всего то должен Электросетям мы в Туве знаем отлично.

так что моя то престарелая МАТЬ ПРОСТО ПЕРЕСТАНЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТОЧАЙНИКОМ. +1 Аноним (гость) 10-10-2018 13:24:46 #1 [ru] Электричество - это такой же товар, как и хлеб или молоко. Нам его не дарят - мы за него платим по счетчику. Где вы видели предпринимателя, который начнет сам ограничивать собственные продажи своего товара? Типа вот эта булка хлеба по 20 рублей, а если хочешь взять 10 булок, то плати за каждую по 40 рублей. тупость неимоверная. Всё в этой стране с ног на голову поставлено. +6 Остальные материалы номера 40: Свежий анекдот

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