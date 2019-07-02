Сколько стоят китайские турне Шолбана Кара-оола?

Министру финансов Республики Тыва

Достай О.С.

ЗАПРОС

Уважаемый Орлан Степанович!

В СМИ публикуются сообщения о командировках председателя правительства Республики Тыва Ш.Кара-оола в Китай. Читатели газеты «РИСК-Экспресс» интересуются: во что обходятся бюджету Тувы поездки Ш.Кара-оола в Китайскую Народную Республику?

В связи с вышеизложенным прошу сообщить, в какие суммы по годам с 2008 по 2018 год обошлись командировки Главы правительства РТ Ш.Кара-оола бюджету Республики Тыва и в какую стоимость за сутки он занимает апартаменты в гостиницах?

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров