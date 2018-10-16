A- | A | A+ 12pt №41, 16 октября 2018 года. Родня при власти: От наркоты до революции Тува – достаточно закрытый от России и мира регион. Специфика её состоит в том, что народ формировался сначала под воздействием татаро-монголов, затем – китайцев, а последние 100 лет – царской России, СССР и новой современной России. Все периоды развития тувинского общества оставили свой след. Наибольший отпечаток Туве пришёлся на советский и постсоветский периоды. И не потому, что они были последними в истории современной Тувы, но и потому, что это были наиболее яркие периоды развития и угасания экономики и общества. Период нахождения в составе СССР был отмечен бурным ростом промышленности и социальной сферы. Он сопровождался эффективной борьбой за выживание народа, находящегося под угрозой вымирания с одновременным приобретением письменности, становлением образования, здравоохранения и социального обеспечения. В Туве появилось жилищно-коммунальное хозяйство, государство начало то, чего здесь никогда не было – строительство бесплатного жилья для обычных граждан, объектов социально-культурного назначения. В общем, в Туву пришла цивилизация. После распада СССР жизнь в республике резко изменилась. Настолько резко, что многие не сумели адаптироваться. Кто-то уехал искать лучшей доли, кто-то стал приноравливаться к нищенскому существованию, кто-то нашёл себя в бизнесе или госуправлении. А кто-то – в политике. То был период бурного естественного роста тувинского национализма, торжества идеи права нации на самоопределение, в итоге принявших уродливые формы. Во главе этого процесса встал ранее никому не известный получивший образование в Монголии, радикально настроенный младший научный сотрудник Каадыр-оол Бичелдей. Он основал, бесспорно, шовинистический Народный Фронт «Хостуг Тыва», деятельность которого была направлена на выкорчёвывание социалистических устоев в обществе, нивелировании влияния России на общественно-политические процессы, происходящие в Туве, ориентировку экономики региона на взаимодействие с японскими корпорациями и, как результат – создание условий для массового выезда русских из республики. И в подобных устремлениях Бичелдей был не одинок. В условиях, когда Россия превращалась в цитадель коррупции, бандитизма и торжества олигархии, а её экономика стремительно деградировала, в Туве росли антирусские и антироссийские настроения, самым ярким и эффективным выразителем которых поначалу и стал Бичелдей. У него нашлось достаточно много последователей, которые, в конце концов, перехватили у него пальму первенства, выдавили из большой политики первого президента Тувы Шериг-оола Ооржака и с помощью нашего знаменитого земляка Сергея Шойгу, затаившего злобу на президента Тувы, возглавили республику. Так начала формироваться новая националистическая правящая элита Тувы – сплав прожжённых политиков и недобросовестных бизнесменов, который в настоящее время олицетворяет Глава республики Шолбан Кара-оол. Но поначалу у них не всё складывалось. До середины «нулевых» этой группировке не удавалось захватить в республике власть – мешал Шериг-оол Ооржак. Деятель советской формации, сторонник взвешенных осторожных кадровых решений и интернационалист по воспитанию, он не давал развернуться сначала Бичелдею, а позднее, когда Бичелдей во многом утратил своё влияние в республике, – алчному коварному и мстительному Кара-оолу. По большей части Ооржаку удавалось сохранять баланс интересов коренного народа и русскоязычной общины, усмирять непомерные аппетиты таких амбициозных деятелей, как Бичелдей и Кара-оол. Но они оказались хорошими конспираторами и умели выжидать. Шолбан Кара-оол отсиживался за спиной Главы правительства Тувы Шериг-оола Ооржака в должности его заместителя, фактически не играя в правительстве никакой роли – потом Ооржак скажет, что никогда серьёзных дел Кара-оолу не поручал. А Бичелдей пристроился в команде казавшегося тогда перспективным спикера парламента республики Василия Оюна в роли советника. Всё взорвалось, когда к 2005 году внутри республиканского отделения «Единой России», созданной нашим земляком Шойгу, произошёл раскол, подогреваемый бюрократами из Москвы. Целью этого раскола являлось, в том числе, и смещение с должности Главы республики Шериг-оола Ооржака. Эти устремления совпали с интересами части элиты тувинского общества, самым известными из которых являлся Василий Оюн, сумевший перетянуть на свою сторону большую часть политиков и бизнесменов из числа русских. Кампания 2006-07 годов по выборам депутатов парламента республики, казалось бы, всё расставила по своим местам – Оюн получил в нём большинство, которое утратил Ооржак. И, как следствие, у Шойгу появился козырь в виде неспособности Шериг-оола Ооржака управлять политическими процессами в республике. В такой ситуации Шойгу сделал ставку на националиста Кара-оола и его окружение, благо, Ооржак и Оюн не смогли в этой ситуации найти устраивающее обоих решение. В итоге первый президент Тувы был вынужден покинуть республику и уехать в московское небытие, а Оюн под гарантии Шойгу и Суркова довольствовался своей прежней должностью спикера республики. И первый приз – должность Главы правительства – достался неподготовленному, не имеющему необходимых навыков, несамостоятельному Шолбану Кара-оолу с его тёмным алкогольным прошлым, единственным достоинством которого было умение организовать для Шойгу отдых в Туве. Однако гарантии Шойгу и Суркова оказались для Оюна ловушкой. Очень скоро в отношении него не без помощи Шойгу было возбуждено уголовное дело по избиению чабана, часть его команды во главе с заместителем Вальковым была перекуплена, а часть – деморализована. Он сам был вынужден уйти в отставку и фактически – в политические небытие, а Вальков ненадолго возглавил парламент, обеспечив его самоликвидацию, а затем покинул республику. В Туве началась новая эпоха, которую, похоже, первым почувствовал Бичелдей, быстро переориентировавшийся с Оюна на Кара-оола. При новом Главе правительства он быстро пошёл в рост – начал с незначительной должности клерка в Канцелярии, затем возглавил её, потом пришла очередь ненадолго возглавить министерство образования, а за ней Кара-оол наградил его должностью зампреда правительства. Может быть, Бичелдей и дальше бы рос, но его подвела жадность. На должности министра он в компании с предпринимателем оставил детишек без спортивных площадок, нанеся государству ущерб в 44 млн. рублей, за что был осуждён и уволен с госдолжности. Правда, срок ему впаяли условный, а Кара-оол позволил ему приземлиться в государственном музее в должности директора. В компенсацию Кара-оол посоветовал землякам из Улуг-Хема присвоить ему звание почётного гражданина. Видимо, полагая, что оно как-то уравновесит судимость Бичелдея. Получив из рук Шойгу ярлык на тувинское ханство, Шолбан Кара-оол со своим главным визирем Бичелдеем начали строительство нового тувинского государства, ориентированного теперь уже не на Японию, как в лихие 90-е, а на Китай. Китайской компании «Лунсин» правительство оказывало и продолжает оказывать такие преференции, которых не имеет ни одна тувинская компания. Власти ограждают её от проверок природоохранных органов, она практически ничего не платит в бюджет республики, не выполняет предоставление квот местным работникам, является рассадником тихой китайской экспансии. Шолбан Кара-оол стал частым гостем в КНР, хотя делать там ему нечего – своё хозяйство находится в загоне. А недавно правительство Тувы разработало стратегию развития республики, главной целью которой является передача всех месторождений полезных ископаемых китайцам. Одновременно правительство Тувы создаёт условия, чтобы из республики ушла российская Голевская горнорудная компания, профиль деятельности которой аналогичен компании «Лунсин». И всё это происходит на фоне абсолютной бездеятельности УФСБ РФ по Республике Тыва, руководитель которой Щуровский фактически парализовал оперативную разработку Кара-оола, который в итоге при пристальном внимании к нему вполне может оказаться агентом влияния китайских спецслужб. Вся эта деятельность «новой власти» в Туве не могла не сказаться на ситуации в республике, которая с приходом Кара-оола–Бичелдея во власть стала медленно, но верно опускаться на последние места в рейтингах регионов России по всем показателям – от уровня безработицы до доли населения, живущего за чертой бедности, включая преступность, алкоголизм, продолжительность жизни и коррупцию. К примеру, если до прихода во власть Кара-оола–Бичелдея доля населения, проживающего за чертой бедности, составляла около 30%, то сейчас она перевалила за половину всего населения. И это при том, что Минтруд Тувы постоянно занижает показатели, по которым определяется прожиточный минимум населения. Но это как бы не бросающаяся в глаза статистика, которой власти республики находят объяснение – мол, западные санкции... Хотя процесс деградации начался не с событий в Украине, а с прихода Кара-оола–Бичелдея в правительство республики. Более броским и заметным на фоне социально-экономического кризиса стало критическое положение русскоязычной общины Тувы, отодвинутой с приходом новой власти на задний план. Одно время в правительства Кара-оола–Бичелдея не было ни одного русского министра или зампреда правительства, и только окрик из Кремля заставил Кара-оола «разбавить» тувинское правительство некоторым числом русских чиновников, большая часть из которых имела криминальное прошлое или «хвост» других неприглядных историй. Власти активно «зачистили» и муниципальное русское поле – в республике не осталось ни одного русского руководителя районных администраций. Дело дошло до того, что и прокуратура, пытаясь потрафить шовинистам во власти, стала назначать в те районы, где ранее преобладало русскоязычное население, тувинских прокуроров. В связи с этим резко возрос отток русских из республики. Первым забил тревогу Союз русскоязычных граждан Тувы, который обратился к Президенту В.В.Путину и сенатору от Тувы Л.Б.Нарусовой с соответствующим обращением. Союз сообщал о национализме, коррупции и притеснении русскоязычного населения в Республике Тыва. Все эти процессы усугубились с 2007 года, когда руководителем республики стал Шолбан Кара-оол, привлекший к управлению республикой наиболее оголтелых тувинских шовинистов типа Бичелдея и осуществляющий правление регионом на принципах родовой клановости, личной преданности и пренебрежению законностью. В августе этого года республику посетили члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Елена Масюк и Андрей Бабушкин. Они встретились со множеством разных людей, в том числе с руководителем Союза русскоязычных граждан В.Молиным, инициировавшим их приезд в республику, о чём известная в России и мире журналист Е.Масюк подробно сообщила в публикации «Новой газеты» под специфическим рефреном: «Здесь растёт лучшая в стране конопля, русский язык преподают как иностранный, а китайцы чувствуют себя как дома». В этой публикации есть много интересного, но я сейчас хочу отметить только один из моментов – это отношение Главы республики Шолбана Кара-оола к семейственности во власти. Масюк приводит откровения Кара-оола на сей счёт дословно. Поэтому по ним можно судить о тех порядках, что царят сейчас в правящей верхушке республики. Елену они, прямо скажем, шокировали. Оно и понятно – такой сплав невежества, глупости, лжи и лицемерия руководителя региона увидеть лично – большая редкость, поскольку многие губернаторы в России действуют осторожно, не выпячивая свои недостатки. Пользуются услугами своих пресс-служб и стараются не сболтнуть лишнего. А Шолбан Кара-оол, видимо, при встрече с членами СПЧ находился в состоянии такого возбуждения, что не удержался от откровений, о которых я расскажу ниже. Вообще, Шолбан Кара-оол наговорил членам СПЧ много глупостей. 1. На вопрос о положении русских в Туве он на примере строителя С. Сафрина сказал: «Он выставляет себя как человека, который построил церкви... Это неправда». Большей глупости сморозить, наверное, было невозможно – об этом всем известно. И отрицать очевидное – людей не уважать. 2. Об экономической и национальной политике: «Нас можно обвинять в плохой экономической политике, но ни в коем случае не в противопоставлении тувинцев и русских». Конечно, следует отметить, что Кара-оол набрался смелости признаться в развале экономики республики, но его слова о том, что обвинения его в национализме ни на чём не основаны – полный бред. Достаточно посмотреть кадровый состав правительства и муниципалитетов, чтобы понять, в каком положении сейчас находятся в Туве жители русскоязычной общины. 3. О китайцах в Туве: «Это тоже политическая тема. Я считаю, что они большие молодцы. Эта компания на первом месте по добыче золота, цинка в Китайской Народной Республике». И это при том, что ниже Масюк даёт официальную справку о компании Лунсин: «В рейтинге экологической ответственности горнодобывающих компаний, составленном Всемирным фондом дикой природы, китайская компания ООО «Лунсин», которой принадлежит полиметаллический комбинат в Тыве, была признана самой неблагополучной среди всех горнодобывающих компаний, работающих в России. Роспотребнадзор неоднократно указывал, что китайская компания загрязняла реки и почву, превышала вредные выбросы в атмосферу, вырубала кедровник и т.д. При этом Тыва фактически ничего не получает от этого китайского проекта. А штрафы за загрязнение водоёмов, в том числе притока Большого Енисея реки Ак-Хем, тяжёлыми металлами и сточными водами просто смехотворны: от двухсот до пятисот тысяч рублей». В связи с чем возникает естественный вопрос: если от китайцев Туве никакой пользы, а вред природе очевиден, то что так прельщает Кара-оола в этой компании? И тут уже трудно не поверить в то, что он находится у неё на содержании... 4. Со вступлением в должность главного чиновника республики Шолбана Кара-оола ключевыми фигурами в управлении регионом стали его родственники: братья Леонид и Юрий Кара-оолы, племянник Самбала и мэр столицы Ховалыг. На это не могли не обратить внимание члены СПЧ, поскольку все они характеризуются отрицательно, а Леонид до того, как возглавить общественно-криминальное сообщество, немного посидел на зоне за наркотрафик. Елена Масюк привела утверждение: «Ваши оппоненты, Шолбан Валерьевич, говорят, что вы в органах власти опираетесь на своих родственников». На которое Кара-оол ответил весьма оригинально: «Я не думаю, что что-то такое могли бы сказать». А когда речь зашла о персоналиях, о Ховалыге сказал: «Если хоть кто-то знает, как я к этому двоюродному брату отношусь, то навряд ли подумает о судьбе этого родственника. В данном случае я всё сделаю, чтобы он не избрался на следующий срок». О брате Юре: «мой брат в парламенте является моим оком». А когда зашла речь о втором брате Лёне, ранее осуждённом за сбор, хранение и перевозку в Красноярск 3 килограммов наркотиков, Шолбан Кара-оол, не моргнув глазом, признал: «моего брата поймала ФСБ с коноплей», но тут же пояснил: «это была провокация, мы знаем, что его спровоцировало поступить таким образом, что он побежал с коноплей. Это провокация чистейшей воды, знаю и исполнителей, которые это сделали». А затем на всякий случай отпёрся: «я в этом деле не замешан». И даже, похоже, приврал, что «брат пытался застрелиться, когда вернулся домой...». На самом деле, конечно, всё было совсем не так. Ховалыга продвигал на должность мэра лично сам Кара-оол, тот разваливал городского хозяйство столицы при прямом руководстве со стороны Кара-оола, и он служил ему, пока между ними не возникли трения на финансовой почве. Ховалыг – большой мастак по придумыванию хитроумных финансовых схем, по которым можно достаточно безопасно присваивать бюджетные деньги. Кара-оол придумывать подобное не в состоянии, поэтому, наверное, пользовался схемами Ховалыга. Самбала от выборов к выборам представляет в ИК РТ интересы семьи, поэтому Тува по показателям голосования за партию жуликов и воров в числе лидеров России. Юра, как полагают знающие люди, занимается поборами со строителей, и только подозрительное бездействие правоохранительных органов и спецслужб, скорее всего, позволяет ему быть безнаказанным. Что же до Лёни, то вряд ли кто сомневается в том, что после прихода во власть брата он в состоянии аккумулировать возможности организованного сбора и централизованной реализации тувинского гашиша по ранее налаженным связям. Болтовня о том, что его кто-то спровоцировал на поставки крупной партии гашиша – смешная и глупая. «По недоразумению» крупным поставщиком дури в другой регион России стать невозможно. И бывших наркобизнесменов не бывает. Сразу после досрочного освобождения с Шагонарской зоны «по состоянию здоровья» Лёня был помещён в привилегированный правительственный пансионат на Серебрянке, где «поправлял» пошатнувшееся на отсидке здоровье. А как только «оздоровился» за бюджетный счёт, тут же оказался на государственном телевидении, откуда начал «сеять разумное, доброе, вечное» и учить подрастающее поколение праведной жизни. И ни о каких его попытках суицида никогда никому известно ничего не было. Так что это, похоже, просто придумал брат Шолбан для красного словца, чтобы выглядеть перед московскими гостями как-то поприличнее. Я сделал небольшой обзор общественно-криминальной жизни сегодняшней тувинской элиты и подумал: неужели всё так безнадёжно? Неужели Тува уже никогда не выберется из той уголовно-чванливой коррупционной отсталости? Сколь долго Шойгу ради личного удовольствия удастся удерживать такую ситуацию? Ведь если ничего не предпринимать, то Шойгу, Кара-оол–Бичелдей и «Единая Россия» доведут её до взрыва. Когда русские окончательно перестанут быть фактором влияния на общественные процессы, когда в Туве уже фактически не будет России, дальнейшее обнищание населения Тувы станет неизбежным и достигнет порога, за которым конфликт интересов между воровской элитой и тувинским обществом примет открытый непримиримый характер. Уже сейчас, по замерам общественного мнения, более 70% населения республики негативно оценивают итоги деятельности правительства Шолбана Кара-оола, а до 74% считают его виновником сложившейся ситуации. Если к этому добавить угрожающие итоги опросов, в соответствии с которыми его уже сейчас считают бандитом, коррупционером и стяжателем, то можно предположить, к каким плачевным результатам может привести дальнейшая поддержка этого проштрафившегося чиновника со стороны министра обороны Шойгу. А его, похоже, в Туве всё устраивает. Хотя, конечно, в Координационном совете оппозиции совершенно справедливо полагают, что если к выборам в парламент Тувы осенью 2019-го Шолбан Кара-оол ещё будет сидеть в кресле Главы, это консолидирует его оппонентов и создаст необходимые и достаточные условия для коренного слома коррумпированной недееспособной власти в республике. Но об этом – в следующий раз. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 2393 раза) http://risk-inform.ru/article_7593.html +20

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Аноним (гость) 21-10-2018 12:45:16 #33 [ru] 32-му: замучаешься ждать 0 Аноним (гость) 21-10-2018 08:56:15 #32 [ru] Нас "нищебродов" так подталкивают браться за оружие.

Игра с огнём ничего хорошего не сулит.

Проверено историей.

Доиграются мордожопые неприкасаемые. 0 Аноним (гость) 20-10-2018 16:25:47 #31 [ru] История один в один с сыном Юрасика, Начыном. Также Лексуса разбитого жалели, а в такси ехали тоже нищеброды. ."Ну сбил мальчик двух нищебродов и что? Еще и машину суки помяли"... Новосибирские СМИ засунули языки в жопы, боятся расправы над ними строительного олигарха-депутата. Напомню, что его сын недавно на скорости более 120 км/ч влетел в такси. В результате 2 человека погибли: девушка и молодой человек. Таксист в тяжелом состоянии, но на него уже идет прессинг со стороны друзей депутата. Мать этого обалдевшего от безнаказанности "сыночка" не соболезнует жертвам, а жалуется, что помяли машину. Вот так относятся к нам. "нищебродам". Теперь все зависит от тебя, лично!!! Максимум репостов, максимум освящения в СМИ. Пишите во все СМИ, всем журналистам, которых знаете. Иначе завтра эти мрази будут смеяться уже НАД ТВОИМ ТРУПОМ!!! +2 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-10-2018 07:37:02 #30 [ru] Аноним номер 28...

УЖЕ сейчас ворье из Полиции держит в Квартирах МИЛЛИАРДАМИ рублей, и западные Банки под Напором Санкций отказываются брать деньги у Воров из РФ...

Но и насчет Мечтателей, типа Березовского. спрятаться за Границей...

их Просто УБИВАЮТ...

даже тех представителей США, кто помогал Воровать в РФ. в США то посадили...

Но а в Китае таких просто Расстреляют...

так что и "прокурята" в Итоге останутся у Разбитого Корыта..., И те, кто Мечтает "пожить" за Границей... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-10-2018 07:11:24 #29 [ru] Аноним номер 26...

Я еще в начале 70 годов прошлого века от Отца Своего ЗНАЛ, что у Армян в Туве не только Общак, а именно БАНК...

Через Который Они Подкупали в Туве чиновников, Милицию, Прокуратуру, и даже тех, кто состовлял для Армянских бригад Сметы на Строительство...

Так что АНОНИМ Номер 26...

Твои "олигархи", "евреи" и " хохлы" Были МЕЛОЧЬ в Туве Конкретно, по Сравнению с Армянскими Дельцами...

А с учетом того, что Армяне Христиане с начала 4 го Века, То есть Имеющие понимание за Что Творец давал Таланты и Дает Таланты, То именно Армяне в СССР стали Первыми Террористами. кто Стал УБИВАТЬ Советских Граждан... к середине 70 годов прошлого Века...

Так что Твои " Евреи" и "Хохлы" по сравнению с АРМЯНАМИ, Обыкновенные Чмори... +1 Аноним (гость) 20-10-2018 06:59:11 #28 [ru] все федеральные министры и тувинские тоже имеют двойное гражданство, дети у них в Америке и Англии, Европе пристроены, недвижимость там же.

Федеральные министры начиная с 1990 года все живут в Америке, а работали в России и работают сейчас.

Тувинские хомячки берут с них пример, прокурята ждут своего повышения, вот и все, все при деле. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-10-2018 06:58:18 #27 [ru] аноним номер 4...

Я с Вами согласен, что если к середине 20 века Тувинцы то больше были НАСТОЯЩИЕ МОНГОЛЫ, а по Русски Бессмертные, то к концу 20 века они стали Двойными... Стали МОНГОЛО-Татарами... Теми ДУРАКАМИ, кто стал своих Сынвей Называть по Русски словом Мох, Лишайник, а по Тувински Чингис...

И Автор Врятли Знает что Монголы УНИЧТОЖИЛИ Татар, Тех, кто любил Китайские деньги еще в 12 веке, И ИХ Монголы просто за то что Они Продавали Тюрков Китайцам в РАБСТВО, Их ВСЕХ поставили к колесам Своих Арб. и ПО ОТРУБАЛИ Им Головы...

То есть Автор не знает как в Восточной Европе. Монголы, кого знали под Таким термином, с принятием Ислама, то есть Религии Разбитой Великим Монголом, стали превращаться в Татар, а по РУССКИ то Разрушителей, а Христианская Часть Монголов стала называться КАЗАКИ...

Разве у Автора Статьи, как и У тебя хватит УМА Понять тот ФАКТ, что в Центре Азии Тюрков. кого Китайцы называли Кереиты КРЕСТИЛ Митрополит Нестирианский в 1007 году.

И их, и Только Воинов Окрес

то есть при Создание 30 ТИ Серийного Фильма своего, Китайцы Опирались на сведение Своих Летописцев, а не Придурков из Европы...

Но и Тот ФАКТ, что КАЗАК Шумов, на Фоне ГОрящего Донбасса отмечает в 2016 году 400 ЛЕТИЕ как КАзаки и Туинцы живут в МИРЕ, тоже говорит о Многом...

Но при Этом не Власть в Туве, не Газета, которая себя считает ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ, Стараются Этот Факт не Замечать...

так что Аноним НОМЕР 4...

Тувинцы все больше превращаются в Татар, перестают понимать ТЮРКСКОЕ СЛОВО МОНГОЛ, Перестают ПОнимать почему они сейчас живущих в МНР, не Тувинцев, Называют МООЛ...

Но и Этот УРОД Бичелдей, Разве Эта МРАЗЬ не знает чем ТИТУЛ ЧАНГЫС-ХААН отличается от " чингисхана" ?

Эта СУКА с "образованием" , не Только ВОРУЕТ у Детей Тувы, Эта ПАДАЛЬ Ворует ПОнимание Тувинского Тюркского Языка... тили от 200 тысяч. до 400 тысяч по разным источникам.то есть при Создание 30 ТИ Серийного Фильма своего, Китайцы Опирались на сведение Своих Летописцев, а не Придурков из Европы...Но и Тот ФАКТ, что КАЗАК Шумов, на Фоне ГОрящего Донбасса отмечает в 2016 году 400 ЛЕТИЕ как КАзаки и Туинцы живут в МИРЕ, тоже говорит о Многом...Но при Этом не Власть в Туве, не Газета, которая себя считает ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ, Стараются Этот Факт не Замечать...так что Аноним НОМЕР 4...Тувинцы все больше превращаются в Татар, перестают понимать ТЮРКСКОЕ СЛОВО МОНГОЛ, Перестают ПОнимать почему они сейчас живущих в МНР, не Тувинцев, Называют МООЛ...Но и Этот УРОД Бичелдей, Разве Эта МРАЗЬ не знает чем ТИТУЛ ЧАНГЫС-ХААН отличается от " чингисхана" ?Эта СУКА с "образованием" , не Только ВОРУЕТ у Детей Тувы, Эта ПАДАЛЬ Ворует ПОнимание Тувинского Тюркского Языка... +1 Аноним (гость) 20-10-2018 05:46:50 #26 [ru] 25 - ты забыл про евреев и хохлов которые с 90-х годов разворовали и продали всю Россию, олигархи и кремлевские подонки. 0 Аноним (гость) 20-10-2018 03:09:36 #25 [ru] аноним 23,24 хочу просто прямо сказать вам, что хлебайте и глатайте это дерьмо, Почему? да потому что раньше работали специалисты русской нацианальности, была работа, было стремления,цель,а теперь воровство а почему? да потому что тувинской народ воровитый, а если и должность занимает....сами знаете. Кара-оол за голову хватается что везде воруют, а русских нет,уже и рад ставить на руководящие должности русских. Вы сами виноваты выбирали кара -оола и в том числе бичелдея.. Просто совет простой пишите в прокуратуру России, Жалобу, ее расматривают сразу, потому что Жалоба...... 0 Аноним (гость) 19-10-2018 11:02:16 #24 [ru] другими регионами.



«Высадились десантом на защиту бюджетных ассигнований 2019 года – написал 15 октября на своей странице в социальных сетях глава Тувы Шолбан Кара-оол – По прилёту сразу, не теряя времени, распределились по федеральным министерствам».



Состоялась встреча Главы республики с министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым.



"Мы сразу нашли общий язык, сошлись во мнениях, - отметил в своем блоге Кара-оол. - Он дал слово, что поможет Туве сохранить НИИ сельского хозяйства, не даст превратить его в филиал. Вместе пришли к тому, что в Туве с её спецификой (климатической, территориальной, инфраструктурной) должен работать полноценный научный центр. Знаю, что это очень непростое решение, поскольку оно против общей линии на оптимизацию бюджетных расходов, на жесткие сокращения все казенных организаций. Спасибо Михаилу Михайловичу за мужество понять и сказать, что Туву все-таки аршином общим не измеришь. Кроме того, договорились с ним завершить в следующем году строительство здания ТИГПИ. Ещё один плюс дня – дополнительный вертолет для нашего «Тува авиа». А теперь - в «Россети», там тоже есть проекты, которые способны изменить жизнь всей Тувы" 0 1 : 2 3 4 Остальные материалы номера 41: Свежий анекдот

Коротко

Обзор прессы

Согласны ли вы с распродажей природных ресурсов Тувы?

Вы не на того нападаете!

Сироты Кара-Хаака 20 лет в очереди на жильё

Вместо реальной работы – пустые отписки чиновников

Прежде неприкасаемые люди могут получать по заслугам

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Об ингушах и об идиотах

Перекрёсток мнений

Четыре тувинца, не считая конопли