Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Обелиск «Центр Азии». Раздел: Родной край
Комментариев: 6
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 72
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 37
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 40, 9 октября / Электропи...голодание
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№40, 9 октября 2018 года.

    Пишут в блогах
Пишут в блогах

Электропи...голодание

Социальная норма на потребление электроэнергии – это, конечно, не талоны на электричество, но это все равно система ограничения потребления. В призывах к экономии нет ничего плохого. В философском смысле ограничения – это даже правильно. Обычная картина, когда в квартирах даже днем горит свет во всех комнатах, телевизор орет для фона, радио верещит для настроения, у ребенка-подростка в комнате звучат мелодии и ритмы. Что-то из этого наверняка лишнее – но мы не думаем об этом: горит и горит, шумит и шумит. Уходим из дома, забыв выключить свет. Если бить нам за это по башке рублем – мы станем бережливее, экономнее. Правда, экономить надо всегда, но вспомнили про экономию только теперь. Точнее достали обратно проект, заглохший пять лет назад. А это дурной знак.

Мы сами, в быту начинаем ограничивать себя только тогда, когда нам чего-то не хватает – прежде всего, денег. Нет денег, и ты начинаешь отказываться от покупок, развлечений, путешествий и прочих непрофильных расходов. Государство поступает точно также. Когда у него кончаются деньги, оно начинает шевелить извилинами, где бы ужаться. Но вопрос неизменно решается за наш счет. На себе государство экономить не будет. Не станет оно ужимать программу перевооружения или планы помощи банановым республикам и на самообслуживании государство не станет жадничать. Значит, экономить станете вы. Впрочем, в экономии как таковой государство не заинтересовано. Пользуйтесь чаще электричеством, водой, газом – но платите за излишки.

Больше излишков – больше выгода казне. Норма – понятие абстрактное. Как черта бедности или прожиточный минимум и потребительская корзина. И черта, и минимум, и корзина у всех разные. И нормы потребления тоже. Но можно установить заведомо низкую планку и вас заставят платить больше. Просто потому, что вокруг нас все больше устройств и приспособлений, которые жрут киловатты. В доме включен компьютер, на электрической плите что-то жарится, машинка стирает майки и наволочки, кипит чайник, микроволновка разогревает, посудомоечная машина моет – и да, телевизор по-прежнему показывает, а радио говорит. Может быть, все эти приборы нам действительно нужны одновременно, пускай далеко не в каждом российском доме всё перечисленное имеется. Но если норму занизить, то как не экономь – а будешь переплачивать. А государство будет пополнять казну.

Советское государство поступало также. Оно всегда призывало людей к экономии и ограничениям, потому что у него никогда не было денег для людей. Так что теперь любой разговор об ограничениях нужно рассматривать как плохой знак и неутешительный прогноз.

Антон Орехъ

(прочитано 339 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7586.html
+5

<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 11-10-2018 14:11:01   #3 [com]
Правительство планирует ввести норму энергопотребления — 300 кВт·ч в месяц. А при превышении этого лимита тарифы на свет будут резко вырастать.
То есть вместо нормальной модернизации страны, россиян заставляют просто «не создавать нагрузку» на изношенные электросети времён СССР. По данным Regnum, если в 90-х изношенность сетей составляла 30-40%, в 2000-х — 50-60%, то сегодня цифры износа в некоторых регионах достигают 90%.
Кроме аварий старение оборудования приводит к значительному увеличению потерь электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается в тарифе на электроэнергию.
 
0
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 11-10-2018 08:59:25   #2 [ru]
Мне как предпринимателю, имеющий СОБСТВЕННЫЙ понижающий Трансформатор с 10 тысяч до 380 вольт, от этой "социалки" не холодно, не жарко...
Да и Кто больше всего то должен Электросетям мы в Туве знаем отлично. Very Happy
так что моя то престарелая МАТЬ ПРОСТО ПЕРЕСТАНЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТОЧАЙНИКОМ.
 
+1
avatar
Аноним (гость) 10-10-2018 13:24:46   #1 [ru]
Электричество - это такой же товар, как и хлеб или молоко. Нам его не дарят - мы за него платим по счетчику. Где вы видели предпринимателя, который начнет сам ограничивать собственные продажи своего товара? Типа вот эта булка хлеба по 20 рублей, а если хочешь взять 10 булок, то плати за каждую по 40 рублей. тупость неимоверная. Всё в этой стране с ног на голову поставлено.
 
+6
Остальные материалы номера 40:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Гонец с плохими новостями (№33, 21 августа)
» Восемь последствий роста НДС (№32, 14 августа)
» Дворцы, пиры и яхты (№31, 7 августа)
» Уроки Керимова (№27, 10 июля)
» Буланкин: «Работа в сфере ЖКХ должна быть максимально открытой и прозрачной» (№26, 3 июля)
» У населения изымают деньги, чтобы зарыть их в землю (№25, 26 июня)
» Шуршание под рёв трибун (№25, 26 июня)
» Пенсионная реформа поможет проверить российское общество на любовь к Путину (№24, 19 июня)
» Россияне не доживут до пенсии (№21, 29 мая)
» Последнее кадастровое предупреждение (№17, 1 мая)
» Тува мечтает о транзите (№5, 6 февраля)
» Пацан сказал – пацан сделал! (№41, 17 октября)
 
   

Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют... (Салтыков-Щедрин)

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank