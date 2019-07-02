Тува в частной собственности для нескольких ВИП-туристов

Вот давайте честно, безо всяких дипломатических ужимок и реверансов в сторону какого-нибудь там Шойгу или даже Путина. Мы всё-таки граждане одной страны или как? У нас типа того что демократия и свобода слова или что? Ладно, понятно-понятно, что такой ничтожно-малочисленный народ, как тувинцы, ничем не может похвастать, кроме как выходцем Шойгу. Вышел однажды парнишка из Чадана, да так удачно вышел, что сейчас командует парадом на Красной площади – вся грудь в орденах. Что ещё в активе? Да, забористая конопля и уникальное горловое пение. По пальцам если перечислить – горловое пение, конопля и выходец Шойгу. Из этих трёх компонентов – догадайтесь с одного раза – что абсолютное зло?

Пока вы догадываетесь, уважаемые читатели, я сообщу, что в субботу, 28 июня, на ВПП... Кто не знает, так ВПП – это взлётно-посадочная полоса, будь она неладна... Так вот, на ВПП приземлился самолёт непонятно какого образца без опознавательных знаков и, конечно же, с единственным пассажиром, разумеется – выходцем Шойгу. Ой, нет, с выходцем прилетел его адъютант, но это не считается, а также какой-то мужчина европеоидной расы. Минуточку, кажется, наоборот – сначала приземлился чей-то частный самолёт, из него мячиком радостно выкатился Глава Тувы Шолбан Кара-оол и за ним следом энергическим шагом ступил на тувинскую землю представитель европеоидной расы. Минут через 10 уже следом на ВПП привычно по-хозяйски ступила нога министра-орденоносца и, если посчитать адъютанта, то 3,3 миллиарда рублей, включая 218,5 миллиона средств республиканского бюджета, были потрачены на то, чтобы эти четыре человека – выходец, адъютант, глава и европеоид – воспользовались этой ВПП.

Шойгу с неизвестным мужчиной крепко обнялись и расцеловались, а потом все дружным квартетом сели в новёхонький военный вертолёт и улетели в известном всем направлении. Итого, если посчитать Путина-президента и Тимченко-олигарха, которые должны прилететь в воскресенье или, на крайний случай, в понедельник 1 июля, то шесть человек, включая адъютанта, проэксплуатировали ВПП.

Что, хотите сказать, далась тебе эта полоса?! Да, далась и очень тяжело. Бюджет Российской Федерации, по официальным данным, который озвучил словоохотливый бла-бла-блист Шолбан Кара-оол в 2015 году, так вот федеральный бюджет в размере трёх миллиардов и трёхсот миллионов рублей плюс 218 миллионов 500 тысяч тувинских рублей были потрачены на реконструкцию и укрепление взлётно-посадочной полосы аэропорта города Кызыла. Много это или мало? Если учесть, что ею пользуются преимущественно только Шойгу с Путиным – то это охрененно, просто безобразно невообразимо много.

Конечно-конечно, мечтатель Кара-оол много чего намечтал за 12 лет своего правления Тувой... И дирижабли-то, загруженные угольными брикетами для металлургических заводов Японии, были, и солнечная-то электроэнергия освещала на чабанских стоянках личные скотоводческие теплицы с обильным урожаем помидоров и огурцов, и..., короче, чего только не было в разгорячённой буйной голове этого фантазёра. Пока он находился в процессе 12-летних мечтаний, абсолютное зло делало своё дело.

А, да, пока не забыла, хочу напомнить вам, уважаемые читатели, как фантазёр Кара-оол хвастливо обещал: «... Саудовская Аравия будет с завистью смотреть на нас через какое-то время». Типа саудиты от зависти подавятся, когда он направо и налево начнёт торговать природными ресурсами: «... Тыва является кладезью Российской Федерации по полезным ископаемым. На территории Тывы, пожалуй, вся таблица Менделеева. И она в нетронутом виде лежит под землёй». Это Кара-оол в интервью на каком-то радио разливался соловьём, самолично толкал природные ресурсы, рекламировал на продажу. «Только разведанных запасов коксующихся углей самых жирных марок, это те, которые очень нужны металлургии, более 20 миллиардов тонн. Полезных ископаемых редкоземельных металлов у нас, пожалуй, допустим меди, месторождение Голевской компании Аксузское месторождение, оно сопоставимо с мировыми запасами меди. Говорят, только в ЮАР такое месторождение есть. Или полиметаллические руды...».

Кара-оол аж слюной захлёбывается от жадности, рассказывая об этом, видимо, представляя, сколько можно со всего этого поиметь, и проговаривается: «В Тыве посредине тайги в Тодже, у нас есть красивейший край нашей республики, там китайская компания «Лунсин» открыла горнообогатительный комбинат. Именно в этом году... И выпускает миллион руды для полиметаллов». То, что китайцы разворотили Тоджу, сделав из тайги лунный пейзаж с кратерами и заодно с марсианскими впадинами, не заплатив при этом в казну Тувы ни копейки, сейчас этот чёрный Бла-бла-оол молчит. Как молчит и про бедных тёток из налоговой, которые попались на лунсиновских миллионах.

Ладно, об этом через неделю, а теперь про ВПП.

Получается, у граждан из русских регионов страны забрали 3 миллиарда рублей, чтобы соорудить в Туве ВПП, чтобы сюда по выходным изредка прилетал Путин с Шойгу. А сами русские, как те дураки, сидят в деревушках без электричества и дорог, являя собой пример извечного «дураки и дороги».

А тувинцы, являя собой пример других дураков в бараньем обличье, поддерживают абсолютное зло, звенящее и брякающее при каждом движении орденами и медалями. Нет, не абсолютное, не зло? А тогда какое?

Вот залетит сегодня на три часа Путин, поговорит с олигархом Тимченко и Шойгу о том, сколько денег надо на железную дорогу, чтобы до Китая её построить и...

... и только для этого надо было тратить столько миллиардов на ВПП?

Очень вредная тувинка