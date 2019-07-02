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Китайцы на Тодже Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 25, 2 июля / Сколько стоят китайские турне Шолбана Кара-оола?
   
 
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№25, 2 июля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Сколько стоят китайские турне Шолбана Кара-оола?

Министру финансов Республики Тыва
Достай О.С.

ЗАПРОС

Уважаемый Орлан Степанович!

В СМИ публикуются сообщения о командировках председателя правительства Республики Тыва Ш.Кара-оола в Китай. Читатели газеты «РИСК-Экспресс» интересуются: во что обходятся бюджету Тувы поездки Ш.Кара-оола в Китайскую Народную Республику?

В связи с вышеизложенным прошу сообщить, в какие суммы по годам с 2008 по 2018 год обошлись командировки Главы правительства РТ Ш.Кара-оола бюджету Республики Тыва и в какую стоимость за сутки он занимает апартаменты в гостиницах?

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 488 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8093.html
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